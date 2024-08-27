Много премьер, эксперименты и звезды: в Маяковке прошел сбор труппы

В Московском театре им. Маяковского обсудили планы и премьеры нового сезона
"У нас придумали такой слоган, то есть это не мы придумали, это цитата Маяковского – "Театр врывается в жизнь". Это такой слоган, под которым мы хотим провести сезон", - объявил художественный руководитель Егор Перегудов на сборе труппы.
"У нас придумали такой слоган, то есть это не мы придумали, это цитата Маяковского – "Театр врывается в жизнь". Это такой слоган, под которым мы хотим провести сезон", - объявил художественный руководитель Егор Перегудов на сборе труппы.
Премьерами 102-го сезона Маяковки станут постановки по произведениям Александра Пушкина, Антона Чехова и Фридриха Шиллера.
На фото: актеры Светлана Немоляева, Игорь Костолевский и Ольга Прокофьева (слева направо).
Премьерами 102-го сезона Маяковки станут постановки по произведениям Александра Пушкина, Антона Чехова и Фридриха Шиллера.
На фото: актеры Светлана Немоляева, Игорь Костолевский и Ольга Прокофьева (слева направо).
Первым новым проектом станет рок-версия восточной сказки "Багдадский вор и черная магия" режиссера Егора Перегудова. Автор текста – Юрий Энтин, композитор Давид Тухманов. В проекте зрители увидят трюки и современный видеоарт. Премьерные показы пройдут 20 и 22 сентября на основной сцене.
На фото: актер Игорь Костолевский.
Первым новым проектом станет рок-версия восточной сказки "Багдадский вор и черная магия" режиссера Егора Перегудова. Автор текста – Юрий Энтин, композитор Давид Тухманов. В проекте зрители увидят трюки и современный видеоарт. Премьерные показы пройдут 20 и 22 сентября на основной сцене.
На фото: актер Игорь Костолевский.
В год 225-летия Александра Пушкина на основной сцене театра 21 и 22 декабря пройдут спектакли "Евгений Онегин" также в постановке Перегудова. В главных ролях будут заняты молодые артисты.
На фото: Светлана Немоляева (слева) и Полина Лазарева.
В год 225-летия Александра Пушкина на основной сцене театра 21 и 22 декабря пройдут спектакли "Евгений Онегин" также в постановке Перегудова. В главных ролях будут заняты молодые артисты.
На фото: Светлана Немоляева (слева) и Полина Лазарева.
К 165-летию Антона Чехова 29 января запланирована премьера спектакля "Дядя Ваня", который поставит на Малой сцене режиссер Юрий Иоффе.
В конце сезона к работе над спектаклем по Чехову "Скучная история" приступит режиссер Денис Хуснияров. В главных ролях будут заняты Евгения Симонова и Михаил Филиппов.
На фото: актриса Татьяна Аугшкап и режиссер Юрий Иоффе.
К 165-летию Антона Чехова 29 января запланирована премьера спектакля "Дядя Ваня", который поставит на Малой сцене режиссер Юрий Иоффе.
В конце сезона к работе над спектаклем по Чехову "Скучная история" приступит режиссер Денис Хуснияров. В главных ролях будут заняты Евгения Симонова и Михаил Филиппов.
На фото: актриса Татьяна Аугшкап и режиссер Юрий Иоффе.
"Экспериментом станет спектакль-рок-концерт "2007" ("Две тысячи седьмой: Альтернатива. Молодость. Любовь"). В его основу легла пьеса Дмитрия Крестьянкина. "Это спектакль-посвящение молодежным субкультурам", — пояснил Перегудов.
На фото: актриса Дарья Повереннова.
"Экспериментом станет спектакль-рок-концерт "2007" ("Две тысячи седьмой: Альтернатива. Молодость. Любовь"). В его основу легла пьеса Дмитрия Крестьянкина. "Это спектакль-посвящение молодежным субкультурам", — пояснил Перегудов.
На фото: актриса Дарья Повереннова.
В ноябре на малой сцене запланирована премьера "Сон в русскую ночь" в постановке Петра Айду. В мае 2025 года на основной сцене пройдет премьера спектакля режиссера Андрея Калинина по произведениям Михаила Булгакова. В апреле зрителей ожидает премьера на Сцене на Сретенке по пьесе Фридриха Шиллера "Разбойники" режиссера Евгения Закирова.
На фото: Светлана Немоляева перед началом сбора труппы Московского академического театра имени Владимира Маяковского.
В ноябре на малой сцене запланирована премьера "Сон в русскую ночь" в постановке Петра Айду. В мае 2025 года на основной сцене пройдет премьера спектакля режиссера Андрея Калинина по произведениям Михаила Булгакова. В апреле зрителей ожидает премьера на Сцене на Сретенке по пьесе Фридриха Шиллера "Разбойники" режиссера Евгения Закирова.
На фото: Светлана Немоляева перед началом сбора труппы Московского академического театра имени Владимира Маяковского.
В этом году в труппу Маяковки приняли двух выпускниц Театрального института имени Бориса Щукина — Варвару Бочкову и Александру Маховикову. А Сергей Беляев, уже игравший на этой сцене, официально станет артистом театра Маяковского.
На фото: актриса Ольга Прокофьева.
В этом году в труппу Маяковки приняли двух выпускниц Театрального института имени Бориса Щукина — Варвару Бочкову и Александру Маховикову. А Сергей Беляев, уже игравший на этой сцене, официально станет артистом театра Маяковского.
На фото: актриса Ольга Прокофьева.