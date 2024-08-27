Рейтинг@Mail.ru
Много премьер, эксперименты и звезды: в Маяковке прошел сбор труппы - РИА Новости, 27.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:13 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/teatr-1968667798.html
Много премьер, эксперименты и звезды: в Маяковке прошел сбор труппы
Много премьер, эксперименты и звезды: в Маяковке прошел сбор труппы - РИА Новости, 27.08.2024
Много премьер, эксперименты и звезды: в Маяковке прошел сбор труппы
В театре им. Маяковского состоялся сбор труппы. Кто из звезд пришел, чтобы обсудить планы и премьеры сезона 2024-2025, — в фотоленте РИА Новости. РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T13:13
2024-08-27T13:13
фото
культура
театральный институт имени бориса щукина
егор перегудов
светлана немоляева
александр пушкин
игорь костолевский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968666480_0:74:3101:1818_1920x0_80_0_0_0a545626856faef1b673acfb63236427.jpg
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В театре им. Маяковского состоялся сбор труппы. Кто из звезд пришел, чтобы обсудить планы и премьеры сезона 2024-2025, — в фотоленте РИА Новости.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968666480_56:0:2787:2048_1920x0_80_0_0_c3086438246b25080c67ec24e0bd51e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, фото, театральный институт имени бориса щукина, егор перегудов, светлана немоляева, александр пушкин, игорь костолевский, театр, московский театр им. маяковского, знаменитости
Фото, Культура, Театральный институт имени Бориса Щукина, Егор Перегудов, Светлана Немоляева, Александр Пушкин, Игорь Костолевский, Театр, Московский театр им. Маяковского, Знаменитости
Много премьер, эксперименты и звезды: в Маяковке прошел сбор труппы

В Московском театре им. Маяковского обсудили планы и премьеры нового сезона

Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В театре им. Маяковского состоялся сбор труппы. Кто из звезд пришел, чтобы обсудить планы и премьеры сезона 2024-2025, — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанк

"У нас придумали такой слоган, то есть это не мы придумали, это цитата Маяковского – "Театр врывается в жизнь". Это такой слоган, под которым мы хотим провести сезон", - объявил художественный руководитель Егор Перегудов на сборе труппы.

Художественный руководитель театра Егор Перегудов во время сбора труппы Московского академического театра имени Владимира Маяковского

"У нас придумали такой слоган, то есть это не мы придумали, это цитата Маяковского – "Театр врывается в жизнь". Это такой слоган, под которым мы хотим провести сезон", - объявил художественный руководитель Егор Перегудов на сборе труппы.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
1 из 8
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанк

Премьерами 102-го сезона Маяковки станут постановки по произведениям Александра Пушкина, Антона Чехова и Фридриха Шиллера.

На фото: актеры Светлана Немоляева, Игорь Костолевский и Ольга Прокофьева (слева направо).

Актеры Светлана Немоляева, Игорь Костолевский и Ольга Прокофьева (слева направо) во время сбора труппы Московского академического театра имени Владимира Маяковского

Премьерами 102-го сезона Маяковки станут постановки по произведениям Александра Пушкина, Антона Чехова и Фридриха Шиллера.

На фото: актеры Светлана Немоляева, Игорь Костолевский и Ольга Прокофьева (слева направо).

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
2 из 8
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанк

Первым новым проектом станет рок-версия восточной сказки "Багдадский вор и черная магия" режиссера Егора Перегудова. Автор текста – Юрий Энтин, композитор Давид Тухманов. В проекте зрители увидят трюки и современный видеоарт. Премьерные показы пройдут 20 и 22 сентября на основной сцене.

На фото: актер Игорь Костолевский.

Актер Игорь Костолевский во время сбора труппы Московского академического театра имени Владимира Маяковского

Первым новым проектом станет рок-версия восточной сказки "Багдадский вор и черная магия" режиссера Егора Перегудова. Автор текста – Юрий Энтин, композитор Давид Тухманов. В проекте зрители увидят трюки и современный видеоарт. Премьерные показы пройдут 20 и 22 сентября на основной сцене.

На фото: актер Игорь Костолевский.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
3 из 8
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанк

В год 225-летия Александра Пушкина на основной сцене театра 21 и 22 декабря пройдут спектакли "Евгений Онегин" также в постановке Перегудова. В главных ролях будут заняты молодые артисты.

