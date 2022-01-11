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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220111/khabenskiy-1767207129.html
Юбилей Константина Хабенского: от мента до Мюнхгаузена
Юбилей Константина Хабенского: от мента до Мюнхгаузена - РИА Новости, 11.01.2022
Юбилей Константина Хабенского: от мента до Мюнхгаузена
Адмирал, учитель географии, космонавт и самый популярный актер России за первые 15 лет XXI века — Константин Хабенский отмечает 50-летний юбилей. "Изредка надо... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T08:00
2022-01-11T08:12
светлана немоляева
санкт-петербург
константин хабенский
анна меликян
фонтанка (река)
кирилл серебренников
сергей женовач
константин богомолов
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости Анна Нехаева, Алина Кравцова. Адмирал, учитель географии, космонавт и самый популярный актер России за первые 15 лет XXI века — Константин Хабенский отмечает 50-летний юбилей. "Изредка надо делать глупости, иначе жизнь будет скучной", — считает артист. И все, за что он берется, оказывается в центре внимания. О разных ипостасях Константина Юрьевича — в материале РИА Новости."Героический актер"Интересно ему очень многое: в фильмографии больше ста работ. Первые роли — в конце 1990-х, популярность принес сериал "Убойная сила", где Константин сыграл милиционера Игоря Плахова.Но знаменитым актер стал после фильмов-блокбастеров "Ночной дозор" и "Дневной дозор". Эта серия картин обозначила начало новой эры в российском коммерческом кино, а Антон Городецкий с тех пор — один из самых известных персонажей Хабенского. Мало кто не смотрел "Дозоры" и не знает хотя бы пару цитат оттуда.В профессионализме и выдержке Хабенского никто не сомневался в принципе. Колоритная и заметная работа — дерзкий террорист Грин в "Статском советнике". Константин не затерялся среди мастеров — Меньшикова, Михалкова, Машкова. И вечно хмурого, но воодушевленного персонажа сыграл так, что удостоился "Золотого орла" за роль второго плана.А потом смело перевоплотился в Костю Лукашина в продолжении "Иронии судьбы", восхитил зрителей мундиром в "Адмирале" и не отказывался от артхауса. Его школьный учитель Виктор Сергеевич в "Географ глобус пропил" стал настолько убедительным, что Хабенский получил "Золотого орла" и "Нику".Артист не боится экспериментов ради роли. Пример — картина Анны Меликян "Трое" про любовный треугольник из персонажей Хабенского, Исаковой и Пересильд. На съемках Константину пришлось плавать в Фонтанке и мокнуть в ледяной воде.Возможно, из-за этой искренности Хабенского так любят зрители: он постоянно в топах рейтингов самых популярных, мужественных и любимых российской публикой артистов.А перевоплощаться умеет так, что даже близкие не узнают, — например, в картине "Чемпион мира".В Голливуде тоже заметили талант русского артиста. Хабенский снялся с Анджелиной Джоли и Джеймсом Макэвоем в экшене "Особо опасен", а с Гэри Олдменом, Томом Харди, Бенедиктом Камбербэтчем — в триллере "Шпион, выйди вон!". А еще Константин занимается озвучкой: его голосом говорит лев Алекс в "Мадагаскаре" и Лис в "Маленьком принце".