Рейтинг@Mail.ru
Экс-президента Ирака назначили новым комиссаром ООН по делам беженцев - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:33 19.12.2025
https://ria.ru/20251219/oon-2063074814.html
Экс-президента Ирака назначили новым комиссаром ООН по делам беженцев
Экс-президента Ирака назначили новым комиссаром ООН по делам беженцев - РИА Новости, 19.12.2025
Экс-президента Ирака назначили новым комиссаром ООН по делам беженцев
Генассамблея ООН избрала экс-президента Ирака Бархама Салеха новым комиссаром ООН по делам беженцев, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T00:33:00+03:00
2025-12-19T00:33:00+03:00
в мире
ирак
бархам салех
антониу гутерреш
филиппо гранди
оон
генеральная ассамблея оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000557327_0:17:3072:1744_1920x0_80_0_0_341a0ed071ea8d2327262c3f38449610.jpg
https://ria.ru/20251218/tailand-2063054257.html
ирак
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000557327_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_274cc1618e0cb6ad6de80ceeea2c0adc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ирак, бархам салех, антониу гутерреш, филиппо гранди, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Ирак, Бархам Салех, Антониу Гутерреш, Филиппо Гранди, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Экс-президента Ирака назначили новым комиссаром ООН по делам беженцев

РИА Новости: экс-глава Ирака Салех стал новым комиссаром ООН по делам беженцев

© AP Photo / Eduardo MunozЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© AP Photo / Eduardo Munoz
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ООН, 19 дек – РИА Новости. Генассамблея ООН избрала экс-президента Ирака Бархама Салеха новым комиссаром ООН по делам беженцев, передает корреспондент РИА Новости.
Избрание состоялось без голосования. Зал ГА аплодисментами "отметил" встретил данное решение. К новым обязанностям Салех приступит 1 января 2026 года. Срок его полномочий – пять лет.
Генсек ООН Антониу Гутерреш приветствовал решение Генассамблеи.
Салех сменит на этом посту итальянца Филиппо Гранди.
Салех занимал пост президента Ирака с 2018 по 2022 год.
Последствия артиллерийского обстрела - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
ООН рассказала о количестве беженцев из-за конфликта Таиланда и Камбоджи
Вчера, 20:53
 
В миреИракБархам СалехАнтониу ГутеррешФилиппо ГрандиООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала