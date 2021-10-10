https://ria.ru/20211010/irak-1753872527.html

При нападении на избирательный участок в Ираке пострадали двое военных

При нападении на избирательный участок в Ираке пострадали двое военных - РИА Новости, 10.10.2021

При нападении на избирательный участок в Ираке пострадали двое военных

Двое иракских военных пострадали в результате вооруженного нападения, совершенного на избирательный участок в провинции Дияла на востоке Ирака, сообщил РИА... РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T12:02

2021-10-10T12:02

2021-10-10T12:02

в мире

ирак

дияла (мухафаза)

бархам салех

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БАГДАД, 10 окт - РИА Новости. Двое иракских военных пострадали в результате вооруженного нападения, совершенного на избирательный участок в провинции Дияла на востоке Ирака, сообщил РИА Новости источник в органах безопасности."Неизвестные вооруженные лица открыли огонь из стрелкового оружия по избирательному участку в муниципалитете ас-Саадийя в провинции Дияла. В результате нападения пострадали двое военных", - заявил источник.Источник добавил, что нападавшие скрылись с места преступления, армия занимается их поиском.Избирательные участки открылись в Ираке в 07.00 по местному времени (совпадает с мск). Это первые с 2003 года досрочные парламентские выборы в стране. Совет представителей (парламент) состоит из 329 депутатов. Срок их полномочий - четыре года. На места в парламенте Ирака претендуют более 3240 кандидатов, в том числе 951 женщина. Зарегистрировано около 160 партий.В связи с выборами власти Ирака закрыли все аэропорты и пограничные переходы. Иракские силы безопасности приведены в состояние повышенной боеготовности. По данным избирательной комиссии, в Ираке насчитывается свыше 25 миллионов избирателей при населении страны свыше 40 миллионов.Президент Бархам Салех в ноябре 2020 года утвердил новый закон о выборах, принять который требовали демонстранты с момента начала антиправительственных выступлений в октябре 2019 года. Досрочные парламентские выборы были запланированы на 6 июня 2021 года, однако затем перенесены на 10 октября по рекомендации верховной избирательной комиссии - она посчитала, что партийным альянсам надо дать больше времени для подачи заявок на участие. Предыдущие парламентские выборы в Ираке состоялись в мае 2018 года.

https://ria.ru/20211003/terakt-1752861556.html

https://ria.ru/20211010/vybory-1753668431.html

ирак

дияла (мухафаза)

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в мире, ирак, дияла (мухафаза), бархам салех