От Сирано до МюнхгаузенаНа спектакли с Константином обычно не достать билетов: его имя на афише — гарантия того, что на постановку надо идти. Причем начинал Хабенский в экспериментальном театре "Перекресток" в Санкт-Петербурге, а после перешел в "Сатирикон", где играл в "Трехгрошовой опере" и "Сирано де Бержераке". Выступал в театре Ленсовета — зрители "Калигулы", "Войцека" и "В ожидании Годо" до сих пор вспоминают мощную атмосферу, которую создавала труппа.В МХТ Хабенский с 2003-го. За это время успел поработать чуть ли не со всеми знаковыми режиссерами: Женовачом в "Белой гвардии", Бутусовым в "Гамлете", Серебренниковым в "Трехгрошовой опере". Самый новый проект — "Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена" Виктора Крамера.В итоге после совместного написания пьесы в МХТ представили настоящий раблезианский фарс и безудержную фантасмагорию. Как обычно бывает с Хабенским — на спектаклях аншлаги, а книги восторженных отзывов постоянно меняют на новые.Осенью Хабенский стал худруком родного театра: уже вернул в афишу спектакль Богомолова "Идеальный муж. Комедия" и составил расписание постановок на два года вперед.Сам артист признается, что следует совету своего мастера Вениамина Фильштинского: не останавливаться, учиться. Поэтому сейчас как режиссер готовит постановку "Интуиция" в "Современнике" по рассказам Александра Цыпкина.Благотворитель и чтецС 2008-го около четырех лет актер лично помогал больным детям, несильно это афишируя. А в 2013-м появился именной благотворительный фонд.Соратники Хабенского не только собирают средства на лечение и диагностику, но оказывают психологическую помощь пациентам и членам их семей, помогают профильным медцентрам с оборудованием и переквалификацией специалистов.Актер активно участвует в работе, курирует творческие проекты.Недавно написал несколько рассказов для сборника. Авторы — друзья и подопечные фонда. В книжных магазинах 12 января появится второй том цикла "Необыкновенное обыкновенное чудо", в котором к названию добавилась приставка "Школьные истории". Вместе с Константином Хабенским годы учебы вспоминают Александр Цыпкин, Рената Литвинова, Сергей Безруков, Александр Петров, Максим Суханов, Сергей Гармаш.В августе прошлого года Хабенский перезапустил еще один громкий благотворительный проект Фонда — театральную постановку "Поколение Маугли". Сюжетная линия произведения Киплинга разворачивается на фоне современных городских джунглей, что помогает актуализировать важные для детей темы.Как и многие коллеги актера, Цыпкин отмечает особое благородство и душевность Хабенского, которые сегодня нечасто встречаются в людях.В воскресенье на сцене театра Российской Армии — "Поколение Маугли" с Екатериной Шпицей, Данилой Козловским, Александром Гудковым и, конечно, Константином Хабенским.Как обычно, билеты достать непросто, но это того стоит.
https://ria.ru/20211227/teatr-1764202173.html
санкт-петербург
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светлана немоляева, санкт-петербург, константин хабенский, анна меликян, фонтанка (река), кирилл серебренников, сергей женовач, константин богомолов, бенедикт камбербэтч, знаменитости, кино и сериалы, елизавета боярская, александр цыпкин
08:00 11.01.2022 (обновлено: 08:12 11.01.2022)
 

