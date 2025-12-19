https://ria.ru/20251219/oon-2063074814.html
Экс-президента Ирака назначили новым комиссаром ООН по делам беженцев
Экс-президента Ирака назначили новым комиссаром ООН по делам беженцев - РИА Новости, 19.12.2025
Экс-президента Ирака назначили новым комиссаром ООН по делам беженцев
Генассамблея ООН избрала экс-президента Ирака Бархама Салеха новым комиссаром ООН по делам беженцев, передает корреспондент РИА Новости.
ирак
Экс-президента Ирака назначили новым комиссаром ООН по делам беженцев
РИА Новости: экс-глава Ирака Салех стал новым комиссаром ООН по делам беженцев