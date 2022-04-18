06:55 18.04.2022 (обновлено: 07:08 18.04.2022)
В Сети вышла мелодрама "Синдром жизни" со Светланой Немоляевой
В Сети состоялась премьера фильма "Синдром жизни", приуроченная к юбилею Немоляевой
© предоставлено пресс-службой KIONКадр из фильма "Синдром жизни"
© предоставлено пресс-службой KION
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В Сети вышла мелодрама "Синдром жизни" со Светланой Немоляевой в главной роли, сообщает пресс-служба Kion.
"Премьера приурочена к 85-летнему юбилею актрисы", – говорится в пресс-релизе.
© предоставлено пресс-службой KION
Фильма "Синдром жизни"
1 из 3
Фильма "Синдром жизни"
© предоставлено пресс-службой KION
© предоставлено пресс-службой KION
Эпизод из фильма "Синдром жизни"
2 из 3
Эпизод из фильма "Синдром жизни"
© предоставлено пресс-службой KION
© предоставлено пресс-службой KIONКадр из фильма "Синдром жизни"
3 из 3
Кадр из фильма "Синдром жизни"
© предоставлено пресс-службой KION
1 из 3
Фильма "Синдром жизни"
© предоставлено пресс-службой KION
2 из 3
Эпизод из фильма "Синдром жизни"
© предоставлено пресс-службой KION
3 из 3
Кадр из фильма "Синдром жизни"
© предоставлено пресс-службой KION
Это полнометражный дебют Марии Шалаевой, российской актрисы, известной по проектам "Русалка", "Училки в законе", "Беспринципные" и другим.
"Синдром жизни" полностью снят на камеру мобильного телефона. Фильм "выполнен на стыке классических жанров — в драматическую историю о жизни одной семьи постепенно проникают комедийные, сатирические элементы".
© Фото : предоставлено пресс-службой KIONНа съемках фильма "Синдром жизни"
1 из 2
На съемках фильма "Синдром жизни"
© Фото : предоставлено пресс-службой KION
© Фото : предоставлено пресс-службой KION
Светлана Немоляева на съемках фильма "Синдром жизни"
2 из 2
Светлана Немоляева на съемках фильма "Синдром жизни"
© Фото : предоставлено пресс-службой KION
1 из 2
На съемках фильма "Синдром жизни"
© Фото : предоставлено пресс-службой KION
2 из 2
Светлана Немоляева на съемках фильма "Синдром жизни"
© Фото : предоставлено пресс-службой KION
Немоляева сыграла Елизавету Петровну, которая недавно похоронила супруга. Только после его смерти она случайно узнала о сокровенной тайне родного человека — он был влюблен в некую француженку и у них есть ребенок. Елизавета Петровна пыталась поговорить об этом с дочерью и внуком. Но им было не до нее.
"К сожалению, история фильма реалистична: моя героиня долгие годы жила в счастливом неведении, но потом узнала, что у любимого мужа была вторая семья. Маше удалось передать настоящие чувства, боль и страдания, это важно для искусства. Зритель должен увидеть перипетии, недомолвки, распри в семье и перемирия, ссоры и желание быть рядом друг с другом", — рассказывает Немоляева.
© предоставлено пресс-службой KIONКадр из фильма "Синдром жизни"
1 из 3
Кадр из фильма "Синдром жизни"
© предоставлено пресс-службой KION
© предоставлено пресс-службой KION
Сцена из фильма "Синдром жизни"
2 из 3
Сцена из фильма "Синдром жизни"
© предоставлено пресс-службой KION
© предоставлено пресс-службой KION
Эпизод из фильма "Синдром жизни"
3 из 3
Эпизод из фильма "Синдром жизни"
© предоставлено пресс-службой KION
1 из 3
Кадр из фильма "Синдром жизни"
© предоставлено пресс-службой KION
2 из 3
Сцена из фильма "Синдром жизни"
© предоставлено пресс-службой KION
3 из 3
Эпизод из фильма "Синдром жизни"
© предоставлено пресс-службой KION
В фильме снимались Александр Лавут, Татьяна Догилева, Максим Лагашкин, Максим Виторган и другие. Продюсеры — Борис Гуц, Игорь Мишин, Максим Муссель и Мария Шалаева.