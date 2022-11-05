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Премьеры со звездами: какие спектакли смотреть в ноябре - РИА Новости, 05.11.2022
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Культура
https://ria.ru/20221105/teatr-1828950341.html
Премьеры со звездами: какие спектакли смотреть в ноябре
Премьеры со звездами: какие спектакли смотреть в ноябре - РИА Новости, 05.11.2022
Премьеры со звездами: какие спектакли смотреть в ноябре
В "Маяковке" — спектакль-ретроспектива с главными звездами труппы, в "Ленкоме" — советская классика, а на сцене МХТ — "Последний богатырь" Виктор Хориняк... РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T08:00
2022-11-05T08:12
сергей прокофьев
юрий стоянов
егор перегудов
пермь
ленком
мариинский театр
пермский театр оперы и балета
театр сатиры (москва)
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости, Анна Нехаева. В "Маяковке" — спектакль-ретроспектива с главными звездами труппы, в "Ленкоме" — советская классика, а на сцене МХТ — "Последний богатырь" Виктор Хориняк. Таинственную "Синюю Бороду" представят в Перми, на Малой Бронной интерпретируют "Незнайку", а Юрий Стоянов встретится со зрителями в "Современнике". О том, на какие постановки обратить внимание, — в материале РИА Новости.Прокофьев в МариинскомВ Мариинский театр вернулась оперная сага Сергея Прокофьева "Война и мир" в постановке Андрея Кончаловского.Занято более 200 артистов, сшито около тысячи костюмов, не говоря уже о сложнейших декорациях. За дирижерским пультом — Валерий Гергиев.В театре готовят несколько постановок Прокофьева: "Ромео и Джульетта" Леонида Лавровского, "Скрипичный концерт № 2" Антона Пимонова и "Русская увертюра" Максима Петрова. Вечер одноактных балетов дополнят его же "Русские тупики — II". Для юных зрителей — симфоническая сказка "Петя и волк".Показы "Войны и мира" запланированы на 26, 27 ноября.Встречи в МХТ"Последний богатырь" Виктор Хориняк выйдет на малую сцену МХТ в спектакле "Друг мой" Петра Шерешевского по пьесе белорусского драматурга Константина Стешика.Два приятеля (Павел Ворожцов и Виктор Хориняк) среди ночи вышли прогуляться. Они встречают разных людей, вспоминают истории, делятся мыслями. У них нет семей, детей, социальных связей. А возраст и профессия намеренно не упоминаются: так, по замыслу авторов, зрителям легче отождествлять себя с персонажами и их переживаниями.Жанр спектакля он определяет как "симфония". Много песен, актеры играют на музыкальных инструментах. В постановке заняты Алексей Кирсанов, Иван Дергачев, Ольга Воронина.Премьера намечена на 5 и 6 ноября.Сказка на Малой БроннойРежиссер Елена Лабутина представит семейную постановку "Незнайка" по Носову.Стоит ждать яркое, громкое и энергичное действо. Играют молодые артисты труппы: Григорий Верник, Денис Зайнуллин, Елизавета Базыкина, Даниил Чуп, Александр Шумский.Художник Михаил Гербер уточняет, что для него "Незнайка" — про художественную свободу в материале.В спектакле используются анимация, коллажи, видеосъемка вместе с игровой сценографией.Премьерные показы намечены на 5, 6, 13, 20 ноября.Советская классика в "Ленкоме"Алексей Арбузов написал "Старомодную комедию" в 1975-м, но эта пьеса все так же актуальна, считает режиссер Роман Самгин (он уже ставил в театре "Укрощение укротителей", "Под одной крышей").Советская Прибалтика, дом отдыха у моря. Странноватая отдыхающая и главврач санатория — кажется, у них нет ничего общего. Но они постепенно сближаются, как будто изучая друг друга и боясь оступиться. Следить за этим интересно в том числе благодаря актерам. В роли Лидии — Олеся Железняк, Родион — Игорь Бочкин.