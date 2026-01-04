Кассовые сборы "Буратино" достигли миллиарда рублей

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Кассовые сборы сказочного фильма "Буратино" за четыре дня проката превысили миллиард рублей, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.
Картина режиссера Игоря Волошина вышла в российский прокат 1 января.
"Общие сборы - 1 000 796 617 рублей ", - говорится в сообщении на сайте ЕАИС.
Предпродажи составили почти 184 миллиона рублей, а в стартовый день показала фильм собрал в прокате более 226 миллионов рублей. "Буратино" посмотрели уже порядка миллиона зрителей.
Исполнителем главной роли всем известного деревянного мальчика стала юная актриса Виталия Корниенко: она воплотила Буратино на экране при помощи компьютерной технологии "захвата движения" (motion capture). Папу Карло сыграл Александр Яценко, Мальвину — Анастасия Талызина, Артемона — Марк Эйдельштейн, Пьеро стал Степан Белозеров, Арлекином — Рузиль Минекаев. Лису Алису и кота Базилио сыграли Виктория Исакова и Александр Петров, а роль мудрой Тортиллы исполнила народная артистка РСФСР Светлана Немоляева. Злодея Карабаса Барабаса исполнил один из продюсеров фильма Федор Бондарчук.