Юбилей Константина Хабенского: от мента до Мюнхгаузена

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкРежиссер, актер Константин Хабенский на пресс-конференции перед премьерой своего фильма "Собибор" в Варшаве
Режиссер, актер Константин Хабенский на пресс-конференции перед премьерой своего фильма Собибор в Варшаве - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости Анна Нехаева, Алина Кравцова. Адмирал, учитель географии, космонавт и самый популярный актер России за первые 15 лет XXI века — Константин Хабенский отмечает 50-летний юбилей. "Изредка надо делать глупости, иначе жизнь будет скучной", — считает артист. И все, за что он берется, оказывается в центре внимания. О разных ипостасях Константина Юрьевича — в материале РИА Новости.

"Героический актер"

"Близок герой или нет — неправильный вопрос. Интересен ли — вот что важно. Если я взялся за роль, значит, она мне интересна", — говорит Хабенский.

Интересно ему очень многое: в фильмографии больше ста работ. Первые роли — в конце 1990-х, популярность принес сериал "Убойная сила", где Константин сыграл милиционера Игоря Плахова.
Но знаменитым актер стал после фильмов-блокбастеров "Ночной дозор" и "Дневной дозор". Эта серия картин обозначила начало новой эры в российском коммерческом кино, а Антон Городецкий с тех пор — один из самых известных персонажей Хабенского. Мало кто не смотрел "Дозоры" и не знает хотя бы пару цитат оттуда.
© Ленфильм (2000)

Константин Хабенский в сериале "Убойная сила"

Кадр из сериала Убойная сила
1 из 3

Константин Хабенский в сериале "Убойная сила"

© Ленфильм (2000)
© Базелевс Продакшн (2004)

Константин Хабенский в роли Городецкого в фильме "Ночной дозор"

Кадр из фильма Ночной дозор
2 из 3

Константин Хабенский в роли Городецкого в фильме "Ночной дозор"

© Базелевс Продакшн (2004)
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Кадр из блокбастера "Ночной дозор"

Кадр из российского блокбастера Ночной дозор
3 из 3

Кадр из блокбастера "Ночной дозор"

© РИА Новости
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1 из 3

Константин Хабенский в сериале "Убойная сила"

© Ленфильм (2000)
2 из 3

Константин Хабенский в роли Городецкого в фильме "Ночной дозор"

© Базелевс Продакшн (2004)
3 из 3

Кадр из блокбастера "Ночной дозор"

© РИА Новости
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В профессионализме и выдержке Хабенского никто не сомневался в принципе. Колоритная и заметная работа — дерзкий террорист Грин в "Статском советнике". Константин не затерялся среди мастеров — Меньшикова, Михалкова, Машкова. И вечно хмурого, но воодушевленного персонажа сыграл так, что удостоился "Золотого орла" за роль второго плана.
© Первый канал (2005)

Константин Хабенский в фильме "Статский советник"

Кадр из фильма Статский советник
1 из 2

Константин Хабенский в фильме "Статский советник"

© Первый канал (2005)
© Первый канал (2005)

Никита Михалков в фильме "Статский советник"

Кадр из фильма Статский советник
2 из 2

Никита Михалков в фильме "Статский советник"

© Первый канал (2005)
1 из 2

Константин Хабенский в фильме "Статский советник"

© Первый канал (2005)
2 из 2

Никита Михалков в фильме "Статский советник"

© Первый канал (2005)
А потом смело перевоплотился в Костю Лукашина в продолжении "Иронии судьбы", восхитил зрителей мундиром в "Адмирале" и не отказывался от артхауса. Его школьный учитель Виктор Сергеевич в "Географ глобус пропил" стал настолько убедительным, что Хабенский получил "Золотого орла" и "Нику".
© Dago Productions (2008)

Константин Хабенский в фильме "Адмирал"

Кадр из фильма Адмирал
1 из 4

Константин Хабенский в фильме "Адмирал"

© Dago Productions (2008)
© Базелевс Продакшн (2007)

Константин Хабенский и Елизавета Боярская в фильме "Ирония судьбы. Продолжение"

Кадр из фильма Ирония судьбы. Продолжение
2 из 4

Константин Хабенский и Елизавета Боярская в фильме "Ирония судьбы. Продолжение"

© Базелевс Продакшн (2007)
© Красная стрела (2013)Кадр из фильма "Географ глобус пропил"
Кадр из фильма Географ глобус пропил
3 из 4
Кадр из фильма "Географ глобус пропил"
© Красная стрела (2013)
© Красная стрела (2013)Кадр из фильма "Географ глобус пропил"
Кадр из фильма Географ глобус пропил
4 из 4
Кадр из фильма "Географ глобус пропил"
© Красная стрела (2013)
1 из 4

Константин Хабенский в фильме "Адмирал"

© Dago Productions (2008)
2 из 4

Константин Хабенский и Елизавета Боярская в фильме "Ирония судьбы. Продолжение"

© Базелевс Продакшн (2007)
3 из 4
Кадр из фильма "Географ глобус пропил"
© Красная стрела (2013)
4 из 4
Кадр из фильма "Географ глобус пропил"
© Красная стрела (2013)
Артист не боится экспериментов ради роли. Пример — картина Анны Меликян "Трое" про любовный треугольник из персонажей Хабенского, Исаковой и Пересильд. На съемках Константину пришлось плавать в Фонтанке и мокнуть в ледяной воде.