На фото: Светлана Немоляева (слева) и Полина Лазарева.

Актрисы Светлана Немоляева и Полина Лазарева во время сбора труппы Московского академического театра имени Владимира Маяковского

В год 225-летия Александра Пушкина на основной сцене театра 21 и 22 декабря пройдут спектакли "Евгений Онегин" также в постановке Перегудова. В главных ролях будут заняты молодые артисты.

На фото: Светлана Немоляева (слева) и Полина Лазарева.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
4 из 8
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанк

К 165-летию Антона Чехова 29 января запланирована премьера спектакля "Дядя Ваня", который поставит на Малой сцене режиссер Юрий Иоффе.

В конце сезона к работе над спектаклем по Чехову "Скучная история" приступит режиссер Денис Хуснияров. В главных ролях будут заняты Евгения Симонова и Михаил Филиппов.

На фото: актриса Татьяна Аугшкап и режиссер Юрий Иоффе.

Актриса Татьяна Аугшкап и режиссер Юрий Иоффе во время сбора труппы Московского академического театра имени Владимира Маяковского

К 165-летию Антона Чехова 29 января запланирована премьера спектакля "Дядя Ваня", который поставит на Малой сцене режиссер Юрий Иоффе.

В конце сезона к работе над спектаклем по Чехову "Скучная история" приступит режиссер Денис Хуснияров. В главных ролях будут заняты Евгения Симонова и Михаил Филиппов.

На фото: актриса Татьяна Аугшкап и режиссер Юрий Иоффе.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
5 из 8
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанк

"Экспериментом станет спектакль-рок-концерт "2007" ("Две тысячи седьмой: Альтернатива. Молодость. Любовь"). В его основу легла пьеса Дмитрия Крестьянкина. "Это спектакль-посвящение молодежным субкультурам", — пояснил Перегудов.

На фото: актриса Дарья Повереннова.

Актриса Дарья Повереннова во время сбора труппы Московского академического театра имени Владимира Маяковского

"Экспериментом станет спектакль-рок-концерт "2007" ("Две тысячи седьмой: Альтернатива. Молодость. Любовь"). В его основу легла пьеса Дмитрия Крестьянкина. "Это спектакль-посвящение молодежным субкультурам", — пояснил Перегудов.

На фото: актриса Дарья Повереннова.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
6 из 8
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанк

В ноябре на малой сцене запланирована премьера "Сон в русскую ночь" в постановке Петра Айду. В мае 2025 года на основной сцене пройдет премьера спектакля режиссера Андрея Калинина по произведениям Михаила Булгакова. В апреле зрителей ожидает премьера на Сцене на Сретенке по пьесе Фридриха Шиллера "Разбойники" режиссера Евгения Закирова.

На фото: Светлана Немоляева перед началом сбора труппы Московского академического театра имени Владимира Маяковского.

Актриса Светлана Немоляева перед началом сбора труппы Московского академического театра имени Владимира Маяковского

В ноябре на малой сцене запланирована премьера "Сон в русскую ночь" в постановке Петра Айду. В мае 2025 года на основной сцене пройдет премьера спектакля режиссера Андрея Калинина по произведениям Михаила Булгакова. В апреле зрителей ожидает премьера на Сцене на Сретенке по пьесе Фридриха Шиллера "Разбойники" режиссера Евгения Закирова.

На фото: Светлана Немоляева перед началом сбора труппы Московского академического театра имени Владимира Маяковского.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
7 из 8
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанк

В этом году в труппу Маяковки приняли двух выпускниц Театрального института имени Бориса Щукина — Варвару Бочкову и Александру Маховикову. А Сергей Беляев, уже игравший на этой сцене, официально станет артистом театра Маяковского.

На фото: актриса Ольга Прокофьева.

Актриса Ольга Прокофьева во время сбора труппы Московского академического театра имени Владимира Маяковского

В этом году в труппу Маяковки приняли двух выпускниц Театрального института имени Бориса Щукина — Варвару Бочкову и Александру Маховикову. А Сергей Беляев, уже игравший на этой сцене, официально станет артистом театра Маяковского.

На фото: актриса Ольга Прокофьева.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
8 из 8
 
КультураФотоТеатральный институт имени Бориса ЩукинаЕгор ПерегудовСветлана НемоляеваАлександр ПушкинИгорь КостолевскийТеатрМосковский театр им. МаяковскогоЗнаменитости
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала