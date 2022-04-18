Знакомые черты Светланы Немоляевой: почему она — одна из главных актрис
Неизбежная судьба
Сцена из спектакля по пьесе Теннесси Уильямса "Трамвай "Желание" в постановке Московского академического театра имени Маяковского (режиссер Андрей Гончаров). В роли Бланш — Светлана Немоляева, в роли Стенли — Евгений Лазарев
Сцена из спектакля по пьесе Теннесси Уильямса "Трамвай "Желание" в постановке Московского академического театра имени Маяковского (режиссер Андрей Гончаров). В роли Бланш — Светлана Немоляева, в роли Стенли — Евгений Лазарев
Народная артистка РСФСР Светлана Владимировна Немоляева в сцене из спектакля "Трамвай "Желание" Московского театра имени Маяковского
Народная артистка РСФСР Светлана Владимировна Немоляева в сцене из спектакля "Трамвай "Желание" Московского театра имени Маяковского
Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева и народный артист СССР Армен Джигарханян в спектакле "Бег" по произведению Михаила Булгакова на сцене Государственного академического театра имени В. Маяковского
Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева и народный артист СССР Армен Джигарханян в спектакле "Бег" по произведению Михаила Булгакова на сцене Государственного академического театра имени В. Маяковского
Сцена из спектакля Московского академического театра имени В. В. Маяковского "Смех лангусты". В роли Сары Бернар — народная артистка РСФСР Светлана Немоляева, в роли секретаря — Александр Лазарев
Сцена из спектакля Московского академического театра имени В. В. Маяковского "Смех лангусты". В роли Сары Бернар — народная артистка РСФСР Светлана Немоляева, в роли секретаря — Александр Лазарев
Светлана Немоляева в роли Надежды Антоновны Чебоксаровой и Полина Лазарева в роли Лидии (слева) во время премьеры спектакля "Бешеные деньги", приуроченной к юбилею народной артистки РСФСР Светланы Немоляевой (в постановке режиссера Анатолия Шульева). Московский театр имени В. Маяковского
Светлана Немоляева в роли Надежды Антоновны Чебоксаровой и Полина Лазарева в роли Лидии (слева) во время премьеры спектакля "Бешеные деньги", приуроченной к юбилею народной артистки РСФСР Светланы Немоляевой (в постановке режиссера Анатолия Шульева). Московский театр имени В. Маяковского
Актрисы Светлана Немоляева (слева) и Татьяна Доронина в сцене из спектакля "Она в отсутствии любви и смерти" по пьесе Э. Радзинского. Московский академический театр имени В. Маяковского, 1981
Актрисы Светлана Немоляева (слева) и Татьяна Доронина в сцене из спектакля "Она в отсутствии любви и смерти" по пьесе Э. Радзинского. Московский академический театр имени В. Маяковского, 1981
Актриса театра и кино Светлана Немоляева во время церемонии вручения премии "Золотая маска" (в номинации "Роль второго плана") в Московском академическом музыкальном театре имени К. Станиславского и В. Немировича-Данченко
Актриса театра и кино Светлана Немоляева во время церемонии вручения премии "Золотая маска" (в номинации "Роль второго плана") в Московском академическом музыкальном театре имени К. Станиславского и В. Немировича-Данченко
Актриса Светлана Немоляева в своей гримерной в Московском академическом театре имени В. Маяковского
Актриса Светлана Немоляева в своей гримерной в Московском академическом театре имени В. Маяковского
Сцена из спектакля по пьесе Теннесси Уильямса "Трамвай "Желание" в постановке Московского академического театра имени Маяковского (режиссер Андрей Гончаров). В роли Бланш — Светлана Немоляева, в роли Стенли — Евгений Лазарев
Народная артистка РСФСР Светлана Владимировна Немоляева в сцене из спектакля "Трамвай "Желание" Московского театра имени Маяковского
Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева и народный артист СССР Армен Джигарханян в спектакле "Бег" по произведению Михаила Булгакова на сцене Государственного академического театра имени В. Маяковского
Сцена из спектакля Московского академического театра имени В. В. Маяковского "Смех лангусты". В роли Сары Бернар — народная артистка РСФСР Светлана Немоляева, в роли секретаря — Александр Лазарев
Светлана Немоляева в роли Надежды Антоновны Чебоксаровой и Полина Лазарева в роли Лидии (слева) во время премьеры спектакля "Бешеные деньги", приуроченной к юбилею народной артистки РСФСР Светланы Немоляевой (в постановке режиссера Анатолия Шульева). Московский театр имени В. Маяковского
Актрисы Светлана Немоляева (слева) и Татьяна Доронина в сцене из спектакля "Она в отсутствии любви и смерти" по пьесе Э. Радзинского. Московский академический театр имени В. Маяковского, 1981
Актриса театра и кино Светлана Немоляева во время церемонии вручения премии "Золотая маска" (в номинации "Роль второго плана") в Московском академическом музыкальном театре имени К. Станиславского и В. Немировича-Данченко
Актриса Светлана Немоляева в своей гримерной в Московском академическом театре имени В. Маяковского
Смех и драма
Формально Рязанов делал комедию. А Немоляева добавляла в смешной каскад человеческую драму, нотку реализма, заставлявшего зрителя по-настоящему верить в происходящее на экране.
