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"Чижик-Пыжик возвращается": продюсеры и актеры раскрыли секреты съемок - РИА Новости, 31.08.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 31.08.2023 (обновлено: 15:13 31.08.2023)
https://ria.ru/20230831/kino-1892644949.html
"Чижик-Пыжик возвращается": продюсеры и актеры раскрыли секреты съемок
"Чижик-Пыжик возвращается": продюсеры и актеры раскрыли секреты съемок - РИА Новости, 31.08.2023
"Чижик-Пыжик возвращается": продюсеры и актеры раскрыли секреты съемок
Первый почти за 30 лет детский фильм Киностудии имени Горького — "Чижик-Пыжик возвращается" — вышел в прокат. Почему кастинг был сложным, сколько стоит такой... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T08:00
2023-08-31T15:13
культура
культура
кино и сериалы
киностудия имени м. горького
юлиана слащева
светлана немоляева
санкт-петербург
екатеринбург
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости, Анастасия Силкина. Первый почти за 30 лет детский фильм Киностудии имени Горького — "Чижик-Пыжик возвращается" — вышел в прокат. Почему кастинг был сложным, сколько стоит такой проект, а также о том, на что способны юные артисты, — в материале РИА Новости."Детские" бюджеты &quot;Самого по себе кино, где главные персонажи — дети, не было уже давно. Будем честны: школа утеряна, и зрительской привычки смотреть такие фильмы нет. Так что перед нами большая амбициозная задача&quot;, — отмечает генеральный продюсер картины и продюсерского центра Киностудии имени Горького Лика Бланк.По ее словам, рассчитывать на крупный бюджет не имело смысла.&quot;Монетизировать детский фильм очень сложно: потребуется время, чтобы кассовые сборы на таких проектах были большими&quot;, — пояснила продюсер.Трудности начались уже на этапе кастинга. Талантливых детей-артистов очень мало, а отказ воспринимается болезненно — не ребятами, а родителями.Кстати, снимали только летом, чтобы не помешать учебе.Юмор, экшен и каскадеры: работа на площадкеПятый "Б" из Екатеринбурга приезжает на экскурсию в Санкт-Петербург. Блогер Дана и ботаник Лева становятся свидетелями кражи знаменитой скульптуры "Чижик-Пыжик" и решают самостоятельно ее вернуть. Дане нужны просмотры, а Лева должен загадать желание, чтобы родители не развелись. Расследование приводит их к опасной банде Фартового, с которой, кажется, школьникам не совладать, но помогают дружба и взаимовыручка.Главные роли сыграли дети — Александра Бабаскина и Миша Мяло. &quot;Никаких образов ваять ребенок не умеет. Он может быть только самим собой. И чтобы это произошло в кадре, чтобы не было зажатости и сухости, нужны искренние, доверительные отношения&quot;, — подчеркнула режиссер Элина Суни.Миша Мяло снимается с семи лет, но Лева для него — первая главная роль в длинном метре. На площадке ему особенно запомнился "дуэт" с обезьянкой, мороженое, которым съемочная команда спасалась от жары, и ночные смены — ради них пришлось пожертвовать сном.&quot;Если бы я был зрителем этого фильма, я бы отметил удачное сочетание простого сюжета и известных истин: добро побеждает зло, дружба помогает преодолеть любые преграды, надо верить в чудеса — с современными и близкими нам, сегодняшним детям, темами блогеров, гаджетов, школьного буллинга, — объяснил 11-летний актер. — И еще я бы отметил, что в фильме ярко звучит тема: мало просто загадать желание, надо приложить усилия, чтобы оно сбылось&quot;.Двенадцатилетняя Александра Бабаскина в кино тоже не новичок: снималась и в полном метре, и в сериалах, и в короткометражках, и в социальных роликах.&quot;Приключенческий фильм стал для меня новым жанром. Самыми сложными были комические моменты, которые я раньше не играла, — призналась она. — Фильм получился очень добрым, солнечным. Он про дружбу, отношение к взрослым и взаимоотношения подростков, про то, как важно оставаться человеком в трудную минуту&quot;.В картине немало экшена: дети гонятся за вором, а иногда и сами убегают от погони. Потребовались дублеры.&quot;Нам очень повезло: в Петербурге отличная команда каскадеров, дети которых тоже осваивают азы профессии. Нам помогли Полина Дмитриева и Никита Писаренко&quot;, — рассказала режиссер.В эпизодах снялись Светлана Немоляева, популярные блогеры Диана Астер и Екатерина Голышева. Еще одним героем стал Санкт-Петербург. В фильме очень красиво показаны Дворцовая и Сенатская площади, набережная Фонтанки, дворы и крыши.
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2023
Анастасия Силкина
Анастасия Силкина
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культура, кино и сериалы, киностудия имени м. горького, юлиана слащева, светлана немоляева, санкт-петербург, екатеринбург
Культура, Культура, Кино и сериалы, Киностудия имени М. Горького, Юлиана Слащева, Светлана Немоляева, Санкт-Петербург, Екатеринбург

"Чижик-Пыжик возвращается": продюсеры и актеры раскрыли секреты съемок

© Продюсерский центр Киностудии им. М. ГорькогоКадр из фильма "Чижик-Пыжик возвращается"
Кадр из фильма Чижик-Пыжик возвращается
© Продюсерский центр Киностудии им. М. Горького
Читать ria.ru в
Анастасия Силкина
корреспондент
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости, Анастасия Силкина. Первый почти за 30 лет детский фильм Киностудии имени Горького — "Чижик-Пыжик возвращается" — вышел в прокат. Почему кастинг был сложным, сколько стоит такой проект, а также о том, на что способны юные артисты, — в материале РИА Новости.

"Детские" бюджеты

«

"Самого по себе кино, где главные персонажи — дети, не было уже давно. Будем честны: школа утеряна, и зрительской привычки смотреть такие фильмы нет. Так что перед нами большая амбициозная задача", — отмечает генеральный продюсер картины и продюсерского центра Киностудии имени Горького Лика Бланк.

© Продюсерский центр Киностудии им. М. ГорькогоКадр из фильма "Чижик-Пыжик возвращается"
Кадр из фильма Чижик-Пыжик возвращается
© Продюсерский центр Киностудии им. М. Горького
Кадр из фильма "Чижик-Пыжик возвращается"
По ее словам, рассчитывать на крупный бюджет не имело смысла.
«

"Монетизировать детский фильм очень сложно: потребуется время, чтобы кассовые сборы на таких проектах были большими", — пояснила продюсер.

© Продюсерский центр Киностудии им. М. ГорькогоКадр из фильма "Чижик-Пыжик возвращается"
Кадр из фильма Чижик-Пыжик возвращается
© Продюсерский центр Киностудии им. М. Горького
Кадр из фильма "Чижик-Пыжик возвращается"
Трудности начались уже на этапе кастинга. Талантливых детей-артистов очень мало, а отказ воспринимается болезненно — не ребятами, а родителями.
Кстати, снимали только летом, чтобы не помешать учебе.
© Фото : Пресс-служба Киностудии им. М. ГорькогоСъемки фильма "Чижик-Пыжик возвращается"
Съемки фильма Чижик-Пыжик возвращается - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© Фото : Пресс-служба Киностудии им. М. Горького
Съемки фильма "Чижик-Пыжик возвращается"

Юмор, экшен и каскадеры: работа на площадке

Пятый "Б" из Екатеринбурга приезжает на экскурсию в Санкт-Петербург. Блогер Дана и ботаник Лева становятся свидетелями кражи знаменитой скульптуры "Чижик-Пыжик" и решают самостоятельно ее вернуть. Дане нужны просмотры, а Лева должен загадать желание, чтобы родители не развелись. Расследование приводит их к опасной банде Фартового, с которой, кажется, школьникам не совладать, но помогают дружба и взаимовыручка.
© Продюсерский центр Киностудии им. М. ГорькогоКадр из фильма "Чижик-Пыжик возвращается"
Кадр из фильма Чижик-Пыжик возвращается
Кадр из фильма "Чижик-Пыжик возвращается"
© Продюсерский центр Киностудии им. М. Горького
1 из 5
© Продюсерский центр Киностудии им. М. Горького

Эпизод из фильма "Чижик-Пыжик возвращается"

Кадр из фильма Чижик-Пыжик возвращается

Эпизод из фильма "Чижик-Пыжик возвращается"

© Продюсерский центр Киностудии им. М. Горького
2 из 5
© Продюсерский центр Киностудии им. М. Горького

Фильм "Чижик-Пыжик возвращается"

Кадр из фильма Чижик-Пыжик возвращается

Фильм "Чижик-Пыжик возвращается"

© Продюсерский центр Киностудии им. М. Горького
3 из 5
© Продюсерский центр Киностудии им. М. Горького

Кадр из киноленты "Чижик-Пыжик возвращается"

Кадр из фильма Чижик-Пыжик возвращается

Кадр из киноленты "Чижик-Пыжик возвращается"

© Продюсерский центр Киностудии им. М. Горького
4 из 5
© Продюсерский центр Киностудии им. М. Горького

"Чижик-Пыжик возвращается"

Кадр из фильма Чижик-Пыжик возвращается

"Чижик-Пыжик возвращается"

© Продюсерский центр Киностудии им. М. Горького
5 из 5
Кадр из фильма "Чижик-Пыжик возвращается"
© Продюсерский центр Киностудии им. М. Горького
1 из 5

Эпизод из фильма "Чижик-Пыжик возвращается"

© Продюсерский центр Киностудии им. М. Горького
2 из 5

Фильм "Чижик-Пыжик возвращается"

© Продюсерский центр Киностудии им. М. Горького
3 из 5

Кадр из киноленты "Чижик-Пыжик возвращается"

© Продюсерский центр Киностудии им. М. Горького
4 из 5

"Чижик-Пыжик возвращается"

© Продюсерский центр Киностудии им. М. Горького
5 из 5
Главные роли сыграли дети — Александра Бабаскина и Миша Мяло.
«

"Никаких образов ваять ребенок не умеет. Он может быть только самим собой. И чтобы это произошло в кадре, чтобы не было зажатости и сухости, нужны искренние, доверительные отношения", — подчеркнула режиссер Элина Суни.

© Фото : Пресс-служба Киностудии им. М. ГорькогоСъемки фильма "Чижик-Пыжик возвращается"
Съемки фильма Чижик-Пыжик возвращается - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© Фото : Пресс-служба Киностудии им. М. Горького
Съемки фильма "Чижик-Пыжик возвращается"
Миша Мяло снимается с семи лет, но Лева для него — первая главная роль в длинном метре. На площадке ему особенно запомнился "дуэт" с обезьянкой, мороженое, которым съемочная команда спасалась от жары, и ночные смены — ради них пришлось пожертвовать сном.
«

"Если бы я был зрителем этого фильма, я бы отметил удачное сочетание простого сюжета и известных истин: добро побеждает зло, дружба помогает преодолеть любые преграды, надо верить в чудеса — с современными и близкими нам, сегодняшним детям, темами блогеров, гаджетов, школьного буллинга, — объяснил 11-летний актер. — И еще я бы отметил, что в фильме ярко звучит тема: мало просто загадать желание, надо приложить усилия, чтобы оно сбылось".

© Продюсерский центр Киностудии им. М. ГорькогоКадр из фильма "Чижик-Пыжик возвращается"
Кадр из фильма Чижик-Пыжик возвращается
Кадр из фильма "Чижик-Пыжик возвращается"
© Продюсерский центр Киностудии им. М. Горького
1 из 2
© Продюсерский центр Киностудии им. М. Горького

Эпизод из фильма "Чижик-Пыжик возвращается"

Кадр из фильма Чижик-Пыжик возвращается

Эпизод из фильма "Чижик-Пыжик возвращается"

© Продюсерский центр Киностудии им. М. Горького
2 из 2
Кадр из фильма "Чижик-Пыжик возвращается"
© Продюсерский центр Киностудии им. М. Горького
1 из 2

Эпизод из фильма "Чижик-Пыжик возвращается"

© Продюсерский центр Киностудии им. М. Горького
2 из 2
Двенадцатилетняя Александра Бабаскина в кино тоже не новичок: снималась и в полном метре, и в сериалах, и в короткометражках, и в социальных роликах.
«

"Приключенческий фильм стал для меня новым жанром. Самыми сложными были комические моменты, которые я раньше не играла, — призналась она. — Фильм получился очень добрым, солнечным. Он про дружбу, отношение к взрослым и взаимоотношения подростков, про то, как важно оставаться человеком в трудную минуту".

© Продюсерский центр Киностудии им. М. ГорькогоКадр из фильма "Чижик-Пыжик возвращается"
Кадр из фильма Чижик-Пыжик возвращается
Кадр из фильма "Чижик-Пыжик возвращается"
© Продюсерский центр Киностудии им. М. Горького
1 из 2
© Продюсерский центр Киностудии им. М. Горького

Фрагмент фильма "Чижик-Пыжик возвращается"

Кадр из фильма Чижик-Пыжик возвращается

Фрагмент фильма "Чижик-Пыжик возвращается"

© Продюсерский центр Киностудии им. М. Горького
2 из 2
Кадр из фильма "Чижик-Пыжик возвращается"
© Продюсерский центр Киностудии им. М. Горького
1 из 2

Фрагмент фильма "Чижик-Пыжик возвращается"

© Продюсерский центр Киностудии им. М. Горького
2 из 2
В картине немало экшена: дети гонятся за вором, а иногда и сами убегают от погони. Потребовались дублеры.
«

"Нам очень повезло: в Петербурге отличная команда каскадеров, дети которых тоже осваивают азы профессии. Нам помогли Полина Дмитриева и Никита Писаренко", — рассказала режиссер.

© Продюсерский центр Киностудии им. М. ГорькогоКадр из фильма "Чижик-Пыжик возвращается"
Кадр из фильма Чижик-Пыжик возвращается
© Продюсерский центр Киностудии им. М. Горького
Кадр из фильма "Чижик-Пыжик возвращается"
В эпизодах снялись Светлана Немоляева, популярные блогеры Диана Астер и Екатерина Голышева. Еще одним героем стал Санкт-Петербург. В фильме очень красиво показаны Дворцовая и Сенатская площади, набережная Фонтанки, дворы и крыши.
Кадр из фильма Голова-жестянка
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КультураКультураКино и сериалыКиностудия имени М. ГорькогоЮлиана СлащеваСветлана НемоляеваСанкт-ПетербургЕкатеринбург
 
 
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