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Путин поздравил Светлану Немоляеву с юбилеем - РИА Новости, 18.04.2022
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Культура
https://ria.ru/20220418/aktrisa-1784058067.html
Путин поздравил Светлану Немоляеву с юбилеем
Путин поздравил Светлану Немоляеву с юбилеем - РИА Новости, 18.04.2022
Путин поздравил Светлану Немоляеву с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил актрису Московского академического театра Маяковского, народную артистку РСФСР с юбилеем, отметив, что она восхищает... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T11:50
2022-04-18T11:50
культура
культура
светлана немоляева
россия
рсфср
владимир путин
московский театр им. маяковского
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил актрису Московского академического театра Маяковского, народную артистку РСФСР с юбилеем, отметив, что она восхищает мастерством и преданностью избранному делу, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Вы добились большого профессионального успеха в театре и кинематографе. Отрадно, что и сегодня Ваша жизнь наполнена творчеством, Вы активно заняты в постановках родного для Вас театра имени Владимира Маяковского, по-прежнему восхищаете коллег и поклонников непревзойдённым мастерством, трудолюбием, безграничной преданностью избранному делу", - говорится в сообщении.Президент РФ отметил, что Немоляева - талантливая актриса, искренний, обаятельный, душевно щедрый человек, а также пожелал ей доброго здоровья, благополучия и вдохновения.Светлана Немоляева известна благодаря ролям в картинах "Такая короткая долгая жизнь" (1975), "Ослиная шкура" (1982), сериалах "Рельсы счастья" (2006), "Убийства по пятницам" (2018) и других. Кроме того, она занималась озвучиванием анимационных фильмов "Сокровища затонувших кораблей" (1973), "Домовой и хозяйка" (1988).Немоляева – народная артистка РСФСР (1980). Награждена орденом Почета (1998), орденами "За заслуги перед Отечеством" IV (2007) и III (2012) степеней. Удостоена театральных премий "Звезда театрала" (2012, 2014, 2019), "Золотая Маска" (2013, 2019). Лауреат кинопремии "Золотой Орел" за "Лучшую женскую роль на телевидении" (2020).
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культура, светлана немоляева, россия, рсфср, владимир путин, московский театр им. маяковского
11:50 18.04.2022
 
Путин поздравил Светлану Немоляеву с юбилеем

Президент Путин поздравил народную артистку РСФСР Светлану Немоляеву с юбилеем

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкАктриса Светлана Немоляева
Актриса Светлана Немоляева - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Актриса Светлана Немоляева. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил актрису Московского академического театра Маяковского, народную артистку РСФСР с юбилеем, отметив, что она восхищает мастерством и преданностью избранному делу, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Вы добились большого профессионального успеха в театре и кинематографе. Отрадно, что и сегодня Ваша жизнь наполнена творчеством, Вы активно заняты в постановках родного для Вас театра имени Владимира Маяковского, по-прежнему восхищаете коллег и поклонников непревзойдённым мастерством, трудолюбием, безграничной преданностью избранному делу", - говорится в сообщении.
Кадр из фильма ГОГОL-МОГОL
08:00Культура
Знакомые черты Светланы Немоляевой: почему она — одна из главных актрис
Президент РФ отметил, что Немоляева - талантливая актриса, искренний, обаятельный, душевно щедрый человек, а также пожелал ей доброго здоровья, благополучия и вдохновения.
Светлана Немоляева известна благодаря ролям в картинах "Такая короткая долгая жизнь" (1975), "Ослиная шкура" (1982), сериалах "Рельсы счастья" (2006), "Убийства по пятницам" (2018) и других. Кроме того, она занималась озвучиванием анимационных фильмов "Сокровища затонувших кораблей" (1973), "Домовой и хозяйка" (1988).
Немоляева – народная артистка РСФСР (1980). Награждена орденом Почета (1998), орденами "За заслуги перед Отечеством" IV (2007) и III (2012) степеней. Удостоена театральных премий "Звезда театрала" (2012, 2014, 2019), "Золотая Маска" (2013, 2019). Лауреат кинопремии "Золотой Орел" за "Лучшую женскую роль на телевидении" (2020).
 
КультураКультураСветлана НемоляеваРоссияРСФСРВладимир ПутинМосковский театр им. Маяковского
 
 
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