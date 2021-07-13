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В Ираке выдали ордеры на арест 13 человек по делу о пожаре в больнице

В Ираке выдали ордеры на арест 13 человек по делу о пожаре в больнице - РИА Новости, 13.07.2021

В Ираке выдали ордеры на арест 13 человек по делу о пожаре в больнице

Суд в Ираке выдал ордеры на арест 13 человек по делу о пожаре в больнице города Насирия в провинции Ди-Кар, унесшем, по последним данным, жизни 92 человек. РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T17:20

2021-07-13T17:20

2021-07-13T17:20

мустафа аль-каземи

бархам салех

ди-кар (мухафаза)

ирак

насирия

в мире

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Суд в Ираке выдал ордеры на арест 13 человек по делу о пожаре в больнице города Насирия в провинции Ди-Кар, унесшем, по последним данным, жизни 92 человек."Следственный суд Насирии... выдал ордеры на арест 13 обвиняемых, включая генерального директора управления здравоохранения провинции, на фоне инцидента с пожаром, который произошел в больнице", - говорится в заявлении пресс-службы суда.По предварительной информации, пожар в больнице произошел из-за взрыва баллона с кислородом. Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи посетил место трагедии. По итогам срочной встречи премьера с рядом министров и местных чиновников были отстранены от должности глава управления здравоохранения, гражданской обороны провинции, директор больницы. Также было принято решение провести в их отношении расследование. Департамент здравоохранения провинции объявил чрезвычайную ситуацию. Объявлен трехдневный траур.Президент Ирака Бархам Салех назвал причиной трагедии в больнице повальную коррупцию и плохое управление, которые ни во что не ставят жизни граждан страны и препятствуют реформированию институтов.

ди-кар (мухафаза)

ирак

насирия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мустафа аль-каземи, бархам салех, ди-кар (мухафаза), ирак, насирия, в мире