Премьерные показы спектакля 9, 17 ноября.Разговоры в "Современнике"Героем проекта "Современник "Современника" на основной сцене театра станет Юрий Стоянов. Стоянов готовит двухчасовой вечер с театральными сюрпризами, забавными историями. Небольшой спойлер: главной интригой станет гитара.При этом артист цитирует Чарли Чаплина: "Жизнь — это трагедия, когда видишь ее крупным планом, и комедия, когда смотришь на нее издали".Стоянов попробует разобраться, как выбрать правильный ракурс.Проект намечен на 17 ноября.Юбилей в Театре сатирыК 200-летию Островского режиссер Михаил Мокеев ставит "Невольниц". В новой интерпретации будут и обман, и коварные интриги, и желание обладать, манипулировать. Богатый стареющий муж, молодая жена, мечтающая о любви. Как быть даме, если ее настоящий возлюбленный на службе у супруга?В театре обещают, что с каждым диалогом ситуация будет все комичнее и неожиданнее.Мокеев высмеивает абсурдные клише, пытается выяснить, где любовь, а где манипуляция, как привязанность становится спекуляцией.В главных ролях — Андрей Анкудинов, Любовь Козий​, Игорь Лагутин, Валерий Гурьев, Константин Карасик.Премьера намечена на 17, 18 ноября."Синяя Борода" в ПермиЭталон модернистской оперы "Замок герцога Синяя Борода" Белы Бартока представят в Пермском театре оперы и балета. Над спектаклем работают режиссер Евгения Сафонова и дирижер Федор Леднев.Это экспрессионистская драма между Герцогом, его супругой Юдит и симфоническим оркестром, который становится еще одним главным героем. Обычно эту оперу дают в один вечер с другими одноактными опусами, которые по смыслу и звучанию не гармонируют с "Синей Бородой".В пермском спектакле опере добавили пролог и эпилог, написанные Валерием Вороновым по заказу театра. В спектакле заняты Гарри Агаджанян, Наталья Буклага, Наталия Ляскова.Премьера намечена на 18, 19 ноября.Традиции "Маяковки"К 100-летию Театр Маяковского приготовил спектакль-альманах "Истории". На сцену выходят главные звезды труппы.Они показывают то, что уже исполняли и что мечтали сыграть. Артисты выступают как в известных, так и непривычных для себя образах.Преемственность и традиции театра подчеркнет необычная сценография Владимира Арефьева. Один из ее элементов — сохранившиеся костюмы спектаклей вековой истории "Маяковки".Анатолий Лобоцкий и Анна Ардова сыграют в "Драме" Чехова о том, как к писателю приходит графоманка и читает ему свою бесконечную пьесу. Тот, не вынеся этого потока, в итоге убивает гостью. А Светлана Немоляева представит отрывок спектакля "Смех лангусты", в котором играла вместе с Александром Лазаревым.В других ролях: Ольга Прокофьева, Виктор Запорожский, Игорь Марычев, Дарья Повереннова, Дмитрий Прокофьев.Спектакли намечены на 18, 19 ноября.Звезды Малого театраВпервые за долгое время здесь представят "Женитьбу Фигаро" Пьера де Бомарше. На сцене — звезды и молодые артисты.Центральная тема постановки — поиск счастья и любви. Фигаро играет Глеб Подгородинский, его "визави", графа Альмавиву, — Андрей Чубченко, врача Бартоло, чьим незаконнорожденным сыном оказался Фигаро, — Валерий Афанасьев. Главные женские образы воплотят Алена Охлупина (Марселина), Александра Иванова (графиня Альмавива) и Ольга Плешкова (Сюзанна).Премьерные постановки намечены на 18, 27 ноября.
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Анна Нехаева
Анна Нехаева
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Сергей Прокофьев, Юрий Стоянов, Егор Перегудов, Пермь, Ленком, Мариинский театр, Пермский театр оперы и балета, Театр сатиры (Москва), Светлана Немоляева, Современник (театр), Театр на Малой Бронной, Культура, Театры, куда сходить , что посмотреть
08:00 05.11.2022 (обновлено: 08:12 05.11.2022)
 

