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100 - летний юбилей театра имени Маяковского
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220824/mayakovka-1811586705.html
Тайны закулисья: звезды театра Маяковского — о том, чего не видно на сцене
100 - летний юбилей театра имени Маяковского
Тайны закулисья: звезды театра Маяковского — о том, чего не видно на сцене
Светлана Немоляева, Игорь Костолевский, Фаина Раневская, Армен Джигарханян, Евгений Леонов, Наталья Гундарева, Александр Лазарев, Владимир Самойлов, Нина... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T08:00
2022-08-24T16:05
культура
светлана немоляева
николай охлопков
что посмотреть
куда сходить
театр
театр имени маяковского
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости, Алина Кравцова. Светлана Немоляева, Игорь Костолевский, Фаина Раневская, Армен Джигарханян, Евгений Леонов, Наталья Гундарева, Александр Лазарев, Владимир Самойлов, Нина Русланова — многие выдающиеся актеры отдали "Маяковке" десятки лет творческой жизни. Ко дню рождения театра, 29 октября, готовят спектакль "Истории" с фрагментами из русской классики. Ведущие актрисы вспомнили для РИА Новости смелые сценические эксперименты и происшествия закулисья.Театр в поисках себяВ конце XIX века актер Георг Парадиз арендовал усадьбу на Большой Никитской и открыл частный зрительный зал. Там блистали и Сара Бернар, и Элеонора Дузе. Тогда театр назывался "Интернациональным".В 1922 году в особняке обосновался только что созданный Театр революции. Первым его худруком стал Всеволод Мейерхольд. А свой почерк у театра появился лишь в 1943-м, когда его возглавил Николай Охлопков. Легендарный постановщик служил здесь до конца жизни, как и сменивший его Андрей Гончаров. Юная Офелия"В 1959-м я впервые вышла на сцену Театра имени Маяковского в роли шекспировской Офелии, — вспоминает Светлана Немоляева. — А в премьерном "Гамлете" играли Евгений Самойлов, которому было далеко за 40, и Мария Бабанова — ей было около 50"."Тогда это считалось естественным — вся страна мыслила таким возрастным цензом. Алла Тарасова, например, играла Анну Каренину в шестьдесят. Нам с Эдиком Марцевичем, который исполнял Гамлета, было по 22. То, что актеры по возрасту соответствовали шекспировским персонажам, было сенсацией!" — рассказывает актриса."Гамлет" называют вершиной творчества Николая Охлопкова. Спектакль оказал влияние на весь советский театр, подтверждая право художника на экспериментальное переосмысление классики.Помимо Светланы Немоляевой, сегодня в труппе "Маяковки" еще два актера служат со времен Охлопкова — Майя Полянская и Юрий Никулин.Режиссер-революционерНоваторство стало основным вектором мастерской Охлопкова. В спектакле "Лодочница" на сцене возвели водоем, по которому актриса плыла на лодке. В "Сыновьях трех рек" действие разворачивалось на игровых площадках, вмонтированных в гигантский глобус. Драматизм "Грозы" передавали развалинами храма с устрашающей картиной геенны, озаряемой вспышками молний.В спектакле "Иркутская история" задействовали настоящий экскаватор. "Представляете себе Советский Союз в 60-е, — продолжает Светлана Немоляева. — Актеры в спецовках, а посреди сцены стоит машина с ковшом! В самый апофеоз в зале появляются четыре рояля, и на них играют роскошную классическую музыку, которая символизирует апогей любви героев. Охлопков был неповторим в своих сценических решениях".Режиссера обвиняли в формализме и эстетстве."Тогда формализмом считали любое отклонение от нормы. При Охлопкове наш театр пользовался любовью и невероятным успехом. Невероятным!" — поясняет актриса.В 1954-м за выдающиеся достижения театру присвоили имя поэта революции Владимира Маяковского.Неистовый гений"Это надо было выдержать как испытание, пытку", — вспоминает Светлана Немоляева работу над спектаклем "Трамвай "Желание" с Андреем Гончаровым. Он сменил Охлопкова в должности худрука в 1967-м. "Гончаров обожал двоих актеров и никогда с ними не ругался — это Армен Джигарханян и Наталья Гундарева. Он считал, что они понимают его с полуслова. Все остальные не могли сразу разгадать его тайну — то, как в голове у него складывалось, как надо играть. И это, естественно, дико его раздражало. Ему казалось, это проще пареной репы".