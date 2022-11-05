https://ria.ru/20221105/teatr-1828950341.html

Премьеры со звездами: какие спектакли смотреть в ноябре

Премьеры со звездами: какие спектакли смотреть в ноябре - РИА Новости, 05.11.2022

Премьеры со звездами: какие спектакли смотреть в ноябре

В "Маяковке" — спектакль-ретроспектива с главными звездами труппы, в "Ленкоме" — советская классика, а на сцене МХТ — "Последний богатырь" Виктор Хориняк... РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T08:00

2022-11-05T08:00

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сергей прокофьев

юрий стоянов

егор перегудов

пермь

ленком

мариинский театр

пермский театр оперы и балета

театр сатиры (москва)

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости, Анна Нехаева. В "Маяковке" — спектакль-ретроспектива с главными звездами труппы, в "Ленкоме" — советская классика, а на сцене МХТ — "Последний богатырь" Виктор Хориняк. Таинственную "Синюю Бороду" представят в Перми, на Малой Бронной интерпретируют "Незнайку", а Юрий Стоянов встретится со зрителями в "Современнике". О том, на какие постановки обратить внимание, — в материале РИА Новости.Прокофьев в МариинскомВ Мариинский театр вернулась оперная сага Сергея Прокофьева "Война и мир" в постановке Андрея Кончаловского.Занято более 200 артистов, сшито около тысячи костюмов, не говоря уже о сложнейших декорациях. За дирижерским пультом — Валерий Гергиев.В театре готовят несколько постановок Прокофьева: "Ромео и Джульетта" Леонида Лавровского, "Скрипичный концерт № 2" Антона Пимонова и "Русская увертюра" Максима Петрова. Вечер одноактных балетов дополнят его же "Русские тупики — II". Для юных зрителей — симфоническая сказка "Петя и волк".Показы "Войны и мира" запланированы на 26, 27 ноября.Встречи в МХТ"Последний богатырь" Виктор Хориняк выйдет на малую сцену МХТ в спектакле "Друг мой" Петра Шерешевского по пьесе белорусского драматурга Константина Стешика.Два приятеля (Павел Ворожцов и Виктор Хориняк) среди ночи вышли прогуляться. Они встречают разных людей, вспоминают истории, делятся мыслями. У них нет семей, детей, социальных связей. А возраст и профессия намеренно не упоминаются: так, по замыслу авторов, зрителям легче отождествлять себя с персонажами и их переживаниями.Жанр спектакля он определяет как "симфония". Много песен, актеры играют на музыкальных инструментах. В постановке заняты Алексей Кирсанов, Иван Дергачев, Ольга Воронина.Премьера намечена на 5 и 6 ноября.Сказка на Малой БроннойРежиссер Елена Лабутина представит семейную постановку "Незнайка" по Носову.Стоит ждать яркое, громкое и энергичное действо. Играют молодые артисты труппы: Григорий Верник, Денис Зайнуллин, Елизавета Базыкина, Даниил Чуп, Александр Шумский.Художник Михаил Гербер уточняет, что для него "Незнайка" — про художественную свободу в материале.В спектакле используются анимация, коллажи, видеосъемка вместе с игровой сценографией.Премьерные показы намечены на 5, 6, 13, 20 ноября.Советская классика в "Ленкоме"Алексей Арбузов написал "Старомодную комедию" в 1975-м, но эта пьеса все так же актуальна, считает режиссер Роман Самгин (он уже ставил в театре "Укрощение укротителей", "Под одной крышей").Советская Прибалтика, дом отдыха у моря. Странноватая отдыхающая и главврач санатория — кажется, у них нет ничего общего. Но они постепенно сближаются, как будто изучая друг друга и боясь оступиться. Следить за этим интересно в том числе благодаря актерам. В роли Лидии — Олеся Железняк, Родион — Игорь Бочкин.Премьерные показы спектакля 9, 17 ноября.Разговоры в "Современнике"Героем проекта "Современник "Современника" на основной сцене театра станет Юрий Стоянов. Стоянов готовит двухчасовой вечер с театральными сюрпризами, забавными историями. Небольшой спойлер: главной интригой станет гитара.При этом артист цитирует Чарли Чаплина: "Жизнь — это трагедия, когда видишь ее крупным планом, и комедия, когда смотришь на нее издали".Стоянов попробует разобраться, как выбрать правильный ракурс.Проект намечен на 17 ноября.Юбилей в Театре сатирыК 200-летию Островского режиссер Михаил Мокеев ставит "Невольниц". В новой интерпретации будут и обман, и коварные интриги, и желание обладать, манипулировать. Богатый стареющий муж, молодая жена, мечтающая о любви. Как быть даме, если ее настоящий возлюбленный на службе у супруга?В театре обещают, что с каждым диалогом ситуация будет все комичнее и неожиданнее.Мокеев высмеивает абсурдные клише, пытается выяснить, где любовь, а где манипуляция, как привязанность становится спекуляцией.В главных ролях — Андрей Анкудинов, Любовь Козий​, Игорь Лагутин, Валерий Гурьев, Константин Карасик.Премьера намечена на 17, 18 ноября."Синяя Борода" в ПермиЭталон модернистской оперы "Замок герцога Синяя Борода" Белы Бартока представят в Пермском театре оперы и балета. Над спектаклем работают режиссер Евгения Сафонова и дирижер Федор Леднев.Это экспрессионистская драма между Герцогом, его супругой Юдит и симфоническим оркестром, который становится еще одним главным героем. Обычно эту оперу дают в один вечер с другими одноактными опусами, которые по смыслу и звучанию не гармонируют с "Синей Бородой".В пермском спектакле опере добавили пролог и эпилог, написанные Валерием Вороновым по заказу театра. В спектакле заняты Гарри Агаджанян, Наталья Буклага, Наталия Ляскова.Премьера намечена на 18, 19 ноября.Традиции "Маяковки"К 100-летию Театр Маяковского приготовил спектакль-альманах "Истории". На сцену выходят главные звезды труппы.Они показывают то, что уже исполняли и что мечтали сыграть. Артисты выступают как в известных, так и непривычных для себя образах.Преемственность и традиции театра подчеркнет необычная сценография Владимира Арефьева. Один из ее элементов — сохранившиеся костюмы спектаклей вековой истории "Маяковки".Анатолий Лобоцкий и Анна Ардова сыграют в "Драме" Чехова о том, как к писателю приходит графоманка и читает ему свою бесконечную пьесу. Тот, не вынеся этого потока, в итоге убивает гостью. А Светлана Немоляева представит отрывок спектакля "Смех лангусты", в котором играла вместе с Александром Лазаревым.В других ролях: Ольга Прокофьева, Виктор Запорожский, Игорь Марычев, Дарья Повереннова, Дмитрий Прокофьев.Спектакли намечены на 18, 19 ноября.Звезды Малого театраВпервые за долгое время здесь представят "Женитьбу Фигаро" Пьера де Бомарше. На сцене — звезды и молодые артисты.Центральная тема постановки — поиск счастья и любви. Фигаро играет Глеб Подгородинский, его "визави", графа Альмавиву, — Андрей Чубченко, врача Бартоло, чьим незаконнорожденным сыном оказался Фигаро, — Валерий Афанасьев. Главные женские образы воплотят Алена Охлупина (Марселина), Александра Иванова (графиня Альмавива) и Ольга Плешкова (Сюзанна).Премьерные постановки намечены на 18, 27 ноября.

https://ria.ru/20221025/kino-1826301059.html

пермь

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2022

Анна Нехаева

Анна Нехаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

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