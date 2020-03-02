Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-02T00:28+0300
https://ria.ru/20200302/1566359620.html
СМИ: назначенный премьером Ирака Аляуи отказался от своего поста
https://cdn21.img.ria.ru/images/21265/96/212659635_0:30:2200:1268_1036x0_80_0_0_25a44389c73cbdb58fa40e3f067b03a7.jpg
РИА Новости

СМИ: назначенный премьером Ирака Аляуи отказался от своего поста

00:28 02.03.2020
677
© Thomson Reuters 2017Багдад
Багдад
© Thomson Reuters 2017
Багдад. Архивное фото
КАИР, 2 мар - РИА Новости. Назначенный премьер-министром Ирака Мухаммед Тауфик Аляуи отказался от своего поста после неудачных попыток получить одобрение парламента на новый состав правительства, сообщает телеканал "ас-Сумария".
По данным телеканала, Аляуи направил письмо с просьбой о своей отставке президенту страны Бархаму Салеху.
Парламент Ирака в воскресенье вновь не смог проголосовать по новому составу правительства страны из-за низкой явки депутатов.
Первоначально парламент предполагал провести внеочередное заседание для утверждения состава нового кабмина еще в понедельник, 24 февраля, однако заседание было отложено в связи с обсуждением спорных кандидатур, чье присутствие в будущем правительстве вызвало протест ряда парламентских фракций.
Госсекретарь США Майк Помпео
24 февраля, 04:40
Помпео обсудил с и.о. премьера Ирака защиту дипломатов и объектов США
Ранее Аляуи пообещал, что сразу после получения вотума его правительство начнет расследование убийств протестующих и сотрудников органов безопасности, а также отпустит на свободу "мирных демонстрантов". Также он заявил, что будут приняты меры для проведения свободных досрочных выборов в Ираке.
Тауфик Аляуи занимал пост министра связи с 2006 по 2007 год и с 2010 по 2012 годы. Президент Ирака Бархам Салех 1 февраля поручил Аляуи сформировать правительство. Кандидатуру премьера поддержали крупнейшие политические блоки парламента Ирака.
Демонстранты в Ираке в ходе идущих с начала октября 2019 года протестов требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. В результате сопровождающих акции протеста столкновений и беспорядков, по словам президента Ирака Бархама Салеха, погибли более 600 человек, пострадали около 50 тысяч. Это самые масштабные акции протеста, которые произошли в Ираке с момента свержения Саддама Хусейна в 2003 году.
Общий вид посольства США в Зеленой зоне в Багдаде
16 февраля, 10:00
Иракские силовики рассказали о последствиях ракетного обстрела Багдада
400000
Обсудить 1
Мухаммад Тауфик АляуиБархам СалехИракВ мире
Рекомендуем
Блины на масленичной ярмарке
В Подмосковье мужчина с дочерью погибли на масленичных гуляньях
Московский Кремль
В России с 1 марта вступает в силу ряд законов
Греческая полиция
В Греции избили двух журналистов
Самолеты ВВС Турции
Россия не будет гарантировать безопасность авиации Турции в Сирии
Певец Сергей Лазарев
Лазарев устроил скандал на музыкальном шоу "Ну-ка, все вместе"
Девушка придерживает рукой грудь
Маммолог назвала основные факторы развития рака молочной железы
Сирийские зенитные установки ведут огонь по турецким беспилотникам
Сирийские ПВО ведут огонь по беспилотникам в районе города Хама
Турецкие военные ведут огонь по позициям правительственных войск Сирии в провинции Идлиб
Турецкие военные сбили два сирийских самолета
Подростки во время потасовки во время старта продаж лимитированной коллекции кроссовок Adidas by Stella McCartney Alphaedge 4D в Москве. Стоп-кадр видео очевидца
В центре Москвы произошла массовая драка из-за кроссовок
Лимоны
Врач развеял мифы о пользе воды с лимоном
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
В Иране прокомментировали вывод американских войск из Афганистана
Акция памяти Георгиевская ленточка
В Раде назвали отказ от празднования Дня Победы цинизмом
Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем во время российско-сирийских переговоров в Дамаске
Сирия и временное правительство Ливии возобновили работу дипмиссий
Измерение артериального давления
Врач назвал простые способы нормализовать давление
Дым поднимается после авиаударов по городу Саракеб в провинции Идлиб
СМИ рассказали об ударах Турции по сирийским военным
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:31Суд отправил дело Котова на новое апелляционное рассмотрение
15:31Скабеева оценила реакцию блогерши на трагедию в банном комплексе
15:31ФАС подозревает наличие картельных сговоров на рынке медицинских масок
15:26В Екатеринбурге стрела строительного крана упала и повисла на проводах
15:24СМИ сообщили об ударе израильского вертолета по автомобилю в Сирии
15:23В Испании чилийский писатель заразился коронавирусом
15:23СМИ сообщили об освобождении всех заложников в ТЦ на Филиппинах
15:22В Хорватии выявили восьмой случай заболевания коронавирусом
15:21В Госдуму внесли проект о предоставлении данных об умершем его близким
15:20Суд отложил рассмотрение апелляции подозреваемого по делу Шеремета
15:16На Филиппинах освободили одного из заложников в ТЦ
15:15Эксперты рассказали, как вернуть украденные с карты деньги
15:14В Архангельской области гинеколога будут судить за смерть пациентки
15:12В Латвии начали военные учения НАТО "Хрустальная стрела"
15:11Силовики 90 раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю, заявили в ДНР
15:07СК попросил заочно арестовать экс-депутата Рады Мосийчука
15:06В Испании число случаев заражения коронавирусом приблизилось к 120
15:02Мэр Томска наградил знаком "Меценат города" свою жену
15:01На рейсе Москва—Пекин нашли еще пассажира с подозрением на коронавирус
15:01Неизвестные распылили газ в метро в Петербурге
Лента новостейМолния