Тайны закулисья: звезды театра Маяковского — о том, чего не видно на сцене

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости, Алина Кравцова. Светлана Немоляева, Игорь Костолевский, Фаина Раневская, Армен Джигарханян, Евгений Леонов, Наталья Гундарева, Александр Лазарев, Владимир Самойлов, Нина Русланова — многие выдающиеся актеры отдали "Маяковке" десятки лет творческой жизни. Ко дню рождения театра, 29 октября, готовят спектакль "Истории" с фрагментами из русской классики. Ведущие актрисы вспомнили для РИА Новости смелые сценические эксперименты и происшествия закулисья.Театр в поисках себяВ конце XIX века актер Георг Парадиз арендовал усадьбу на Большой Никитской и открыл частный зрительный зал. Там блистали и Сара Бернар, и Элеонора Дузе. Тогда театр назывался "Интернациональным".В 1922 году в особняке обосновался только что созданный Театр революции. Первым его худруком стал Всеволод Мейерхольд. А свой почерк у театра появился лишь в 1943-м, когда его возглавил Николай Охлопков. Легендарный постановщик служил здесь до конца жизни, как и сменивший его Андрей Гончаров. Юная Офелия"В 1959-м я впервые вышла на сцену Театра имени Маяковского в роли шекспировской Офелии, — вспоминает Светлана Немоляева. — А в премьерном "Гамлете" играли Евгений Самойлов, которому было далеко за 40, и Мария Бабанова — ей было около 50"."Тогда это считалось естественным — вся страна мыслила таким возрастным цензом. Алла Тарасова, например, играла Анну Каренину в шестьдесят. Нам с Эдиком Марцевичем, который исполнял Гамлета, было по 22. То, что актеры по возрасту соответствовали шекспировским персонажам, было сенсацией!" — рассказывает актриса."Гамлет" называют вершиной творчества Николая Охлопкова. Спектакль оказал влияние на весь советский театр, подтверждая право художника на экспериментальное переосмысление классики.Помимо Светланы Немоляевой, сегодня в труппе "Маяковки" еще два актера служат со времен Охлопкова — Майя Полянская и Юрий Никулин.Режиссер-революционерНоваторство стало основным вектором мастерской Охлопкова. В спектакле "Лодочница" на сцене возвели водоем, по которому актриса плыла на лодке. В "Сыновьях трех рек" действие разворачивалось на игровых площадках, вмонтированных в гигантский глобус. Драматизм "Грозы" передавали развалинами храма с устрашающей картиной геенны, озаряемой вспышками молний.В спектакле "Иркутская история" задействовали настоящий экскаватор. "Представляете себе Советский Союз в 60-е, — продолжает Светлана Немоляева. — Актеры в спецовках, а посреди сцены стоит машина с ковшом! В самый апофеоз в зале появляются четыре рояля, и на них играют роскошную классическую музыку, которая символизирует апогей любви героев. Охлопков был неповторим в своих сценических решениях".Режиссера обвиняли в формализме и эстетстве."Тогда формализмом считали любое отклонение от нормы. При Охлопкове наш театр пользовался любовью и невероятным успехом. Невероятным!" — поясняет актриса.В 1954-м за выдающиеся достижения театру присвоили имя поэта революции Владимира Маяковского.Неистовый гений"Это надо было выдержать как испытание, пытку", — вспоминает Светлана Немоляева работу над спектаклем "Трамвай "Желание" с Андреем Гончаровым. Он сменил Охлопкова в должности худрука в 1967-м. "Гончаров обожал двоих актеров и никогда с ними не ругался — это Армен Джигарханян и Наталья Гундарева. Он считал, что они понимают его с полуслова. Все остальные не могли сразу разгадать его тайну — то, как в голове у него складывалось, как надо играть. И это, естественно, дико его раздражало. Ему казалось, это проще пареной репы".Во время репетиций спектакля по пьесе "Трамвай "Желание" Гончаров бегал по залу и одновременно с актерами повторял их текст, который знал наизусть. "Это было невыносимо! — признается артистка. — И только спустя месяц, когда он замолчал, я поняла, что сцена пошла. И так мы репетировали два года. Сейчас, конечно, спектакли готовят гораздо быстрее"."Трамвай "Желание" со Светланой Немоляевой и Арменом Джигарханяном в главных ролях шел на сцене Театра имени В. Маяковского 24 года, спектакль показали более 700 раз. "Это был его шедевр, — считает Немоляева. — Гончаров — человек невероятного таланта, абсолютно гениальный режиссер, с моей точки зрения".Любовь и слезыНародную артистку Ольгу Прокофьеву Андрей Гончаров заставил плакать дважды. Она училась в его мастерской в ГИТИСе, и в дипломном спектакле "Завтра была война" ей досталась роль догматичной учительницы. "Работа над образом далась мне нелегко, — вспоминает актриса. — Все однокурсницы играли девочек с косичками, а я — женщину — синий чулок. Помню, рыдала на четвертом курсе института: боялась, что после такой роли меня никуда не возьмут". Вышло как раз наоборот. После удачного дебюта Андрей Гончаров пригласил Прокофьеву в свой театр. Тут она играет до сих пор."Есть сборник воспоминаний "Неистовый Андрей Гончаров",— рассказывает актриса. — Неистовство отражалось на всех. Он репетировал, не щадя себя и нас, но все ему это прощали. Как шутила его любимица Наталья Гундарева, женщина при родах тоже кричит".Во время работы над спектаклем "Жертва века" юная Ольга Прокофьева не выдержала и расплакалась.Театральные сливкиНекоторые артисты "Маяковки" были широко известны благодаря киноролям. Но Гончаров ревностно относился к съемкам, отмечает Прокофьева.Из-за недопонимания с руководством труппу покинули Владимир Ильин и Роман Мадянов. Андрей Гончаров был убежден, что не фильмы делают артистов популярными, а сцена. Кино только снимает театральные сливки, подчеркивал он. В 2002-м худруком стал Сергей Арцибашев. Тогда Ольга Прокофьева смогла совмещать работу в театре со съемками в сериале "Моя прекрасная няня", который принес ей всенародную славу."У Сергея Николаевича было четыре брата, — говорит она. — Как-то после спектакля он попросил меня сфотографироваться с его родственниками. Как же я удивилась, когда увидела, что на улице меня ожидает человек тридцать!"Арцибашев дал роли исполнительницам, которые были не у дел долгие годы. Многие ему за это очень благодарны. Репетиции до кровиАктриса Наталья Палагушкина своими театральными учителями считает режиссера Леонида Хейфеца и Миндаугаса Карбаускиса. Хейфец начал ставить спектакли еще при Гончарове, а Карбаускис с 2011 года занимал должность худрука."Мне очень повезло, — признается Палагушкина. — Потому что они очень разные. Леонид Ефимович — представитель старой психологической школы русского театра, Миндаугас Карбаускис — мастер тонкой и интеллектуальной режиссуры".По словам актрисы, Леонид Хейфец, рассказывая студентам, как надо играть Шекспира, так заводился, что у него из носа шла кровь. Не менее требовательным к себе и актерам был Карбаускис."Когда репетировали "Школу жен", он попросил меня придумать этюд с платком, — вспоминает она. — Я не спала до утра, часов в пять меня осенила, как мне показалось, отличная идея. Когда пришла на репетицию, Миндаугас все переиграл и предложил платок заменить вышивкой. Это было глубже и тоньше, но сколько времени уходит на творческие поиски! Но хорошие спектакли никогда не получаются легко".С мая 2022-го художественным руководителем театра стал Егор Перегудов.В юбилейном году намечено шесть премьер, много творческих мастерских, лекций и мастер-классов. А еще историю "Маяковки" можно будет послушать в специальном мобильном приложении.
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости, Алина Кравцова. Светлана Немоляева, Игорь Костолевский, Фаина Раневская, Армен Джигарханян, Евгений Леонов, Наталья Гундарева, Александр Лазарев, Владимир Самойлов, Нина Русланова — многие выдающиеся актеры отдали "Маяковке" десятки лет творческой жизни. Ко дню рождения театра, 29 октября, готовят спектакль "Истории" с фрагментами из русской классики. Ведущие актрисы вспомнили для РИА Новости смелые сценические эксперименты и происшествия закулисья.
Театр в поисках себя
В конце XIX века актер Георг Парадиз арендовал усадьбу на Большой Никитской и открыл частный зрительный зал. Там блистали и Сара Бернар, и Элеонора Дузе. Тогда театр назывался "Интернациональным".
Народный артист СССР Николай Охлопков на репетиции в Театре имени В. Маяковского
В 1922 году в особняке обосновался только что созданный Театр революции. Первым его худруком стал Всеволод Мейерхольд.
А свой почерк у театра появился лишь в 1943-м, когда его возглавил Николай Охлопков. Легендарный постановщик служил здесь до конца жизни, как и сменивший его Андрей Гончаров.
Юная Офелия
"В 1959-м я впервые вышла на сцену Театра имени Маяковского в роли шекспировской Офелии, — вспоминает Светлана Немоляева. — А в премьерном "Гамлете" играли Евгений Самойлов, которому было далеко за 40, и Мария Бабанова — ей было около 50".
"Тогда это считалось естественным — вся страна мыслила таким возрастным цензом. Алла Тарасова, например, играла Анну Каренину в шестьдесят. Нам с Эдиком Марцевичем, который исполнял Гамлета, было по 22. То, что актеры по возрасту соответствовали шекспировским персонажам, было сенсацией!" — рассказывает актриса.
"Гамлет" называют вершиной творчества Николая Охлопкова. Спектакль оказал влияние на весь советский театр, подтверждая право художника на экспериментальное переосмысление классики.
Главный режиссер Театра имени Маяковского Андрей Гончаров (справа) выступает на открытии мемориальной доски Николаю Охлопкову
Помимо Светланы Немоляевой, сегодня в труппе "Маяковки" еще два актера служат со времен Охлопкова — Майя Полянская и Юрий Никулин.
Режиссер-революционер
Новаторство стало основным вектором мастерской Охлопкова. В спектакле "Лодочница" на сцене возвели водоем, по которому актриса плыла на лодке. В "Сыновьях трех рек" действие разворачивалось на игровых площадках, вмонтированных в гигантский глобус. Драматизм "Грозы" передавали развалинами храма с устрашающей картиной геенны, озаряемой вспышками молний.
В спектакле "Иркутская история" задействовали настоящий экскаватор.
"Представляете себе Советский Союз в 60-е, — продолжает Светлана Немоляева. — Актеры в спецовках, а посреди сцены стоит машина с ковшом! В самый апофеоз в зале появляются четыре рояля, и на них играют роскошную классическую музыку, которая символизирует апогей любви героев. Охлопков был неповторим в своих сценических решениях".
Режиссера обвиняли в формализме и эстетстве.
"Тогда формализмом считали любое отклонение от нормы. При Охлопкове наш театр пользовался любовью и невероятным успехом. Невероятным!" — поясняет актриса.
В 1954-м за выдающиеся достижения театру присвоили имя поэта революции Владимира Маяковского.
Неистовый гений
"Это надо было выдержать как испытание, пытку", — вспоминает Светлана Немоляева работу над спектаклем "Трамвай "Желание" с Андреем Гончаровым. Он сменил Охлопкова в должности худрука в 1967-м.
Народный артист СССР, главный режиссер Московского академического театра имени В. Маяковского Андрей Гончаров
"Гончаров обожал двоих актеров и никогда с ними не ругался — это Армен Джигарханян и Наталья Гундарева. Он считал, что они понимают его с полуслова. Все остальные не могли сразу разгадать его тайну — то, как в голове у него складывалось, как надо играть. И это, естественно, дико его раздражало. Ему казалось, это проще пареной репы".
Во время репетиций спектакля по пьесе "Трамвай "Желание" Гончаров бегал по залу и одновременно с актерами повторял их текст, который знал наизусть. "Это было невыносимо! — признается артистка. — И только спустя месяц, когда он замолчал, я поняла, что сцена пошла. И так мы репетировали два года. Сейчас, конечно, спектакли готовят гораздо быстрее".
"Трамвай "Желание" со Светланой Немоляевой и Арменом Джигарханяном в главных ролях шел на сцене Театра имени В. Маяковского 24 года, спектакль показали более 700 раз. "Это был его шедевр, — считает Немоляева. — Гончаров — человек невероятного таланта, абсолютно гениальный режиссер, с моей точки зрения".
Любовь и слезы
Народную артистку Ольгу Прокофьеву Андрей Гончаров заставил плакать дважды. Она училась в его мастерской в ГИТИСе, и в дипломном спектакле "Завтра была война" ей досталась роль догматичной учительницы.
Ольга Прокофьева в роли Валентины Андроновны в спектакле "Завтра была война"
"Работа над образом далась мне нелегко, — вспоминает актриса. — Все однокурсницы играли девочек с косичками, а я — женщину — синий чулок. Помню, рыдала на четвертом курсе института: боялась, что после такой роли меня никуда не возьмут".
Вышло как раз наоборот. После удачного дебюта Андрей Гончаров пригласил Прокофьеву в свой театр. Тут она играет до сих пор.
Актриса Ольга Прокофьева принимает участие в бенефисном вечере в честь своего юбилея на сцене Театра имени В. Маяковского
"Есть сборник воспоминаний "Неистовый Андрей Гончаров",— рассказывает актриса. — Неистовство отражалось на всех. Он репетировал, не щадя себя и нас, но все ему это прощали. Как шутила его любимица Наталья Гундарева, женщина при родах тоже кричит".
Из-за недопонимания с руководством труппу покинули Владимир Ильин и Роман Мадянов. Андрей Гончаров был убежден, что не фильмы делают артистов популярными, а сцена. Кино только снимает театральные сливки, подчеркивал он.
В 2002-м худруком стал Сергей Арцибашев. Тогда Ольга Прокофьева смогла совмещать работу в театре со съемками в сериале "Моя прекрасная няня", который принес ей всенародную славу.
"У Сергея Николаевича было четыре брата, — говорит она. — Как-то после спектакля он попросил меня сфотографироваться с его родственниками. Как же я удивилась, когда увидела, что на улице меня ожидает человек тридцать!"
Арцибашев дал роли исполнительницам, которые были не у дел долгие годы. Многие ему за это очень благодарны.
Репетиции до крови
Актриса Наталья Палагушкина своими театральными учителями считает режиссера Леонида Хейфеца и Миндаугаса Карбаускиса. Хейфец начал ставить спектакли еще при Гончарове, а Карбаускис с 2011 года занимал должность худрука.
"Мне очень повезло, — признается Палагушкина. — Потому что они очень разные. Леонид Ефимович — представитель старой психологической школы русского театра, Миндаугас Карбаускис — мастер тонкой и интеллектуальной режиссуры".
По словам актрисы, Леонид Хейфец, рассказывая студентам, как надо играть Шекспира, так заводился, что у него из носа шла кровь. Не менее требовательным к себе и актерам был Карбаускис.
"Когда репетировали "Школу жен", он попросил меня придумать этюд с платком, — вспоминает она. — Я не спала до утра, часов в пять меня осенила, как мне показалось, отличная идея. Когда пришла на репетицию, Миндаугас все переиграл и предложил платок заменить вышивкой. Это было глубже и тоньше, но сколько времени уходит на творческие поиски! Но хорошие спектакли никогда не получаются легко".
Сцена из спектакля "Школа жён", постановка Миндаугаса Карбаускиса
С мая 2022-го художественным руководителем театра стал Егор Перегудов.
"Мы никогда не были модным театром, — отмечает Ольга Прокофьева. — Могли пошалить, если это было оправданно, но голые артисты по сцене не бегали. Этим мы зрителя никогда не завлекали. Театр имени В. Маяковского — крепкая академическая школа".
В юбилейном году намечено шесть премьер, много творческих мастерских, лекций и мастер-классов. А еще историю "Маяковки" можно будет послушать в специальном мобильном приложении.
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