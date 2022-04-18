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Знакомые черты Светланы Немоляевой: почему она — одна из главных актрис - РИА Новости, 18.04.2022
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Культура
https://ria.ru/20220418/nemolyaeva-1783661293.html
Знакомые черты Светланы Немоляевой: почему она — одна из главных актрис
Знакомые черты Светланы Немоляевой: почему она — одна из главных актрис - РИА Новости, 18.04.2022
Знакомые черты Светланы Немоляевой: почему она — одна из главных актрис
Ее героини давно стали нам абсолютно родными. Галерея ярчайших образов — простых и искренних. И сама она — образец невероятной артистической, творческой и... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T08:00
2022-04-18T08:09
культура
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости, Павел Сурков. Ее героини давно стали нам абсолютно родными. Галерея ярчайших образов — простых и искренних. И сама она — образец невероятной артистической, творческой и человеческой преданности. Женщина с большой буквы, удивительная и неповторимая. О том, почему Светлана Немоляева, которая сегодня отмечает юбилей, стала одной из главных наших актрис, — в материале РИА Новости.Неизбежная судьбаЕе отец — режиссер и сценарист — дружил со многими корифеями театра и кино. Так что артистическая жизнь была ей знакома буквально с пеленок. Этот мир, с одной стороны, привлекал, а с другой — казался совершенно естественным, да и по большому счету неизбежным. Она с отличием окончила знаменитую "Щепку" и вскоре пришла в театр имени Маяковского, где служит по сей день.Эта сценическая верность — черта характера. Но и театр платит ей той же монетой: Немоляева сыграла много великих ролей — от шекспировской Офелии до Бланш Дюбуа в "Трамвае "Желание". Актриса берется за работу любой сложности, и всегда получается неповторимо, ярко и удивительно точно.Смех и драмаВ кино ей, конечно, очень повезло встретить Эльдара Рязанова, для которого она стала одной из любимых актрис. Он, впрочем, поступал по-режиссерски хитро, никогда не отдавая Светлане Владимировне главные роли, но неизменно позволяя ей всесторонне раскрыться в ярчайших образах, словно созданных под нее. Вот ее Оля в "Служебном романе" — искренняя, добрая, честная, нежная — и невероятно одинокая, по-прежнему влюбленная в эгоистичного Самохвалова, все еще наивно рассчитывающая на его внимание. Вот жена Гуськова в "Гараже" — по сути, трагический образ, с потрясающей сценой кратковременного безумия, вызванного несправедливостью, безысходностью ситуации. Немоляева играла, с одной стороны, честную простушку, но при этом в ее безымянной героине (мы так и не узнаем, как же зовут жену Гуськова) каждый видел знакомые черты усталой женщины, которая держит на своих плечах и семью, и дом, и мужа-недотепу.Даже в маленьких ролях, таких как Аглая в "Небесах обетованных" или мадам Жозефина ("О бедном гусаре замолвите слово"), она всегда находила единственно верную краску, чтобы получался точный и цельный образ. Творческие подаркиВ театре тем временем ее тоже сопровождали потрясающие творческие подарки. Чего стоит, например, ее синьора Капулетти из горинской пьесы "Чума на оба ваших дома!". Вместе с мужем Александром Лазаревым, с которым Немоляева прожила больше полувека, они разыгрывали великолепную историю любви, фактически написанную Гориным специально для них. Синьор Монтекки и синьора Капулетти, отец Ромео и мать Джульетты, оказывается, много лет тайно любили друг друга, скрывая от всех свои чувства. Лишь на склоне лет они отважились на признание и попытку построить новую жизнь. Этот спектакль стал событием театральной Москвы: Лазарев и Немоляева не изображали любовь, они источали нежность. Им и играть-то не надо было — эта пара была неразлучна и всегда полна не только чувств, но и высочайшего взаимного уважения и восхищения талантами друг друга.И сегодня Светлана Немоляева фактически удерживает важную часть театрального репертуара. Она играет леди Брэкнелл в "Как важно быть серьезным" Уайльда и Чебоксарову в "Бешеных деньгах" Островского, показывая нам разные стороны своего комедийного дара. Но есть у нее и кухарка в "Плодах просвещения" Карбаускиса, спектакле-посвящении Петру Фоменко, который когда-то ставил эту пьесу Льва Толстого на сцене "Маяковки". Эта постановка сама по себе — целый парад корифеев сцены, и выход Немоляевой здесь — отдельный яркий сольный номер.Юбилей для Светланы Владимировны — просто еще один повод получить тысячи поздравлений от зрителей, которые восхищаются ее мастерством, обаянием, невероятной творческой и жизненной энергией.
https://ria.ru/20211102/kino-1757235169.html
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светлана немоляева, кино и сериалы, театр, звезды, знаменитости, актеры, эльдар рязанов
08:00 18.04.2022 (обновлено: 08:09 18.04.2022)
 

