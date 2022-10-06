https://ria.ru/20221006/shnurov-1822007323.html
Комедия про петербургскую коммуналку с Боярским и Шнуровым выйдет в ноябре
Комедия про петербургскую коммуналку с Боярским и Шнуровым выйдет в ноябре - РИА Новости, 06.10.2022
Комедия про петербургскую коммуналку с Боярским и Шнуровым выйдет в ноябре
Сергей Шнуров снялся в лирической комедии "Золотые соседи" и написал для нее музыку, сообщает пресс-служба проекта. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T18:20
2022-10-06T18:20
2022-10-06T18:20
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кино и сериалы
михаил боярский
иван охлобыстин
шнур (сергей шнуров)
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Сергей Шнуров снялся в лирической комедии "Золотые соседи" и написал для нее музыку, сообщает пресс-служба проекта. Еще один композитор киноленты — Константин Шустарев. Главная песня в фильме —композиция Шнурова "Денег нет". В картине рассказывается о жильцах одной из квартир в Санкт-Петербурге. Они мечтают разъехаться. И такой шанс у них есть: один миллионер готов выложить за ветхое жилье приличную сумму. Теперь каждый должен подписать договор с риэлтором. Но выясняется, что не все горят желанием покидать родные стены и "разбивать семью". "Главная идея фильма – охватить несколько поколений. Саму квартиру "строили" на Ленфильме три недели. Выбирали линолеум в шашечку, старый наборный паркет, обои в каждую комнату, закупали мебель", – говорит режиссер Станислав Мареев.Некоторые сцены были сняты в Ботаническом саду Петра Великого, в кафе на Каменноостровском проспекте и других местах Санкт-Петербурга. Кроме Шнурова в фильме снялись Михаил Боярский, Иван Охлобыстин, Анастасия Мельникова, Светлана Немоляева и другие известные актеры. Комедия "Золотые соседи" выйдет в прокат 3 ноября.
https://ria.ru/20221005/bogomolov-1821699181.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, михаил боярский, иван охлобыстин, шнур (сергей шнуров), санкт-петербург, знаменитости, звезды, что посмотреть , светлана немоляева
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Михаил Боярский, Иван Охлобыстин, Шнур (Сергей Шнуров), Санкт-Петербург, Знаменитости, звезды, что посмотреть , Светлана Немоляева
Комедия про петербургскую коммуналку с Боярским и Шнуровым выйдет в ноябре
Лирическая комедия "Золотые соседи" с Охлобыстиным, Боярским и Шнуровым выйдет 3 ноября
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Сергей Шнуров снялся в лирической комедии "Золотые соседи" и написал для нее музыку, сообщает пресс-служба проекта.
Еще один композитор киноленты — Константин Шустарев. Главная песня в фильме —композиция Шнурова "Денег нет".
В картине рассказывается о жильцах одной из квартир в Санкт-Петербурге. Они мечтают разъехаться. И такой шанс у них есть: один миллионер готов выложить за ветхое жилье приличную сумму. Теперь каждый должен подписать договор с риэлтором. Но выясняется, что не все горят желанием покидать родные стены и "разбивать семью".
"Главная идея фильма – охватить несколько поколений. Саму квартиру "строили" на Ленфильме три недели. Выбирали линолеум в шашечку, старый наборный паркет, обои в каждую комнату, закупали мебель", – говорит режиссер Станислав Мареев.
Некоторые сцены были сняты в Ботаническом саду Петра Великого, в кафе на Каменноостровском проспекте и других местах Санкт-Петербурга.
Кроме Шнурова в фильме снялись Михаил Боярский, Иван Охлобыстин, Анастасия Мельникова, Светлана Немоляева и другие известные актеры.
Комедия "Золотые соседи" выйдет в прокат 3 ноября.