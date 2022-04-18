https://ria.ru/20220418/nemolyaeva-1783697992.html

В Сети вышла мелодрама "Синдром жизни" со Светланой Немоляевой

В Сети вышла мелодрама "Синдром жизни" со Светланой Немоляевой - РИА Новости, 18.04.2022

В Сети вышла мелодрама "Синдром жизни" со Светланой Немоляевой

В Сети вышла мелодрама "Синдром жизни" со Светланой Немоляевой в главной роли, сообщает пресс-служба Kion. РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T06:55

2022-04-18T06:55

2022-04-18T07:08

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светлана немоляева

татьяна догилева

кино и сериалы

максим виторган

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В Сети вышла мелодрама "Синдром жизни" со Светланой Немоляевой в главной роли, сообщает пресс-служба Kion."Премьера приурочена к 85-летнему юбилею актрисы", – говорится в пресс-релизе.Это полнометражный дебют Марии Шалаевой, российской актрисы, известной по проектам "Русалка", "Училки в законе", "Беспринципные" и другим. "Синдром жизни" полностью снят на камеру мобильного телефона. Фильм "выполнен на стыке классических жанров — в драматическую историю о жизни одной семьи постепенно проникают комедийные, сатирические элементы". Немоляева сыграла Елизавету Петровну, которая недавно похоронила супруга. Только после его смерти она случайно узнала о сокровенной тайне родного человека — он был влюблен в некую француженку и у них есть ребенок. Елизавета Петровна пыталась поговорить об этом с дочерью и внуком. Но им было не до нее. В фильме снимались Александр Лавут, Татьяна Догилева, Максим Лагашкин, Максим Виторган и другие. Продюсеры — Борис Гуц, Игорь Мишин, Максим Муссель и Мария Шалаева.

https://ria.ru/20220415/bodrov-1783690686.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, светлана немоляева, татьяна догилева, кино и сериалы, максим виторган