Кадр из фильма "Служебный роман": общественница Шурочка — Людмила Иванова, Анатолий Новосельцев — Андрей Мягков, Ольга Рыжова — Светлана Немоляева
Кадр из фильма "Служебный роман": общественница Шурочка — Людмила Иванова, Анатолий Новосельцев — Андрей Мягков, Ольга Рыжова — Светлана Немоляева
Актриса Светлана Немоляева в комедии "Гараж" (режиссер Эльдар Рязанов)
Актриса Светлана Немоляева в комедии "Гараж" (режиссер Эльдар Рязанов)
Кадр из фильма "Служебный роман": общественница Шурочка — Людмила Иванова, Анатолий Новосельцев — Андрей Мягков, Ольга Рыжова — Светлана Немоляева
Актриса Светлана Немоляева в комедии "Гараж" (режиссер Эльдар Рязанов)
Светлана Немоляева на съемках фильма "Одиссея Петра"
Светлана Немоляева на съемках фильма "Одиссея Петра"
Немоляева на съемках фильма "Одиссея Петра"
Немоляева на съемках фильма "Одиссея Петра"
Съемки картины "ГОГОL-МОГОL"
Съемки картины "ГОГОL-МОГОL"
Съемки ленты "ГОГОL-МОГОL"
Съемки ленты "ГОГОL-МОГОL"
Светлана Немоляева на съемках фильма "Одиссея Петра"
Немоляева на съемках фильма "Одиссея Петра"
Съемки картины "ГОГОL-МОГОL"
Съемки ленты "ГОГОL-МОГОL"
И неважно, сколько времени героиня Немоляевой присутствует на экране. Она вносит в киноисторию театральную истину, то самое "Верю!", обоснованность существования, четкую функциональность и абсолютную сюжетную уместность.
Творческие подарки
Александр Лазарев с супругой Светланой Немоляевой на открытии 32-го Московского международного кинофестиваля
Александр Лазарев с супругой Светланой Немоляевой на открытии 32-го Московского международного кинофестиваля
Семья актеров Лазаревых на открытии 32-го Московского международного кинофестиваля: Светлана Немоляева с супругом Александром Лазаревым, их сын Александр Лазарев — младший и внучка Полина
Семья актеров Лазаревых на открытии 32-го Московского международного кинофестиваля: Светлана Немоляева с супругом Александром Лазаревым, их сын Александр Лазарев — младший и внучка Полина
Александр Лазарев с супругой Светланой Немоляевой на открытии 32-го Московского международного кинофестиваля
Семья актеров Лазаревых на открытии 32-го Московского международного кинофестиваля: Светлана Немоляева с супругом Александром Лазаревым, их сын Александр Лазарев — младший и внучка Полина
Виталий Ленский в роли каноника Чезюбла, Зоя Кайдановская в роли мисс Призм, Полина Лазарева в роли Гвендолен Ферфакс, Светлана Немоляева в роли леди Брэкнелл, Иван Выборнов в роли Джона Уординга, Илья Никулин в роли Алджернона Монкрифа и Анастасия Дьячук в роли Сесили Кардью (слева направо) в спектакле по пьесе Оскара Уайльда "Как важно быть серьезным" в постановке Анатолия Шульева на сцене Московского академического театра имени В. Маяковского
Виталий Ленский в роли каноника Чезюбла, Зоя Кайдановская в роли мисс Призм, Полина Лазарева в роли Гвендолен Ферфакс, Светлана Немоляева в роли леди Брэкнелл, Иван Выборнов в роли Джона Уординга, Илья Никулин в роли Алджернона Монкрифа и Анастасия Дьячук в роли Сесили Кардью (слева направо) в спектакле по пьесе Оскара Уайльда "Как важно быть серьезным" в постановке Анатолия Шульева на сцене Московского академического театра имени В. Маяковского
Михаил Филиппов (Иван Семеныч Великатов) и Светлана Немоляева (Домна Пантелевна) в сцене из спектакля по пьесе А. Н. Островского "Таланты и поклонники" в постановке режиссера Миндаугаса Карбаускиса в Театре имени В. Маяковского
Михаил Филиппов (Иван Семеныч Великатов) и Светлана Немоляева (Домна Пантелевна) в сцене из спектакля по пьесе А. Н. Островского "Таланты и поклонники" в постановке режиссера Миндаугаса Карбаускиса в Театре имени В. Маяковского
Светлана Немоляева (Домна Пантелевна) в сцене из спектакля по пьесе А. Н. Островского "Таланты и поклонники" в постановке режиссера Миндаугаса Карбаускиса в Театре имени В. Маяковского
Светлана Немоляева (Домна Пантелевна) в сцене из спектакля по пьесе А. Н. Островского "Таланты и поклонники" в постановке режиссера Миндаугаса Карбаускиса в Театре имени В. Маяковского
Виталий Ленский в роли каноника Чезюбла, Зоя Кайдановская в роли мисс Призм, Полина Лазарева в роли Гвендолен Ферфакс, Светлана Немоляева в роли леди Брэкнелл, Иван Выборнов в роли Джона Уординга, Илья Никулин в роли Алджернона Монкрифа и Анастасия Дьячук в роли Сесили Кардью (слева направо) в спектакле по пьесе Оскара Уайльда "Как важно быть серьезным" в постановке Анатолия Шульева на сцене Московского академического театра имени В. Маяковского
Михаил Филиппов (Иван Семеныч Великатов) и Светлана Немоляева (Домна Пантелевна) в сцене из спектакля по пьесе А. Н. Островского "Таланты и поклонники" в постановке режиссера Миндаугаса Карбаускиса в Театре имени В. Маяковского
Светлана Немоляева (Домна Пантелевна) в сцене из спектакля по пьесе А. Н. Островского "Таланты и поклонники" в постановке режиссера Миндаугаса Карбаускиса в Театре имени В. Маяковского