https://ria.ru/20200930/irak-1577973673.html

Премьер Ирака заявил о намерении ряда стран закрыть посольства в Багдаде

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи заявил официально о намерении ряда стран, в первую очередь США, закрыть свои посольства в Багдаде в случае продолжения... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T00:01

2020-09-30T00:01

2020-09-30T00:06

мустафа аль-каземи

бархам салех

багдад (город)

сша

в мире

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<strong>КАИР, 29 сен - РИА Новости.</strong> Премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Iraq/" target="_blank" data-auto="true">Ирака</a> <a href="http://ria.ru/person_mustafa-al-kazemi/" target="_blank" data-auto="true">Мустафа аль-Каземи</a> заявил официально о намерении ряда стран, в первую очередь <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, закрыть свои посольства в <a href="http://ria.ru/location_Baghdad/" target="_blank" data-auto="true">Багдаде</a> в случае продолжения обстрелов дипмиссий.Ранее премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи распорядился немедленно расследовать ракетный удар по аэропорту Багдада, унесший жизни как минимум пятерых граждан."Продолжаются ракетные обстрелы, последний произошел вчера, в результате погибли пять человек, в том числе дети. Эти атаки вынудили ряд организаций и дипломатических миссий задуматься о закрытии посольств, в первую очередь – США, также Европейский союз обсуждает этот вопрос. Если в регионе не обеспечена безопасность, то они не могут работать в Ираке", - заявил аль-Каземи в ходе заседания кабмина страны. Видеозапись опубликована пресс-службой премьера.По словам премьера, западные дипломаты объяснили, что это не направленная против Ирака позиция, дело в ситуации с безопасностью в стране, и они не могут продолжать деятельность в Ираке.Аль-Каземи подчеркнул, что в случае закрытия посольства "прекращается сотрудничество с этими странами в военной, культурной и экономической сферах", что особенно опасно в свете вызовов, с которыми столкнулся Багдад.Ранее газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что администрация президента США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> предупредила власти Ирака о планах полностью закрыть американское посольство в Багдаде, если не прекратятся ракетные обстрелы. Об этом намерении Помпео сообщил президенту Ирака <a href="http://ria.ru/person_Barkham_Salekh/" target="_blank" data-auto="true">Бархаму Салеху</a> и премьеру аль-Каземи. По данным газеты, США готовятся закрыть посольство в течение следующих нескольких месяцев, при этом они должны сохранить свое консульство в <a href="http://ria.ru/location_Erbil/" target="_blank" data-auto="true">Эрбиле</a>.Целью ракетных обстрелов из самодельных пусковых установок регулярно становится "зеленая зона" иракской столицы, где расположены правительственные учреждения и посольства, а также международный аэропорт, к которому примыкает военный аэродром. Подобные инциденты, как правило, не приводят к жертвам среди населения и существенному ущербу.В июне аль-Каземи распорядился создать специальные комитеты, чтобы пресечь подобные инциденты.

https://ria.ru/20200823/irak-1576194464.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200719/1574561931.html

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багдад (город)

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мустафа аль-каземи, бархам салех, багдад (город), сша, в мире