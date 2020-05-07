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2020-05-07T02:29
https://ria.ru/20200507/1571060868.html
Парламент Ирака одобрил новый состав правительства
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РИА Новости

Парламент Ирака одобрил новый состав правительства

01:25 07.05.2020 (обновлено: 02:29 07.05.2020)
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© AP Photo / Hadi MizbanВид с воздуха на Багдад, Ирак
Вид с воздуха на Багдад, Ирак
© AP Photo / Hadi Mizban
Вид с воздуха на Багдад, Ирак. Архивное фото
КАИР, 7 мая - РИА Новости. Иракский парламент одобрил состав правительства, предложенный кандидатом в премьер-министры Мустафой аль-Каземи, сообщило в ночь на четверг иракское информационное агентство INA.
"Правительство аль-Каземи получило вотум доверия парламента", - передает агентство.
При этом отложено голосование по кандидатурам на пост министров нефти и иностранных дел, сообщает INA. Парламент также отклонил кандидатуры министров торговли и сельского хозяйства, а также министра по делам миграции.
В своей речи, произнесенной после принесения присяги в качестве нового главы правительства, аль-Каземи обязался "совместно с группой министров вести оперативную работу, чтобы получить доверие и поддержку народа". "Выражаю признательность всем, кто поддержал нас, и надеюсь, что все политические силы объединятся, чтобы справиться с серьезными вызовами... Суверенитет Ирака, его безопасность, стабильность и процветание - вот наш путь", - написал аль-Каземи в Twitter.
Представленная парламенту программа нового правительства содержит, в частности, обязательства по подготовке к проведению досрочных выборов в стране, по борьбе с коррупцией, проведению административных реформ, улучшению ситуации в сфере экономики и финансов, укреплению безопасности.
Аль-Каземи в среду направил в парламент список, включающий имена 20 кандидатов на министерские портфели, за исключением кандидатур на пост глав МИД и министерства нефти, сообщил телеканал al-Sumaria со ссылкой на источник в парламенте страны.
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Глава национальной разведки страны Мустафа аль-Каземи стал третьим кандидатом на должность премьера после ухода Аделя Абд аль-Махди с поста главы правительства и первым, кому удалось завершить возложенную на него президентом Бархамом Салехом миссию по формированию правительства.
Предыдущий кандидат на пост премьера Аднан аз-Зурфи заявил 9 апреля, что не будет формировать новый кабинет министров во избежание раскола в стране, указав на ряд "внешних и внутренних факторов", которые не позволили ему выполнить поручение президента. Первый кандидат на должность премьера экс-министр связи Тауфик Аляуи также отказался от своего поста после нескольких неудачных попыток получить одобрение парламента на предложенный им состав правительства.
Премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди подал в отставку 30 ноября прошлого года на фоне волны народных протестов, охвативших страну в октябре и ставших самыми масштабными с момента свержения Саддама Хусейна в 2003 году. Демонстранты требовали отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей и улучшения условий жизни. В результате сопровождающих акции протеста столкновений и беспорядков, согласно официальным данным, погибли более 600 человек, пострадали около 50 тысяч.
Вид с воздуха на Багдад, Ирак
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