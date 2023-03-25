https://ria.ru/20230325/galkin-1860482094.html

Как Максим Галкин* оскорбляет коллег из России на концертах за рубежом

Как Максим Галкин* оскорбляет коллег из России на концертах за рубежом - РИА Новости, 25.03.2023

Как Максим Галкин* оскорбляет коллег из России на концертах за рубежом

На этой неделе в Сеть попала запись с одного из заграничных концертов Максима Галкина*, где юморист оскорбил нескольких своих коллег по сцене и телеэкрану,... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T10:18

2023-03-25T10:18

2023-03-25T10:18

шоубиз

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сша

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шоу-бизнес

ольга скабеева

филипп киркоров

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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. На этой неделе в Сеть попала запись с одного из заграничных концертов Максима Галкина*, где юморист оскорбил нескольких своих коллег по сцене и телеэкрану, которые остались в России. В их числе оказались певец Филипп Киркоров и ведущая канала "Россия 1" Ольга Скабеева.Если король отечественной эстрады Филипп Киркоров проигнорировал этот пассаж, то ведущая "России-1" Ольга Скабеева молчать не стала. Она разместила скандальный фрагмент в своем Telegram-канале и в жесткой форме обратилась к Галкину*. К посту она также добавила риторический вопрос о том, не призывает ли таким образом юморист к ее убийству. "Это же прямой призыв к убийству/расправе надо мной? Или еще не прямой? Есть юристы?" — подытожила Скабеева.На шутках про Киркорова и Скабееву шоумен не остановился. Вскоре Максим Галкин* высмеял певца SHAMAN (Ярослав Дронов) за его композицию "Встанем". "Поет (SHAMAN. — Прим. ред.) хорошо. Но абсолютная конъюнктура. Вот он сейчас ходит: "Вста-а-а-анем!" Будет суд в Гааге — будет петь "Ся-я-я-ядем!" И эта ЛГБТ-группа к нему примкнула. Стоят сзади, помогают, пристроились. И Лазарев тут, и Гагарина. "Встанем!" Лица перекошены! Мне аж сон после этого страшный приснился…" — "шутил" Галкин. В отличие от Ольги Скабеевой, Дронов/SHAMAN более спокойно отреагировал на хлесткие фразы сбежавшего за границу юмориста. В беседе с журналистами музыкант отметил, что такое внимание к его творчеству только импонирует.Вскоре на высказывания Максима Галкина обратили внимание представители власти. Так, депутат Госдумы Юрий Швыткин разместил в своем Telegram-канале пост о том, что написал заявление в Генпрокуратуру и Следственный комитет России, чтобы там провели проверку после слов юмориста.Сам Максим Галкин на комментарии коллег и представителей власти не отреагировал. * Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

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2023

Галина Соколова

Галина Соколова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

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