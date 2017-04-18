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Биография Светланы Немоляевой

02:4618.04.2017
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Светлана Немоляева в спектакле Таланты и поклонники в Театре имени В.Маяковского. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Федоренко

Актриса театра и кино Светлана Владимировна Немоляева родилась 18 апреля 1937 года в Москве. Ее отец, Владимир Немоляев (1902-1987), был кинорежиссером, мать, Валентина Ладыгина (1907-1988), — звукооператором. Предки ее матери были украинскими дворянами, а отец происходил из древнего старообрядческого рода.

Родители нередко брали маленькую Светлану на съемки фильмов, где она играла в массовках. Восьмилетняя Немоляева дебютировала в комедии Константина Юдина "Близнецы" (1945) в роли девочки-озорницы Светочки.

После окончания школы Светлана Немоляева поступила в Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина, которое с отличием окончила в 1958 году.

С 1958 по 1959 год Немоляева играла в труппе Московского драматического театра на Спартаковской (ныне — Московский драматический театр на Малой Бронной).

С 1959 года она является актрисой Театра имени В. Маяковского.

В начале своей карьеры в Театре имени Маяковского Светлана Немоляева играла Офелию в "Гамлете" Уильяма Шекспира, Майю в "Иркутской истории" Алексея Арбузова, Нинку в "Проводах белых ночей" Веры Пановой и др.

Творческой удачей актрисы стала роль Бланш Дюбуа, которую Светлана Немоляева сыграла в спектакле Гончарова "Трамвай "Желание" (1970) по пьесе Теннесси Уильямса. В числе других ее успешных работ в тот период — мюзикл "Человек из Ламанчи" (1972), спектакли "Беседы с Сократом" (1975), "Да здравствует королева, виват!" (1977), "Кошка на раскаленной крыше" (1981), "Круг" (1988).

В 1990-2000-х годах она играла Леди Нельсон в постановке "Виктория?" по Теренсу Реттигену, Эми Госуилл в спектакле "Кин IV", Синьору Капулетти в "Чуме на оба ваши дома!" Григория Горина, Габриэль Малу в "Моем веке" Мишель Лоранс, Хохлакову в "Карамазовых" по Федору Достоевскому и др.

В настоящее время актриса занята в постановках "Плоды просвещения" по Льву Толстому (Кухарка), "Мертвые души" (Просто приятная дама) и "Женитьба" (Фекла Ивановна) Николая Гоголя, "Таланты и поклонники" Александра Островского (Домна Пантелевна), "Кант" Марюса Ивашкявичюса (Анна-Регина).

В кино первой серьезной работой Немоляевой была роль Ольги в фильме-опере "Евгений Онегин" (1958). В конце 1960-х — начале 1970-х годов актриса сыграла в фильмах "Короткие встречи" (1967), "Круг" (1972), "За час до рассвета" (1973), "В ожидании чуда" (1975), "Такая короткая долгая жизнь" (1975), "Дневной поезд" (1976).

Большую популярность принесла ей роль Оли Рыжовой в фильме Эльдара Рязанова "Служебный роман" (1977). В следующей картине Рязанова "Гараж" (1979) актриса сыграла роль жены Гуськова.

Светлана Немоляева снималась в главных ролях в кинолентах "Ослиная шкура" (1983), "Карантин" (1983), "Предлагаю руку и сердце" (1988), "Подмосковная элегия" (2002), "Ленинградец" (2006), сериал "Рельсы счастья" (2006).

Она играла роли в фильмах и сериалах "Небеса обетованные" (1991), "Мелочи жизни" (сериал, 1992-1997), "Горько! " (1998), "Ошибка Пуаро" (2002), "Сестры" (2004), "Осенние цветы" (2009), "Дом без адреса" (2010), "Зоя" (2010) и др.

Среди киноработ актрисы последних лет — детский фильм "Семицветик" (2014), сериалы "Мамочки" (2015) и "Следователь Тихонов" (2016), мелодрамы "Осколки хрустальной туфельки" (2015) и "В зоне доступа любви" (2016).

Светлана Немоляева — народная артистка РСФСР (1980). Награждена орденом Почета (1998), орденами "За заслуги перед Отечеством" IV (2007) и III (2012) степеней.

В 2012 году актриса получила премию "Звезда театрала" в номинации "Легенда сцены". Лауреат премии "Звезда театрала-2014" в номинации "Лучшая женская роль второго плана".

В 2013 году она была удостоена премии "Золотая Маска" в номинации "Роль второго плана" за работу в спектакле "Таланты и поклонники".

В 2015 году актриса получила почетный приз "Госпожа удача" имени Павла Луспекаева на фестивале кино стран СНГ, Латвии, Литвы и Эстонии "Киношок" за мужество и достоинство в профессии.

Светлана Немоляева была замужем за народным артистом РСФСР Александром Лазаревым (1938-2011).

Их сын Александр Лазарев-младший — народный артист России, ведущий актер Московского государственного театра "Ленком".

Внучка актрисы — Полина Лазарева, как и Светлана Немоляева, играет в Театре имени Маяковского.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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