"В этом фильме Хабенский много где купается, не только в Фонтанке, — рассказала Меликян. — Но он героический актер, всегда готов ко всему, если, конечно, понимает, ради чего это".

© Метрафильмс (2020)Кадр из фильма "Трое"
Кадр из фильма Трое
1 из 3
Кадр из фильма "Трое"
© Метрафильмс (2020)
© Метрафильмс (2020)

Пересильд и Хабенский в фильме "Трое"

Кадр из фильма Трое
2 из 3

Пересильд и Хабенский в фильме "Трое"

© Метрафильмс (2020)
© Метрафильмс (2020)

Хабенский и Исакова в фильме "Трое"

Кадр из фильма Трое
3 из 3

Хабенский и Исакова в фильме "Трое"

© Метрафильмс (2020)
1 из 3
Кадр из фильма "Трое"
© Метрафильмс (2020)
2 из 3

Пересильд и Хабенский в фильме "Трое"

© Метрафильмс (2020)
3 из 3

Хабенский и Исакова в фильме "Трое"

© Метрафильмс (2020)
Возможно, из-за этой искренности Хабенского так любят зрители: он постоянно в топах рейтингов самых популярных, мужественных и любимых российской публикой артистов.
А перевоплощаться умеет так, что даже близкие не узнают, — например, в картине "Чемпион мира".
© Фото : Централ Партнершип

Константин Хабенский в фильме "Чемпион мира"

Кадр из фильма Чемпион мира
1 из 3

Константин Хабенский в фильме "Чемпион мира"

© Фото : Централ Партнершип
© Фото : Централ Партнершип

Иван Янковский в ленте "Чемпион мира"

Кадр из фильма Чемпион мира
2 из 3

Иван Янковский в ленте "Чемпион мира"

© Фото : Централ Партнершип
© Central Partnership

Константин Хабенский в картине "Чемпион мира"

Кадр из трейлера фильма Чемпион мира
3 из 3

Константин Хабенский в картине "Чемпион мира"

© Central Partnership
1 из 3

Константин Хабенский в фильме "Чемпион мира"

© Фото : Централ Партнершип
2 из 3

Иван Янковский в ленте "Чемпион мира"

© Фото : Централ Партнершип
3 из 3

Константин Хабенский в картине "Чемпион мира"

© Central Partnership

"Я опасался, что ему помешают мягкость и доброта, — признается режиссер Андрей Сидоров. — Но на пробах Хабенского никто не узнал! Люди говорили: "Как будто он кого-то к себе подселил". Константин — феноменальный актер и человек!"

В Голливуде тоже заметили талант русского артиста. Хабенский снялся с Анджелиной Джоли и Джеймсом Макэвоем в экшене "Особо опасен", а с Гэри Олдменом, Томом Харди, Бенедиктом Камбербэтчем — в триллере "Шпион, выйди вон!". А еще Константин занимается озвучкой: его голосом говорит лев Алекс в "Мадагаскаре" и Лис в "Маленьком принце".
© Базелевс Продакшн (2008)

Константин Хабенский в фильме "Особо опасен"

Кадр из фильма Особо опасен
1 из 6

Константин Хабенский в фильме "Особо опасен"

© Базелевс Продакшн (2008)
© Базелевс Продакшн (2008)

Анджелина Джоли и Морган Фримен в фильме "Особо опасен".

Кадр из фильма Особо опасен
2 из 6

Анджелина Джоли и Морган Фримен в фильме "Особо опасен".

© Базелевс Продакшн (2008)
© Canal+ [fr] (2011)

Константин Хабенский в фильме "Шпион, выйди вон!"

