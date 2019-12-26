ВЦИОМ выяснил, какие актеры и музыканты стали самыми популярными

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Самыми популярными в 2019 году актерами в России стали Александр Петров и Константин Хабенский, а музыкантами – Филипп Киркоров, Денис Мацуев и Алла Пугачева, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Рейтинг популярности актеров возглавили Петров и Хабенский (по 4%). По 3% россиян назвали Алису Фрейндлих, Владимира Машкова, Сергея Безрукова и Евгения Миронова. 63% россиян затруднились ответить.
Музыкантами года по 5% россиян назвали Киркорова, Мацуева и Пугачеву. По 3% - Николая Баскова и Сергея Лазарева.
Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен в ноябре-декабре 2019 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.