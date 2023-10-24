https://ria.ru/20231024/nemolyaeva-1904895012.html

"Я в ужасе": Немоляева высказалась о пении Галкина* на украинском языке

"Я в ужасе": Немоляева высказалась о пении Галкина* на украинском языке - РИА Новости, 24.10.2023

"Я в ужасе": Немоляева высказалась о пении Галкина* на украинском языке

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева прокомментировала изданию "Аргументы и Факты" выступление Максима Галкина* с песней на украинском языке. РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T12:57

2023-10-24T12:57

2023-10-24T12:57

шоубиз

светлана немоляева

максим галкин

россия

шоу-бизнес

новости шоу-бизнеса

сво

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757206819_0:314:3061:2036_1920x0_80_0_0_7557e491023d67235b1e1aa4a624e6eb.jpg

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева прокомментировала изданию "Аргументы и Факты" выступление Максима Галкина* с песней на украинском языке. На встрече с поклонниками в Польше шоумен во время концерта спел "Піду втоплюся". "Я в ужасе от того, что Максим сегодня делает. Что с ним?!" — задалась вопросом артистка.Она вспомнила, как была участницей телепрограммы, ведущим которой был шоумен, и очень тепло отозвалась о тех днях.Немоляева удивилась, как прошлое поведение артиста коррелируется с его нынешними поступками. "Он наговорил о России ужасных слов, понаделал дел и, думаю, из чувства гордыни теперь продолжает доказывать всем, что он якобы прав, вместо того, чтоб извиниться перед своей родиной… — предположила она. — В какой-то мере я считаю, это от беспомощности, от безысходности он такое творит".Звезда фильмов "Служебный роман", "Гараж", "Небеса обетованные" призналась, что испытывает жалость к подобным релокантам. "Запутавшиеся и несчастные они. Как бы ни хорохорились и ни делали вид, что у них все распрекрасно, они лишили сами себя в жизни самого главного — своей земли", — уверена Светлана Немоляева.Максим Галкин* после начала СВО в 2022 году покинул Россию и обосновался в Израиле. Позже стало известно, что в разгар войны в этом государстве он отправился на гастроли в Европу. * Физическое лицо, исполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20231017/shtraf-1903355871.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

светлана немоляева, максим галкин, россия, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса, сво