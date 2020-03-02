СМИ: назначенный премьером Ирака Аляуи отказался от своего поста

КАИР, 2 мар - РИА Новости. Назначенный премьер-министром Назначенный премьер-министром Ирака Мухаммед Тауфик Аляуи отказался от своего поста после неудачных попыток получить одобрение парламента на новый состав правительства, сообщает телеканал " ас-Сумария ".

По данным телеканала, Аляуи направил письмо с просьбой о своей отставке президенту страны Бархаму Салеху.

Парламент Ирака в воскресенье вновь не смог проголосовать по новому составу правительства страны из-за низкой явки депутатов.

Первоначально парламент предполагал провести внеочередное заседание для утверждения состава нового кабмина еще в понедельник, 24 февраля, однако заседание было отложено в связи с обсуждением спорных кандидатур, чье присутствие в будущем правительстве вызвало протест ряда парламентских фракций.

Ранее Аляуи пообещал, что сразу после получения вотума его правительство начнет расследование убийств протестующих и сотрудников органов безопасности, а также отпустит на свободу "мирных демонстрантов". Также он заявил, что будут приняты меры для проведения свободных досрочных выборов в Ираке.

Тауфик Аляуи занимал пост министра связи с 2006 по 2007 год и с 2010 по 2012 годы. Президент Ирака Бархам Салех 1 февраля поручил Аляуи сформировать правительство. Кандидатуру премьера поддержали крупнейшие политические блоки парламента Ирака.