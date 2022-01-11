Юбилей Константина Хабенского: от мента до Мюнхгаузена

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости Анна Нехаева, Алина Кравцова. Адмирал, учитель географии, космонавт и самый популярный актер России за первые 15 лет XXI века — Константин Хабенский отмечает 50-летний юбилей. "Изредка надо делать глупости, иначе жизнь будет скучной", — считает артист. И все, за что он берется, оказывается в центре внимания. О разных ипостасях Константина Юрьевича — в материале РИА Новости."Героический актер"Интересно ему очень многое: в фильмографии больше ста работ. Первые роли — в конце 1990-х, популярность принес сериал "Убойная сила", где Константин сыграл милиционера Игоря Плахова.Но знаменитым актер стал после фильмов-блокбастеров "Ночной дозор" и "Дневной дозор". Эта серия картин обозначила начало новой эры в российском коммерческом кино, а Антон Городецкий с тех пор — один из самых известных персонажей Хабенского. Мало кто не смотрел "Дозоры" и не знает хотя бы пару цитат оттуда.В профессионализме и выдержке Хабенского никто не сомневался в принципе. Колоритная и заметная работа — дерзкий террорист Грин в "Статском советнике". Константин не затерялся среди мастеров — Меньшикова, Михалкова, Машкова. И вечно хмурого, но воодушевленного персонажа сыграл так, что удостоился "Золотого орла" за роль второго плана.А потом смело перевоплотился в Костю Лукашина в продолжении "Иронии судьбы", восхитил зрителей мундиром в "Адмирале" и не отказывался от артхауса. Его школьный учитель Виктор Сергеевич в "Географ глобус пропил" стал настолько убедительным, что Хабенский получил "Золотого орла" и "Нику".Артист не боится экспериментов ради роли. Пример — картина Анны Меликян "Трое" про любовный треугольник из персонажей Хабенского, Исаковой и Пересильд. На съемках Константину пришлось плавать в Фонтанке и мокнуть в ледяной воде.Возможно, из-за этой искренности Хабенского так любят зрители: он постоянно в топах рейтингов самых популярных, мужественных и любимых российской публикой артистов.А перевоплощаться умеет так, что даже близкие не узнают, — например, в картине "Чемпион мира".В Голливуде тоже заметили талант русского артиста. Хабенский снялся с Анджелиной Джоли и Джеймсом Макэвоем в экшене "Особо опасен", а с Гэри Олдменом, Томом Харди, Бенедиктом Камбербэтчем — в триллере "Шпион, выйди вон!". А еще Константин занимается озвучкой: его голосом говорит лев Алекс в "Мадагаскаре" и Лис в "Маленьком принце".От Сирано до МюнхгаузенаНа спектакли с Константином обычно не достать билетов: его имя на афише — гарантия того, что на постановку надо идти. Причем начинал Хабенский в экспериментальном театре "Перекресток" в Санкт-Петербурге, а после перешел в "Сатирикон", где играл в "Трехгрошовой опере" и "Сирано де Бержераке". Выступал в театре Ленсовета — зрители "Калигулы", "Войцека" и "В ожидании Годо" до сих пор вспоминают мощную атмосферу, которую создавала труппа.В МХТ Хабенский с 2003-го. За это время успел поработать чуть ли не со всеми знаковыми режиссерами: Женовачом в "Белой гвардии", Бутусовым в "Гамлете", Серебренниковым в "Трехгрошовой опере". Самый новый проект — "Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена" Виктора Крамера.В итоге после совместного написания пьесы в МХТ представили настоящий раблезианский фарс и безудержную фантасмагорию. Как обычно бывает с Хабенским — на спектаклях аншлаги, а книги восторженных отзывов постоянно меняют на новые.Осенью Хабенский стал худруком родного театра: уже вернул в афишу спектакль Богомолова "Идеальный муж. Комедия" и составил расписание постановок на два года вперед.Сам артист признается, что следует совету своего мастера Вениамина Фильштинского: не останавливаться, учиться. Поэтому сейчас как режиссер готовит постановку "Интуиция" в "Современнике" по рассказам Александра Цыпкина.Благотворитель и чтецС 2008-го около четырех лет актер лично помогал больным детям, несильно это афишируя. А в 2013-м появился именной благотворительный фонд.Соратники Хабенского не только собирают средства на лечение и диагностику, но оказывают психологическую помощь пациентам и членам их семей, помогают профильным медцентрам с оборудованием и переквалификацией специалистов.Актер активно участвует в работе, курирует творческие проекты.Недавно написал несколько рассказов для сборника. Авторы — друзья и подопечные фонда. В книжных магазинах 12 января появится второй том цикла "Необыкновенное обыкновенное чудо", в котором к названию добавилась приставка "Школьные истории". Вместе с Константином Хабенским годы учебы вспоминают Александр Цыпкин, Рената Литвинова, Сергей Безруков, Александр Петров, Максим Суханов, Сергей Гармаш.В августе прошлого года Хабенский перезапустил еще один громкий благотворительный проект Фонда — театральную постановку "Поколение Маугли". Сюжетная линия произведения Киплинга разворачивается на фоне современных городских джунглей, что помогает актуализировать важные для детей темы.Как и многие коллеги актера, Цыпкин отмечает особое благородство и душевность Хабенского, которые сегодня нечасто встречаются в людях.В воскресенье на сцене театра Российской Армии — "Поколение Маугли" с Екатериной Шпицей, Данилой Козловским, Александром Гудковым и, конечно, Константином Хабенским.Как обычно, билеты достать непросто, но это того стоит.
