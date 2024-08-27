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Много премьер, эксперименты и звезды: в Маяковке прошел сбор труппы

Много премьер, эксперименты и звезды: в Маяковке прошел сбор труппы - РИА Новости, 27.08.2024

Много премьер, эксперименты и звезды: в Маяковке прошел сбор труппы

В театре им. Маяковского состоялся сбор труппы. Кто из звезд пришел, чтобы обсудить планы и премьеры сезона 2024-2025, — в фотоленте РИА Новости. РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T13:13

2024-08-27T13:13

2024-08-27T13:13

фото

культура

театральный институт имени бориса щукина

егор перегудов

светлана немоляева

александр пушкин

игорь костолевский

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В театре им. Маяковского состоялся сбор труппы. Кто из звезд пришел, чтобы обсудить планы и премьеры сезона 2024-2025, — в фотоленте РИА Новости.

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