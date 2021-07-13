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Число жертв пожара в иракской больнице возросло до 92

Число жертв пожара в иракской больнице возросло до 92 - РИА Новости, 13.07.2021

Число жертв пожара в иракской больнице возросло до 92

Число погибших при пожаре в больнице для инфицированных COVID-19 в городе Насирия в провинции Ди-Кар на юге Ирака достигло 92, сообщает телеканал "аль-Форат" со РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T15:18

2021-07-13T15:18

2021-07-13T15:18

мустафа аль-каземи

бархам салех

ирак

в мире

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КАИР, 13 июл - РИА Новости. Число погибших при пожаре в больнице для инфицированных COVID-19 в городе Насирия в провинции Ди-Кар на юге Ирака достигло 92, сообщает телеканал "аль-Форат" со ссылкой на управление здравоохранения провинции.Ранее представитель управления здравоохранения провинции сообщил РИА Новости, что при пожаре погибли 64 пациента, около 100 получили ранения."Число погибших при пожаре в больнице аль-Хусейн увеличилось до 92", - сообщает телеканал в своем Twitter.Представитель управления отметил, что число жертв, скорее всего, возрастет, так как некоторые пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.По предварительной информации, пожар в больнице случился из-за взрыва баллона с кислородом. Пожарным удалось локализовать возгорание, но некоторые пациенты по-прежнему заблокированы в здании.По информации местных СМИ, премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи отправился на место трагедии. По итогам срочной встречи премьера с рядом министров и местных чиновников были отстранены от должности глава управления здравоохранения, гражданской обороны провинции, директор больницы. Также было принято решение провести в их отношении расследование. Департамент здравоохранения провинции объявил чрезвычайную ситуацию. Объявлен трехдневный траур.Президент Ирака Бархам Салех назвал причиной трагедии в больнице повальную коррупцию и плохое управление, которые ни во что не ставят жизни граждан Ирака и препятствуют реформированию институтов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мустафа аль-каземи, бархам салех, ирак, в мире