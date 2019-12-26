ВЦИОМ выяснил, какие актеры и музыканты стали самыми популярными

Рейтинг популярности актеров возглавили Петров и Хабенский (по 4%). По 3% россиян назвали Алису Фрейндлих, Владимира Машкова, Сергея Безрукова и Евгения Миронова. 63% россиян затруднились ответить.

Музыкантами года по 5% россиян назвали Киркорова, Мацуева и Пугачеву. По 3% - Николая Баскова и Сергея Лазарева.