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Стала известна предварительная причина смерти Всеволода Немоляева

Стала известна предварительная причина смерти Всеволода Немоляева - РИА Новости, 15.01.2025

Стала известна предварительная причина смерти Всеволода Немоляева

Причиной смерти артиста балета и режиссера Большого театра Всеволода Немоляева, по предварительным данным, стала острая сердечно-сосудистая недостаточность,... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T18:16:00+03:00

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культура

всеволод немоляев

большой театр

московское хореографическое училище

светлана немоляева

новости культуры

происшествия

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Причиной смерти артиста балета и режиссера Большого театра Всеволода Немоляева, по предварительным данным, стала острая сердечно-сосудистая недостаточность, сообщает Telegram-канал Mash."Умер брат актрисы Светланы Немоляевой Всеволод Немоляев. Ему было 87 лет. Предварительная причина смерти: острая сердечно-сосудистая недостаточность", — говорится в публикации.Отмечается, что Немоляев в ноябре попал в больницу после неудачного падения дома.Всеволод Немоляев окончил Московское хореографическое училище. Он проработал в Большом театре более 60 лет — сначала артистом балета, затем режиссером балета и режиссером по составам.Немоляев снимался в художественном фильме "После бала" и телевизионном балете "Озорные частушки". В его репертуаре десятки ролей в балетных постановках, в числе которых "Ромео и Джульетта", "Каменный цветок", "Дон Кихот", "Золушка", "Бахчисарайский фонтан" и другие.

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всеволод немоляев, большой театр, московское хореографическое училище, светлана немоляева, новости культуры, происшествия