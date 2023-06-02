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Суд отказался снять с Максима Галкина* статус иноагента - РИА Новости, 02.06.2023
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Шоубиз
 
11:34 02.06.2023 (обновлено: 12:48 02.06.2023)
https://ria.ru/20230602/galkin-1875722157.html
Суд отказался снять с Максима Галкина* статус иноагента
Суд отказался снять с Максима Галкина* статус иноагента - РИА Новости, 02.06.2023
Суд отказался снять с Максима Галкина* статус иноагента
Замоскворецкий суд Москвы в пятницу отказался снять с шоумена Максима Галкина* статус иностранного агента, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T11:34
2023-06-02T12:48
шоубиз
максим галкин
илья варламов
россия
общество
семен слепаков
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы в пятницу отказался снять с шоумена Максима Галкина* статус иностранного агента, сообщили РИА Новости в суде. "Суд отказал Галкину* в удовлетворении его административного заявления",- сказала собеседница агентства. Минюст включил Галкина* в реестр иностранных агентов в середине сентября прошлого года. В документе указывалось, что страна финансирования Галкина* - Украина, а также упоминалось об "осуществлении политической деятельности". Сам Галкин* вместе со своей женой Аллой Пугачёвой проживает сейчас в Израиле. Раннее утром этот же суд отказал в удовлетворении аналогичного заявления от блогера Ильи Варламова*, а позднее в эту же пятницу рассмотрен ещё одно - от артиста Семёна Слепакова*.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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максим галкин, илья варламов, россия, общество, семен слепаков
Шоубиз, Максим Галкин, Илья Варламов, Россия, Общество, Семен Слепаков
Суд отказался снять с Максима Галкина* статус иноагента

Замоскворецкий суд отклонил иск шоумена Галкина с требованием снять статус иноагента

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМаксим Галкин*
Максим Галкин* - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Максим Галкин*. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы в пятницу отказался снять с шоумена Максима Галкина* статус иностранного агента, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд отказал Галкину* в удовлетворении его административного заявления",- сказала собеседница агентства.
Минюст включил Галкина* в реестр иностранных агентов в середине сентября прошлого года. В документе указывалось, что страна финансирования Галкина* - Украина, а также упоминалось об "осуществлении политической деятельности". Сам Галкин* вместе со своей женой Аллой Пугачёвой проживает сейчас в Израиле.
Раннее утром этот же суд отказал в удовлетворении аналогичного заявления от блогера Ильи Варламова*, а позднее в эту же пятницу рассмотрен ещё одно - от артиста Семёна Слепакова*.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
Максим Галкин / Татьяна Васильева - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
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ШоубизМаксим ГалкинИлья ВарламовРоссияОбществоСемен Слепаков
 
 
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