Во время репетиций спектакля по пьесе "Трамвай "Желание" Гончаров бегал по залу и одновременно с актерами повторял их текст, который знал наизусть. "Это было невыносимо! — признается артистка. — И только спустя месяц, когда он замолчал, я поняла, что сцена пошла. И так мы репетировали два года. Сейчас, конечно, спектакли готовят гораздо быстрее"."Трамвай "Желание" со Светланой Немоляевой и Арменом Джигарханяном в главных ролях шел на сцене Театра имени В. Маяковского 24 года, спектакль показали более 700 раз. "Это был его шедевр, — считает Немоляева. — Гончаров — человек невероятного таланта, абсолютно гениальный режиссер, с моей точки зрения".Любовь и слезыНародную артистку Ольгу Прокофьеву Андрей Гончаров заставил плакать дважды. Она училась в его мастерской в ГИТИСе, и в дипломном спектакле "Завтра была война" ей досталась роль догматичной учительницы. "Работа над образом далась мне нелегко, — вспоминает актриса. — Все однокурсницы играли девочек с косичками, а я — женщину — синий чулок. Помню, рыдала на четвертом курсе института: боялась, что после такой роли меня никуда не возьмут". Вышло как раз наоборот. После удачного дебюта Андрей Гончаров пригласил Прокофьеву в свой театр. Тут она играет до сих пор."Есть сборник воспоминаний "Неистовый Андрей Гончаров",— рассказывает актриса. — Неистовство отражалось на всех. Он репетировал, не щадя себя и нас, но все ему это прощали. Как шутила его любимица Наталья Гундарева, женщина при родах тоже кричит".Во время работы над спектаклем "Жертва века" юная Ольга Прокофьева не выдержала и расплакалась.Театральные сливкиНекоторые артисты "Маяковки" были широко известны благодаря киноролям. Но Гончаров ревностно относился к съемкам, отмечает Прокофьева.Из-за недопонимания с руководством труппу покинули Владимир Ильин и Роман Мадянов. Андрей Гончаров был убежден, что не фильмы делают артистов популярными, а сцена. Кино только снимает театральные сливки, подчеркивал он. В 2002-м худруком стал Сергей Арцибашев. Тогда Ольга Прокофьева смогла совмещать работу в театре со съемками в сериале "Моя прекрасная няня", который принес ей всенародную славу."У Сергея Николаевича было четыре брата, — говорит она. — Как-то после спектакля он попросил меня сфотографироваться с его родственниками. Как же я удивилась, когда увидела, что на улице меня ожидает человек тридцать!"Арцибашев дал роли исполнительницам, которые были не у дел долгие годы. Многие ему за это очень благодарны. Репетиции до кровиАктриса Наталья Палагушкина своими театральными учителями считает режиссера Леонида Хейфеца и Миндаугаса Карбаускиса. Хейфец начал ставить спектакли еще при Гончарове, а Карбаускис с 2011 года занимал должность худрука."Мне очень повезло, — признается Палагушкина. — Потому что они очень разные. Леонид Ефимович — представитель старой психологической школы русского театра, Миндаугас Карбаускис — мастер тонкой и интеллектуальной режиссуры".По словам актрисы, Леонид Хейфец, рассказывая студентам, как надо играть Шекспира, так заводился, что у него из носа шла кровь. Не менее требовательным к себе и актерам был Карбаускис."Когда репетировали "Школу жен", он попросил меня придумать этюд с платком, — вспоминает она. — Я не спала до утра, часов в пять меня осенила, как мне показалось, отличная идея. Когда пришла на репетицию, Миндаугас все переиграл и предложил платок заменить вышивкой. Это было глубже и тоньше, но сколько времени уходит на творческие поиски! Но хорошие спектакли никогда не получаются легко".С мая 2022-го художественным руководителем театра стал Егор Перегудов.В юбилейном году намечено шесть премьер, много творческих мастерских, лекций и мастер-классов. А еще историю "Маяковки" можно будет послушать в специальном мобильном приложении.
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Алина Кравцова
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светлана немоляева, николай охлопков, что посмотреть , куда сходить , театр, театр имени маяковского
Культура, Светлана Немоляева, Николай Охлопков, что посмотреть , куда сходить , Театр, Театр имени Маяковского
08:00 24.08.2022 (обновлено: 16:05 24.08.2022)
 

Тайны закулисья: звезды театра Маяковского — о том, чего не видно на сцене

© Фото : предоставлено пресс-службой Московского академического театра имени Вл. МаяковскогоСцена из спектакля "Пигмалион"
Сцена из спектакля Пигмалион - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой Московского академического театра имени Вл. Маяковского
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Оглавление
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости, Алина Кравцова. Светлана Немоляева, Игорь Костолевский, Фаина Раневская, Армен Джигарханян, Евгений Леонов, Наталья Гундарева, Александр Лазарев, Владимир Самойлов, Нина Русланова — многие выдающиеся актеры отдали "Маяковке" десятки лет творческой жизни. Ко дню рождения театра, 29 октября, готовят спектакль "Истории" с фрагментами из русской классики. Ведущие актрисы вспомнили для РИА Новости смелые сценические эксперименты и происшествия закулисья.

Театр в поисках себя

В конце XIX века актер Георг Парадиз арендовал усадьбу на Большой Никитской и открыл частный зрительный зал. Там блистали и Сара Бернар, и Элеонора Дузе. Тогда театр назывался "Интернациональным".
© РИА Новости / Михаил Озерский / Перейти в фотобанкНародный артист СССР Николай Охлопков на репетиции в Театре имени В. Маяковского
Народный артист СССР Николай Охлопков на репетиции в Театре имени В.Маяковского - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Михаил Озерский
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Народный артист СССР Николай Охлопков на репетиции в Театре имени В. Маяковского
В 1922 году в особняке обосновался только что созданный Театр революции. Первым его худруком стал Всеволод Мейерхольд.
А свой почерк у театра появился лишь в 1943-м, когда его возглавил Николай Охлопков. Легендарный постановщик служил здесь до конца жизни, как и сменивший его Андрей Гончаров.

Юная Офелия

"В 1959-м я впервые вышла на сцену Театра имени Маяковского в роли шекспировской Офелии, — вспоминает Светлана Немоляева. — А в премьерном "Гамлете" играли Евгений Самойлов, которому было далеко за 40, и Мария Бабанова — ей было около 50".
© РИА Новости / Борис Рябинин / Перейти в фотобанк

Евгений Самойлов в роли Гамлета

Евгений Самойлов в роли Гамлета в сцене из спектакля по трагедии У.Шекспира Гамлет. Режиссер Николай Охлопков. Московский академический театр имени В.Маяковского
1 из 3

Евгений Самойлов в роли Гамлета

© РИА Новости / Борис Рябинин
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© РИА Новости / Борис Рябинин / Перейти в фотобанк

Евгений Самойлов, Лев Свердлин и Мария Бабанова в сцене из спектакля "Гамлет"

Евгений Самойлов (Гамлет), Лев Свердлин (Полоний) и Мария Бабанова (Офелия) в сцене из спектакля по трагедии У.Шекспира Гамлет. Режиссер Николай Охлопков. Московский академический театр имени В.Маяковского.
2 из 3

Евгений Самойлов, Лев Свердлин и Мария Бабанова в сцене из спектакля "Гамлет"

© РИА Новости / Борис Рябинин
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© РИА Новости / Борис Рябинин / Перейти в фотобанк

Сцена из "Гамлета" в постановке Николая Охлопкова

Артисты Московского академического театра имени В.Маяковского в сцене из спектакля Гамлет
3 из 3

Сцена из "Гамлета" в постановке Николая Охлопкова

© РИА Новости / Борис Рябинин
Перейти в фотобанк
1 из 3

Евгений Самойлов в роли Гамлета

© РИА Новости / Борис Рябинин
Перейти в фотобанк
2 из 3

Евгений Самойлов, Лев Свердлин и Мария Бабанова в сцене из спектакля "Гамлет"

