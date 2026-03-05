Рейтинг@Mail.ru
13:55 05.03.2026
Актриса "Служебного романа" Немоляева рассказала о самочувствии
Звезда фильма "Служебный роман" Светлана Немоляева рассказала РИА Новости, что чувствует себя гораздо лучше после пережитых проблем с сердцем. РИА Новости, 05.03.2026
Актриса "Служебного романа" Немоляева рассказала о самочувствии

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Звезда фильма "Служебный роман" Светлана Немоляева рассказала РИА Новости, что чувствует себя гораздо лучше после пережитых проблем с сердцем.
В феврале артистка пожаловалась на приступ аритмии, из-за которого ей пришлось вызывать бригаду скорой помощи.
"Меня сейчас ждет машина, я собираюсь на съемку. Чувствую себя прекрасно, уже наконец-то ничего не беспокоит", - сообщила артистка.
Актриса Виктория Тарасова - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Актриса "Глухаря" рассказала, что ей было страшно садиться на рейс из ОАЭ
2 марта, 22:14
 
