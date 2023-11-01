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Детский фильм "Чижик-Пыжик возвращается" будет доступен в Сети - РИА Новости, 01.11.2023
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Культура
 
14:55 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/kino-1906703437.html
Детский фильм "Чижик-Пыжик возвращается" будет доступен в Сети
Детский фильм "Чижик-Пыжик возвращается" будет доступен в Сети - РИА Новости, 01.11.2023
Детский фильм "Чижик-Пыжик возвращается" будет доступен в Сети
Детский фильм "Чижик-Пыжик возвращается" появится в онлайн-кинотеатрах с 4 ноября, сообщили в пресс-службе Киностудии имени Горького. РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T14:55
2023-11-01T14:55
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Детский фильм "Чижик-Пыжик возвращается" появится в онлайн-кинотеатрах с 4 ноября, сообщили в пресс-службе Киностудии имени Горького. "Детский приключенческий фильм Киностудии им. М. Горького "Чижик-Пыжик возвращается", созданный при поддержке Министерства культуры России, с 4 ноября будет доступен в онлайн-кинотеатрах "Кинопоиск", "Иви", Premier и Kion", – говорится в сообщении. На большие экраны российских кинотеатров картина вышла 31 августа. Главные роли исполнили юные актеры Александра Бабаскина и Миша Мяло. В фильме также снялись Инга Оболдина, Светлана Немоляева, Сергей Мигицко и Анвар Либабов. В качестве камео появились блогеры Диана Астер, Екатерина Голышева и Ника Жукова. Саундтреком к фильму стала песня "Домовой" в исполнении певца Хабиба. "Картину можно будет посмотреть дома в уютной обстановке – в компании друзей или семьи. А потом пересматривать снова и снова в любое удобное время. Мы рады, что сегодня растет интерес к отечественным фильмам, адресованным детско-юношеской аудитории. Уверена, зрители платформ – и дети, и взрослые – по достоинству оценят нашего "Чижика", – приводятся слова генерального директора киностудии Юлианы Слащевой. "Чижик-Пыжик возвращается" – детский фильм о дружбе и взаимовыручке. События происходят в Санкт-Петербурге, где двое пятиклассников Дана и Лева проводят собственное расследование, чтобы разыскать украденный на их глазах памятник Чижику-Пыжику. Это первый с 1995 года полнометражный игровой фильм, созданный Киностудией имени Горького специально для детской аудитории.
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россия, санкт-петербург, светлана немоляева, сергей мигицко, юлиана слащева, кинопоиск, кино и сериалы
Культура, Россия, Санкт-Петербург, Светлана Немоляева, Сергей Мигицко, Юлиана Слащева, Кинопоиск, Кино и сериалы
Детский фильм "Чижик-Пыжик возвращается" будет доступен в Сети

Детский фильм "Чижик-Пыжик возвращается" будет доступен в Сети с 4 ноября

© Продюсерский центр Киностудии им. М. ГорькогоКадр из фильма "Чижик-Пыжик возвращается"
Кадр из фильма Чижик-Пыжик возвращается
© Продюсерский центр Киностудии им. М. Горького
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Детский фильм "Чижик-Пыжик возвращается" появится в онлайн-кинотеатрах с 4 ноября, сообщили в пресс-службе Киностудии имени Горького.
«
"Детский приключенческий фильм Киностудии им. М. Горького "Чижик-Пыжик возвращается", созданный при поддержке Министерства культуры России, с 4 ноября будет доступен в онлайн-кинотеатрах "Кинопоиск", "Иви", Premier и Kion", – говорится в сообщении.
На большие экраны российских кинотеатров картина вышла 31 августа. Главные роли исполнили юные актеры Александра Бабаскина и Миша Мяло. В фильме также снялись Инга Оболдина, Светлана Немоляева, Сергей Мигицко и Анвар Либабов. В качестве камео появились блогеры Диана Астер, Екатерина Голышева и Ника Жукова. Саундтреком к фильму стала песня "Домовой" в исполнении певца Хабиба.
«
"Картину можно будет посмотреть дома в уютной обстановке – в компании друзей или семьи. А потом пересматривать снова и снова в любое удобное время. Мы рады, что сегодня растет интерес к отечественным фильмам, адресованным детско-юношеской аудитории. Уверена, зрители платформ – и дети, и взрослые – по достоинству оценят нашего "Чижика", – приводятся слова генерального директора киностудии Юлианы Слащевой.
"Чижик-Пыжик возвращается" – детский фильм о дружбе и взаимовыручке. События происходят в Санкт-Петербурге, где двое пятиклассников Дана и Лева проводят собственное расследование, чтобы разыскать украденный на их глазах памятник Чижику-Пыжику. Это первый с 1995 года полнометражный игровой фильм, созданный Киностудией имени Горького специально для детской аудитории.
Кадр из фильма Чижик-Пыжик возвращается
"Чижик-Пыжик возвращается": продюсеры и актеры раскрыли секреты съемок
31 августа, 08:00
 
КультураРоссияСанкт-ПетербургСветлана НемоляеваСергей МигицкоЮлиана СлащеваКинопоискКино и сериалы
 
 
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