Кадр из сериала Шпион, выйди вон!
3 из 6

Константин Хабенский в фильме "Шпион, выйди вон!"

© Canal+ [fr] (2011)
© Фото : Top Film Distribution

Бенедикт Камбербэтч и Гэри Олдмен в фильме "Шпион, выйди вон!"

Кадр из фильма Шпион, выйди вон!
4 из 6

Бенедикт Камбербэтч и Гэри Олдмен в фильме "Шпион, выйди вон!"

© Фото : Top Film Distribution
© DreamWorks Animation (2005)Кадр из мультфильма "Мадагаскар"
Кадр из мультфильма Мадагаскар
5 из 6
Кадр из мультфильма "Мадагаскар"
© DreamWorks Animation (2005)
© Canadian Film or Video Production Tax Credit (CPTC) (2015)Кадр из мультфильма "Маленький принц"
Кадр из мультфильма Маленький принц
6 из 6
Кадр из мультфильма "Маленький принц"
© Canadian Film or Video Production Tax Credit (CPTC) (2015)
1 из 6

Константин Хабенский в фильме "Особо опасен"

© Базелевс Продакшн (2008)
2 из 6

Анджелина Джоли и Морган Фримен в фильме "Особо опасен".

© Базелевс Продакшн (2008)
3 из 6

Константин Хабенский в фильме "Шпион, выйди вон!"

© Canal+ [fr] (2011)
4 из 6

Бенедикт Камбербэтч и Гэри Олдмен в фильме "Шпион, выйди вон!"

© Фото : Top Film Distribution
5 из 6
Кадр из мультфильма "Мадагаскар"
© DreamWorks Animation (2005)
6 из 6
Кадр из мультфильма "Маленький принц"
© Canadian Film or Video Production Tax Credit (CPTC) (2015)

От Сирано до Мюнхгаузена

"На сцену нужно выйти, выплеснуться и уйти, а по-другому не имеет смысла", — уверен Хабенский.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРоссийский режиссер и актер Константин Хабенский
Российский режиссер и актер Константин Хабенский - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Российский режиссер и актер Константин Хабенский
На спектакли с Константином обычно не достать билетов: его имя на афише — гарантия того, что на постановку надо идти. Причем начинал Хабенский в экспериментальном театре "Перекресток" в Санкт-Петербурге, а после перешел в "Сатирикон", где играл в "Трехгрошовой опере" и "Сирано де Бержераке". Выступал в театре Ленсовета — зрители "Калигулы", "Войцека" и "В ожидании Годо" до сих пор вспоминают мощную атмосферу, которую создавала труппа.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкАктер Константин Хабенский в сцене из спектакля "Трехгрошовая опера" в Московском художественном театре (МХТ) имени А. П. Чехова
Актер Константин Хабенский в сцене из спектакля Трехгрошовая опера в Московском художественном театре (МХТ) им. А.П. Чехова - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Актер Константин Хабенский в сцене из спектакля "Трехгрошовая опера" в Московском художественном театре (МХТ) имени А. П. Чехова
В МХТ Хабенский с 2003-го. За это время успел поработать чуть ли не со всеми знаковыми режиссерами: Женовачом в "Белой гвардии", Бутусовым в "Гамлете", Серебренниковым в "Трехгрошовой опере". Самый новый проект — "Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена" Виктора Крамера.
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкКонстантин Хабенский в роли барона Мюнхгаузена в сцене из спектакля "Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена" в МХТ имени А. П. Чехова
Константин Хабенский в роли барона Мюнхгаузена в сцене из спектакля Враки, или Завещание Барона Мюнхгаузена в МХТ им. А.П. Чехова - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Константин Хабенский в роли барона Мюнхгаузена в сцене из спектакля "Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена" в МХТ имени А. П. Чехова

"Костя предложил: "Давай что-нибудь сделаем. Какие идеи?" Я говорю: "Пойдем по персонажам — кто нам нравится?" Он: "Мне — Дон Кихот". Я отвечаю: "Знаешь, а мне — барон Мюнхгаузен". Для меня творческий диалог с Костей необходим как воздух", — рассказывает Крамер.

