https://ria.ru/20231016/galkin-1903023080.html

Максим Галкин* анонсировал тур по Европе в разгар войны в Израиле

Максим Галкин* анонсировал тур по Европе в разгар войны в Израиле - РИА Новости, 16.10.2023

Максим Галкин* анонсировал тур по Европе в разгар войны в Израиле

Иноагент Максим Галкин* рассказал на своей странице в Instagram**, что отправляется из охваченного войной Израиля в концертный тур по Европе. РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T12:28

2023-10-16T12:28

2023-10-16T12:28

шоубиз

максим галкин

алла пугачева

израиль

европа

кипр

хамас

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/04/1757704938_0:93:2493:1495_1920x0_80_0_0_cc94107f04f25564f4ff9a113850ca4b.jpg

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Иноагент Максим Галкин* рассказал на своей странице в Instagram**, что отправляется из охваченного войной Израиля в концертный тур по Европе."Добрый вечер, друзья. Восстановилась у нас погода. Она, в принципе, замечательная. Это единственное, что радует во всем происходящем", — так начал свое видеообращение Галкин.Затем шоумен сообщил, что намерен в ближайшее время отправиться для выступлений в Европу, где у него запланированы встречи со зрителями на Кипре, в Польше, Молдове и Великобритании."Многие переживают, смогу ли я вылететь. Все нормально. Аэропорт работает практически все время… Поэтому, не переживайте, я обязательно буду. Обязательство перед зрителем — это святое", — объяснил пародист свой отъезд из Израиля в разгар военных действий. Однако не все поклонники Галкина* поддержали его."Я не убегаю, просто гастроли, просто концерты". Уверена, до конца военного положения в стране у него концерты не закончатся"; "Ну вот и повод нашелся свалить. И шутки, наверно, смешные будут про войну в Израиле"; "Вот сейчас уж точно не до Ваших концертов… Объявили бы, где кровь сдаете…" — возмутились пользователи. Ранее Максим Галкин оправдался за то, что не пошел воевать за Израиль. Юморист считает, что принесет больше пользы для страны, в которой проживает, если будет морально поддерживать солдат своим присутствием и сдавать кровь для пострадавших.Галкин* покинул Россию после начала спецоперации на Украине. Позднее сообщалось, что он вместе с супругой, певицей Аллой Пугачевой, живет в Израиле.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Военное крыло ХАМАС бригады "Аль-Кассам" объявили, что проводят операцию под названием "Потоп Аль-Аксы". Израильтяне открыли ответный огонь.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231006/galkin-1900949205.html

израиль

европа

кипр

палестина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

максим галкин, алла пугачева, израиль, европа, кипр, хамас, в мире, палестина, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес