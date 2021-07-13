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Число погибших при пожаре в больнице Ирака выросло до 60
Число погибших при пожаре в больнице Ирака выросло до 60 - РИА Новости, 13.07.2021
Число погибших при пожаре в больнице Ирака выросло до 60
Число жертв пожара в отделении для больных коронавирусом в больнице города Насирия в провинции Ди-Кар на юге Ирака возросло до 58, сообщает управление... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T09:48
2021-07-13T09:48
2021-07-13T10:57
мустафа аль-каземи
бархам салех
багдад (город)
насирия
происшествия
в мире
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Число жертв пожара в отделении для больных коронавирусом в больнице города Насирия в провинции Ди-Кар на юге Ирака возросло до 58, сообщает управление здравоохранения провинции.Ранее сообщалось о 54 погибших."Количество погибших в результате пожара в больнице имама Хусейна в Насирии возросло до 58", - говорится в заявлении управления.Власти ожидают дальнейшего увеличения жертв, так как операция по извлечению тел из горевшего здания больницы продолжается.Позже медицинский источник сообщил, что число жертв в больнице для больных COVID-19 иракского города Насирия в провинции Ди-Кар на юге страны возросло до 60, около 100 человек пострадали.По предварительной информации, пожар в больнице случился из-за взрыва баллона с кислородом. Пожарным удалось локализовать возгорание, но некоторые больные коронавирусом по-прежнему остаются заблокированы в больнице.По информации местных СМИ, премьер-министр арабской республики Мустафа аль-Каземи отправился на место трагедии. По итогам срочного собрания премьера с рядом министров и местных чиновников были отстранены от должности глава управления здравоохранения, гражданской обороны провинции, директор больницы. Также было принято решение провести в их отношении расследование. Департамент здравоохранения провинции объявил чрезвычайную ситуацию в провинции. По погибшим был объявлен трехдневный траур."Причиной трагедии в больнице в Ди-Кар, а до этого в больнице "Ибн аль-Хатыб" в Багдаде является повальная коррупция и плохое управление, которые ни во что не ставят жизни граждан Ирака и препятствуют реформированию институтов", - заявил президент Бархам Салех.В конце апреля в результате пожара в больнице "Ибн аль-Хатыб" в Багдаде погибли 82 человека и не менее 11 получили ранения.
https://ria.ru/20210528/bolnitsa-1734682545.html
https://ria.ru/20210616/obvinenie-1737249787.html
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мустафа аль-каземи, бархам салех, багдад (город), насирия, происшествия, в мире
Число погибших при пожаре в больнице Ирака выросло до 60
09:48 13.07.2021 (обновлено: 10:57 13.07.2021)
Источник: число погибших при пожаре в больнице города Насирия на юге Ирака выросло до 60
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости.
Число жертв пожара в отделении для больных коронавирусом в больнице города Насирия
в провинции Ди-Кар
на юге Ирака
возросло до 58, сообщает управление здравоохранения провинции.
Ранее сообщалось о 54 погибших.
"Количество погибших в результате пожара в больнице имама Хусейна в Насирии возросло до 58", - говорится в заявлении управления.
Власти ожидают дальнейшего увеличения жертв, так как операция по извлечению тел из горевшего здания больницы продолжается.
Позже медицинский источник сообщил, что число жертв в больнице для больных COVID-19 иракского города Насирия в провинции Ди-Кар на юге страны возросло до 60, около 100 человек пострадали.
"По последней информации 60 человек стали жертвами пожара, при этом 30 тел были полностью обугленными. Около ста человек получили ожоги и другие ранения", - сказал источник.
По предварительной информации, пожар в больнице случился из-за взрыва баллона с кислородом. Пожарным удалось локализовать возгорание, но некоторые больные коронавирусом по-прежнему остаются заблокированы в больнице.
По информации местных СМИ, премьер-министр арабской республики Мустафа аль-Каземи
отправился на место трагедии. По итогам срочного собрания премьера с рядом министров и местных чиновников были отстранены от должности глава управления здравоохранения, гражданской обороны провинции, директор больницы. Также было принято решение провести в их отношении расследование. Департамент здравоохранения провинции объявил чрезвычайную ситуацию в провинции. По погибшим был объявлен трехдневный траур.
"Причиной трагедии в больнице в Ди-Кар, а до этого в больнице "Ибн аль-Хатыб" в Багдаде
является повальная коррупция и плохое управление, которые ни во что не ставят жизни граждан Ирака и препятствуют реформированию институтов", - заявил президент Бархам Салех
.
В конце апреля в результате пожара в больнице "Ибн аль-Хатыб" в Багдаде погибли 82 человека и не менее 11 получили ранения.