В итоге после совместного написания пьесы в МХТ представили настоящий раблезианский фарс и безудержную фантасмагорию. Как обычно бывает с Хабенским — на спектаклях аншлаги, а книги восторженных отзывов постоянно меняют на новые.
© Фото : Александр ИванишинРепетиция спектакля "Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена"
Репетиция спектакля Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© Фото : Александр Иванишин
Репетиция спектакля "Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена"
Осенью Хабенский стал худруком родного театра: уже вернул в афишу спектакль Богомолова "Идеальный муж. Комедия" и составил расписание постановок на два года вперед.

"Не знаю, как выразит себя Хабенский как режиссер. Но он индивидуальность и очень интересный актер — это бесспорно. Будет ли у театра меняться курс? Конечно, ведь все зависит от лидера. Если Хабенский будет ясно видеть дорогу, он победит", — рассуждала Светлана Немоляева после громкого назначения.

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкХудожественный руководитель МХТ имени А. П. Чехова Константин Хабенский
Художественный руководитель театра МХТ имени А. П. Чехова Константин Хабенский - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Художественный руководитель МХТ имени А. П. Чехова Константин Хабенский
Сам артист признается, что следует совету своего мастера Вениамина Фильштинского: не останавливаться, учиться. Поэтому сейчас как режиссер готовит постановку "Интуиция" в "Современнике" по рассказам Александра Цыпкина.

Благотворитель и чтец

"Добился успеха — помоги выжить ближнему", — отмечает Хабенский.
С 2008-го около четырех лет актер лично помогал больным детям, несильно это афишируя. А в 2013-м появился именной благотворительный фонд.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАктер Константин Хабенский
Актер Константин Хабенский - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Актер Константин Хабенский
Соратники Хабенского не только собирают средства на лечение и диагностику, но оказывают психологическую помощь пациентам и членам их семей, помогают профильным медцентрам с оборудованием и переквалификацией специалистов.
Актер активно участвует в работе, курирует творческие проекты.
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкАктер Константин Хабенский во время генерального прогона музыкального спектакля "Поколение Маугли"
Актер Константин Хабенский во время генерального прогона музыкального спектакля Поколение Маугли - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Актер Константин Хабенский во время генерального прогона музыкального спектакля "Поколение Маугли"
Недавно написал несколько рассказов для сборника. Авторы — друзья и подопечные фонда. В книжных магазинах 12 января появится второй том цикла "Необыкновенное обыкновенное чудо", в котором к названию добавилась приставка "Школьные истории". Вместе с Константином Хабенским годы учебы вспоминают Александр Цыпкин, Рената Литвинова, Сергей Безруков, Александр Петров, Максим Суханов, Сергей Гармаш.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Писатель, публицист, сценарист Александр Цыпкин на премьере фильма "Чемпион мира"

Премьера фильма Чемпион мира
1 из 5

Писатель, публицист, сценарист Александр Цыпкин на премьере фильма "Чемпион мира"

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Режиссер, сценарист и продюсер Рената Литвинова на открытии кинотеатра "Художественный"

Режиссер, сценарист и продюсер Рената Литвинова на открытии кинотеатра Художественный
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Режиссер, сценарист и продюсер Рената Литвинова на открытии кинотеатра "Художественный"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актер, худрук Московского Губернского театра Сергей Безруков в финале конкурса юных талантов "Синяя птица"

Финал конкурса юных талантов Синяя птица на т/к Россия
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Актер, худрук Московского Губернского театра Сергей Безруков в финале конкурса юных талантов "Синяя птица"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Актер Александр Петров на премьере фильма "Веном 2"

Премьера фильма Веном 2
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Актер Александр Петров на премьере фильма "Веном 2"

© РИА Новости / Павел Бедняков
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Актер Сергей Гармаш на сборе труппы театра "Современник"

