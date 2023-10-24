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"Я в ужасе": Немоляева высказалась о пении Галкина* на украинском языке - РИА Новости, 24.10.2023
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Шоубиз
 
12:57 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/nemolyaeva-1904895012.html
"Я в ужасе": Немоляева высказалась о пении Галкина* на украинском языке
"Я в ужасе": Немоляева высказалась о пении Галкина* на украинском языке - РИА Новости, 24.10.2023
"Я в ужасе": Немоляева высказалась о пении Галкина* на украинском языке
Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева прокомментировала изданию "Аргументы и Факты" выступление Максима Галкина* с песней на украинском языке. РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T12:57
2023-10-24T12:57
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева прокомментировала изданию "Аргументы и Факты" выступление Максима Галкина* с песней на украинском языке. На встрече с поклонниками в Польше шоумен во время концерта спел "Піду втоплюся". &quot;Я в ужасе от того, что Максим сегодня делает. Что с ним?!&quot; — задалась вопросом артистка.Она вспомнила, как была участницей телепрограммы, ведущим которой был шоумен, и очень тепло отозвалась о тех днях.Немоляева удивилась, как прошлое поведение артиста коррелируется с его нынешними поступками. &quot;Он наговорил о России ужасных слов, понаделал дел и, думаю, из чувства гордыни теперь продолжает доказывать всем, что он якобы прав, вместо того, чтоб извиниться перед своей родиной… — предположила она. — В какой-то мере я считаю, это от беспомощности, от безысходности он такое творит&quot;.Звезда фильмов "Служебный роман", "Гараж", "Небеса обетованные" призналась, что испытывает жалость к подобным релокантам. "Запутавшиеся и несчастные они. Как бы ни хорохорились и ни делали вид, что у них все распрекрасно, они лишили сами себя в жизни самого главного — своей земли", — уверена Светлана Немоляева.Максим Галкин* после начала СВО в 2022 году покинул Россию и обосновался в Израиле. Позже стало известно, что в разгар войны в этом государстве он отправился на гастроли в Европу. * Физическое лицо, исполняющее функции иностранного агента
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светлана немоляева, максим галкин, россия, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса, сво
Шоубиз, Светлана Немоляева, Максим Галкин, Россия, Шоу-бизнес, Новости шоу-бизнеса, СВО
"Я в ужасе": Немоляева высказалась о пении Галкина* на украинском языке

Артистка Немоляева ужаснулась выступлению Максима Галкина* с украинской песней

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкАктриса Светлана Немоляева
Актриса Светлана Немоляева - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Актриса Светлана Немоляева
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева прокомментировала изданию "Аргументы и Факты" выступление Максима Галкина* с песней на украинском языке.
На встрече с поклонниками в Польше шоумен во время концерта спел "Піду втоплюся".
«

"Я в ужасе от того, что Максим сегодня делает. Что с ним?!" — задалась вопросом артистка.

Она вспомнила, как была участницей телепрограммы, ведущим которой был шоумен, и очень тепло отозвалась о тех днях.
Немоляева удивилась, как прошлое поведение артиста коррелируется с его нынешними поступками.
«

"Он наговорил о России ужасных слов, понаделал дел и, думаю, из чувства гордыни теперь продолжает доказывать всем, что он якобы прав, вместо того, чтоб извиниться перед своей родиной… — предположила она. — В какой-то мере я считаю, это от беспомощности, от безысходности он такое творит".

Звезда фильмов "Служебный роман", "Гараж", "Небеса обетованные" призналась, что испытывает жалость к подобным релокантам.
«
"Запутавшиеся и несчастные они. Как бы ни хорохорились и ни делали вид, что у них все распрекрасно, они лишили сами себя в жизни самого главного — своей земли", — уверена Светлана Немоляева.
Максим Галкин* после начала СВО в 2022 году покинул Россию и обосновался в Израиле. Позже стало известно, что в разгар войны в этом государстве он отправился на гастроли в Европу.
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