Знакомые черты Светланы Немоляевой: почему она — одна из главных актрис

© Пресс-служба фильма "ГОГОL-МОГОL"Кадр из фильма "ГОГОL-МОГОL"
Кадр из фильма ГОГОL-МОГОL
© Пресс-служба фильма "ГОГОL-МОГОL"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости, Павел Сурков. Ее героини давно стали нам абсолютно родными. Галерея ярчайших образов — простых и искренних. И сама она — образец невероятной артистической, творческой и человеческой преданности. Женщина с большой буквы, удивительная и неповторимая. О том, почему Светлана Немоляева, которая сегодня отмечает юбилей, стала одной из главных наших актрис, — в материале РИА Новости.

Неизбежная судьба

Ее отец — режиссер и сценарист — дружил со многими корифеями театра и кино. Так что артистическая жизнь была ей знакома буквально с пеленок. Этот мир, с одной стороны, привлекал, а с другой — казался совершенно естественным, да и по большому счету неизбежным. Она с отличием окончила знаменитую "Щепку" и вскоре пришла в театр имени Маяковского, где служит по сей день.
© РИА Новости / Владимир Родионов / Перейти в фотобанк

Сцена из спектакля по пьесе Теннесси Уильямса "Трамвай "Желание" в постановке Московского академического театра имени Маяковского (режиссер Андрей Гончаров). В роли Бланш — Светлана Немоляева, в роли Стенли — Евгений Лазарев

Сцена из спектакля Трамвай Желание Театра им.Маяковского
1 из 8

Сцена из спектакля по пьесе Теннесси Уильямса "Трамвай "Желание" в постановке Московского академического театра имени Маяковского (режиссер Андрей Гончаров). В роли Бланш — Светлана Немоляева, в роли Стенли — Евгений Лазарев

© РИА Новости / Владимир Родионов
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© РИА Новости / Рудольф Алфимов / Перейти в фотобанк

Народная артистка РСФСР Светлана Владимировна Немоляева в сцене из спектакля "Трамвай "Желание" Московского театра имени Маяковского

Сцена из спектакля Трамвай Желание
2 из 8

Народная артистка РСФСР Светлана Владимировна Немоляева в сцене из спектакля "Трамвай "Желание" Московского театра имени Маяковского

© РИА Новости / Рудольф Алфимов
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© РИА Новости / Т. Красовская / Перейти в фотобанк

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева и народный артист СССР Армен Джигарханян в спектакле "Бег" по произведению Михаила Булгакова на сцене Государственного академического театра имени В. Маяковского

Артисты Светлана Немоляева и Армен Джигарханян в спектакле Бег
3 из 8

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева и народный артист СССР Армен Джигарханян в спектакле "Бег" по произведению Михаила Булгакова на сцене Государственного академического театра имени В. Маяковского

© РИА Новости / Т. Красовская
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© РИА Новости / Юрий Иванов / Перейти в фотобанк

Сцена из спектакля Московского академического театра имени В. В. Маяковского "Смех лангусты". В роли Сары Бернар — народная артистка РСФСР Светлана Немоляева, в роли секретаря — Александр Лазарев

Алексаднр Лазарев и Светлана Немоляева в спектакле Смех лангусты
4 из 8

Сцена из спектакля Московского академического театра имени В. В. Маяковского "Смех лангусты". В роли Сары Бернар — народная артистка РСФСР Светлана Немоляева, в роли секретаря — Александр Лазарев

