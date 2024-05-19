https://ria.ru/20240519/nemolyaeva-1947048845.html

Театр Маяковского отменил спектакль с Немоляевой

Театр Маяковского отменил спектакль с Немоляевой - РИА Новости, 19.05.2024

Театр Маяковского отменил спектакль с Немоляевой

Театр Маяковского отменил спектакль " Бешеные деньги" с участием народной артистки России Светланы Немоляевой в связи с плохим самочувствием актрисы, сообщили... РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T19:21

2024-05-19T19:21

2024-05-19T19:21

культура

россия

светлана немоляева

новости культуры

культура

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Театр Маяковского отменил спектакль " Бешеные деньги" с участием народной артистки России Светланы Немоляевой в связи с плохим самочувствием актрисы, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. Ранее Telegram-канал "112" сообщал, что 87-летняя актриса Светлана Немоляева экстренно госпитализирована в одну из столичных клиник с подозрением на ковид, ближайшие несколько дней она может провести в больнице. "Билеты, приобретенные на сегодняшний спектакль, переносятся на показ 1 июля. Для возврата средств или переноса билетов на другую дату обращайтесь в кассы театра" - сказано в сообщении. В пресс-службе театра не стали комментировать самочувствие актрисы и где она в настоящее время находится.

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, светлана немоляева, новости культуры, культура