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости Анна Нехаева, Алина Кравцова. Адмирал, учитель географии, космонавт и самый популярный актер России за первые 15 лет XXI века — Константин Хабенский отмечает 50-летний юбилей. "Изредка надо делать глупости, иначе жизнь будет скучной", — считает артист. И все, за что он берется, оказывается в центре внимания. О разных ипостасях Константина Юрьевича — в материале РИА Новости.
"Героический актер"
"Близок герой или нет — неправильный вопрос. Интересен ли — вот что важно. Если я взялся за роль, значит, она мне интересна", — говорит Хабенский.
Интересно ему очень многое: в фильмографии больше ста работ. Первые роли — в конце 1990-х, популярность принес сериал "Убойная сила", где Константин сыграл милиционера Игоря Плахова.
Но знаменитым актер стал после фильмов-блокбастеров "Ночной дозор" и "Дневной дозор". Эта серия картин обозначила начало новой эры в российском коммерческом кино, а Антон Городецкий с тех пор — один из самых известных персонажей Хабенского. Мало кто не смотрел "Дозоры" и не знает хотя бы пару цитат оттуда.
В профессионализме и выдержке Хабенского никто не сомневался в принципе. Колоритная и заметная работа — дерзкий террорист Грин в "Статском советнике". Константин не затерялся среди мастеров — Меньшикова, Михалкова, Машкова. И вечно хмурого, но воодушевленного персонажа сыграл так, что удостоился "Золотого орла" за роль второго плана.
А потом смело перевоплотился в Костю Лукашина в продолжении "Иронии судьбы", восхитил зрителей мундиром в "Адмирале" и не отказывался от артхауса. Его школьный учитель Виктор Сергеевич в "Географ глобус пропил" стал настолько убедительным, что Хабенский получил "Золотого орла" и "Нику".
Артист не боится экспериментов ради роли. Пример — картина Анны Меликян "Трое" про любовный треугольник из персонажей Хабенского, Исаковой и Пересильд. На съемках Константину пришлось плавать в Фонтанке и мокнуть в ледяной воде.
"В этом фильме Хабенский много где купается, не только в Фонтанке, — рассказала Меликян. — Но он героический актер, всегда готов ко всему, если, конечно, понимает, ради чего это".
"Я опасался, что ему помешают мягкость и доброта, — признается режиссер Андрей Сидоров. — Но на пробах Хабенского никто не узнал! Люди говорили: "Как будто он кого-то к себе подселил". Константин — феноменальный актер и человек!"
В Голливуде тоже заметили талант русского артиста. Хабенский снялся с Анджелиной Джоли и Джеймсом Макэвоем в экшене "Особо опасен", а с Гэри Олдменом, Томом Харди, Бенедиктом Камбербэтчем — в триллере "Шпион, выйди вон!". А еще Константин занимается озвучкой: его голосом говорит лев Алекс в "Мадагаскаре" и Лис в "Маленьком принце".
На спектакли с Константином обычно не достать билетов: его имя на афише — гарантия того, что на постановку надо идти. Причем начинал Хабенский в экспериментальном театре "Перекресток" в Санкт-Петербурге, а после перешел в "Сатирикон", где играл в "Трехгрошовой опере" и "Сирано де Бержераке". Выступал в театре Ленсовета — зрители "Калигулы", "Войцека" и "В ожидании Годо" до сих пор вспоминают мощную атмосферу, которую создавала труппа.
