https://ria.ru/20230602/galkin-1875722157.html

Суд отказался снять с Максима Галкина* статус иноагента

Суд отказался снять с Максима Галкина* статус иноагента - РИА Новости, 02.06.2023

Суд отказался снять с Максима Галкина* статус иноагента

Замоскворецкий суд Москвы в пятницу отказался снять с шоумена Максима Галкина* статус иностранного агента, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T11:34

2023-06-02T11:34

2023-06-02T12:48

шоубиз

максим галкин

илья варламов

россия

общество

семен слепаков

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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы в пятницу отказался снять с шоумена Максима Галкина* статус иностранного агента, сообщили РИА Новости в суде. "Суд отказал Галкину* в удовлетворении его административного заявления",- сказала собеседница агентства. Минюст включил Галкина* в реестр иностранных агентов в середине сентября прошлого года. В документе указывалось, что страна финансирования Галкина* - Украина, а также упоминалось об "осуществлении политической деятельности". Сам Галкин* вместе со своей женой Аллой Пугачёвой проживает сейчас в Израиле. Раннее утром этот же суд отказал в удовлетворении аналогичного заявления от блогера Ильи Варламова*, а позднее в эту же пятницу рассмотрен ещё одно - от артиста Семёна Слепакова*.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20230523/galkin-1873566308.html

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

максим галкин, илья варламов, россия, общество, семен слепаков