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Театр Маяковского отменил спектакль с Немоляевой
Театр Маяковского отменил спектакль с Немоляевой - РИА Новости, 19.05.2024
Театр Маяковского отменил спектакль с Немоляевой
Театр Маяковского отменил спектакль " Бешеные деньги" с участием народной артистки России Светланы Немоляевой в связи с плохим самочувствием актрисы, сообщили... РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T19:21
2024-05-19T19:21
2024-05-19T19:21
культура
россия
светлана немоляева
новости культуры
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Театр Маяковского отменил спектакль " Бешеные деньги" с участием народной артистки России Светланы Немоляевой в связи с плохим самочувствием актрисы, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. Ранее Telegram-канал "112" сообщал, что 87-летняя актриса Светлана Немоляева экстренно госпитализирована в одну из столичных клиник с подозрением на ковид, ближайшие несколько дней она может провести в больнице. "Билеты, приобретенные на сегодняшний спектакль, переносятся на показ 1 июля. Для возврата средств или переноса билетов на другую дату обращайтесь в кассы театра" - сказано в сообщении. В пресс-службе театра не стали комментировать самочувствие актрисы и где она в настоящее время находится.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, светлана немоляева, новости культуры, культура
Культура, Россия, Светлана Немоляева, Новости культуры, Культура
Театр Маяковского отменил спектакль с Немоляевой
Театр Маяковского отменил в воскресенье спектакль "Бешеные деньги" с Немоляевой
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Театр Маяковского отменил спектакль " Бешеные деньги" с участием народной артистки России Светланы Немоляевой в связи с плохим самочувствием актрисы, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
Ранее Telegram-канал "112" сообщал, что 87-летняя актриса Светлана Немоляева экстренно госпитализирована в одну из столичных клиник с подозрением на ковид, ближайшие несколько дней она может провести в больнице.
«
"Билеты, приобретенные на сегодняшний спектакль, переносятся на показ 1 июля. Для возврата средств или переноса билетов на другую дату обращайтесь в кассы театра" - сказано в сообщении.
В пресс-службе театра не стали комментировать самочувствие актрисы и где она в настоящее время находится.