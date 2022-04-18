Рейтинг@Mail.ru
В Сети вышла мелодрама "Синдром жизни" со Светланой Немоляевой - РИА Новости, 18.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220418/nemolyaeva-1783697992.html
В Сети вышла мелодрама "Синдром жизни" со Светланой Немоляевой
В Сети вышла мелодрама "Синдром жизни" со Светланой Немоляевой - РИА Новости, 18.04.2022
В Сети вышла мелодрама "Синдром жизни" со Светланой Немоляевой
В Сети вышла мелодрама "Синдром жизни" со Светланой Немоляевой в главной роли, сообщает пресс-служба Kion. РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T06:55
2022-04-18T07:08
культура
новости культуры
светлана немоляева
татьяна догилева
кино и сериалы
максим виторган
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783664296_0:0:1271:715_1920x0_80_0_0_7cfc5c405d7f641739e70b60ccbc91f8.jpg
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В Сети вышла мелодрама "Синдром жизни" со Светланой Немоляевой в главной роли, сообщает пресс-служба Kion."Премьера приурочена к 85-летнему юбилею актрисы", – говорится в пресс-релизе.Это полнометражный дебют Марии Шалаевой, российской актрисы, известной по проектам "Русалка", "Училки в законе", "Беспринципные" и другим. "Синдром жизни" полностью снят на камеру мобильного телефона. Фильм "выполнен на стыке классических жанров — в драматическую историю о жизни одной семьи постепенно проникают комедийные, сатирические элементы". Немоляева сыграла Елизавету Петровну, которая недавно похоронила супруга. Только после его смерти она случайно узнала о сокровенной тайне родного человека — он был влюблен в некую француженку и у них есть ребенок. Елизавета Петровна пыталась поговорить об этом с дочерью и внуком. Но им было не до нее. В фильме снимались Александр Лавут, Татьяна Догилева, Максим Лагашкин, Максим Виторган и другие. Продюсеры — Борис Гуц, Игорь Мишин, Максим Муссель и Мария Шалаева.
https://ria.ru/20220415/bodrov-1783690686.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783664296_159:0:1112:715_1920x0_80_0_0_3bc58925bfe3f6955e14c2370f4a0a21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, светлана немоляева, татьяна догилева, кино и сериалы, максим виторган
06:55 18.04.2022 (обновлено: 07:08 18.04.2022)
 
В Сети вышла мелодрама "Синдром жизни" со Светланой Немоляевой

В Сети состоялась премьера фильма "Синдром жизни", приуроченная к юбилею Немоляевой

© предоставлено пресс-службой KIONКадр из фильма "Синдром жизни"
Кадр из фильма Синдром жизни
© предоставлено пресс-службой KION
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В Сети вышла мелодрама "Синдром жизни" со Светланой Немоляевой в главной роли, сообщает пресс-служба Kion.
"Премьера приурочена к 85-летнему юбилею актрисы", – говорится в пресс-релизе.
© предоставлено пресс-службой KION

Фильма "Синдром жизни"

Кадр из фильма Синдром жизни
1 из 3

Фильма "Синдром жизни"

© предоставлено пресс-службой KION
© предоставлено пресс-службой KION

Эпизод из фильма "Синдром жизни"

Кадр из фильма Синдром жизни
2 из 3

Эпизод из фильма "Синдром жизни"

© предоставлено пресс-службой KION
© предоставлено пресс-службой KIONКадр из фильма "Синдром жизни"
Кадр из фильма Синдром жизни
3 из 3
Кадр из фильма "Синдром жизни"
© предоставлено пресс-службой KION
1 из 3

Фильма "Синдром жизни"

© предоставлено пресс-службой KION
2 из 3

Эпизод из фильма "Синдром жизни"

© предоставлено пресс-службой KION
3 из 3
Кадр из фильма "Синдром жизни"
© предоставлено пресс-службой KION
Это полнометражный дебют Марии Шалаевой, российской актрисы, известной по проектам "Русалка", "Училки в законе", "Беспринципные" и другим.
"Синдром жизни" полностью снят на камеру мобильного телефона. Фильм "выполнен на стыке классических жанров — в драматическую историю о жизни одной семьи постепенно проникают комедийные, сатирические элементы".
© Фото : предоставлено пресс-службой KIONНа съемках фильма "Синдром жизни"
На съемках фильма Синдром жизни
1 из 2
На съемках фильма "Синдром жизни"
© Фото : предоставлено пресс-службой KION
© Фото : предоставлено пресс-службой KION

Светлана Немоляева на съемках фильма "Синдром жизни"

На съемках фильма Синдром жизни
2 из 2

Светлана Немоляева на съемках фильма "Синдром жизни"

© Фото : предоставлено пресс-службой KION
1 из 2
На съемках фильма "Синдром жизни"
© Фото : предоставлено пресс-службой KION
2 из 2

Светлана Немоляева на съемках фильма "Синдром жизни"

© Фото : предоставлено пресс-службой KION
Немоляева сыграла Елизавету Петровну, которая недавно похоронила супруга. Только после его смерти она случайно узнала о сокровенной тайне родного человека — он был влюблен в некую француженку и у них есть ребенок. Елизавета Петровна пыталась поговорить об этом с дочерью и внуком. Но им было не до нее.
"К сожалению, история фильма реалистична: моя героиня долгие годы жила в счастливом неведении, но потом узнала, что у любимого мужа была вторая семья. Маше удалось передать настоящие чувства, боль и страдания, это важно для искусства. Зритель должен увидеть перипетии, недомолвки, распри в семье и перемирия, ссоры и желание быть рядом друг с другом", — рассказывает Немоляева.
© предоставлено пресс-службой KIONКадр из фильма "Синдром жизни"
Кадр из фильма Синдром жизни
1 из 3
Кадр из фильма "Синдром жизни"
© предоставлено пресс-службой KION
© предоставлено пресс-службой KION

Сцена из фильма "Синдром жизни"

Кадр из фильма Синдром жизни
2 из 3

Сцена из фильма "Синдром жизни"

© предоставлено пресс-службой KION
© предоставлено пресс-службой KION

Эпизод из фильма "Синдром жизни"

Кадр из фильма Синдром жизни
3 из 3

Эпизод из фильма "Синдром жизни"

© предоставлено пресс-службой KION
1 из 3
Кадр из фильма "Синдром жизни"
© предоставлено пресс-службой KION
2 из 3

Сцена из фильма "Синдром жизни"

© предоставлено пресс-службой KION
3 из 3

Эпизод из фильма "Синдром жизни"

© предоставлено пресс-службой KION
В фильме снимались Александр Лавут, Татьяна Догилева, Максим Лагашкин, Максим Виторган и другие. Продюсеры — Борис Гуц, Игорь Мишин, Максим Муссель и Мария Шалаева.
Кадр из фильма Дышите свободно
15 апреля, 12:46Культура
Стало известно, когда в прокат выйдет новый фильм Сергея Бодрова - старшего
 
КультураНовости культурыСветлана НемоляеваТатьяна ДогилеваКино и сериалыМаксим Виторган
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала