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Смех без слез: Мольер и Островский на московских сценах - РИА Новости, 21.10.2022
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Смех без слез: Мольер и Островский на московских сценах
Смех без слез: Мольер и Островский на московских сценах - РИА Новости, 21.10.2022
Смех без слез: Мольер и Островский на московских сценах
В 2022 году театральный мир отметил 400-летие со дня рождения французского драматурга Мольера, сочинения которого не сходят с мировых подмостков. А в следующем, РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T14:25
2022-10-21T14:25
культпоход
светлана немоляева
александр островский
леонид хейфец
школа драматического искусства
театр имени маяковского
театр сатиры (москва)
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. В 2022 году театральный мир отметил 400-летие со дня рождения французского драматурга Мольера, сочинения которого не сходят с мировых подмостков. А в следующем, 2023 году исполнится 200 лет со дня рождения великого русского драматурга Александра Островского – без его произведений вряд ли можно представить и русскую литературу, и русский театр. Кстати, работая над некоторыми своими пьесами Островский внимательно изучал французскую драматургию. Так что пытливый зритель, возможно, может найти связи между творчеством Мольера и Островского, несмотря на эпохи, разделявшие авторов. РИА Новости выбрало постановки пьес этих двух драматургов на московских площадках.Новые прочтения известных пьесТеатр имени Вл.Маяковского"Бешеные деньги" (21 октября, 6 ноября) в постановке Анатолия Шульева имеет подзаголовок – "комедия одержимости". В 2017 году эта премьера была приурочена к юбилею всеми любимой актрисы Светланы Немоляевой. Она по сей день играет в этом спектакле, кстати, со своей внучкой Полиной Лазаревой, они играют мать и дочь. В пьесе всего семь действующих лиц, но главный "магнит" для публики – безусловно, Немоляева. Комедии Островского тем и хороши, что не теряют актуальности. Вот и здесь тема "бешеных денег" актуальна, так что зритель услышит в этом тексте то, что созвучно сегодняшнему дню.Спектакль "На всякого мудреца довольно простоты" (2 ноября) совсем недавно появился на сцене театра. Премьера состоялась в январе 2022 года, но постановка уже получила номинацию на премию "Звезда театрала" за лучшую женскую роль второго плана. Спектакль поставил Анатолий Шульев, это его шестая работа на сцене театра и вторая по Островскому (после "Бешеных денег" со Светланой Немоляевой). Главного героя Глумова, который пытается найти себя, режиссер уподобляет молодому артисту, пришедшему в уже сложившуюся труппу. Действие спектакля разыгрывается по принципу "театр в театре".Пьесу "Не все коту масленица" (26 ноября) в 2010 году на сцене театра имени Маяковского поставил известный режиссер Леонид Хейфец ­ – его не стало весной этого года. Сам Островский называл эту пьесу сценическим этюдом, в ней нет никаких сценических эффектов. Она и имеет подзаголовок "Сцены из московской жизни". Трогательная история любви с хорошим концом - классический спектакль, в котором на первый план выходит авторский текст и игра актеров.И, конечно, в репертуаре театра имени Маяковского есть и пьеса Мольера. Спектакль Миндаугаса Карбаускиса "Школа жен" (16, 30 ноября), премьера которого состоялась в апреле 2021 года, стал одним из фаворитов национальной театральной премии "Золотая Маска, получив шесть номинаций. Эту пьесу Мольер написал в год женитьбы на юной актрисе – невеста была младше его на 20 лет. К тому же предполагают, что она была младшей сестрой постоянной партнерши по сцене и многолетней возлюбленной Мольера. Об этом браке судачил весь Париж. А сам Мольер написал едкую пьесу о немолодом опекуне, который решил жениться на своей воспитаннице.Свой сатирический ОстровскийТеатр СатирыВ Московском театре сатиры можно составить целую отдельную афишу из пьес Островского. Совсем свежая премьера – спектакль "Невольницы" (17,18, 26 ноября) по пьесе, которая редко ставится. Это одна из последних комедий Островского, в которой есть все: и элементы комедии положений, и ироничные диалоги, и неожиданные повороты интриги. У него появились диджеи и музыканты, так что противостояние поколений героев перерастает в борьбу музыкальных стилей: рока и шансона. Режиссер объясняет это тем, что пытался "вскрыть" автора, показать его через современные музыкальные и сценические формы. В театре надеются, что такая подача драматургии Островского привлечет в театр не только любителей классики, но и молодых зрителей."Таланты и поклонники" (23 октября) – напротив, одна из давних постановок театра, которая идет на сцене 20 лет. В спектакле уже сменились разные актерские составы, но он не теряет популярности. История из жизни бедной молодой провинциальной актрисы, которая готовится к бенефису, неизменно вызывает восторг зрителей.На постановку "Леса" (28 октября, 8 ноября) многие зрители идут в театр Сатиры, чтобы увидеть на сцене любимых актеров. Это троица героев: Счастливцева играет Юрий Васильев, Несчастливцева – Максим Аверин, его тетку Гурмыжскую - Алена Яковлева. Спектакль поставил режиссер Антон Яковлев, который нашел в этой пьесе все: и острую сатирическую комедию, и пронзительную человеческую драму.Спектакль "На всякого мудреца довольно простоты" (30 октября) идет на Прогресс Сцене А.Джигарханяна Театра сатиры. Это, пожалуй, один из самых любимых режиссерами текстов Островского. В момент написания комедия имела острое социально-политическое звучание, что вызвало резкое недовольство и критику консервативно настроенной публики. Другая часть зрителей, признавая чрезмерность и шаржированность персонажей, отмечала ее несомненные литературные достоинства. Впервые пьеса была поставлена в 1868 году, и с тех пор не сходит с театральных подмостков.Еще одна невероятно популярная пьеса Островского – "Бешеные деньги" (5 ноября). На сцене театра Сатиры идет спектакль, поставленный в 1981 году Андреем Мироновым. Постановку возобновили более трех десятилетий спустя, в 2013 году, сохранив главную режиссерскую идею: показать стремление к наживе и попрание общечеловеческих моральных ценностей, понятий любви и дружбы.Молодые актеры и режиссерыТеатр "Школа драматического искусства"В московском театре "Школа драматического искусства" идут две постановки мольеровских пьес. Спектакль "Мольер. Экспромт" (18, 26 ноября) – премьера этого сезона, которую осуществил актер театра и режиссер Олег Малахов с выпускниками своего актерского курса. В основе постановки – пьеса Мольера "Версальский экспромт" 1663 года. Тогда комедия стала очередной вехой в соперничестве двух театров: Бургундского отеля и труппы Мольера, так что текст искрит острыми шутками, критикой конкурентов. Постановка погружает зрителя в процесс репетиций, где Олег Малахов и его студенты – это Мольер и его труппа, которые работают над новым спектаклем.Спектакль "Ученые женщины" (29 ноября) на основной сцене театра на Сретенке поставил в июне этого года руководитель "Школы драматического искусства" Игорь Яцко со своими учениками. По словам режиссера, пьеса относится к жанру высокой комедии, а главным героем здесь является смех. В качестве главной мишени насмешек выбраны мелкие буржуа, щеголяющие своей образованностью, за которой скрывается лишь недостаток ума, псевдопоэтичность и лжеученость. Несмотря на прошедшие четыре столетия, пьесы Мольера по сей день звучат современно и легко. Это свойство комедиографа обыграно в постановке, которая очень тонко и аккуратно приближает классический текст к сегодняшнему дню.Знаменитую пьесу "Гроза" Островского в театре доверили поставить Евгению Закирову – молодому режиссеру, ученику Сергея Женовача. Впрочем, спектакль "Гроза. Апокриф" (26 октября, 9 ноября) не назовешь студенческим экспериментом, эта глубокая и, если уместно так выразиться, взрослая работа. С молодыми артистами театра он поставил очень эмоциональный спектакль. В хрестоматийном тексте режиссер и актеры открывают современный смысл.
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культпоход, светлана немоляева, александр островский , леонид хейфец, школа драматического искусства, театр имени маяковского, театр сатиры (москва)
Культпоход, Светлана Немоляева, Александр Островский , Леонид Хейфец, Школа драматического искусства, Театр имени Маяковского, Театр сатиры (Москва)
14:25 21.10.2022
 

