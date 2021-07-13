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В Ираке выдали ордеры на арест 13 человек по делу о пожаре в больнице
В Ираке выдали ордеры на арест 13 человек по делу о пожаре в больнице - РИА Новости, 13.07.2021
В Ираке выдали ордеры на арест 13 человек по делу о пожаре в больнице
Суд в Ираке выдал ордеры на арест 13 человек по делу о пожаре в больнице города Насирия в провинции Ди-Кар, унесшем, по последним данным, жизни 92 человек. РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T17:20
2021-07-13T17:20
мустафа аль-каземи
бархам салех
ди-кар (мухафаза)
ирак
насирия
в мире
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Суд в Ираке выдал ордеры на арест 13 человек по делу о пожаре в больнице города Насирия в провинции Ди-Кар, унесшем, по последним данным, жизни 92 человек."Следственный суд Насирии... выдал ордеры на арест 13 обвиняемых, включая генерального директора управления здравоохранения провинции, на фоне инцидента с пожаром, который произошел в больнице", - говорится в заявлении пресс-службы суда.По предварительной информации, пожар в больнице произошел из-за взрыва баллона с кислородом. Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи посетил место трагедии. По итогам срочной встречи премьера с рядом министров и местных чиновников были отстранены от должности глава управления здравоохранения, гражданской обороны провинции, директор больницы. Также было принято решение провести в их отношении расследование. Департамент здравоохранения провинции объявил чрезвычайную ситуацию. Объявлен трехдневный траур.Президент Ирака Бархам Салех назвал причиной трагедии в больнице повальную коррупцию и плохое управление, которые ни во что не ставят жизни граждан страны и препятствуют реформированию институтов.
ди-кар (мухафаза)
ирак
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мустафа аль-каземи, бархам салех, ди-кар (мухафаза), ирак, насирия, в мире
В Ираке выдали ордеры на арест 13 человек по делу о пожаре в больнице
17:20 13.07.2021
 
© REUTERS / Khalid al-MousilyОтделение для больных коронавирусом в больнице города Насирия в Ираке, где произошел пожар
Отделение для больных коронавирусом в больнице города Насирия в Ираке, где произошел пожар - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© REUTERS / Khalid al-Mousily

Суд в Ираке выдал ордеры на арест 13 человек по делу о пожаре в больнице в провинции Ди-Кар

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Суд в Ираке выдал ордеры на арест 13 человек по делу о пожаре в больнице города Насирия в провинции Ди-Кар, унесшем, по последним данным, жизни 92 человек.
"Следственный суд Насирии... выдал ордеры на арест 13 обвиняемых, включая генерального директора управления здравоохранения провинции, на фоне инцидента с пожаром, который произошел в больнице", - говорится в заявлении пресс-службы суда.
По предварительной информации, пожар в больнице произошел из-за взрыва баллона с кислородом. Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи посетил место трагедии. По итогам срочной встречи премьера с рядом министров и местных чиновников были отстранены от должности глава управления здравоохранения, гражданской обороны провинции, директор больницы. Также было принято решение провести в их отношении расследование. Департамент здравоохранения провинции объявил чрезвычайную ситуацию. Объявлен трехдневный траур.
Президент Ирака Бархам Салех назвал причиной трагедии в больнице повальную коррупцию и плохое управление, которые ни во что не ставят жизни граждан страны и препятствуют реформированию институтов.
 
Мустафа аль-КаземиБархам СалехДи-Кар (мухафаза)ИракНасирияВ мире
 
 
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