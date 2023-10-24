"Я в ужасе": Немоляева высказалась о пении Галкина* на украинском языке
Артистка Немоляева ужаснулась выступлению Максима Галкина* с украинской песней
Актриса Светлана Немоляева
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева прокомментировала изданию "Аргументы и Факты" выступление Максима Галкина* с песней на украинском языке.
На встрече с поклонниками в Польше шоумен во время концерта спел "Піду втоплюся".
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"Я в ужасе от того, что Максим сегодня делает. Что с ним?!" — задалась вопросом артистка.
Она вспомнила, как была участницей телепрограммы, ведущим которой был шоумен, и очень тепло отозвалась о тех днях.
Немоляева удивилась, как прошлое поведение артиста коррелируется с его нынешними поступками.
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"Он наговорил о России ужасных слов, понаделал дел и, думаю, из чувства гордыни теперь продолжает доказывать всем, что он якобы прав, вместо того, чтоб извиниться перед своей родиной… — предположила она. — В какой-то мере я считаю, это от беспомощности, от безысходности он такое творит".
Звезда фильмов "Служебный роман", "Гараж", "Небеса обетованные" призналась, что испытывает жалость к подобным релокантам.
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"Запутавшиеся и несчастные они. Как бы ни хорохорились и ни делали вид, что у них все распрекрасно, они лишили сами себя в жизни самого главного — своей земли", — уверена Светлана Немоляева.
Максим Галкин* после начала СВО в 2022 году покинул Россию и обосновался в Израиле. Позже стало известно, что в разгар войны в этом государстве он отправился на гастроли в Европу.
* Физическое лицо, исполняющее функции иностранного агента