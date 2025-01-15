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Стала известна предварительная причина смерти Всеволода Немоляева - РИА Новости, 15.01.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:16 15.01.2025
https://ria.ru/20250115/nemolyaev-1993898516.html
Стала известна предварительная причина смерти Всеволода Немоляева
Стала известна предварительная причина смерти Всеволода Немоляева - РИА Новости, 15.01.2025
Стала известна предварительная причина смерти Всеволода Немоляева
Причиной смерти артиста балета и режиссера Большого театра Всеволода Немоляева, по предварительным данным, стала острая сердечно-сосудистая недостаточность,... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T18:16:00+03:00
2025-01-15T18:16:00+03:00
культура
всеволод немоляев
большой театр
московское хореографическое училище
светлана немоляева
новости культуры
происшествия
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Причиной смерти артиста балета и режиссера Большого театра Всеволода Немоляева, по предварительным данным, стала острая сердечно-сосудистая недостаточность, сообщает Telegram-канал Mash."Умер брат актрисы Светланы Немоляевой Всеволод Немоляев. Ему было 87 лет. Предварительная причина смерти: острая сердечно-сосудистая недостаточность", — говорится в публикации.Отмечается, что Немоляев в ноябре попал в больницу после неудачного падения дома.Всеволод Немоляев окончил Московское хореографическое училище. Он проработал в Большом театре более 60 лет — сначала артистом балета, затем режиссером балета и режиссером по составам.Немоляев снимался в художественном фильме "После бала" и телевизионном балете "Озорные частушки". В его репертуаре десятки ролей в балетных постановках, в числе которых "Ромео и Джульетта", "Каменный цветок", "Дон Кихот", "Золушка", "Бахчисарайский фонтан" и другие.
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всеволод немоляев, большой театр, московское хореографическое училище, светлана немоляева, новости культуры, происшествия
Культура, Всеволод Немоляев, Большой театр, Московское хореографическое училище, Светлана Немоляева, Новости культуры, Происшествия
Стала известна предварительная причина смерти Всеволода Немоляева

Mash: режиссер Всеволод Немоляев умер от сердечно-сосудистой недостаточности

© Bolshoi Theatre/YouYubeВсеволод Немоляев
Всеволод Немоляев - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© Bolshoi Theatre/YouYube
Всеволод Немоляев. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Причиной смерти артиста балета и режиссера Большого театра Всеволода Немоляева, по предварительным данным, стала острая сердечно-сосудистая недостаточность, сообщает Telegram-канал Mash.
"Умер брат актрисы Светланы Немоляевой Всеволод Немоляев. Ему было 87 лет. Предварительная причина смерти: острая сердечно-сосудистая недостаточность", — говорится в публикации.
Отмечается, что Немоляев в ноябре попал в больницу после неудачного падения дома.
Всеволод Немоляев окончил Московское хореографическое училище. Он проработал в Большом театре более 60 лет — сначала артистом балета, затем режиссером балета и режиссером по составам.
Немоляев снимался в художественном фильме "После бала" и телевизионном балете "Озорные частушки". В его репертуаре десятки ролей в балетных постановках, в числе которых "Ромео и Джульетта", "Каменный цветок", "Дон Кихот", "Золушка", "Бахчисарайский фонтан" и другие.
 
КультураВсеволод НемоляевБольшой театрМосковское хореографическое училищеСветлана НемоляеваНовости культурыПроисшествия
 
 
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