Смех без слез: Мольер и Островский на московских сценах

© Фото : пресс-служба театра им.Вл.МаяковскогоСпектакль "Бешеные деньги"
Спектакль Бешеные деньги - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© Фото : пресс-служба театра им.Вл.Маяковского
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. В 2022 году театральный мир отметил 400-летие со дня рождения французского драматурга Мольера, сочинения которого не сходят с мировых подмостков. А в следующем, 2023 году исполнится 200 лет со дня рождения великого русского драматурга Александра Островского – без его произведений вряд ли можно представить и русскую литературу, и русский театр. Кстати, работая над некоторыми своими пьесами Островский внимательно изучал французскую драматургию. Так что пытливый зритель, возможно, может найти связи между творчеством Мольера и Островского, несмотря на эпохи, разделявшие авторов. РИА Новости выбрало постановки пьес этих двух драматургов на московских площадках.

Новые прочтения известных пьес

Театр имени Вл.Маяковского
"Бешеные деньги" (21 октября, 6 ноября) в постановке Анатолия Шульева имеет подзаголовок – "комедия одержимости". В 2017 году эта премьера была приурочена к юбилею всеми любимой актрисы Светланы Немоляевой. Она по сей день играет в этом спектакле, кстати, со своей внучкой Полиной Лазаревой, они играют мать и дочь. В пьесе всего семь действующих лиц, но главный "магнит" для публики – безусловно, Немоляева. Комедии Островского тем и хороши, что не теряют актуальности. Вот и здесь тема "бешеных денег" актуальна, так что зритель услышит в этом тексте то, что созвучно сегодняшнему дню.
© Фото : пресс-служба театра им.Вл.МаяковскогоСпектакль "Бешеные деньги"
Спектакль Бешеные деньги - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© Фото : пресс-служба театра им.Вл.Маяковского
Спектакль "Бешеные деньги"
Спектакль "На всякого мудреца довольно простоты" (2 ноября) совсем недавно появился на сцене театра. Премьера состоялась в январе 2022 года, но постановка уже получила номинацию на премию "Звезда театрала" за лучшую женскую роль второго плана.

Кстати, это была первая премьера юбилейного для Театра имени Маяковского года – труппа отмечает в этом году столетие.

Спектакль поставил Анатолий Шульев, это его шестая работа на сцене театра и вторая по Островскому (после "Бешеных денег" со Светланой Немоляевой). Главного героя Глумова, который пытается найти себя, режиссер уподобляет молодому артисту, пришедшему в уже сложившуюся труппу. Действие спектакля разыгрывается по принципу "театр в театре".
Пьесу "Не все коту масленица" (26 ноября) в 2010 году на сцене театра имени Маяковского поставил известный режиссер Леонид Хейфец ­ – его не стало весной этого года. Сам Островский называл эту пьесу сценическим этюдом, в ней нет никаких сценических эффектов. Она и имеет подзаголовок "Сцены из московской жизни". Трогательная история любви с хорошим концом - классический спектакль, в котором на первый план выходит авторский текст и игра актеров.
© Фото : пресс-служба театра им.Вл.МаяковскогоСпектакль "Не все коту масленница"
Спектакль Не все коту масленница - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© Фото : пресс-служба театра им.Вл.Маяковского
Спектакль "Не все коту масленница"
И, конечно, в репертуаре театра имени Маяковского есть и пьеса Мольера. Спектакль Миндаугаса Карбаускиса "Школа жен" (16, 30 ноября), премьера которого состоялась в апреле 2021 года, стал одним из фаворитов национальной театральной премии "Золотая Маска, получив шесть номинаций. Эту пьесу Мольер написал в год женитьбы на юной актрисе – невеста была младше его на 20 лет. К тому же предполагают, что она была младшей сестрой постоянной партнерши по сцене и многолетней возлюбленной Мольера. Об этом браке судачил весь Париж. А сам Мольер написал едкую пьесу о немолодом опекуне, который решил жениться на своей воспитаннице.

Свой сатирический Островский

Театр Сатиры
В Московском театре сатиры можно составить целую отдельную афишу из пьес Островского. Совсем свежая премьера – спектакль "Невольницы" (17,18, 26 ноября) по пьесе, которая редко ставится. Это одна из последних комедий Островского, в которой есть все: и элементы комедии положений, и ироничные диалоги, и неожиданные повороты интриги.

Режиссер Михаил Мокеев стремился к яркому и современному воплощению произведения на сцене.

