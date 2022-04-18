https://ria.ru/20220418/aktrisa-1784058067.html

Путин поздравил Светлану Немоляеву с юбилеем

Путин поздравил Светлану Немоляеву с юбилеем - РИА Новости, 18.04.2022

Путин поздравил Светлану Немоляеву с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил актрису Московского академического театра Маяковского, народную артистку РСФСР с юбилеем, отметив, что она восхищает... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T11:50

2022-04-18T11:50

2022-04-18T11:50

культура

культура

светлана немоляева

россия

рсфср

владимир путин

московский театр им. маяковского

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил актрису Московского академического театра Маяковского, народную артистку РСФСР с юбилеем, отметив, что она восхищает мастерством и преданностью избранному делу, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Вы добились большого профессионального успеха в театре и кинематографе. Отрадно, что и сегодня Ваша жизнь наполнена творчеством, Вы активно заняты в постановках родного для Вас театра имени Владимира Маяковского, по-прежнему восхищаете коллег и поклонников непревзойдённым мастерством, трудолюбием, безграничной преданностью избранному делу", - говорится в сообщении.Президент РФ отметил, что Немоляева - талантливая актриса, искренний, обаятельный, душевно щедрый человек, а также пожелал ей доброго здоровья, благополучия и вдохновения.Светлана Немоляева известна благодаря ролям в картинах "Такая короткая долгая жизнь" (1975), "Ослиная шкура" (1982), сериалах "Рельсы счастья" (2006), "Убийства по пятницам" (2018) и других. Кроме того, она занималась озвучиванием анимационных фильмов "Сокровища затонувших кораблей" (1973), "Домовой и хозяйка" (1988).Немоляева – народная артистка РСФСР (1980). Награждена орденом Почета (1998), орденами "За заслуги перед Отечеством" IV (2007) и III (2012) степеней. Удостоена театральных премий "Звезда театрала" (2012, 2014, 2019), "Золотая Маска" (2013, 2019). Лауреат кинопремии "Золотой Орел" за "Лучшую женскую роль на телевидении" (2020).

https://ria.ru/20220418/nemolyaeva-1783661293.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

культура, светлана немоляева, россия, рсфср, владимир путин, московский театр им. маяковского