© РИА Новости / Борис Рябинин
Перейти в фотобанк
3 из 3

Сцена из "Гамлета" в постановке Николая Охлопкова

© РИА Новости / Борис Рябинин
Перейти в фотобанк
"Тогда это считалось естественным — вся страна мыслила таким возрастным цензом. Алла Тарасова, например, играла Анну Каренину в шестьдесят. Нам с Эдиком Марцевичем, который исполнял Гамлета, было по 22. То, что актеры по возрасту соответствовали шекспировским персонажам, было сенсацией!" — рассказывает актриса.
"Гамлет" называют вершиной творчества Николая Охлопкова. Спектакль оказал влияние на весь советский театр, подтверждая право художника на экспериментальное переосмысление классики.
© РИА Новости / В. Лаврищев / Перейти в фотобанкГлавный режиссер Театра имени Маяковского Андрей Гончаров (справа) выступает на открытии мемориальной доски Николаю Охлопкову
Главный режиссер театра имени Маяковского Андрей Гончаров (справа) выступает на открытии мемориальной доски бывшему главному режиссеру театра Николаю Охлопкову - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / В. Лаврищев
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Главный режиссер Театра имени Маяковского Андрей Гончаров (справа) выступает на открытии мемориальной доски Николаю Охлопкову
Помимо Светланы Немоляевой, сегодня в труппе "Маяковки" еще два актера служат со времен Охлопкова — Майя Полянская и Юрий Никулин.

Режиссер-революционер

Новаторство стало основным вектором мастерской Охлопкова. В спектакле "Лодочница" на сцене возвели водоем, по которому актриса плыла на лодке. В "Сыновьях трех рек" действие разворачивалось на игровых площадках, вмонтированных в гигантский глобус. Драматизм "Грозы" передавали развалинами храма с устрашающей картиной геенны, озаряемой вспышками молний.
© РИА Новости / Борис Рябинин / Перейти в фотобанк

Сцена из спектакля по пьесе Островского "Гроза"

Сцена из 3-го акта драмы Александра Николаевича Островского Гроза. На переднем плане: Кудряш - Народный артист РСФСР и заслуженный артист Узбекской ССР Борис Толмазов, Варвара - Галина Виноградова. Московский академический театр имени Владимира Маяковского.
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Сцена из спектакля по пьесе Островского "Гроза"

© РИА Новости / Борис Рябинин
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© РИА Новости / Борис Рябинин / Перейти в фотобанк

В роли Катерины — артистка Евгения Козырева (слева), в роли Варвары — Галина Виноградова (справа)

Драма Гроза А.Н.Островского на сцене Московского театра имени Вл.Маяковского
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В роли Катерины — артистка Евгения Козырева (слева), в роли Варвары — Галина Виноградова (справа)

© РИА Новости / Борис Рябинин
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© РИА Новости / Борис Рябинин / Перейти в фотобанк

Спектакль "Гроза" на сцене Московского академического театра имени В. Маяковского

Сцена из спектакля Гроза по одноименной пьесе А.Н. Островского в постановке Московского академического ордена Трудового Красного Знамени театр имени Вл. Маяковского
3 из 3

Спектакль "Гроза" на сцене Московского академического театра имени В. Маяковского

© РИА Новости / Борис Рябинин
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1 из 3

Сцена из спектакля по пьесе Островского "Гроза"

© РИА Новости / Борис Рябинин
Перейти в фотобанк
2 из 3

В роли Катерины — артистка Евгения Козырева (слева), в роли Варвары — Галина Виноградова (справа)

© РИА Новости / Борис Рябинин
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3 из 3

Спектакль "Гроза" на сцене Московского академического театра имени В. Маяковского

© РИА Новости / Борис Рябинин
Перейти в фотобанк
В спектакле "Иркутская история" задействовали настоящий экскаватор.
"Представляете себе Советский Союз в 60-е, — продолжает Светлана Немоляева. — Актеры в спецовках, а посреди сцены стоит машина с ковшом! В самый апофеоз в зале появляются четыре рояля, и на них играют роскошную классическую музыку, которая символизирует апогей любви героев. Охлопков был неповторим в своих сценических решениях".
Режиссера обвиняли в формализме и эстетстве.
"Тогда формализмом считали любое отклонение от нормы. При Охлопкове наш театр пользовался любовью и невероятным успехом. Невероятным!" поясняет актриса.
В 1954-м за выдающиеся достижения театру присвоили имя поэта революции Владимира Маяковского.

