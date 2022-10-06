https://ria.ru/20221006/shnurov-1822007323.html

Комедия про петербургскую коммуналку с Боярским и Шнуровым выйдет в ноябре

Комедия про петербургскую коммуналку с Боярским и Шнуровым выйдет в ноябре - РИА Новости, 06.10.2022

Комедия про петербургскую коммуналку с Боярским и Шнуровым выйдет в ноябре

Сергей Шнуров снялся в лирической комедии "Золотые соседи" и написал для нее музыку, сообщает пресс-служба проекта. РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T18:20

2022-10-06T18:20

2022-10-06T18:20

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Сергей Шнуров снялся в лирической комедии "Золотые соседи" и написал для нее музыку, сообщает пресс-служба проекта. Еще один композитор киноленты — Константин Шустарев. Главная песня в фильме —композиция Шнурова "Денег нет". В картине рассказывается о жильцах одной из квартир в Санкт-Петербурге. Они мечтают разъехаться. И такой шанс у них есть: один миллионер готов выложить за ветхое жилье приличную сумму. Теперь каждый должен подписать договор с риэлтором. Но выясняется, что не все горят желанием покидать родные стены и "разбивать семью". "Главная идея фильма – охватить несколько поколений. Саму квартиру "строили" на Ленфильме три недели. Выбирали линолеум в шашечку, старый наборный паркет, обои в каждую комнату, закупали мебель", – говорит режиссер Станислав Мареев.Некоторые сцены были сняты в Ботаническом саду Петра Великого, в кафе на Каменноостровском проспекте и других местах Санкт-Петербурга. Кроме Шнурова в фильме снялись Михаил Боярский, Иван Охлобыстин, Анастасия Мельникова, Светлана Немоляева и другие известные актеры. Комедия "Золотые соседи" выйдет в прокат 3 ноября.

https://ria.ru/20221005/bogomolov-1821699181.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, михаил боярский, иван охлобыстин, шнур (сергей шнуров), санкт-петербург, знаменитости, звезды, что посмотреть , светлана немоляева