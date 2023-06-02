https://ria.ru/20230602/galkin-1875722157.html
Суд отказался снять с Максима Галкина* статус иноагента
Суд отказался снять с Максима Галкина* статус иноагента - РИА Новости, 02.06.2023
Суд отказался снять с Максима Галкина* статус иноагента
Замоскворецкий суд Москвы в пятницу отказался снять с шоумена Максима Галкина* статус иностранного агента, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T11:34
2023-06-02T11:34
2023-06-02T12:48
шоубиз
максим галкин
илья варламов
россия
общество
семен слепаков
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы в пятницу отказался снять с шоумена Максима Галкина* статус иностранного агента, сообщили РИА Новости в суде. "Суд отказал Галкину* в удовлетворении его административного заявления",- сказала собеседница агентства. Минюст включил Галкина* в реестр иностранных агентов в середине сентября прошлого года. В документе указывалось, что страна финансирования Галкина* - Украина, а также упоминалось об "осуществлении политической деятельности". Сам Галкин* вместе со своей женой Аллой Пугачёвой проживает сейчас в Израиле. Раннее утром этот же суд отказал в удовлетворении аналогичного заявления от блогера Ильи Варламова*, а позднее в эту же пятницу рассмотрен ещё одно - от артиста Семёна Слепакова*.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20230523/galkin-1873566308.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
максим галкин, илья варламов, россия, общество, семен слепаков
Шоубиз, Максим Галкин, Илья Варламов, Россия, Общество, Семен Слепаков
Суд отказался снять с Максима Галкина* статус иноагента
Замоскворецкий суд отклонил иск шоумена Галкина с требованием снять статус иноагента