Неистовый гений

"Это надо было выдержать как испытание, пытку", — вспоминает Светлана Немоляева работу над спектаклем "Трамвай "Желание" с Андреем Гончаровым. Он сменил Охлопкова в должности худрука в 1967-м.
© РИА Новости / Рудольф Алфимов / Перейти в фотобанкСцена из спектакля "Трамвай "Желание"
Сцена из спектакля Трамвай Желание - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Рудольф Алфимов
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Сцена из спектакля "Трамвай "Желание"

"С ним было тяжело работать не только потому, что он мог повысить голос или обидеть, не задумываясь, — говорит актриса. — Сложность в том, что он не отставал, пока не добивался того, что ему надо".

© РИА Новости / Владимир Родионов / Перейти в фотобанкНародный артист СССР, главный режиссер Московского академического театра имени В. Маяковского Андрей Гончаров
Народный артист СССР, главный режиссер академического театра им. В. В. Маяковского Андрей Гончаров - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Владимир Родионов
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Народный артист СССР, главный режиссер Московского академического театра имени В. Маяковского Андрей Гончаров
"Гончаров обожал двоих актеров и никогда с ними не ругался — это Армен Джигарханян и Наталья Гундарева. Он считал, что они понимают его с полуслова. Все остальные не могли сразу разгадать его тайну — то, как в голове у него складывалось, как надо играть. И это, естественно, дико его раздражало. Ему казалось, это проще пареной репы".
Во время репетиций спектакля по пьесе "Трамвай "Желание" Гончаров бегал по залу и одновременно с актерами повторял их текст, который знал наизусть. "Это было невыносимо! — признается артистка. — И только спустя месяц, когда он замолчал, я поняла, что сцена пошла. И так мы репетировали два года. Сейчас, конечно, спектакли готовят гораздо быстрее".
© РИА Новости / Рудольф Алфимов / Перейти в фотобанк

Армен Джигарханян, Светлана Мизери и Светлана Немоляева на сцене "Маяковки"

Народный артист СССР Армен Борисович Джигарханян (слева), народная артистка России Светлана Мизери (в центре) и Народная артистка РСФСР Светлана Владимировна Немоляева (справа) в сцене из спектакля Трамвай Желание Московского театра имени Маяковског
1 из 3

Армен Джигарханян, Светлана Мизери и Светлана Немоляева на сцене "Маяковки"

© РИА Новости / Рудольф Алфимов
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© РИА Новости / Владимир Родионов / Перейти в фотобанк

Сцена из спектакля "Трамвай "Желание" в постановке А. Гончарова

Сцена из спектакля Трамвай Желание Театра им.Маяковского
2 из 3

Сцена из спектакля "Трамвай "Желание" в постановке А. Гончарова

© РИА Новости / Владимир Родионов
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© РИА Новости / Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанк

"Трамвай "Желание" на сцене Театра имени В. Маяковского

Сцена из спектакля Трамвай Желание по пьесе Теннесси Уильямса в постановке Андрея Гончарова. Московский академический театр имени Вл. Маяковского
3 из 3

"Трамвай "Желание" на сцене Театра имени В. Маяковского

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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1 из 3

Армен Джигарханян, Светлана Мизери и Светлана Немоляева на сцене "Маяковки"

© РИА Новости / Рудольф Алфимов
Перейти в фотобанк
2 из 3

Сцена из спектакля "Трамвай "Желание" в постановке А. Гончарова

© РИА Новости / Владимир Родионов
Перейти в фотобанк
3 из 3

"Трамвай "Желание" на сцене Театра имени В. Маяковского

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
"Трамвай "Желание" со Светланой Немоляевой и Арменом Джигарханяном в главных ролях шел на сцене Театра имени В. Маяковского 24 года, спектакль показали более 700 раз. "Это был его шедевр, — считает Немоляева. — Гончаров — человек невероятного таланта, абсолютно гениальный режиссер, с моей точки зрения".

