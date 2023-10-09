https://ria.ru/20231009/galkin-1901445249.html
"Я бы пошел, но...": Галкин* объяснил, почему не будет воевать за Израиль
"Я бы пошел, но...": Галкин* объяснил, почему не будет воевать за Израиль - РИА Новости, 09.10.2023
"Я бы пошел, но...": Галкин* объяснил, почему не будет воевать за Израиль
Юморист Максим Галкин* разместил на своей странице в Instagram** видео, в котором объяснил, почему вместе с Аллой Пугачевой и их детьми не сбежал из Израиля. РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T12:09
2023-10-09T12:09
2023-10-09T12:57
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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Юморист Максим Галкин* разместил на своей странице в Instagram** видео, в котором объяснил, почему вместе с Аллой Пугачевой и их детьми не сбежал из Израиля. По словам шоумена, они с супругой уже много лет имеют европейские паспорта, и могут жить в одной из 27 стран ЕC. Но уезжать туда они сейчас не планируют. "Мне здесь спокойно, мы с Аллой чувствуем себя своими, не чужими, – сказал шоумен. – Мы хотим поддержать израильский народ в эту действительно тяжелую и трудную минуту".Галкин* также ответил на вопрос пользователей о том, почему при его позиции, он до сих пор не на фронте. "Если бы я служил в армии Израиля, и были хоть какие-то основания, чтобы я мог сейчас пойти защищать Израиль, я бы пошел. Но у меня есть возможность по-другому поддержать страну. Я пойду сдавать кровь, я буду помогать. Думаю, что израильтянам, которые говорят по-русски, важно то, что мы с Аллой сегодня здесь", – пояснил юморист.Рано утром в субботу Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В прошлом году Максим Галкин* покинул Россию вместе с супругой Аллой Пугачевой и их общими детьми Гарри и Лизой.После серии русофобских высказываний на концертах за границей комика признали иноагентом. Он попытался оспорить свой статус, но второго июня Замоскворецкий суд Москвы отказал ему.Галкин* неоднократно позволял себе оскорблять российских коллег на выступлениях. Например, он предложил певцу Филиппу Киркорову появится в зоне спецоперации с головой ведущей Ольги Скабеевой в руках.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231007/galkin-1901234818.html
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"Я бы пошел, но...": Галкин* объяснил, почему не будет воевать за Израиль
Максим Галкин* заявил, что останется в Израиле, но на фронт не пойдет