https://ria.ru/20220111/khabenskiy-1767207129.html

Юбилей Константина Хабенского: от мента до Мюнхгаузена

Юбилей Константина Хабенского: от мента до Мюнхгаузена - РИА Новости, 11.01.2022

Юбилей Константина Хабенского: от мента до Мюнхгаузена

Адмирал, учитель географии, космонавт и самый популярный актер России за первые 15 лет XXI века — Константин Хабенский отмечает 50-летний юбилей. "Изредка надо... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T08:00

2022-01-11T08:00

2022-01-11T08:12

светлана немоляева

санкт-петербург

константин хабенский

анна меликян

фонтанка (река)

кирилл серебренников

сергей женовач

константин богомолов

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости Анна Нехаева, Алина Кравцова. Адмирал, учитель географии, космонавт и самый популярный актер России за первые 15 лет XXI века — Константин Хабенский отмечает 50-летний юбилей. "Изредка надо делать глупости, иначе жизнь будет скучной", — считает артист. И все, за что он берется, оказывается в центре внимания. О разных ипостасях Константина Юрьевича — в материале РИА Новости."Героический актер"Интересно ему очень многое: в фильмографии больше ста работ. Первые роли — в конце 1990-х, популярность принес сериал "Убойная сила", где Константин сыграл милиционера Игоря Плахова.Но знаменитым актер стал после фильмов-блокбастеров "Ночной дозор" и "Дневной дозор". Эта серия картин обозначила начало новой эры в российском коммерческом кино, а Антон Городецкий с тех пор — один из самых известных персонажей Хабенского. Мало кто не смотрел "Дозоры" и не знает хотя бы пару цитат оттуда.В профессионализме и выдержке Хабенского никто не сомневался в принципе. Колоритная и заметная работа — дерзкий террорист Грин в "Статском советнике". Константин не затерялся среди мастеров — Меньшикова, Михалкова, Машкова. И вечно хмурого, но воодушевленного персонажа сыграл так, что удостоился "Золотого орла" за роль второго плана.А потом смело перевоплотился в Костю Лукашина в продолжении "Иронии судьбы", восхитил зрителей мундиром в "Адмирале" и не отказывался от артхауса. Его школьный учитель Виктор Сергеевич в "Географ глобус пропил" стал настолько убедительным, что Хабенский получил "Золотого орла" и "Нику".Артист не боится экспериментов ради роли. Пример — картина Анны Меликян "Трое" про любовный треугольник из персонажей Хабенского, Исаковой и Пересильд. На съемках Константину пришлось плавать в Фонтанке и мокнуть в ледяной воде.Возможно, из-за этой искренности Хабенского так любят зрители: он постоянно в топах рейтингов самых популярных, мужественных и любимых российской публикой артистов.А перевоплощаться умеет так, что даже близкие не узнают, — например, в картине "Чемпион мира".В Голливуде тоже заметили талант русского артиста. Хабенский снялся с Анджелиной Джоли и Джеймсом Макэвоем в экшене "Особо опасен", а с Гэри Олдменом, Томом Харди, Бенедиктом Камбербэтчем — в триллере "Шпион, выйди вон!". А еще Константин занимается озвучкой: его голосом говорит лев Алекс в "Мадагаскаре" и Лис в "Маленьком принце".От Сирано до МюнхгаузенаНа спектакли с Константином обычно не достать билетов: его имя на афише — гарантия того, что на постановку надо идти. Причем начинал Хабенский в экспериментальном театре "Перекресток" в Санкт-Петербурге, а после перешел в "Сатирикон", где играл в "Трехгрошовой опере" и "Сирано де Бержераке". Выступал в театре Ленсовета — зрители "Калигулы", "Войцека" и "В ожидании Годо" до сих пор вспоминают мощную атмосферу, которую создавала труппа.В МХТ Хабенский с 2003-го. За это время успел поработать чуть ли не со всеми знаковыми режиссерами: Женовачом в "Белой гвардии", Бутусовым в "Гамлете", Серебренниковым в "Трехгрошовой опере". Самый новый проект — "Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена" Виктора Крамера.В итоге после совместного написания пьесы в МХТ представили настоящий раблезианский фарс и безудержную фантасмагорию. Как обычно бывает с Хабенским — на спектаклях аншлаги, а книги восторженных отзывов постоянно меняют на новые.Осенью Хабенский стал худруком родного театра: уже вернул в афишу спектакль Богомолова "Идеальный муж. Комедия" и составил расписание постановок на два года вперед.Сам артист признается, что следует совету своего мастера Вениамина Фильштинского: не останавливаться, учиться. Поэтому сейчас как режиссер готовит постановку "Интуиция" в "Современнике" по рассказам Александра Цыпкина.Благотворитель и чтецС 2008-го около четырех лет актер лично помогал больным детям, несильно это афишируя. А в 2013-м появился именной благотворительный фонд.Соратники Хабенского не только собирают средства на лечение и диагностику, но оказывают психологическую помощь пациентам и членам их семей, помогают профильным медцентрам с оборудованием и переквалификацией специалистов.Актер активно участвует в работе, курирует творческие проекты.Недавно написал несколько рассказов для сборника. Авторы — друзья и подопечные фонда. В книжных магазинах 12 января появится второй том цикла "Необыкновенное обыкновенное чудо", в котором к названию добавилась приставка "Школьные истории". Вместе с Константином Хабенским годы учебы вспоминают Александр Цыпкин, Рената Литвинова, Сергей Безруков, Александр Петров, Максим Суханов, Сергей Гармаш.В августе прошлого года Хабенский перезапустил еще один громкий благотворительный проект Фонда — театральную постановку "Поколение Маугли". Сюжетная линия произведения Киплинга разворачивается на фоне современных городских джунглей, что помогает актуализировать важные для детей темы.Как и многие коллеги актера, Цыпкин отмечает особое благородство и душевность Хабенского, которые сегодня нечасто встречаются в людях.В воскресенье на сцене театра Российской Армии — "Поколение Маугли" с Екатериной Шпицей, Данилой Козловским, Александром Гудковым и, конечно, Константином Хабенским.Как обычно, билеты достать непросто, но это того стоит.

https://ria.ru/20211227/teatr-1764202173.html

санкт-петербург

фонтанка (река)

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