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Глава Ирака связал пожар в больнице с разрушением институтов власти
Глава Ирака связал пожар в больнице с разрушением институтов власти
Президент Ирака Бархам Салех заявил, что причиной пожара в больнице в Багдаде после взрыва кислородного баллона, в результате чего погибли свыше 80 человек,... РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T15:38
2021-04-25T15:38
2021-04-25T15:38
бархам салех
мвд ирака
багдад (город)
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КАИР, 25 апр – РИА Новости. Президент Ирака Бархам Салех заявил, что причиной пожара в больнице в Багдаде после взрыва кислородного баллона, в результате чего погибли свыше 80 человек, стало разрушение институтов государства из-за коррупции и бесхозяйственности."Трагедия больницы "Ибн аль-Хатыб" - рана для всей нации, она является результатом накопленного повреждения государственных институтов в результате коррупции и бесхозяйственности", - написал в Twitter Салех.По словам политика, "выражение боли и сочувствия по отношению к пострадавшим и их семьям недостаточны". Он также отметил, что "виновные должны быть привлечены к серьезной ответственности за халатность"."Должен быть проведен всеобъемлющий и серьезный анализ деятельности учреждений, чтобы гарантировать, что такие бедствия не повторятся", - написал президент.Согласно заявлению МВД Ирака, жертвами пожара в больнице "Ибн аль-Хатыб" в Багдаде в воскресенье стали 82 человека, еще 110 пострадали. По данным СМИ, причиной пожара стал взрыв баллона с кислородом, большинство смертей вызваны отравлением угарным газом.
https://ria.ru/20210425/pozhar-1729852051.html
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