13:43 04.01.2026 (обновлено: 00:03 05.01.2026)
Кассовые сборы "Буратино" достигли миллиарда рублей
рсфср, игорь волошин, александр яценко, марк эйдельштейн (актер), фонд кино, фильм "буратино"
РСФСР, Игорь Волошин, Александр Яценко, Марк Эйдельштейн (актер), Фонд кино, Фильм "Буратино"
Кассовые сборы "Буратино" достигли миллиарда рублей

© nina_min Предоставлены кинокомпаниями "Водород" и Art Pictures StudioНа съемках фильма "Буратино"
© nina_min Предоставлены кинокомпаниями "Водород" и Art Pictures Studio
На съемках фильма "Буратино". Архивное фото
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Кассовые сборы сказочного фильма "Буратино" за четыре дня проката превысили миллиард рублей, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.
Картина режиссера Игоря Волошина вышла в российский прокат 1 января.
"Общие сборы - 1 000 796 617 рублей ", - говорится в сообщении на сайте ЕАИС.
Предпродажи составили почти 184 миллиона рублей, а в стартовый день показала фильм собрал в прокате более 226 миллионов рублей. "Буратино" посмотрели уже порядка миллиона зрителей.
Исполнителем главной роли всем известного деревянного мальчика стала юная актриса Виталия Корниенко: она воплотила Буратино на экране при помощи компьютерной технологии "захвата движения" (motion capture). Папу Карло сыграл Александр Яценко, Мальвину — Анастасия Талызина, Артемона — Марк Эйдельштейн, Пьеро стал Степан Белозеров, Арлекином — Рузиль Минекаев. Лису Алису и кота Базилио сыграли Виктория Исакова и Александр Петров, а роль мудрой Тортиллы исполнила народная артистка РСФСР Светлана Немоляева. Злодея Карабаса Барабаса исполнил один из продюсеров фильма Федор Бондарчук.
Кадр из фильма Чебурашка 2 - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
"Чебурашка 2" за первые дни проката собрал два миллиарда рублей
3 января, 20:28
 
РСФСРИгорь ВолошинАлександр ЯценкоМарк ЭйдельштейнФонд киноФильм "Буратино"
 
 