© РИА Новости / Юрий Иванов
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Светлана Немоляева в роли Надежды Антоновны Чебоксаровой и Полина Лазарева в роли Лидии (слева) во время премьеры спектакля "Бешеные деньги", приуроченной к юбилею народной артистки РСФСР Светланы Немоляевой (в постановке режиссера Анатолия Шульева). Московский театр имени В. Маяковского

Актрисы Светлана Немоляева и Полина Лазарева во время премьеры спектакля Бешеные деньги, приуроченной к юбилею народной артистки РСФСР Светланы Немоляевой
5 из 8

Светлана Немоляева в роли Надежды Антоновны Чебоксаровой и Полина Лазарева в роли Лидии (слева) во время премьеры спектакля "Бешеные деньги", приуроченной к юбилею народной артистки РСФСР Светланы Немоляевой (в постановке режиссера Анатолия Шульева). Московский театр имени В. Маяковского

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Александр Макаров / Перейти в фотобанк

Актрисы Светлана Немоляева (слева) и Татьяна Доронина в сцене из спектакля "Она в отсутствии любви и смерти" по пьесе Э. Радзинского. Московский академический театр имени В. Маяковского, 1981

Актрисы Светлана Немоляева и Татьяна Доронина в сцене из спектакля Она в отсутствии любви и смерти. 1981 год
6 из 8

Актрисы Светлана Немоляева (слева) и Татьяна Доронина в сцене из спектакля "Она в отсутствии любви и смерти" по пьесе Э. Радзинского. Московский академический театр имени В. Маяковского, 1981

© РИА Новости / Александр Макаров
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Актриса театра и кино Светлана Немоляева во время церемонии вручения премии "Золотая маска" (в номинации "Роль второго плана") в Московском академическом музыкальном театре имени К. Станиславского и В. Немировича-Данченко

Церемония вручения театральной премии Золотая маска
7 из 8

Актриса театра и кино Светлана Немоляева во время церемонии вручения премии "Золотая маска" (в номинации "Роль второго плана") в Московском академическом музыкальном театре имени К. Станиславского и В. Немировича-Данченко

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Актриса Светлана Немоляева в своей гримерной в Московском академическом театре имени В. Маяковского

Празднование 90-летия театра им. Маяковского
8 из 8

Актриса Светлана Немоляева в своей гримерной в Московском академическом театре имени В. Маяковского

© РИА Новости / Илья Питалев
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1 из 8

Сцена из спектакля по пьесе Теннесси Уильямса "Трамвай "Желание" в постановке Московского академического театра имени Маяковского (режиссер Андрей Гончаров). В роли Бланш — Светлана Немоляева, в роли Стенли — Евгений Лазарев

© РИА Новости / Владимир Родионов
Перейти в фотобанк
2 из 8

Народная артистка РСФСР Светлана Владимировна Немоляева в сцене из спектакля "Трамвай "Желание" Московского театра имени Маяковского

© РИА Новости / Рудольф Алфимов
Перейти в фотобанк
3 из 8

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева и народный артист СССР Армен Джигарханян в спектакле "Бег" по произведению Михаила Булгакова на сцене Государственного академического театра имени В. Маяковского

© РИА Новости / Т. Красовская
Перейти в фотобанк
4 из 8

Сцена из спектакля Московского академического театра имени В. В. Маяковского "Смех лангусты". В роли Сары Бернар — народная артистка РСФСР Светлана Немоляева, в роли секретаря — Александр Лазарев

© РИА Новости / Юрий Иванов
Перейти в фотобанк
5 из 8

Светлана Немоляева в роли Надежды Антоновны Чебоксаровой и Полина Лазарева в роли Лидии (слева) во время премьеры спектакля "Бешеные деньги", приуроченной к юбилею народной артистки РСФСР Светланы Немоляевой (в постановке режиссера Анатолия Шульева). Московский театр имени В. Маяковского

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
6 из 8

Актрисы Светлана Немоляева (слева) и Татьяна Доронина в сцене из спектакля "Она в отсутствии любви и смерти" по пьесе Э. Радзинского. Московский академический театр имени В. Маяковского, 1981

© РИА Новости / Александр Макаров
Перейти в фотобанк
7 из 8

Актриса театра и кино Светлана Немоляева во время церемонии вручения премии "Золотая маска" (в номинации "Роль второго плана") в Московском академическом музыкальном театре имени К. Станиславского и В. Немировича-Данченко

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
8 из 8

Актриса Светлана Немоляева в своей гримерной в Московском академическом театре имени В. Маяковского

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Эта сценическая верность — черта характера. Но и театр платит ей той же монетой: Немоляева сыграла много великих ролей — от шекспировской Офелии до Бланш Дюбуа в "Трамвае "Желание". Актриса берется за работу любой сложности, и всегда получается неповторимо, ярко и удивительно точно.