Актер Сергей Гармаш
5 из 5

Актер Сергей Гармаш на сборе труппы театра "Современник"

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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1 из 5

Писатель, публицист, сценарист Александр Цыпкин на премьере фильма "Чемпион мира"

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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2 из 5

Режиссер, сценарист и продюсер Рената Литвинова на открытии кинотеатра "Художественный"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
3 из 5

Актер, худрук Московского Губернского театра Сергей Безруков в финале конкурса юных талантов "Синяя птица"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
4 из 5

Актер Александр Петров на премьере фильма "Веном 2"

© РИА Новости / Павел Бедняков
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5 из 5

Актер Сергей Гармаш на сборе труппы театра "Современник"

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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"Рассказы у него получились такие импрессионистские — вроде ничего сверхъестественного не происходит, но ты чувствуешь переживания школьника Кости Хабенского. Самое важное для автора — передать эмоцию, у Константина это получилось," — оценивает литературный дебют артиста Александр Цыпкин.

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАктер и режиссер Константин Хабенский, получивший награду в номинации "Кинематограф" за фильм "Собибор", на церемонии вручения премии Федерации еврейских общин России "Скрипач на крыше"
Актер и режиссер Константин Хабенский, получивший награду в номинации Кинематограф за фильм Собибор, на церемонии вручения премии федерации еврейских общин России Скрипач на крыше - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Актер и режиссер Константин Хабенский, получивший награду в номинации "Кинематограф" за фильм "Собибор", на церемонии вручения премии Федерации еврейских общин России "Скрипач на крыше"
В августе прошлого года Хабенский перезапустил еще один громкий благотворительный проект Фонда — театральную постановку "Поколение Маугли". Сюжетная линия произведения Киплинга разворачивается на фоне современных городских джунглей, что помогает актуализировать важные для детей темы.
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкАктер Константин Хабенский в роли Акелы в сцене из музыкального спектакля "Поколение Маугли"
Актер Константин Хабенский в роли Акеллы в сцене из музыкального спектакля Поколение Маугли - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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Актер Константин Хабенский в роли Акелы в сцене из музыкального спектакля "Поколение Маугли"
Как и многие коллеги актера, Цыпкин отмечает особое благородство и душевность Хабенского, которые сегодня нечасто встречаются в людях.

"Добрый, светлый — и при этом абсолютно земной. В шутку называю его своим нравственным камертоном: когда не знаю, как правильно поступить с точки зрения "хорошо — плохо", могу позвонить Косте, и он всегда даст правильный ответ", — говорит писатель.

© предоставлено пресс-службой Благотворительного Фонда Константина ХабенскогоПроект "Поколение Маугли" Константина Хабенского
Проект Поколение Маугли Константина Хабенского
© предоставлено пресс-службой Благотворительного Фонда Константина Хабенского
Проект "Поколение Маугли" Константина Хабенского
В воскресенье на сцене театра Российской Армии — "Поколение Маугли" с Екатериной Шпицей, Данилой Козловским, Александром Гудковым и, конечно, Константином Хабенским.
Как обычно, билеты достать непросто, но это того стоит.
Слева направо: актрисы Галина Кашковская (Актриса, которой нет в распределении) и Полина Айрапетова (Полина, только что приехала из Италии) в сцене из спектакля Моцарт Дон Жуан. Генеральная репетиция в постановке Дмитрия Крымова в театре Мастерская Петра Фоменко в Москве. - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
27 декабря 2021, 08:00Культура
Лишнего билетика не найдется? Лучшие спектакли года
 
КультураСветлана НемоляеваСанкт-ПетербургКонстантин ХабенскийАнна МеликянФонтанка (река)Кирилл СеребренниковСергей ЖеновачКонстантин БогомоловБенедикт КамбербэтчЗнаменитостиКино и сериалыЕлизавета БоярскаяАлександр Цыпкин
 
 
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