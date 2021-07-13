https://ria.ru/20210713/pozhar-1741031229.html

Число погибших при пожаре в больнице Ирака выросло до 60

Число погибших при пожаре в больнице Ирака выросло до 60 - РИА Новости, 13.07.2021

Число погибших при пожаре в больнице Ирака выросло до 60

Число жертв пожара в отделении для больных коронавирусом в больнице города Насирия в провинции Ди-Кар на юге Ирака возросло до 58, сообщает управление... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T09:48

2021-07-13T09:48

2021-07-13T10:57

мустафа аль-каземи

бархам салех

багдад (город)

насирия

происшествия

в мире

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Число жертв пожара в отделении для больных коронавирусом в больнице города Насирия в провинции Ди-Кар на юге Ирака возросло до 58, сообщает управление здравоохранения провинции.Ранее сообщалось о 54 погибших."Количество погибших в результате пожара в больнице имама Хусейна в Насирии возросло до 58", - говорится в заявлении управления.Власти ожидают дальнейшего увеличения жертв, так как операция по извлечению тел из горевшего здания больницы продолжается.Позже медицинский источник сообщил, что число жертв в больнице для больных COVID-19 иракского города Насирия в провинции Ди-Кар на юге страны возросло до 60, около 100 человек пострадали.По предварительной информации, пожар в больнице случился из-за взрыва баллона с кислородом. Пожарным удалось локализовать возгорание, но некоторые больные коронавирусом по-прежнему остаются заблокированы в больнице.По информации местных СМИ, премьер-министр арабской республики Мустафа аль-Каземи отправился на место трагедии. По итогам срочного собрания премьера с рядом министров и местных чиновников были отстранены от должности глава управления здравоохранения, гражданской обороны провинции, директор больницы. Также было принято решение провести в их отношении расследование. Департамент здравоохранения провинции объявил чрезвычайную ситуацию в провинции. По погибшим был объявлен трехдневный траур."Причиной трагедии в больнице в Ди-Кар, а до этого в больнице "Ибн аль-Хатыб" в Багдаде является повальная коррупция и плохое управление, которые ни во что не ставят жизни граждан Ирака и препятствуют реформированию институтов", - заявил президент Бархам Салех.В конце апреля в результате пожара в больнице "Ибн аль-Хатыб" в Багдаде погибли 82 человека и не менее 11 получили ранения.

https://ria.ru/20210528/bolnitsa-1734682545.html

https://ria.ru/20210616/obvinenie-1737249787.html

багдад (город)

насирия

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мустафа аль-каземи, бархам салех, багдад (город), насирия, происшествия, в мире