Смех и драма

В кино ей, конечно, очень повезло встретить Эльдара Рязанова, для которого она стала одной из любимых актрис. Он, впрочем, поступал по-режиссерски хитро, никогда не отдавая Светлане Владимировне главные роли, но неизменно позволяя ей всесторонне раскрыться в ярчайших образах, словно созданных под нее.

Формально Рязанов делал комедию. А Немоляева добавляла в смешной каскад человеческую драму, нотку реализма, заставлявшего зрителя по-настоящему верить в происходящее на экране.

© Киностудия "Мосфильм" (1977) Актриса Светлана Немоляева в фильме "Служебный роман"
Актриса Светлана Немоляева в фильме Служебный роман
1 из 3
Актриса Светлана Немоляева в фильме "Служебный роман"
© Киностудия "Мосфильм" (1977)
© РИА Новости / Галина Кмит / Перейти в фотобанк

Кадр из фильма "Служебный роман": общественница Шурочка — Людмила Иванова, Анатолий Новосельцев — Андрей Мягков, Ольга Рыжова — Светлана Немоляева

Кадр из фильма Служебный роман
2 из 3

Кадр из фильма "Служебный роман": общественница Шурочка — Людмила Иванова, Анатолий Новосельцев — Андрей Мягков, Ольга Рыжова — Светлана Немоляева

© РИА Новости / Галина Кмит
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© РИА Новости / С. Соловьев / Перейти в фотобанк

Актриса Светлана Немоляева в комедии "Гараж" (режиссер Эльдар Рязанов)

Актриса Светлана Немоляева в комедии Гараж
3 из 3

Актриса Светлана Немоляева в комедии "Гараж" (режиссер Эльдар Рязанов)

© РИА Новости / С. Соловьев
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1 из 3
Актриса Светлана Немоляева в фильме "Служебный роман"
© Киностудия "Мосфильм" (1977)
2 из 3

Кадр из фильма "Служебный роман": общественница Шурочка — Людмила Иванова, Анатолий Новосельцев — Андрей Мягков, Ольга Рыжова — Светлана Немоляева

© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в фотобанк
3 из 3

Актриса Светлана Немоляева в комедии "Гараж" (режиссер Эльдар Рязанов)

© РИА Новости / С. Соловьев
Перейти в фотобанк
Вот ее Оля в "Служебном романе" — искренняя, добрая, честная, нежная — и невероятно одинокая, по-прежнему влюбленная в эгоистичного Самохвалова, все еще наивно рассчитывающая на его внимание. Вот жена Гуськова в "Гараже" — по сути, трагический образ, с потрясающей сценой кратковременного безумия, вызванного несправедливостью, безысходностью ситуации. Немоляева играла, с одной стороны, честную простушку, но при этом в ее безымянной героине (мы так и не узнаем, как же зовут жену Гуськова) каждый видел знакомые черты усталой женщины, которая держит на своих плечах и семью, и дом, и мужа-недотепу.
© Фото : Алена Кожевникова

Светлана Немоляева на съемках фильма "Одиссея Петра"

Светлана Немоляева на съемках фильма Одиссея Петра
1 из 5

Светлана Немоляева на съемках фильма "Одиссея Петра"

© Фото : Алена Кожевникова
© Фото : Алена Кожевникова

Немоляева на съемках фильма "Одиссея Петра"

Светлана Немоляева на съемках фильма Одиссея Петра
2 из 5

Немоляева на съемках фильма "Одиссея Петра"

© Фото : Алена Кожевникова
© Фото : Пресс-служба фильма "ГОГОL-МОГОL"Съемки фильма "ГОГОL-МОГОL"
Съемки фильма ГОГОL-МОГОL
3 из 5
Съемки фильма "ГОГОL-МОГОL"
© Фото : Пресс-служба фильма "ГОГОL-МОГОL"
© Фото : Пресс-служба фильма "ГОГОL-МОГОL"

