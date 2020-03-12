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Ирак осудил обстрел военной базы Таджи
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РИА Новости

Ирак осудил обстрел военной базы Таджи

02:58 12.03.2020
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© AP Photo / Hadi MizbanВид с воздуха на Багдад, Ирак
Вид с воздуха на Багдад, Ирак
© AP Photo / Hadi Mizban
Вид с воздуха на Багдад, Ирак. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Ирак осуждает обстрел военной базы Таджи, в ходе которого погибли трое военнослужащих коалиции, говорится в заявлении канцелярии президента Ирака Бархама Салеха.
"Администрация президента Ирака осуждает террористическое нападение на иракскую военную базу Таджи, совершенное посредством обстрела ракетами "Катюша", и которое привело к гибели и ранению ряда инструкторов и советников сил международной коалиции, которая работает в Ираке в рамках борьбы с терроризмом по приглашению иракского правительства", - сообщила канцелярия.
В заявлении также сообщается, что иракские власти подчеркивают необходимость полного расследования произошедшего.
Ранее сообщалось, что трое военнослужащих коалиции во главе с США погибли, еще 12 человек получили ранения в среду во время ракетного обстрела лагеря Таджи в Ираке. По данным коалиции, всего по базе было выпущено 18 ракет класса "Катюша" (реактивных снарядов). Самодельная пусковая установка находилась на грузовике в нескольких километрах от базы.
Видео ракетного удара по американской базе в Ираке
02:55
Появилось видео ракетного удара по американской базе в Ираке
1741022
Обсудить 2
Бархам СалехИракСШАВ мире
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