Премьеры со звездами: какие спектакли смотреть в ноябре

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкАктриса Олеся Железняк в роли Лидии Васильевны на пресс-показе премьерного спектакля "Старомодная комедия"
Актриса Олеся Железняк в роли Лидии Васильевны на пресс-показе премьерного спектакля Старомодная комедия - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости, Анна Нехаева. В "Маяковке" — спектакль-ретроспектива с главными звездами труппы, в "Ленкоме" — советская классика, а на сцене МХТ — "Последний богатырь" Виктор Хориняк. Таинственную "Синюю Бороду" представят в Перми, на Малой Бронной интерпретируют "Незнайку", а Юрий Стоянов встретится со зрителями в "Современнике". О том, на какие постановки обратить внимание, — в материале РИА Новости.

Прокофьев в Мариинском

В Мариинский театр вернулась оперная сага Сергея Прокофьева "Война и мир" в постановке Андрея Кончаловского.

"Масштаб романа Толстого отражен и в партитуре композитора, и в сценическом решении спектакля, — говорят в театре. — Опера, которая теперь идет на сцене Мариинского-2, создана с эпическим размахом".

Занято более 200 артистов, сшито около тысячи костюмов, не говоря уже о сложнейших декорациях. За дирижерским пультом — Валерий Гергиев.
© предоставлено пресс-службой проекта "Русские сезоны"Валерий Гергиев
Валерий Гергиев
© предоставлено пресс-службой проекта "Русские сезоны"
Валерий Гергиев
В театре готовят несколько постановок Прокофьева: "Ромео и Джульетта" Леонида Лавровского, "Скрипичный концерт № 2" Антона Пимонова и "Русская увертюра" Максима Петрова. Вечер одноактных балетов дополнят его же "Русские тупики — II". Для юных зрителей — симфоническая сказка "Петя и волк".
Показы "Войны и мира" запланированы на 26, 27 ноября.

Встречи в МХТ

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкПремьера фильма "Последний богатырь: Посланник Тьмы"
Премьера фильма Последний богатырь: Посланник Тьмы - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Премьера фильма "Последний богатырь: Посланник Тьмы"
"Последний богатырь" Виктор Хориняк выйдет на малую сцену МХТ в спектакле "Друг мой" Петра Шерешевского по пьесе белорусского драматурга Константина Стешика.
Два приятеля (Павел Ворожцов и Виктор Хориняк) среди ночи вышли прогуляться. Они встречают разных людей, вспоминают истории, делятся мыслями. У них нет семей, детей, социальных связей. А возраст и профессия намеренно не упоминаются: так, по замыслу авторов, зрителям легче отождествлять себя с персонажами и их переживаниями.
© Фото : Медиацентр МХТ имени А.П. Чехова/Екатерина ЦветковаСпектакль "Друг мой"
Спектакль Друг мой - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© Фото : Медиацентр МХТ имени А.П. Чехова/Екатерина Цветкова
Спектакль "Друг мой"

"Пьеса — про обаяние инфантилизма. О мире, который отказывается взрослеть, — отмечает режиссер. — Мы попытались рассказать историю про нас, людей, продолжающих решать детские вопросы дружбы, настоящести".

Жанр спектакля он определяет как "симфония". Много песен, актеры играют на музыкальных инструментах. В постановке заняты Алексей Кирсанов, Иван Дергачев, Ольга Воронина.
Премьера намечена на 5 и 6 ноября.
© Фото : Медиацентр МХТ имени А.П. Чехова/Екатерина Цветкова

Спектакль "Друг мой"

Спектакль Друг мой
1 из 3

Спектакль "Друг мой"

© Фото : Медиацентр МХТ имени А.П. Чехова/Екатерина Цветкова
© Фото : Медиацентр МХТ имени А.П. Чехова/Екатерина Цветкова

Фрагмент спектакля "Друг мой"

Спектакль Друг мой
2 из 3

Фрагмент спектакля "Друг мой"

© Фото : Медиацентр МХТ имени А.П. Чехова/Екатерина Цветкова
© Фото : Медиацентр МХТ имени А.П. Чехова/Екатерина Цветкова

Сцена спектакля "Друг мой"

Спектакль Друг мой
3 из 3

Сцена спектакля "Друг мой"

© Фото : Медиацентр МХТ имени А.П. Чехова/Екатерина Цветкова
1 из 3

Спектакль "Друг мой"

© Фото : Медиацентр МХТ имени А.П. Чехова/Екатерина Цветкова
2 из 3

Фрагмент спектакля "Друг мой"

© Фото : Медиацентр МХТ имени А.П. Чехова/Екатерина Цветкова
3 из 3

Сцена спектакля "Друг мой"

© Фото : Медиацентр МХТ имени А.П. Чехова/Екатерина Цветкова

Сказка на Малой Бронной

Режиссер Елена Лабутина представит семейную постановку "Незнайка" по Носову.
Стоит ждать яркое, громкое и энергичное действо. Играют молодые артисты труппы: Григорий Верник, Денис Зайнуллин, Елизавета Базыкина, Даниил Чуп, Александр Шумский.
© Фото : Театр на Малой БроннойРепетиция спектакля "Незнайка"
Репетиция спектакля Незнайка - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© Фото : Театр на Малой Бронной
Репетиция спектакля "Незнайка"

"Позволяю актерам в хорошем смысле похулиганить, даю творческую свободу", — признается режиссер.