Съемки картины "ГОГОL-МОГОL"

Съемки фильма ГОГОL-МОГОL
4 из 5

Съемки картины "ГОГОL-МОГОL"

© Фото : Пресс-служба фильма "ГОГОL-МОГОL"
© Фото : Пресс-служба фильма "ГОГОL-МОГОL"

Съемки ленты "ГОГОL-МОГОL"

Съемки фильма ГОГОL-МОГОL
5 из 5

Съемки ленты "ГОГОL-МОГОL"

© Фото : Пресс-служба фильма "ГОГОL-МОГОL"
1 из 5

Светлана Немоляева на съемках фильма "Одиссея Петра"

© Фото : Алена Кожевникова
2 из 5

Немоляева на съемках фильма "Одиссея Петра"

© Фото : Алена Кожевникова
3 из 5
Съемки фильма "ГОГОL-МОГОL"
© Фото : Пресс-служба фильма "ГОГОL-МОГОL"
4 из 5

Съемки картины "ГОГОL-МОГОL"

© Фото : Пресс-служба фильма "ГОГОL-МОГОL"
5 из 5

Съемки ленты "ГОГОL-МОГОL"

© Фото : Пресс-служба фильма "ГОГОL-МОГОL"
Даже в маленьких ролях, таких как Аглая в "Небесах обетованных" или мадам Жозефина ("О бедном гусаре замолвите слово"), она всегда находила единственно верную краску, чтобы получался точный и цельный образ.

И неважно, сколько времени героиня Немоляевой присутствует на экране. Она вносит в киноисторию театральную истину, то самое "Верю!", обоснованность существования, четкую функциональность и абсолютную сюжетную уместность.

Творческие подарки

В театре тем временем ее тоже сопровождали потрясающие творческие подарки. Чего стоит, например, ее синьора Капулетти из горинской пьесы "Чума на оба ваших дома!". Вместе с мужем Александром Лазаревым, с которым Немоляева прожила больше полувека, они разыгрывали великолепную историю любви, фактически написанную Гориным специально для них.
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Александр Лазарев с супругой Светланой Немоляевой на открытии 32-го Московского международного кинофестиваля

Открытие 32-го Московского Международного кинофестиваля
1 из 2

Александр Лазарев с супругой Светланой Немоляевой на открытии 32-го Московского международного кинофестиваля

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанк

Семья актеров Лазаревых на открытии 32-го Московского международного кинофестиваля: Светлана Немоляева с супругом Александром Лазаревым, их сын Александр Лазарев — младший и внучка Полина

Светлана Немоляева и ее супруг Алексадр Лазарев, их сын Александр Лазарев-младший и внучка Полина Лазарева
2 из 2

Семья актеров Лазаревых на открытии 32-го Московского международного кинофестиваля: Светлана Немоляева с супругом Александром Лазаревым, их сын Александр Лазарев — младший и внучка Полина

© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
1 из 2

Александр Лазарев с супругой Светланой Немоляевой на открытии 32-го Московского международного кинофестиваля

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
2 из 2

Семья актеров Лазаревых на открытии 32-го Московского международного кинофестиваля: Светлана Немоляева с супругом Александром Лазаревым, их сын Александр Лазарев — младший и внучка Полина

© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
Синьор Монтекки и синьора Капулетти, отец Ромео и мать Джульетты, оказывается, много лет тайно любили друг друга, скрывая от всех свои чувства. Лишь на склоне лет они отважились на признание и попытку построить новую жизнь. Этот спектакль стал событием театральной Москвы: Лазарев и Немоляева не изображали любовь, они источали нежность. Им и играть-то не надо было — эта пара была неразлучна и всегда полна не только чувств, но и высочайшего взаимного уважения и восхищения талантами друг друга.
И сегодня Светлана Немоляева фактически удерживает важную часть театрального репертуара. Она играет леди Брэкнелл в "Как важно быть серьезным" Уайльда и Чебоксарову в "Бешеных деньгах" Островского, показывая нам разные стороны своего комедийного дара.
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Виталий Ленский в роли каноника Чезюбла, Зоя Кайдановская в роли мисс Призм, Полина Лазарева в роли Гвендолен Ферфакс, Светлана Немоляева в роли леди Брэкнелл, Иван Выборнов в роли Джона Уординга, Илья Никулин в роли Алджернона Монкрифа и Анастасия Дьячук в роли Сесили Кардью (слева направо) в спектакле по пьесе Оскара Уайльда "Как важно быть серьезным" в постановке Анатолия Шульева на сцене Московского академического театра имени В. Маяковского

