https://ria.ru/20220327/irak-1780342463.html

Премьер Ирака призвал политические силы в стране сформировать правительство

Премьер Ирака призвал политические силы в стране сформировать правительство - РИА Новости, 27.03.2022

Премьер Ирака призвал политические силы в стране сформировать правительство

Премьер-министр Ирака Мустафа Аль-Каземи призвал политические силы в стране пересмотреть свои позиции и способствовать формированию правительства, сообщает... РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T16:12

2022-03-27T16:12

2022-03-27T16:12

в мире

бархам салех

курдистан (иран)

ирак

иракский курдистан

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БЕЙРУТ, 27 мар - РИА Новости. Премьер-министр Ирака Мустафа Аль-Каземи призвал политические силы в стране пересмотреть свои позиции и способствовать формированию правительства, сообщает пресс-служба главы иракского кабинета министров."Призываю все политические силы действовать как можно скорей ради формирования правительства, которое сможет служить своему народу … Необходимо уважение конституции, государственной логики и потребностей населения",- цитирует пресс-служба слова премьера.Аль-Каземи отметил необходимость поиска решений для устранения политических разногласий и призывал проявить ответственность в выполнении своих государственных обязанностей, чтобы преодолеть "тяжелый период".В субботу спикер парламента Ирака в очередной раз перенес заседание по выбору президента.Источник в коалиции "Спасение родины" сообщил агентству Shafaq в ночь на субботу, что на заседании парламента будут присутствовать не менее 200 депутатов. При этом о бойкоте заседания объявила партия Патриотический союз Курдистана, у которой 19 мест в законодательном собрании.Согласно иракскому законодательству, парламент избирает главу государства большинством в две трети голосов.В новом списке кандидатов 40 претендентов, в том числе действующий глава государства 61-летний Бархам Салех и кандидат от сформированной не так давно коалиции "Спасение родины" Ребар Халид. 53-летний Халид возглавляет с 2019 года МВД Иракского Курдистана.В состав коалиции "Спасение родины" вошли блоки шиитского лидера Мустафы ас-Садра (73 места в парламенте), Демократическая партия Курдистана с 33 местами и суннитская коалиция "Суверенитет" (ас-Сияда) с не менее чем 38 местами. По словам представителей коалиции, теперь она является самой многочисленной в парламенте. Ас-Садр призвал независимых депутатов парламента помочь в избрании президента и формировании правительства.

https://ria.ru/20220326/irak-1780030076.html

https://ria.ru/20220320/zhirinovskiy-1779115472.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, бархам салех, курдистан (иран), ирак, иракский курдистан