Художник Михаил Гербер уточняет, что для него "Незнайка" — про художественную свободу в материале.
© Фото : Театр на Малой БроннойРепетиция спектакля "Незнайка"
Репетиция спектакля Незнайка - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© Фото : Театр на Малой Бронной
Репетиция спектакля "Незнайка"
В спектакле используются анимация, коллажи, видеосъемка вместе с игровой сценографией.

"Так на сцене возникает природный микромир — волшебный, каким он кажется в детстве, где все дышит, движется и превращается", — поясняет художник.

Премьерные показы намечены на 5, 6, 13, 20 ноября.
© Фото : Театр на Малой Бронной

Репетиция спектакля "Незнайка"

Репетиция спектакля Незнайка
1 из 3

Репетиция спектакля "Незнайка"

© Фото : Театр на Малой Бронной
© Фото : Театр на Малой Бронной

Фрагмент репетиции спектакля "Незнайка"

Репетиция спектакля Незнайка
2 из 3

Фрагмент репетиции спектакля "Незнайка"

© Фото : Театр на Малой Бронной
© Фото : Театр на Малой Бронной

Сцена репетиции спектакля "Незнайка"

Репетиция спектакля Незнайка
3 из 3

Сцена репетиции спектакля "Незнайка"

© Фото : Театр на Малой Бронной
1 из 3

Репетиция спектакля "Незнайка"

© Фото : Театр на Малой Бронной
2 из 3

Фрагмент репетиции спектакля "Незнайка"

© Фото : Театр на Малой Бронной
3 из 3

Сцена репетиции спектакля "Незнайка"

© Фото : Театр на Малой Бронной

Советская классика в "Ленкоме"

Алексей Арбузов написал "Старомодную комедию" в 1975-м, но эта пьеса все так же актуальна, считает режиссер Роман Самгин (он уже ставил в театре "Укрощение укротителей", "Под одной крышей").
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкСпектакль "Старомодная комедия" в театре "Ленком Марка Захарова"
Спектакль Старомодная комедия в театре Ленком Марка Захарова - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Спектакль "Старомодная комедия" в театре "Ленком Марка Захарова"
Советская Прибалтика, дом отдыха у моря. Странноватая отдыхающая и главврач санатория — кажется, у них нет ничего общего. Но они постепенно сближаются, как будто изучая друг друга и боясь оступиться.
Следить за этим интересно в том числе благодаря актерам. В роли Лидии — Олеся Железняк, Родион — Игорь Бочкин.
Премьерные показы спектакля 9, 17 ноября.

Разговоры в "Современнике"

Героем проекта "Современник "Современника" на основной сцене театра станет Юрий Стоянов.

"Идея — в сокращении расстояния между теми, кто на сцене, и теми, кто в зале, в попытке подобраться поближе к личности артиста, который постарается настроить доверительный диалог", — поясняют в театре.

© Фото : Театр СовременникЮрий Стоянов
Юрий Стоянов - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© Фото : Театр Современник
Юрий Стоянов
Стоянов готовит двухчасовой вечер с театральными сюрпризами, забавными историями. Небольшой спойлер: главной интригой станет гитара.

"Все, кто придут на встречу со мной, — свои люди, — размышляет актер. — Со сцены я поделюсь тем, чем поделился бы в компании близких друзей. Вероятно, вы по привычке ждете от меня чего-то смешного, легкого — я постараюсь не обмануть ваших ожиданий: ведь сам "выращивал" их много лет".

© Фото : Театр СовременникЮрий Стоянов
Юрий Стоянов - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© Фото : Театр Современник
Юрий Стоянов
При этом артист цитирует Чарли Чаплина: "Жизнь — это трагедия, когда видишь ее крупным планом, и комедия, когда смотришь на нее издали".
Стоянов попробует разобраться, как выбрать правильный ракурс.
Проект намечен на 17 ноября.

