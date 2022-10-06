Рейтинг@Mail.ru
Комедия про петербургскую коммуналку с Боярским и Шнуровым выйдет в ноябре - РИА Новости, 06.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20221006/shnurov-1822007323.html
Комедия про петербургскую коммуналку с Боярским и Шнуровым выйдет в ноябре
Комедия про петербургскую коммуналку с Боярским и Шнуровым выйдет в ноябре - РИА Новости, 06.10.2022
Комедия про петербургскую коммуналку с Боярским и Шнуровым выйдет в ноябре
Сергей Шнуров снялся в лирической комедии "Золотые соседи" и написал для нее музыку, сообщает пресс-служба проекта. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T18:20
2022-10-06T18:20
культура
новости культуры
кино и сериалы
михаил боярский
иван охлобыстин
шнур (сергей шнуров)
санкт-петербург
знаменитости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/03/1575290311_0:78:3405:1993_1920x0_80_0_0_12fafccba0fc1075451e87cda34a224e.jpg
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Сергей Шнуров снялся в лирической комедии "Золотые соседи" и написал для нее музыку, сообщает пресс-служба проекта. Еще один композитор киноленты — Константин Шустарев. Главная песня в фильме —композиция Шнурова "Денег нет". В картине рассказывается о жильцах одной из квартир в Санкт-Петербурге. Они мечтают разъехаться. И такой шанс у них есть: один миллионер готов выложить за ветхое жилье приличную сумму. Теперь каждый должен подписать договор с риэлтором. Но выясняется, что не все горят желанием покидать родные стены и "разбивать семью". "Главная идея фильма – охватить несколько поколений. Саму квартиру "строили" на Ленфильме три недели. Выбирали линолеум в шашечку, старый наборный паркет, обои в каждую комнату, закупали мебель", – говорит режиссер Станислав Мареев.Некоторые сцены были сняты в Ботаническом саду Петра Великого, в кафе на Каменноостровском проспекте и других местах Санкт-Петербурга. Кроме Шнурова в фильме снялись Михаил Боярский, Иван Охлобыстин, Анастасия Мельникова, Светлана Немоляева и другие известные актеры. Комедия "Золотые соседи" выйдет в прокат 3 ноября.
https://ria.ru/20221005/bogomolov-1821699181.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/03/1575290311_609:0:3340:2048_1920x0_80_0_0_5923b2533ba7a7e2a9277b68d2071448.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, кино и сериалы, михаил боярский, иван охлобыстин, шнур (сергей шнуров), санкт-петербург, знаменитости, звезды, что посмотреть , светлана немоляева
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Михаил Боярский, Иван Охлобыстин, Шнур (Сергей Шнуров), Санкт-Петербург, Знаменитости, звезды, что посмотреть , Светлана Немоляева
18:20 06.10.2022
 
Комедия про петербургскую коммуналку с Боярским и Шнуровым выйдет в ноябре

Лирическая комедия "Золотые соседи" с Охлобыстиным, Боярским и Шнуровым выйдет 3 ноября

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкМузыкант Сергей Шнуров
Музыкант Сергей Шнуров - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Сергей Шнуров снялся в лирической комедии "Золотые соседи" и написал для нее музыку, сообщает пресс-служба проекта.
Еще один композитор киноленты — Константин Шустарев. Главная песня в фильме —композиция Шнурова "Денег нет".
В картине рассказывается о жильцах одной из квартир в Санкт-Петербурге. Они мечтают разъехаться. И такой шанс у них есть: один миллионер готов выложить за ветхое жилье приличную сумму. Теперь каждый должен подписать договор с риэлтором. Но выясняется, что не все горят желанием покидать родные стены и "разбивать семью".
"Главная идея фильма – охватить несколько поколений. Саму квартиру "строили" на Ленфильме три недели. Выбирали линолеум в шашечку, старый наборный паркет, обои в каждую комнату, закупали мебель", – говорит режиссер Станислав Мареев.
Некоторые сцены были сняты в Ботаническом саду Петра Великого, в кафе на Каменноостровском проспекте и других местах Санкт-Петербурга.
Кроме Шнурова в фильме снялись Михаил Боярский, Иван Охлобыстин, Анастасия Мельникова, Светлана Немоляева и другие известные актеры.
Комедия "Золотые соседи" выйдет в прокат 3 ноября.
Съемки сериала Константина Богомолова Кеша
5 октября, 18:26Культура
Богомолов приступил к съемкам ироничной драмы "Кеша"
 
КультураНовости культурыКино и сериалыМихаил БоярскийИван ОхлобыстинШнур (Сергей Шнуров)Санкт-ПетербургЗнаменитостизвездычто посмотретьСветлана Немоляева
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала