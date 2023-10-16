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Максим Галкин* анонсировал тур по Европе в разгар войны в Израиле - РИА Новости, 16.10.2023
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Шоубиз
 
12:28 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/galkin-1903023080.html
Максим Галкин* анонсировал тур по Европе в разгар войны в Израиле
Максим Галкин* анонсировал тур по Европе в разгар войны в Израиле - РИА Новости, 16.10.2023
Максим Галкин* анонсировал тур по Европе в разгар войны в Израиле
Иноагент Максим Галкин* рассказал на своей странице в Instagram**, что отправляется из охваченного войной Израиля в концертный тур по Европе. РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T12:28
2023-10-16T12:28
шоубиз
максим галкин
алла пугачева
израиль
европа
кипр
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Иноагент Максим Галкин* рассказал на своей странице в Instagram**, что отправляется из охваченного войной Израиля в концертный тур по Европе.&quot;Добрый вечер, друзья. Восстановилась у нас погода. Она, в принципе, замечательная. Это единственное, что радует во всем происходящем&quot;, — так начал свое видеообращение Галкин.Затем шоумен сообщил, что намерен в ближайшее время отправиться для выступлений в Европу, где у него запланированы встречи со зрителями на Кипре, в Польше, Молдове и Великобритании."Многие переживают, смогу ли я вылететь. Все нормально. Аэропорт работает практически все время… Поэтому, не переживайте, я обязательно буду. Обязательство перед зрителем — это святое", — объяснил пародист свой отъезд из Израиля в разгар военных действий. Однако не все поклонники Галкина* поддержали его.&quot;Я не убегаю, просто гастроли, просто концерты&quot;. Уверена, до конца военного положения в стране у него концерты не закончатся&quot;; &quot;Ну вот и повод нашелся свалить. И шутки, наверно, смешные будут про войну в Израиле&quot;; &quot;Вот сейчас уж точно не до Ваших концертов… Объявили бы, где кровь сдаете…&quot; — возмутились пользователи. Ранее Максим Галкин оправдался за то, что не пошел воевать за Израиль. Юморист считает, что принесет больше пользы для страны, в которой проживает, если будет морально поддерживать солдат своим присутствием и сдавать кровь для пострадавших.Галкин* покинул Россию после начала спецоперации на Украине. Позднее сообщалось, что он вместе с супругой, певицей Аллой Пугачевой, живет в Израиле.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Военное крыло ХАМАС бригады "Аль-Кассам" объявили, что проводят операцию под названием "Потоп Аль-Аксы". Израильтяне открыли ответный огонь.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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максим галкин, алла пугачева, израиль, европа, кипр, хамас, в мире, палестина, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес
Шоубиз, Максим Галкин, Алла Пугачева, Израиль, Европа, Кипр, ХАМАС, В мире, Палестина, Новости шоу-бизнеса, Шоу-бизнес
Максим Галкин* анонсировал тур по Европе в разгар войны в Израиле

Галкин* сообщил, что уезжает на гастроли в Европу в разгар войны в Израиле

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМаксим Галкин*
Максим Галкин* - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Максим Галкин*
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Иноагент Максим Галкин* рассказал на своей странице в Instagram**, что отправляется из охваченного войной Израиля в концертный тур по Европе.
«

"Добрый вечер, друзья. Восстановилась у нас погода. Она, в принципе, замечательная. Это единственное, что радует во всем происходящем", — так начал свое видеообращение Галкин.

Затем шоумен сообщил, что намерен в ближайшее время отправиться для выступлений в Европу, где у него запланированы встречи со зрителями на Кипре, в Польше, Молдове и Великобритании.
«
"Многие переживают, смогу ли я вылететь. Все нормально. Аэропорт работает практически все время… Поэтому, не переживайте, я обязательно буду. Обязательство перед зрителем — это святое", — объяснил пародист свой отъезд из Израиля в разгар военных действий.
Однако не все поклонники Галкина* поддержали его.
«

"Я не убегаю, просто гастроли, просто концерты". Уверена, до конца военного положения в стране у него концерты не закончатся"; "Ну вот и повод нашелся свалить. И шутки, наверно, смешные будут про войну в Израиле"; "Вот сейчас уж точно не до Ваших концертов… Объявили бы, где кровь сдаете…" — возмутились пользователи.

Ранее Максим Галкин оправдался за то, что не пошел воевать за Израиль. Юморист считает, что принесет больше пользы для страны, в которой проживает, если будет морально поддерживать солдат своим присутствием и сдавать кровь для пострадавших.
Галкин* покинул Россию после начала спецоперации на Украине. Позднее сообщалось, что он вместе с супругой, певицей Аллой Пугачевой, живет в Израиле.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Военное крыло ХАМАС бригады "Аль-Кассам" объявили, что проводят операцию под названием "Потоп Аль-Аксы". Израильтяне открыли ответный огонь.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Максим Галкин (признан иноагентом) - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
В Минкульте Казахстана призвали не политизировать отмену концертов Галкина*
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ШоубизМаксим ГалкинАлла ПугачеваИзраильЕвропаКипрХАМАСВ миреПалестинаНовости шоу-бизнесаШоу-бизнес
 
 
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