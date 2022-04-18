https://ria.ru/20220418/nemolyaeva-1783661293.html

Знакомые черты Светланы Немоляевой: почему она — одна из главных актрис

Знакомые черты Светланы Немоляевой: почему она — одна из главных актрис - РИА Новости, 18.04.2022

Знакомые черты Светланы Немоляевой: почему она — одна из главных актрис

Ее героини давно стали нам абсолютно родными. Галерея ярчайших образов — простых и искренних. И сама она — образец невероятной артистической, творческой и... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T08:00

2022-04-18T08:00

2022-04-18T08:09

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости, Павел Сурков. Ее героини давно стали нам абсолютно родными. Галерея ярчайших образов — простых и искренних. И сама она — образец невероятной артистической, творческой и человеческой преданности. Женщина с большой буквы, удивительная и неповторимая. О том, почему Светлана Немоляева, которая сегодня отмечает юбилей, стала одной из главных наших актрис, — в материале РИА Новости.Неизбежная судьбаЕе отец — режиссер и сценарист — дружил со многими корифеями театра и кино. Так что артистическая жизнь была ей знакома буквально с пеленок. Этот мир, с одной стороны, привлекал, а с другой — казался совершенно естественным, да и по большому счету неизбежным. Она с отличием окончила знаменитую "Щепку" и вскоре пришла в театр имени Маяковского, где служит по сей день.Эта сценическая верность — черта характера. Но и театр платит ей той же монетой: Немоляева сыграла много великих ролей — от шекспировской Офелии до Бланш Дюбуа в "Трамвае "Желание". Актриса берется за работу любой сложности, и всегда получается неповторимо, ярко и удивительно точно.Смех и драмаВ кино ей, конечно, очень повезло встретить Эльдара Рязанова, для которого она стала одной из любимых актрис. Он, впрочем, поступал по-режиссерски хитро, никогда не отдавая Светлане Владимировне главные роли, но неизменно позволяя ей всесторонне раскрыться в ярчайших образах, словно созданных под нее. Вот ее Оля в "Служебном романе" — искренняя, добрая, честная, нежная — и невероятно одинокая, по-прежнему влюбленная в эгоистичного Самохвалова, все еще наивно рассчитывающая на его внимание. Вот жена Гуськова в "Гараже" — по сути, трагический образ, с потрясающей сценой кратковременного безумия, вызванного несправедливостью, безысходностью ситуации. Немоляева играла, с одной стороны, честную простушку, но при этом в ее безымянной героине (мы так и не узнаем, как же зовут жену Гуськова) каждый видел знакомые черты усталой женщины, которая держит на своих плечах и семью, и дом, и мужа-недотепу.Даже в маленьких ролях, таких как Аглая в "Небесах обетованных" или мадам Жозефина ("О бедном гусаре замолвите слово"), она всегда находила единственно верную краску, чтобы получался точный и цельный образ. Творческие подаркиВ театре тем временем ее тоже сопровождали потрясающие творческие подарки. Чего стоит, например, ее синьора Капулетти из горинской пьесы "Чума на оба ваших дома!". Вместе с мужем Александром Лазаревым, с которым Немоляева прожила больше полувека, они разыгрывали великолепную историю любви, фактически написанную Гориным специально для них. Синьор Монтекки и синьора Капулетти, отец Ромео и мать Джульетты, оказывается, много лет тайно любили друг друга, скрывая от всех свои чувства. Лишь на склоне лет они отважились на признание и попытку построить новую жизнь. Этот спектакль стал событием театральной Москвы: Лазарев и Немоляева не изображали любовь, они источали нежность. Им и играть-то не надо было — эта пара была неразлучна и всегда полна не только чувств, но и высочайшего взаимного уважения и восхищения талантами друг друга.И сегодня Светлана Немоляева фактически удерживает важную часть театрального репертуара. Она играет леди Брэкнелл в "Как важно быть серьезным" Уайльда и Чебоксарову в "Бешеных деньгах" Островского, показывая нам разные стороны своего комедийного дара. Но есть у нее и кухарка в "Плодах просвещения" Карбаускиса, спектакле-посвящении Петру Фоменко, который когда-то ставил эту пьесу Льва Толстого на сцене "Маяковки". Эта постановка сама по себе — целый парад корифеев сцены, и выход Немоляевой здесь — отдельный яркий сольный номер.Юбилей для Светланы Владимировны — просто еще один повод получить тысячи поздравлений от зрителей, которые восхищаются ее мастерством, обаянием, невероятной творческой и жизненной энергией.

https://ria.ru/20211102/kino-1757235169.html

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Светлана Вовк

Светлана Вовк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

светлана немоляева, кино и сериалы, театр, звезды, знаменитости, актеры, эльдар рязанов