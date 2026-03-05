https://ria.ru/20260305/nemolyaeva-2078731395.html
Актриса "Служебного романа" Немоляева рассказала о самочувствии
Актриса "Служебного романа" Немоляева рассказала о самочувствии - РИА Новости, 05.03.2026
Актриса "Служебного романа" Немоляева рассказала о самочувствии
Звезда фильма "Служебный роман" Светлана Немоляева рассказала РИА Новости, что чувствует себя гораздо лучше после пережитых проблем с сердцем. РИА Новости, 05.03.2026
Актриса "Служебного романа" Немоляева рассказала о самочувствии
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Звезда фильма "Служебный роман" Светлана Немоляева рассказала РИА Новости, что чувствует себя гораздо лучше после пережитых проблем с сердцем.
В феврале артистка пожаловалась на приступ аритмии, из-за которого ей пришлось вызывать бригаду скорой помощи.
"Меня сейчас ждет машина, я собираюсь на съемку. Чувствую себя прекрасно, уже наконец-то ничего не беспокоит", - сообщила артистка.