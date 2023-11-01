https://ria.ru/20231101/kino-1906703437.html

Детский фильм "Чижик-Пыжик возвращается" будет доступен в Сети

Детский фильм "Чижик-Пыжик возвращается" будет доступен в Сети - РИА Новости, 01.11.2023

Детский фильм "Чижик-Пыжик возвращается" будет доступен в Сети

Детский фильм "Чижик-Пыжик возвращается" появится в онлайн-кинотеатрах с 4 ноября, сообщили в пресс-службе Киностудии имени Горького. РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T14:55

2023-11-01T14:55

2023-11-01T14:55

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Детский фильм "Чижик-Пыжик возвращается" появится в онлайн-кинотеатрах с 4 ноября, сообщили в пресс-службе Киностудии имени Горького. "Детский приключенческий фильм Киностудии им. М. Горького "Чижик-Пыжик возвращается", созданный при поддержке Министерства культуры России, с 4 ноября будет доступен в онлайн-кинотеатрах "Кинопоиск", "Иви", Premier и Kion", – говорится в сообщении. На большие экраны российских кинотеатров картина вышла 31 августа. Главные роли исполнили юные актеры Александра Бабаскина и Миша Мяло. В фильме также снялись Инга Оболдина, Светлана Немоляева, Сергей Мигицко и Анвар Либабов. В качестве камео появились блогеры Диана Астер, Екатерина Голышева и Ника Жукова. Саундтреком к фильму стала песня "Домовой" в исполнении певца Хабиба. "Картину можно будет посмотреть дома в уютной обстановке – в компании друзей или семьи. А потом пересматривать снова и снова в любое удобное время. Мы рады, что сегодня растет интерес к отечественным фильмам, адресованным детско-юношеской аудитории. Уверена, зрители платформ – и дети, и взрослые – по достоинству оценят нашего "Чижика", – приводятся слова генерального директора киностудии Юлианы Слащевой. "Чижик-Пыжик возвращается" – детский фильм о дружбе и взаимовыручке. События происходят в Санкт-Петербурге, где двое пятиклассников Дана и Лева проводят собственное расследование, чтобы разыскать украденный на их глазах памятник Чижику-Пыжику. Это первый с 1995 года полнометражный игровой фильм, созданный Киностудией имени Горького специально для детской аудитории.

https://ria.ru/20230831/kino-1892644949.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

россия, санкт-петербург, светлана немоляева, сергей мигицко, юлиана слащева, кинопоиск, кино и сериалы