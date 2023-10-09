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"Я бы пошел, но...": Галкин* объяснил, почему не будет воевать за Израиль - РИА Новости, 09.10.2023
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Шоубиз
 
12:09 09.10.2023 (обновлено: 12:57 09.10.2023)
https://ria.ru/20231009/galkin-1901445249.html
"Я бы пошел, но...": Галкин* объяснил, почему не будет воевать за Израиль
"Я бы пошел, но...": Галкин* объяснил, почему не будет воевать за Израиль - РИА Новости, 09.10.2023
"Я бы пошел, но...": Галкин* объяснил, почему не будет воевать за Израиль
Юморист Максим Галкин* разместил на своей странице в Instagram** видео, в котором объяснил, почему вместе с Аллой Пугачевой и их детьми не сбежал из Израиля. РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T12:09
2023-10-09T12:57
шоубиз
новости шоу-бизнеса
максим галкин
израиль
европа
москва
алла пугачева
биньямин нетаньяху
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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Юморист Максим Галкин* разместил на своей странице в Instagram** видео, в котором объяснил, почему вместе с Аллой Пугачевой и их детьми не сбежал из Израиля. По словам шоумена, они с супругой уже много лет имеют европейские паспорта, и могут жить в одной из 27 стран ЕC. Но уезжать туда они сейчас не планируют. "Мне здесь спокойно, мы с Аллой чувствуем себя своими, не чужими, – сказал шоумен. – Мы хотим поддержать израильский народ в эту действительно тяжелую и трудную минуту".Галкин* также ответил на вопрос пользователей о том, почему при его позиции, он до сих пор не на фронте. &quot;Если бы я служил в армии Израиля, и были хоть какие-то основания, чтобы я мог сейчас пойти защищать Израиль, я бы пошел. Но у меня есть возможность по-другому поддержать страну. Я пойду сдавать кровь, я буду помогать. Думаю, что израильтянам, которые говорят по-русски, важно то, что мы с Аллой сегодня здесь&quot;, – пояснил юморист.Рано утром в субботу Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В прошлом году Максим Галкин* покинул Россию вместе с супругой Аллой Пугачевой и их общими детьми Гарри и Лизой.После серии русофобских высказываний на концертах за границей комика признали иноагентом. Он попытался оспорить свой статус, но второго июня Замоскворецкий суд Москвы отказал ему.Галкин* неоднократно позволял себе оскорблять российских коллег на выступлениях. Например, он предложил певцу Филиппу Киркорову появится в зоне спецоперации с головой ведущей Ольги Скабеевой в руках.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231007/galkin-1901234818.html
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новости шоу-бизнеса, максим галкин, израиль, европа, москва, алла пугачева, биньямин нетаньяху, знаменитости, арабо-израильский конфликт, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Максим Галкин, Израиль, Европа, Москва, Алла Пугачева, Биньямин Нетаньяху, Знаменитости, Арабо-израильский конфликт, Палестина, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа
"Я бы пошел, но...": Галкин* объяснил, почему не будет воевать за Израиль

Максим Галкин* заявил, что останется в Израиле, но на фронт не пойдет

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМаксим Галкин (признан иноагентом)
Максим Галкин (признан иноагентом) - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Юморист Максим Галкин* разместил на своей странице в Instagram** видео, в котором объяснил, почему вместе с Аллой Пугачевой и их детьми не сбежал из Израиля.
По словам шоумена, они с супругой уже много лет имеют европейские паспорта, и могут жить в одной из 27 стран ЕC. Но уезжать туда они сейчас не планируют.
«
"Мне здесь спокойно, мы с Аллой чувствуем себя своими, не чужими, – сказал шоумен. – Мы хотим поддержать израильский народ в эту действительно тяжелую и трудную минуту".
Галкин* также ответил на вопрос пользователей о том, почему при его позиции, он до сих пор не на фронте.
«

"Если бы я служил в армии Израиля, и были хоть какие-то основания, чтобы я мог сейчас пойти защищать Израиль, я бы пошел. Но у меня есть возможность по-другому поддержать страну. Я пойду сдавать кровь, я буду помогать. Думаю, что израильтянам, которые говорят по-русски, важно то, что мы с Аллой сегодня здесь", – пояснил юморист.

Рано утром в субботу Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа.
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В прошлом году Максим Галкин* покинул Россию вместе с супругой Аллой Пугачевой и их общими детьми Гарри и Лизой.
После серии русофобских высказываний на концертах за границей комика признали иноагентом. Он попытался оспорить свой статус, но второго июня Замоскворецкий суд Москвы отказал ему.
Галкин* неоднократно позволял себе оскорблять российских коллег на выступлениях. Например, он предложил певцу Филиппу Киркорову появится в зоне спецоперации с головой ведущей Ольги Скабеевой в руках.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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ШоубизНовости шоу-бизнесаМаксим ГалкинИзраильЕвропаМоскваАлла ПугачеваБиньямин НетаньяхуЗнаменитостиАрабо-израильский конфликтПалестинаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСектор Газа
 
 
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