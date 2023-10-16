Максим Галкин* анонсировал тур по Европе в разгар войны в Израиле
Галкин* сообщил, что уезжает на гастроли в Европу в разгар войны в Израиле
Максим Галкин*
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Иноагент Максим Галкин* рассказал на своей странице в Instagram**, что отправляется из охваченного войной Израиля в концертный тур по Европе.
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"Добрый вечер, друзья. Восстановилась у нас погода. Она, в принципе, замечательная. Это единственное, что радует во всем происходящем", — так начал свое видеообращение Галкин.
Затем шоумен сообщил, что намерен в ближайшее время отправиться для выступлений в Европу, где у него запланированы встречи со зрителями на Кипре, в Польше, Молдове и Великобритании.
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"Многие переживают, смогу ли я вылететь. Все нормально. Аэропорт работает практически все время… Поэтому, не переживайте, я обязательно буду. Обязательство перед зрителем — это святое", — объяснил пародист свой отъезд из Израиля в разгар военных действий.
Однако не все поклонники Галкина* поддержали его.
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"Я не убегаю, просто гастроли, просто концерты". Уверена, до конца военного положения в стране у него концерты не закончатся"; "Ну вот и повод нашелся свалить. И шутки, наверно, смешные будут про войну в Израиле"; "Вот сейчас уж точно не до Ваших концертов… Объявили бы, где кровь сдаете…" — возмутились пользователи.
Ранее Максим Галкин оправдался за то, что не пошел воевать за Израиль. Юморист считает, что принесет больше пользы для страны, в которой проживает, если будет морально поддерживать солдат своим присутствием и сдавать кровь для пострадавших.
Галкин* покинул Россию после начала спецоперации на Украине. Позднее сообщалось, что он вместе с супругой, певицей Аллой Пугачевой, живет в Израиле.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Военное крыло ХАМАС бригады "Аль-Кассам" объявили, что проводят операцию под названием "Потоп Аль-Аксы". Израильтяне открыли ответный огонь.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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