У него появились диджеи и музыканты, так что противостояние поколений героев перерастает в борьбу музыкальных стилей: рока и шансона. Режиссер объясняет это тем, что пытался "вскрыть" автора, показать его через современные музыкальные и сценические формы. В театре надеются, что такая подача драматургии Островского привлечет в театр не только любителей классики, но и молодых зрителей.
© Фото : пресс-служба театра СатирыСпектакль "Невольницы"
Спектакль НЕвольницы - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© Фото : пресс-служба театра Сатиры
Спектакль "Невольницы"
"Таланты и поклонники" (23 октября) – напротив, одна из давних постановок театра, которая идет на сцене 20 лет. В спектакле уже сменились разные актерские составы, но он не теряет популярности. История из жизни бедной молодой провинциальной актрисы, которая готовится к бенефису, неизменно вызывает восторг зрителей.
На постановку "Леса" (28 октября, 8 ноября) многие зрители идут в театр Сатиры, чтобы увидеть на сцене любимых актеров. Это троица героев: Счастливцева играет Юрий Васильев, Несчастливцева – Максим Аверин, его тетку Гурмыжскую - Алена Яковлева. Спектакль поставил режиссер Антон Яковлев, который нашел в этой пьесе все: и острую сатирическую комедию, и пронзительную человеческую драму.
Сцена из спектакля Царская невеста
5 октября, 12:50
"Высокая музыкальная кухня": театр Новая Опера запускает новые программы
Спектакль "На всякого мудреца довольно простоты" (30 октября) идет на Прогресс Сцене А.Джигарханяна Театра сатиры. Это, пожалуй, один из самых любимых режиссерами текстов Островского. В момент написания комедия имела острое социально-политическое звучание, что вызвало резкое недовольство и критику консервативно настроенной публики. Другая часть зрителей, признавая чрезмерность и шаржированность персонажей, отмечала ее несомненные литературные достоинства. Впервые пьеса была поставлена в 1868 году, и с тех пор не сходит с театральных подмостков.
Еще одна невероятно популярная пьеса Островского – "Бешеные деньги" (5 ноября). На сцене театра Сатиры идет спектакль, поставленный в 1981 году Андреем Мироновым. Постановку возобновили более трех десятилетий спустя, в 2013 году, сохранив главную режиссерскую идею: показать стремление к наживе и попрание общечеловеческих моральных ценностей, понятий любви и дружбы.

Молодые актеры и режиссеры

Театр "Школа драматического искусства"
В московском театре "Школа драматического искусства" идут две постановки мольеровских пьес. Спектакль "Мольер. Экспромт" (18, 26 ноября) – премьера этого сезона, которую осуществил актер театра и режиссер Олег Малахов с выпускниками своего актерского курса.

Фантазия по мотивам пьес великого комедиографа идет в Большом зале Мейерхольда Сцены на Новослободской.

В основе постановки – пьеса Мольера "Версальский экспромт" 1663 года. Тогда комедия стала очередной вехой в соперничестве двух театров: Бургундского отеля и труппы Мольера, так что текст искрит острыми шутками, критикой конкурентов. Постановка погружает зрителя в процесс репетиций, где Олег Малахов и его студенты – это Мольер и его труппа, которые работают над новым спектаклем.
© Фото : пресс-служба театра "Школа драматического искусства"Спектакль "Ученые женщины"
Спектакль Ученые женщины - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© Фото : пресс-служба театра "Школа драматического искусства"
Спектакль "Ученые женщины"
Спектакль "Ученые женщины" (29 ноября) на основной сцене театра на Сретенке поставил в июне этого года руководитель "Школы драматического искусства" Игорь Яцко со своими учениками. По словам режиссера, пьеса относится к жанру высокой комедии, а главным героем здесь является смех.
В качестве главной мишени насмешек выбраны мелкие буржуа, щеголяющие своей образованностью, за которой скрывается лишь недостаток ума, псевдопоэтичность и лжеученость. Несмотря на прошедшие четыре столетия, пьесы Мольера по сей день звучат современно и легко. Это свойство комедиографа обыграно в постановке, которая очень тонко и аккуратно приближает классический текст к сегодняшнему дню.
© Фото : пресс-служба театра "Школа драматического искусства"Спектакль "Гроза.Апокриф"
Спектакль Гроза.Апокриф - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© Фото : пресс-служба театра "Школа драматического искусства"
Спектакль "Гроза.Апокриф"
Знаменитую пьесу "Гроза" Островского в театре доверили поставить Евгению Закирову – молодому режиссеру, ученику Сергея Женовача. Впрочем, спектакль "Гроза. Апокриф" (26 октября, 9 ноября) не назовешь студенческим экспериментом, эта глубокая и, если уместно так выразиться, взрослая работа.

Закиров объясняет, что для него Островский – это не XIX век и скрипучие сапоги с самоварами, а глубинная человеческая драма, написанная с улыбкой и строгостью.

С молодыми артистами театра он поставил очень эмоциональный спектакль. В хрестоматийном тексте режиссер и актеры открывают современный смысл.
 
КультпоходСветлана НемоляеваАлександр ОстровскийЛеонид ХейфецШкола драматического искусстваТеатр имени МаяковскогоТеатр сатиры (Москва)
 
 
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