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Как Максим Галкин* оскорбляет коллег из России на концертах за рубежом - РИА Новости, 25.03.2023
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Шоубиз
 
10:18 25.03.2023
https://ria.ru/20230325/galkin-1860482094.html
Как Максим Галкин* оскорбляет коллег из России на концертах за рубежом
Как Максим Галкин* оскорбляет коллег из России на концертах за рубежом - РИА Новости, 25.03.2023
Как Максим Галкин* оскорбляет коллег из России на концертах за рубежом
На этой неделе в Сеть попала запись с одного из заграничных концертов Максима Галкина*, где юморист оскорбил нескольких своих коллег по сцене и телеэкрану,... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T10:18
2023-03-25T10:18
шоубиз
россия
сша
максим галкин
новости шоу-бизнеса
шоу-бизнес
ольга скабеева
филипп киркоров
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. На этой неделе в Сеть попала запись с одного из заграничных концертов Максима Галкина*, где юморист оскорбил нескольких своих коллег по сцене и телеэкрану, которые остались в России. В их числе оказались певец Филипп Киркоров и ведущая канала "Россия 1" Ольга Скабеева.Если король отечественной эстрады Филипп Киркоров проигнорировал этот пассаж, то ведущая "России-1" Ольга Скабеева молчать не стала. Она разместила скандальный фрагмент в своем Telegram-канале и в жесткой форме обратилась к Галкину*. К посту она также добавила риторический вопрос о том, не призывает ли таким образом юморист к ее убийству. "Это же прямой призыв к убийству/расправе надо мной? Или еще не прямой? Есть юристы?" — подытожила Скабеева.На шутках про Киркорова и Скабееву шоумен не остановился. Вскоре Максим Галкин* высмеял певца SHAMAN (Ярослав Дронов) за его композицию "Встанем". "Поет (SHAMAN. — Прим. ред.) хорошо. Но абсолютная конъюнктура. Вот он сейчас ходит: "Вста-а-а-анем!" Будет суд в Гааге — будет петь "Ся-я-я-ядем!" И эта ЛГБТ-группа к нему примкнула. Стоят сзади, помогают, пристроились. И Лазарев тут, и Гагарина. "Встанем!" Лица перекошены! Мне аж сон после этого страшный приснился…" — "шутил" Галкин. В отличие от Ольги Скабеевой, Дронов/SHAMAN более спокойно отреагировал на хлесткие фразы сбежавшего за границу юмориста. В беседе с журналистами музыкант отметил, что такое внимание к его творчеству только импонирует.Вскоре на высказывания Максима Галкина обратили внимание представители власти. Так, депутат Госдумы Юрий Швыткин разместил в своем Telegram-канале пост о том, что написал заявление в Генпрокуратуру и Следственный комитет России, чтобы там провели проверку после слов юмориста.Сам Максим Галкин на комментарии коллег и представителей власти не отреагировал. * Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
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россия, сша, максим галкин, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес, ольга скабеева, филипп киркоров, генеральная прокуратура рф, госдума рф
Шоубиз, Россия, США, Максим Галкин, Новости шоу-бизнеса, Шоу-бизнес, Ольга Скабеева, Филипп Киркоров, Генеральная прокуратура РФ, Госдума РФ
Как Максим Галкин* оскорбляет коллег из России на концертах за рубежом

Юморист Максим Галкин* оскорбляет коллег из России на концертах за границей

© РИА Новости / Евгений Одиноков / /Евгений Одиноков / Владимир ПесняПевец SHAMAN, Максим Галкин, Ольга Скабеева
Певец SHAMAN, Максим Галкин, Ольга Скабеева - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков / /Евгений Одиноков / Владимир Песня
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. На этой неделе в Сеть попала запись с одного из заграничных концертов Максима Галкина*, где юморист оскорбил нескольких своих коллег по сцене и телеэкрану, которые остались в России. В их числе оказались певец Филипп Киркоров и ведущая канала "Россия 1" Ольга Скабеева.
«

"Мне кажется, если Киркоров в прозрачных колготках появится на фронте, перемирие на несколько дней обеспечено. Особенно если в руках он будет держать голову Скабеевой. Это будет потрясающе", — говорит супруг Аллы Пугачевой на видео.

Если король отечественной эстрады Филипп Киркоров проигнорировал этот пассаж, то ведущая "России-1" Ольга Скабеева молчать не стала. Она разместила скандальный фрагмент в своем Telegram-канале и в жесткой форме обратилась к Галкину*.
© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкТелеведущая Ольга Скабеева
Телеведущая Ольга Скабеева - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Телеведущая Ольга Скабеева
«

"Правда же, смешно? Какой душевный и безобидный мальчик. Голова Скабеевой у Киркорова в руках. Аха-ха. Вы зачем такому чудесному юмористу устроили каминг-аут? Зачем рассказали, что Галкин* — гей? Врунишки. Галкин* — не гей. Он форменный педераст. Ублюдок. "Обыкновенная гнида", как говорит Лукашенко", — высказалась в своем аккаунте телеведущая.

К посту она также добавила риторический вопрос о том, не призывает ли таким образом юморист к ее убийству.
"Это же прямой призыв к убийству/расправе надо мной? Или еще не прямой? Есть юристы?" — подытожила Скабеева.
На шутках про Киркорова и Скабееву шоумен не остановился. Вскоре Максим Галкин* высмеял певца SHAMAN (Ярослав Дронов) за его композицию "Встанем".
"Поет (SHAMAN. — Прим. ред.) хорошо. Но абсолютная конъюнктура. Вот он сейчас ходит: "Вста-а-а-анем!" Будет суд в Гааге — будет петь "Ся-я-я-ядем!" И эта ЛГБТ-группа к нему примкнула. Стоят сзади, помогают, пристроились. И Лазарев тут, и Гагарина. "Встанем!" Лица перекошены! Мне аж сон после этого страшный приснился…" — "шутил" Галкин.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкКонцерт SHAMAN
Концерт SHAMAN - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Концерт SHAMAN
В отличие от Ольги Скабеевой, Дронов/SHAMAN более спокойно отреагировал на хлесткие фразы сбежавшего за границу юмориста. В беседе с журналистами музыкант отметил, что такое внимание к его творчеству только импонирует.
«
"Такое внимание к моему творчеству говорит лишь о том, что оно никого не оставляет равнодушным. И каждый реагирует на него по-своему. Фанатизм, он, знаете ли, разный бывает", — прокомментировал SHAMAN.
Вскоре на высказывания Максима Галкина обратили внимание представители власти. Так, депутат Госдумы Юрий Швыткин разместил в своем Telegram-канале пост о том, что написал заявление в Генпрокуратуру и Следственный комитет России, чтобы там провели проверку после слов юмориста.
«

"В недавнем выступлении на зарубежных гастролях гражданин Галкин М. А. (иноагент) допустил оскорбительные высказывания в адрес телеведущей Ольги Скабеевой, возможно, подпадающие под угрозу убийством. В связи с этим мною подготовлен и направлен депутатский запрос на имя генерального прокурора РФ Краснова И. В. и председателя Следственного комитета РФ Бастрыкина А. И. – с предложением провести соответствующую проверку данного факта и принять меры прокурорского реагирования вплоть до уголовного преследования", — отметил депутат.

Сам Максим Галкин на комментарии коллег и представителей власти не отреагировал.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
 
ШоубизРоссияСШАМаксим ГалкинНовости шоу-бизнесаШоу-бизнесОльга СкабееваФилипп КиркоровГенеральная прокуратура РФГосдума РФ
 
 
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