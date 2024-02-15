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В Доме актера в Москве прошел праздничный вечер "Вспоминая наши дни" - РИА Новости, 15.02.2024
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Культура
 
11:13 15.02.2024 (обновлено: 11:39 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/prazdnik-1927510843.html
В Доме актера в Москве прошел праздничный вечер "Вспоминая наши дни"
В Доме актера в Москве прошел праздничный вечер "Вспоминая наши дни" - РИА Новости, 15.02.2024
В Доме актера в Москве прошел праздничный вечер "Вспоминая наши дни"
Праздничный вечер "Вспоминая наши дни", посвященный дню рождения Центрального дома актера имени А.А. Яблочкиной, прошел в Москве, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T11:13
2024-02-15T11:39
культура
культура
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Праздничный вечер "Вспоминая наши дни", посвященный дню рождения Центрального дома актера имени А.А. Яблочкиной, прошел в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Центральному дому актера 14 февраля исполняется 87 лет."Великое совпадение в том, что Дом актера был открыт 14 февраля 1931 года на площади Пушкина. Тогда еще никто не знал, что спустя 50 с лишним лет этот день будет считаться знаменательным Днем Валентина, что в дальнейшем мы будем отмечать этот двойной праздник. Соответственно, те, кто не занят в спектакле, сейчас собрались здесь: артисты театра Ермоловой, брат и сестра Яковлевы, сестры Зайцевы и многие другие прекрасные актеры", - сказал РИА Новости заслуженный артист России Василий Куприянов.В Большом зале собрались известные российские деятели культуры, среди которых народные артисты РФ Марк Розовский, Светлана Немоляева, Эммануил Виторган, Алена Яковлева, Евгений Миронов, артист балета Николай Цискаридзе, музыкант Вэриус Авнер, актриса Марина Гайзидорская, заслуженные деятели искусств Аркадий Инин и Аркадий Кац, заслуженные артисты РФ Василий Куприянов, Владимир Зайцев, журналист и фотограф Юрий Рост и другие."Профессия актера - это взлеты и падения, неприятности и победы", - отметила актриса Немоляева.Творческий вечер вел актер и режиссер Александр Жигалкин. В ходе вечера выступили студенты Театрального института имени Щукина с отрывками русской классики. Пианист, профессор Академии имени Гнесиных Юрий Богданов исполнил композицию "Дама в черном". Кроме того, были показаны памятные кадры выступлений артистов, например, избранные номера с актерских капустников.Центральный дом актера — уникальное творческое объединение. Организован Александром Эскиным в 1937 году как актерский клуб, как место отдыха и неформального общения людей театра. После пожара в доме на Тверской Дом актера занимает помещение на Арбате, 35. Сегодня в ЦДА одновременно работает пять театральных площадок: Большой зал, Малый, Камерный, Гостиная, Арт-салон.
https://ria.ru/20240130/mosfilm-1923667468.html
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культура, светлана немоляева, марк розовский, эммануил виторган, москва, россия
Культура, Культура, Светлана Немоляева, Марк Розовский, Эммануил Виторган, Москва, Россия
В Доме актера в Москве прошел праздничный вечер "Вспоминая наши дни"

В Москве прошел вечер, посвященный дню рождения Центрального дома актера

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Владимир Зайцев и режиссер Владимир Иванов на праздничном вечере, посвященном дню рождения Центрального Дома Актера им. А.А. Яблочкиной в Москве. 14 февраля 2024
Актер Владимир Зайцев и режиссер Владимир Иванов на праздничном вечере, посвященном дню рождения Центрального Дома Актера им. А.А. Яблочкиной в Москве. 14 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актер Владимир Зайцев и режиссер Владимир Иванов на праздничном вечере, посвященном дню рождения Центрального Дома Актера им. А.А. Яблочкиной в Москве. 14 февраля 2024
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Праздничный вечер "Вспоминая наши дни", посвященный дню рождения Центрального дома актера имени А.А. Яблочкиной, прошел в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Центральному дому актера 14 февраля исполняется 87 лет.
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"Великое совпадение в том, что Дом актера был открыт 14 февраля 1931 года на площади Пушкина. Тогда еще никто не знал, что спустя 50 с лишним лет этот день будет считаться знаменательным Днем Валентина, что в дальнейшем мы будем отмечать этот двойной праздник. Соответственно, те, кто не занят в спектакле, сейчас собрались здесь: артисты театра Ермоловой, брат и сестра Яковлевы, сестры Зайцевы и многие другие прекрасные актеры", - сказал РИА Новости заслуженный артист России Василий Куприянов.
В Большом зале собрались известные российские деятели культуры, среди которых народные артисты РФ Марк Розовский, Светлана Немоляева, Эммануил Виторган, Алена Яковлева, Евгений Миронов, артист балета Николай Цискаридзе, музыкант Вэриус Авнер, актриса Марина Гайзидорская, заслуженные деятели искусств Аркадий Инин и Аркадий Кац, заслуженные артисты РФ Василий Куприянов, Владимир Зайцев, журналист и фотограф Юрий Рост и другие.
"Профессия актера - это взлеты и падения, неприятности и победы", - отметила актриса Немоляева.
Творческий вечер вел актер и режиссер Александр Жигалкин. В ходе вечера выступили студенты Театрального института имени Щукина с отрывками русской классики. Пианист, профессор Академии имени Гнесиных Юрий Богданов исполнил композицию "Дама в черном". Кроме того, были показаны памятные кадры выступлений артистов, например, избранные номера с актерских капустников.
Центральный дом актера — уникальное творческое объединение. Организован Александром Эскиным в 1937 году как актерский клуб, как место отдыха и неформального общения людей театра. После пожара в доме на Тверской Дом актера занимает помещение на Арбате, 35. Сегодня в ЦДА одновременно работает пять театральных площадок: Большой зал, Малый, Камерный, Гостиная, Арт-салон.
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