Ирак осудил обстрел военной базы Таджи

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Ирак осуждает обстрел военной базы Таджи, в ходе которого погибли трое военнослужащих коалиции, говорится в заявлении канцелярии президента Ирака Бархама Салеха.
"Администрация президента Ирака осуждает террористическое нападение на иракскую военную базу Таджи, совершенное посредством обстрела ракетами "Катюша", и которое привело к гибели и ранению ряда инструкторов и советников сил международной коалиции, которая работает в Ираке в рамках борьбы с терроризмом по приглашению иракского правительства", - сообщила канцелярия.
В заявлении также сообщается, что иракские власти подчеркивают необходимость полного расследования произошедшего.
Ранее сообщалось, что трое военнослужащих коалиции во главе с США погибли, еще 12 человек получили ранения в среду во время ракетного обстрела лагеря Таджи в Ираке. По данным коалиции, всего по базе было выпущено 18 ракет класса "Катюша" (реактивных снарядов). Самодельная пусковая установка находилась на грузовике в нескольких километрах от базы.