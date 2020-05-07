Парламент Ирака одобрил новый состав правительства

КАИР, 7 мая - РИА Новости. Иракский парламент одобрил состав правительства, предложенный кандидатом в премьер-министры Мустафой аль-Каземи, сообщило в ночь на четверг иракское информационное агентство INA

"Правительство аль-Каземи получило вотум доверия парламента", - передает агентство.

При этом отложено голосование по кандидатурам на пост министров нефти и иностранных дел, сообщает INA. Парламент также отклонил кандидатуры министров торговли и сельского хозяйства, а также министра по делам миграции.

В своей речи, произнесенной после принесения присяги в качестве нового главы правительства, аль-Каземи обязался "совместно с группой министров вести оперативную работу, чтобы получить доверие и поддержку народа". "Выражаю признательность всем, кто поддержал нас, и надеюсь, что все политические силы объединятся, чтобы справиться с серьезными вызовами... Суверенитет Ирака, его безопасность, стабильность и процветание - вот наш путь", - написал аль-Каземи в Twitter.

Представленная парламенту программа нового правительства содержит, в частности, обязательства по подготовке к проведению досрочных выборов в стране, по борьбе с коррупцией, проведению административных реформ, улучшению ситуации в сфере экономики и финансов, укреплению безопасности.

Аль-Каземи в среду направил в парламент список, включающий имена 20 кандидатов на министерские портфели, за исключением кандидатур на пост глав МИД и министерства нефти, сообщил телеканал al-Sumaria со ссылкой на источник в парламенте страны.

Глава национальной разведки страны Мустафа аль-Каземи стал третьим кандидатом на должность премьера после ухода Аделя Абд аль -Махди с поста главы правительства и первым, кому удалось завершить возложенную на него президентом Бархамом Салехом миссию по формированию правительства.

Предыдущий кандидат на пост премьера Аднан аз-Зурфи заявил 9 апреля, что не будет формировать новый кабинет министров во избежание раскола в стране, указав на ряд "внешних и внутренних факторов", которые не позволили ему выполнить поручение президента. Первый кандидат на должность премьера экс-министр связи Тауфик Аляуи также отказался от своего поста после нескольких неудачных попыток получить одобрение парламента на предложенный им состав правительства.