Актер Константин Хабенский в сцене из спектакля "Трехгрошовая опера" в Московском художественном театре (МХТ) имени А. П. Чехова
В МХТ Хабенский с 2003-го. За это время успел поработать чуть ли не со всеми знаковыми режиссерами: Женовачом в "Белой гвардии", Бутусовым в "Гамлете", Серебренниковым в "Трехгрошовой опере". Самый новый проект — "Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена" Виктора Крамера.
Константин Хабенский в роли барона Мюнхгаузена в сцене из спектакля "Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена" в МХТ имени А. П. Чехова
"Костя предложил: "Давай что-нибудь сделаем. Какие идеи?" Я говорю: "Пойдем по персонажам — кто нам нравится?" Он: "Мне — Дон Кихот". Я отвечаю: "Знаешь, а мне — барон Мюнхгаузен". Для меня творческий диалог с Костей необходим как воздух", — рассказывает Крамер.
В итоге после совместного написания пьесы в МХТ представили настоящий раблезианский фарс и безудержную фантасмагорию. Как обычно бывает с Хабенским — на спектаклях аншлаги, а книги восторженных отзывов постоянно меняют на новые.
Репетиция спектакля "Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена"
Осенью Хабенский стал худруком родного театра: уже вернул в афишу спектакль Богомолова "Идеальный муж. Комедия" и составил расписание постановок на два года вперед.
"Не знаю, как выразит себя Хабенский как режиссер. Но он индивидуальность и очень интересный актер — это бесспорно. Будет ли у театра меняться курс? Конечно, ведь все зависит от лидера. Если Хабенский будет ясно видеть дорогу, он победит", — рассуждала Светлана Немоляева после громкого назначения.
Художественный руководитель МХТ имени А. П. Чехова Константин Хабенский
Сам артист признается, что следует совету своего мастера Вениамина Фильштинского: не останавливаться, учиться. Поэтому сейчас как режиссер готовит постановку "Интуиция" в "Современнике" по рассказам Александра Цыпкина.
Благотворитель и чтец
"Добился успеха — помоги выжить ближнему", — отмечает Хабенский.
С 2008-го около четырех лет актер лично помогал больным детям, несильно это афишируя. А в 2013-м появился именной благотворительный фонд.
Соратники Хабенского не только собирают средства на лечение и диагностику, но оказывают психологическую помощь пациентам и членам их семей, помогают профильным медцентрам с оборудованием и переквалификацией специалистов.
Актер активно участвует в работе, курирует творческие проекты.
Актер Константин Хабенский во время генерального прогона музыкального спектакля "Поколение Маугли"
Недавно написал несколько рассказов для сборника. Авторы — друзья и подопечные фонда. В книжных магазинах 12 января появится второй том цикла "Необыкновенное обыкновенное чудо", в котором к названию добавилась приставка "Школьные истории". Вместе с Константином Хабенским годы учебы вспоминают Александр Цыпкин, Рената Литвинова, Сергей Безруков, Александр Петров, Максим Суханов, Сергей Гармаш.
"Рассказы у него получились такие импрессионистские — вроде ничего сверхъестественного не происходит, но ты чувствуешь переживания школьника Кости Хабенского. Самое важное для автора — передать эмоцию, у Константина это получилось," — оценивает литературный дебют артиста Александр Цыпкин.
Актер и режиссер Константин Хабенский, получивший награду в номинации "Кинематограф" за фильм "Собибор", на церемонии вручения премии Федерации еврейских общин России "Скрипач на крыше"
В августе прошлого года Хабенский перезапустил еще один громкий благотворительный проект Фонда — театральную постановку "Поколение Маугли". Сюжетная линия произведения Киплинга разворачивается на фоне современных городских джунглей, что помогает актуализировать важные для детей темы.
Актер Константин Хабенский в роли Акелы в сцене из музыкального спектакля "Поколение Маугли"
Как и многие коллеги актера, Цыпкин отмечает особое благородство и душевность Хабенского, которые сегодня нечасто встречаются в людях.
"Добрый, светлый — и при этом абсолютно земной. В шутку называю его своим нравственным камертоном: когда не знаю, как правильно поступить с точки зрения "хорошо — плохо", могу позвонить Косте, и он всегда даст правильный ответ", — говорит писатель.
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