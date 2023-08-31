https://ria.ru/20230831/kino-1892644949.html

"Чижик-Пыжик возвращается": продюсеры и актеры раскрыли секреты съемок

"Чижик-Пыжик возвращается": продюсеры и актеры раскрыли секреты съемок - РИА Новости, 31.08.2023

"Чижик-Пыжик возвращается": продюсеры и актеры раскрыли секреты съемок

Первый почти за 30 лет детский фильм Киностудии имени Горького — "Чижик-Пыжик возвращается" — вышел в прокат. Почему кастинг был сложным, сколько стоит такой... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T08:00

2023-08-31T08:00

2023-08-31T15:13

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культура

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости, Анастасия Силкина. Первый почти за 30 лет детский фильм Киностудии имени Горького — "Чижик-Пыжик возвращается" — вышел в прокат. Почему кастинг был сложным, сколько стоит такой проект, а также о том, на что способны юные артисты, — в материале РИА Новости."Детские" бюджеты "Самого по себе кино, где главные персонажи — дети, не было уже давно. Будем честны: школа утеряна, и зрительской привычки смотреть такие фильмы нет. Так что перед нами большая амбициозная задача", — отмечает генеральный продюсер картины и продюсерского центра Киностудии имени Горького Лика Бланк.По ее словам, рассчитывать на крупный бюджет не имело смысла."Монетизировать детский фильм очень сложно: потребуется время, чтобы кассовые сборы на таких проектах были большими", — пояснила продюсер.Трудности начались уже на этапе кастинга. Талантливых детей-артистов очень мало, а отказ воспринимается болезненно — не ребятами, а родителями.Кстати, снимали только летом, чтобы не помешать учебе.Юмор, экшен и каскадеры: работа на площадкеПятый "Б" из Екатеринбурга приезжает на экскурсию в Санкт-Петербург. Блогер Дана и ботаник Лева становятся свидетелями кражи знаменитой скульптуры "Чижик-Пыжик" и решают самостоятельно ее вернуть. Дане нужны просмотры, а Лева должен загадать желание, чтобы родители не развелись. Расследование приводит их к опасной банде Фартового, с которой, кажется, школьникам не совладать, но помогают дружба и взаимовыручка.Главные роли сыграли дети — Александра Бабаскина и Миша Мяло. "Никаких образов ваять ребенок не умеет. Он может быть только самим собой. И чтобы это произошло в кадре, чтобы не было зажатости и сухости, нужны искренние, доверительные отношения", — подчеркнула режиссер Элина Суни.Миша Мяло снимается с семи лет, но Лева для него — первая главная роль в длинном метре. На площадке ему особенно запомнился "дуэт" с обезьянкой, мороженое, которым съемочная команда спасалась от жары, и ночные смены — ради них пришлось пожертвовать сном."Если бы я был зрителем этого фильма, я бы отметил удачное сочетание простого сюжета и известных истин: добро побеждает зло, дружба помогает преодолеть любые преграды, надо верить в чудеса — с современными и близкими нам, сегодняшним детям, темами блогеров, гаджетов, школьного буллинга, — объяснил 11-летний актер. — И еще я бы отметил, что в фильме ярко звучит тема: мало просто загадать желание, надо приложить усилия, чтобы оно сбылось".Двенадцатилетняя Александра Бабаскина в кино тоже не новичок: снималась и в полном метре, и в сериалах, и в короткометражках, и в социальных роликах."Приключенческий фильм стал для меня новым жанром. Самыми сложными были комические моменты, которые я раньше не играла, — призналась она. — Фильм получился очень добрым, солнечным. Он про дружбу, отношение к взрослым и взаимоотношения подростков, про то, как важно оставаться человеком в трудную минуту".В картине немало экшена: дети гонятся за вором, а иногда и сами убегают от погони. Потребовались дублеры."Нам очень повезло: в Петербурге отличная команда каскадеров, дети которых тоже осваивают азы профессии. Нам помогли Полина Дмитриева и Никита Писаренко", — рассказала режиссер.В эпизодах снялись Светлана Немоляева, популярные блогеры Диана Астер и Екатерина Голышева. Еще одним героем стал Санкт-Петербург. В фильме очень красиво показаны Дворцовая и Сенатская площади, набережная Фонтанки, дворы и крыши.

https://ria.ru/20230608/ekranizatsii-1874129551.html

санкт-петербург

екатеринбург

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Анастасия Силкина

Анастасия Силкина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анастасия Силкина

культура, кино и сериалы, киностудия имени м. горького, юлиана слащева, светлана немоляева, санкт-петербург, екатеринбург