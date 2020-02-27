Новый премьер Ирака подал прошение об отказе от гражданства Британии

БАГДАД, 27 фев – РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Тауфик Алляуи в четверг подал послу Великобритании в Багдаде просьбу лишить его британского гражданства, копия документа имеется в распоряжении РИА Новости.

Иракский парламент 24 декабря 2019 года проголосовал за новый закон о выборах, принять который требовали протестующие в течение нескольких месяцев. Согласно закону, чиновникам Ирака запрещено иметь двойное гражданство.

"Прошу вас лишить меня гражданства Великобритании, так как я назначен на пост премьер-министра Ирака и я обязан отказаться от гражданства любого другого государства", - говорится в прошении Аляуи, поданном послу Великобритании в Багдаде Стивену Хики.

На 13:00 четверга по местному времени (совпадает с мск) назначено заседание парламента по вотуму доверия кабмину, сформированному Аляуи.

Ранее Аляуи пообещал, что сразу после получения вотума его правительство начнет расследование убийств протестующих и сотрудников органов безопасности, а также отпустит на свободу "мирных демонстрантов". Также он заявил, что будут приняты меры для проведения свободных досрочных выборов в Ираке.

Аляуи занимал пост министра связи с 2006 по 2007 год и с 2010 по 2012 годы. Президент Ирака Бархам Салех 1 февраля поручил Аляуи сформировать правительство. Кандидатуру премьера поддержали крупнейшие политические блоки парламента Ирака.