Ирак осудил обстрел военной базы Таджи

"Администрация президента Ирака осуждает террористическое нападение на иракскую военную базу Таджи, совершенное посредством обстрела ракетами "Катюша", и которое привело к гибели и ранению ряда инструкторов и советников сил международной коалиции, которая работает в Ираке в рамках борьбы с терроризмом по приглашению иракского правительства", - сообщила канцелярия.