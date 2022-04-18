Путин поздравил Светлану Немоляеву с юбилеем
Президент Путин поздравил народную артистку РСФСР Светлану Немоляеву с юбилеем
Актриса Светлана Немоляева. Архивное фото
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил актрису Московского академического театра Маяковского, народную артистку РСФСР с юбилеем, отметив, что она восхищает мастерством и преданностью избранному делу, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Вы добились большого профессионального успеха в театре и кинематографе. Отрадно, что и сегодня Ваша жизнь наполнена творчеством, Вы активно заняты в постановках родного для Вас театра имени Владимира Маяковского, по-прежнему восхищаете коллег и поклонников непревзойдённым мастерством, трудолюбием, безграничной преданностью избранному делу", - говорится в сообщении.
Президент РФ отметил, что Немоляева - талантливая актриса, искренний, обаятельный, душевно щедрый человек, а также пожелал ей доброго здоровья, благополучия и вдохновения.
Светлана Немоляева известна благодаря ролям в картинах "Такая короткая долгая жизнь" (1975), "Ослиная шкура" (1982), сериалах "Рельсы счастья" (2006), "Убийства по пятницам" (2018) и других. Кроме того, она занималась озвучиванием анимационных фильмов "Сокровища затонувших кораблей" (1973), "Домовой и хозяйка" (1988).
Немоляева – народная артистка РСФСР (1980). Награждена орденом Почета (1998), орденами "За заслуги перед Отечеством" IV (2007) и III (2012) степеней. Удостоена театральных премий "Звезда театрала" (2012, 2014, 2019), "Золотая Маска" (2013, 2019). Лауреат кинопремии "Золотой Орел" за "Лучшую женскую роль на телевидении" (2020).