Спектакль Как важно быть серьезным в театре им. В. Маяковского
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Виталий Ленский в роли каноника Чезюбла, Зоя Кайдановская в роли мисс Призм, Полина Лазарева в роли Гвендолен Ферфакс, Светлана Немоляева в роли леди Брэкнелл, Иван Выборнов в роли Джона Уординга, Илья Никулин в роли Алджернона Монкрифа и Анастасия Дьячук в роли Сесили Кардью (слева направо) в спектакле по пьесе Оскара Уайльда "Как важно быть серьезным" в постановке Анатолия Шульева на сцене Московского академического театра имени В. Маяковского

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Михаил Филиппов (Иван Семеныч Великатов) и Светлана Немоляева (Домна Пантелевна) в сцене из спектакля по пьесе А. Н. Островского "Таланты и поклонники" в постановке режиссера Миндаугаса Карбаускиса в Театре имени В. Маяковского

Михаил Филиппов (Иван Семеныч Великатов) и Светлана Немоляева (Домна Пателевна) в сцене из спектакля по пьесе А. Н. Островского Таланты и поклонники в постановке режиссера Миндаугаса Карбаускиса в Театре имени В.Маяковского.
2 из 3

Михаил Филиппов (Иван Семеныч Великатов) и Светлана Немоляева (Домна Пантелевна) в сцене из спектакля по пьесе А. Н. Островского "Таланты и поклонники" в постановке режиссера Миндаугаса Карбаускиса в Театре имени В. Маяковского

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Федоренко

Светлана Немоляева (Домна Пантелевна) в сцене из спектакля по пьесе А. Н. Островского "Таланты и поклонники" в постановке режиссера Миндаугаса Карбаускиса в Театре имени В. Маяковского

Светлана Немоляева в спектакле Таланты и поклонники в Театре имени В.Маяковского
3 из 3

Светлана Немоляева (Домна Пантелевна) в сцене из спектакля по пьесе А. Н. Островского "Таланты и поклонники" в постановке режиссера Миндаугаса Карбаускиса в Театре имени В. Маяковского

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Виталий Ленский в роли каноника Чезюбла, Зоя Кайдановская в роли мисс Призм, Полина Лазарева в роли Гвендолен Ферфакс, Светлана Немоляева в роли леди Брэкнелл, Иван Выборнов в роли Джона Уординга, Илья Никулин в роли Алджернона Монкрифа и Анастасия Дьячук в роли Сесили Кардью (слева направо) в спектакле по пьесе Оскара Уайльда "Как важно быть серьезным" в постановке Анатолия Шульева на сцене Московского академического театра имени В. Маяковского

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Михаил Филиппов (Иван Семеныч Великатов) и Светлана Немоляева (Домна Пантелевна) в сцене из спектакля по пьесе А. Н. Островского "Таланты и поклонники" в постановке режиссера Миндаугаса Карбаускиса в Театре имени В. Маяковского

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Светлана Немоляева (Домна Пантелевна) в сцене из спектакля по пьесе А. Н. Островского "Таланты и поклонники" в постановке режиссера Миндаугаса Карбаускиса в Театре имени В. Маяковского

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Но есть у нее и кухарка в "Плодах просвещения" Карбаускиса, спектакле-посвящении Петру Фоменко, который когда-то ставил эту пьесу Льва Толстого на сцене "Маяковки". Эта постановка сама по себе — целый парад корифеев сцены, и выход Немоляевой здесь — отдельный яркий сольный номер.
Юбилей для Светланы Владимировны — просто еще один повод получить тысячи поздравлений от зрителей, которые восхищаются ее мастерством, обаянием, невероятной творческой и жизненной энергией.
Актриса Светлана Немоляева во время сбора труппы Московского академического театра имени Вл. Маяковского - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
2 ноября 2021, 08:00Культура
Светлана Немоляева: Рязанов мне говорил, что не надо на галерку работать
 
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