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Стала известна предварительная причина смерти Всеволода Немоляева
Стала известна предварительная причина смерти Всеволода Немоляева - РИА Новости, 15.01.2025
Стала известна предварительная причина смерти Всеволода Немоляева
Причиной смерти артиста балета и режиссера Большого театра Всеволода Немоляева, по предварительным данным, стала острая сердечно-сосудистая недостаточность,... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T18:16:00+03:00
2025-01-15T18:16:00+03:00
2025-01-15T18:16:00+03:00
культура
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Причиной смерти артиста балета и режиссера Большого театра Всеволода Немоляева, по предварительным данным, стала острая сердечно-сосудистая недостаточность, сообщает Telegram-канал Mash."Умер брат актрисы Светланы Немоляевой Всеволод Немоляев. Ему было 87 лет. Предварительная причина смерти: острая сердечно-сосудистая недостаточность", — говорится в публикации.Отмечается, что Немоляев в ноябре попал в больницу после неудачного падения дома.Всеволод Немоляев окончил Московское хореографическое училище. Он проработал в Большом театре более 60 лет — сначала артистом балета, затем режиссером балета и режиссером по составам.Немоляев снимался в художественном фильме "После бала" и телевизионном балете "Озорные частушки". В его репертуаре десятки ролей в балетных постановках, в числе которых "Ромео и Джульетта", "Каменный цветок", "Дон Кихот", "Золушка", "Бахчисарайский фонтан" и другие.
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всеволод немоляев, большой театр, московское хореографическое училище, светлана немоляева, новости культуры, происшествия
Культура, Всеволод Немоляев, Большой театр, Московское хореографическое училище, Светлана Немоляева, Новости культуры, Происшествия
Стала известна предварительная причина смерти Всеволода Немоляева
Mash: режиссер Всеволод Немоляев умер от сердечно-сосудистой недостаточности