Юбилей в Театре сатиры

К 200-летию Островского режиссер Михаил Мокеев ставит "Невольниц". В новой интерпретации будут и обман, и коварные интриги, и желание обладать, манипулировать.
Богатый стареющий муж, молодая жена, мечтающая о любви. Как быть даме, если ее настоящий возлюбленный на службе у супруга?
В театре обещают, что с каждым диалогом ситуация будет все комичнее и неожиданнее.
© Фото : Театр СатирыСцена из спектакля "Невольницы"
Сцена из спектакля Невольницы - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© Фото : Театр Сатиры
Сцена из спектакля "Невольницы"
Мокеев высмеивает абсурдные клише, пытается выяснить, где любовь, а где манипуляция, как привязанность становится спекуляцией.
В главных ролях — Андрей Анкудинов, Любовь Козий​, Игорь Лагутин, Валерий Гурьев, Константин Карасик.
Премьера намечена на 17, 18 ноября.
© Фото : Театр СатирыСцена из спектакля "Невольницы"
Сцена из спектакля Невольницы
1 из 2
Сцена из спектакля "Невольницы"
© Фото : Театр Сатиры
© Фото : Театр Сатиры

Фрагмент спектакля "Невольницы"

Сцена из спектакля Невольницы
2 из 2

Фрагмент спектакля "Невольницы"

© Фото : Театр Сатиры
1 из 2
Сцена из спектакля "Невольницы"
© Фото : Театр Сатиры
2 из 2

Фрагмент спектакля "Невольницы"

© Фото : Театр Сатиры

"Синяя Борода" в Перми

Эталон модернистской оперы "Замок герцога Синяя Борода" Белы Бартока представят в Пермском театре оперы и балета. Над спектаклем работают режиссер Евгения Сафонова и дирижер Федор Леднев.
Это экспрессионистская драма между Герцогом, его супругой Юдит и симфоническим оркестром, который становится еще одним главным героем.
Обычно эту оперу дают в один вечер с другими одноактными опусами, которые по смыслу и звучанию не гармонируют с "Синей Бородой".
© Пермский театр оперы и балетаАфиша спектакля "Замок герцога Синяя Борода"
Афиша спектакля Замок герцога Синяя Борода
© Пермский театр оперы и балета
Афиша спектакля "Замок герцога Синяя Борода"
В пермском спектакле опере добавили пролог и эпилог, написанные Валерием Вороновым по заказу театра.

"Сто с лишним лет спустя "Замок герцога Синяя Борода" звучит как современная музыка, — говорит Сафонова. — Для меня это история столкновения человека с чем-то невообразимым, что невозможно объяснить. Это произведение о моменте, когда человек понимает, что он не центр мира, а элемент сложной реальности".

В спектакле заняты Гарри Агаджанян, Наталья Буклага, Наталия Ляскова.
Премьера намечена на 18, 19 ноября.

Традиции "Маяковки"

К 100-летию Театр Маяковского приготовил спектакль-альманах "Истории". На сцену выходят главные звезды труппы.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкАктриса Анна Ардова в спектакле-альманахе "Истории" к столетию Театра Маяковского
Актриса Анна Ардова в спектакле-альманахе Истории к столетию Театра Маяковского - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Актриса Анна Ардова в спектакле-альманахе "Истории" к столетию Театра Маяковского
Они показывают то, что уже исполняли и что мечтали сыграть. Артисты выступают как в известных, так и непривычных для себя образах.
Преемственность и традиции театра подчеркнет необычная сценография Владимира Арефьева. Один из ее элементов — сохранившиеся костюмы спектаклей вековой истории "Маяковки".

"Это разножанровая постановка: с Костолевским мы сочиняем "Солнечный удар" — мне кажется, что Игорь Матвеевич и Бунин очень друг другу подходят", — рассуждает худрук театра Егор Перегудов.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкАктеры Анатолий Лобоцкий и Анна Ардова в спектакле-альманахе "Истории" к столетию Театра Маяковского
Актеры Анатолий Лобоцкий и Анна Ардова в спектакле-альманахе Истории к столетию Театра Маяковского - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Актеры Анатолий Лобоцкий и Анна Ардова в спектакле-альманахе "Истории" к столетию Театра Маяковского
Анатолий Лобоцкий и Анна Ардова сыграют в "Драме" Чехова о том, как к писателю приходит графоманка и читает ему свою бесконечную пьесу. Тот, не вынеся этого потока, в итоге убивает гостью.
А Светлана Немоляева представит отрывок спектакля "Смех лангусты", в котором играла вместе с Александром Лазаревым.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкАктриса Светлана Немоляева в спектакле-альманахе "Истории" к столетию Театра Маяковского
Актриса Светлана Немоляева в спектакле-альманахе Истории к столетию Театра Маяковского - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Актриса Светлана Немоляева в спектакле-альманахе "Истории" к столетию Театра Маяковского

"Мне кажется, когда выстраивается такая связь — не прямая, очевидная, — в этом и есть столетний юбилей. Не подведение итогов, а осознание себя как продолжение истории этого места", — отмечает Перегудов.

В других ролях: Ольга Прокофьева, Виктор Запорожский, Игорь Марычев, Дарья Повереннова, Дмитрий Прокофьев.
Спектакли намечены на 18, 19 ноября.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанк

Дарья Повереннова в спектакле-альманахе "Истории" к столетию Театра Маяковского

Актриса Дарья Повереннова в спектакле-альманахе Истории к столетию Театра Маяковского
1 из 3

Дарья Повереннова в спектакле-альманахе "Истории" к столетию Театра Маяковского

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанк

Ольга Прокофьева в спектакле-альманахе "Истории" Театра Маяковского

Актриса Ольга Прокофьева в спектакле-альманахе Истории к столетию Театра Маяковского
2 из 3

Ольга Прокофьева в спектакле-альманахе "Истории" Театра Маяковского

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанк

Игорь Костолевский в спектакле-альманахе "Истории" Театра Маяковского

Актер Игорь Костолевский в спектакле-альманахе Истории к столетию Театра Маяковского
3 из 3

Игорь Костолевский в спектакле-альманахе "Истории" Театра Маяковского

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Дарья Повереннова в спектакле-альманахе "Истории" к столетию Театра Маяковского

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Ольга Прокофьева в спектакле-альманахе "Истории" Театра Маяковского

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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3 из 3

Игорь Костолевский в спектакле-альманахе "Истории" Театра Маяковского

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Звезды Малого театра

Впервые за долгое время здесь представят "Женитьбу Фигаро" Пьера де Бомарше. На сцене — звезды и молодые артисты.

"Непросто увидеть пьесу свежим взглядом — так часто ее ставили, что она приобрела какую-то заданность, — признается режиссер Владимир Драгунов. — Нашей задачей было посмотреть на нее серьезно, не теряя искристого юмора автора. Ведь персонажи создают комедийность ситуаций, очень жизненных и понятных сегодня".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкСпектакль "Женитьба Фигаро" на сцене Малого театра
Спектакль Женитьба Фигаро на сцене Малого театра - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Спектакль "Женитьба Фигаро" на сцене Малого театра
Центральная тема постановки — поиск счастья и любви.

"Ведь самое главное в жизни — это любовь. И если стоит рисковать, сопротивляться власти и преодолевать преграды, то только ради нее", — уточняет режиссер.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанк

Глеб Подгородинский в роли Фигаро, Ольга Плешакова в роли Сюзанны, Александра Иванова (графиня), Андрей Чубченко (граф Альмавива) в спектакле "Женитьба Фигаро"

Спектакль Женитьбы Фигаро на сцене Малого театра
1 из 3

Глеб Подгородинский в роли Фигаро, Ольга Плешакова в роли Сюзанны, Александра Иванова (графиня), Андрей Чубченко (граф Альмавива) в спектакле "Женитьба Фигаро"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанк

Александра Иванова и Ольга Плешакова в спектакле "Женитьба Фигаро" Малого театра

Спектакль Женитьбы Фигаро на сцене Малого театра
2 из 3

Александра Иванова и Ольга Плешакова в спектакле "Женитьба Фигаро" Малого театра

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанк

Валерий Афанасьев (справа) в спектакле "Женитьба Фигаро" на сцене Малого театра

Спектакль Женитьбы Фигаро на сцене Малого театра
3 из 3

Валерий Афанасьев (справа) в спектакле "Женитьба Фигаро" на сцене Малого театра

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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1 из 3

Глеб Подгородинский в роли Фигаро, Ольга Плешакова в роли Сюзанны, Александра Иванова (графиня), Андрей Чубченко (граф Альмавива) в спектакле "Женитьба Фигаро"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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2 из 3

Александра Иванова и Ольга Плешакова в спектакле "Женитьба Фигаро" Малого театра

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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3 из 3

Валерий Афанасьев (справа) в спектакле "Женитьба Фигаро" на сцене Малого театра

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Фигаро играет Глеб Подгородинский, его "визави", графа Альмавиву, — Андрей Чубченко, врача Бартоло, чьим незаконнорожденным сыном оказался Фигаро, — Валерий Афанасьев. Главные женские образы воплотят Алена Охлупина (Марселина), Александра Иванова (графиня Альмавива) и Ольга Плешкова (Сюзанна).
Премьерные постановки намечены на 18, 27 ноября.
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