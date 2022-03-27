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Премьер Ирака призвал политические силы в стране сформировать правительство - РИА Новости, 27.03.2022
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Премьер Ирака призвал политические силы в стране сформировать правительство
Премьер Ирака призвал политические силы в стране сформировать правительство - РИА Новости, 27.03.2022
Премьер Ирака призвал политические силы в стране сформировать правительство
Премьер-министр Ирака Мустафа Аль-Каземи призвал политические силы в стране пересмотреть свои позиции и способствовать формированию правительства, сообщает... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T16:12
2022-03-27T16:12
в мире
бархам салех
курдистан (иран)
ирак
иракский курдистан
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БЕЙРУТ, 27 мар - РИА Новости. Премьер-министр Ирака Мустафа Аль-Каземи призвал политические силы в стране пересмотреть свои позиции и способствовать формированию правительства, сообщает пресс-служба главы иракского кабинета министров."Призываю все политические силы действовать как можно скорей ради формирования правительства, которое сможет служить своему народу … Необходимо уважение конституции, государственной логики и потребностей населения",- цитирует пресс-служба слова премьера.Аль-Каземи отметил необходимость поиска решений для устранения политических разногласий и призывал проявить ответственность в выполнении своих государственных обязанностей, чтобы преодолеть "тяжелый период".В субботу спикер парламента Ирака в очередной раз перенес заседание по выбору президента.Источник в коалиции "Спасение родины" сообщил агентству Shafaq в ночь на субботу, что на заседании парламента будут присутствовать не менее 200 депутатов. При этом о бойкоте заседания объявила партия Патриотический союз Курдистана, у которой 19 мест в законодательном собрании.Согласно иракскому законодательству, парламент избирает главу государства большинством в две трети голосов.В новом списке кандидатов 40 претендентов, в том числе действующий глава государства 61-летний Бархам Салех и кандидат от сформированной не так давно коалиции "Спасение родины" Ребар Халид. 53-летний Халид возглавляет с 2019 года МВД Иракского Курдистана.В состав коалиции "Спасение родины" вошли блоки шиитского лидера Мустафы ас-Садра (73 места в парламенте), Демократическая партия Курдистана с 33 местами и суннитская коалиция "Суверенитет" (ас-Сияда) с не менее чем 38 местами. По словам представителей коалиции, теперь она является самой многочисленной в парламенте. Ас-Садр призвал независимых депутатов парламента помочь в избрании президента и формировании правительства.
https://ria.ru/20220326/irak-1780030076.html
https://ria.ru/20220320/zhirinovskiy-1779115472.html
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в мире, бархам салех, курдистан (иран), ирак, иракский курдистан
16:12 27.03.2022
 
Премьер Ирака призвал политические силы в стране сформировать правительство

Премьер Ирака Аль-Каземи призвал политические силы в стране сформировать правительство

© AP Photo / Khalid MohammedПремьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи в Багдаде
Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи в Багдаде - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© AP Photo / Khalid Mohammed
Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи в Багдаде. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 27 мар - РИА Новости. Премьер-министр Ирака Мустафа Аль-Каземи призвал политические силы в стране пересмотреть свои позиции и способствовать формированию правительства, сообщает пресс-служба главы иракского кабинета министров.
"Призываю все политические силы действовать как можно скорей ради формирования правительства, которое сможет служить своему народу … Необходимо уважение конституции, государственной логики и потребностей населения",- цитирует пресс-служба слова премьера.
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Процедура выборов президента Ирака
Аль-Каземи отметил необходимость поиска решений для устранения политических разногласий и призывал проявить ответственность в выполнении своих государственных обязанностей, чтобы преодолеть "тяжелый период".
В субботу спикер парламента Ирака в очередной раз перенес заседание по выбору президента.
Источник в коалиции "Спасение родины" сообщил агентству Shafaq в ночь на субботу, что на заседании парламента будут присутствовать не менее 200 депутатов. При этом о бойкоте заседания объявила партия Патриотический союз Курдистана, у которой 19 мест в законодательном собрании.
Согласно иракскому законодательству, парламент избирает главу государства большинством в две трети голосов.
В новом списке кандидатов 40 претендентов, в том числе действующий глава государства 61-летний Бархам Салех и кандидат от сформированной не так давно коалиции "Спасение родины" Ребар Халид. 53-летний Халид возглавляет с 2019 года МВД Иракского Курдистана.
В состав коалиции "Спасение родины" вошли блоки шиитского лидера Мустафы ас-Садра (73 места в парламенте), Демократическая партия Курдистана с 33 местами и суннитская коалиция "Суверенитет" (ас-Сияда) с не менее чем 38 местами. По словам представителей коалиции, теперь она является самой многочисленной в парламенте. Ас-Садр призвал независимых депутатов парламента помочь в избрании президента и формировании правительства.
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