Любовь и слезы

Народную артистку Ольгу Прокофьеву Андрей Гончаров заставил плакать дважды. Она училась в его мастерской в ГИТИСе, и в дипломном спектакле "Завтра была война" ей досталась роль догматичной учительницы.
© РИА Новости / Владимир Первенцев / Перейти в фотобанкОльга Прокофьева в роли Валентины Андроновны в спектакле "Завтра была война"
Московский академический театр имени Вл. Маяковского. Сцена из спектакля по повести Бориса Васильева Завтра была война в постановке Андрея Гончарова. В роли Валентины Андроновны (Валендры) - артистка Ольга Прокофьева - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Владимир Первенцев
Перейти в фотобанк
Ольга Прокофьева в роли Валентины Андроновны в спектакле "Завтра была война"
"Работа над образом далась мне нелегко, — вспоминает актриса. — Все однокурсницы играли девочек с косичками, а я — женщину — синий чулок. Помню, рыдала на четвертом курсе института: боялась, что после такой роли меня никуда не возьмут".
Вышло как раз наоборот. После удачного дебюта Андрей Гончаров пригласил Прокофьеву в свой театр. Тут она играет до сих пор.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАктриса Ольга Прокофьева принимает участие в бенефисном вечере в честь своего юбилея на сцене Театра имени В. Маяковского
Актриса Ольга Прокофьева принимает участие в бенефисном вечере в честь своего юбилея на сцене театра имени Маяковского - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Актриса Ольга Прокофьева принимает участие в бенефисном вечере в честь своего юбилея на сцене Театра имени В. Маяковского
"Есть сборник воспоминаний "Неистовый Андрей Гончаров",— рассказывает актриса. — Неистовство отражалось на всех. Он репетировал, не щадя себя и нас, но все ему это прощали. Как шутила его любимица Наталья Гундарева, женщина при родах тоже кричит".
© Фото : предоставлено пресс-службой Московского академического театра имени Вл. МаяковскогоОльга Прокофьева в спектакле "Дядюшкин сон"
Ольга Прокофьева в спектакле Дядюшкин сон
1 из 3
Ольга Прокофьева в спектакле "Дядюшкин сон"
© Фото : предоставлено пресс-службой Московского академического театра имени Вл. Маяковского
© Фото : предоставлено пресс-службой Московского академического театра имени Вл. МаяковскогоСпектакль "Кавказский меловой круг"
Спектакль Кавказский меловой круг
2 из 3
Спектакль "Кавказский меловой круг"
© Фото : предоставлено пресс-службой Московского академического театра имени Вл. Маяковского
© Фото : предоставлено пресс-службой Московского академического театра имени Вл. Маяковского

Ольга Прокофьева в постановке Леонида Хейфеца "Пигмалион"

Ольга Прокофьева в постановке Леонида Хейфеца Пигмалион 2
3 из 3

Ольга Прокофьева в постановке Леонида Хейфеца "Пигмалион"

© Фото : предоставлено пресс-службой Московского академического театра имени Вл. Маяковского
1 из 3
Ольга Прокофьева в спектакле "Дядюшкин сон"
© Фото : предоставлено пресс-службой Московского академического театра имени Вл. Маяковского
2 из 3
Спектакль "Кавказский меловой круг"
© Фото : предоставлено пресс-службой Московского академического театра имени Вл. Маяковского
3 из 3

Ольга Прокофьева в постановке Леонида Хейфеца "Пигмалион"

© Фото : предоставлено пресс-службой Московского академического театра имени Вл. Маяковского
Во время работы над спектаклем "Жертва века" юная Ольга Прокофьева не выдержала и расплакалась.

"Ради его выдающейся режиссуры можно было терпеть манеру ведения репетиции", — уверяет она.

Театральные сливки

Некоторые артисты "Маяковки" были широко известны благодаря киноролям. Но Гончаров ревностно относился к съемкам, отмечает Прокофьева.
© РИА Новости / Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанк

Актер Евгений Леонов на сцене "Маяковки"

Актер Евгений Леонов на сцене Московского академического театра имени Вл. Маяковского
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Актер Евгений Леонов на сцене "Маяковки"

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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© РИА Новости / Александр Гладштейн / Перейти в фотобанк

Фаина Раневская в спектакле "Странная миссис Сэвидж"

Сцена из спектакля по пьесе Д. Патрика Странная миссис Сэвидж
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Фаина Раневская в спектакле "Странная миссис Сэвидж"

© РИА Новости / Александр Гладштейн
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© РИА Новости / Александр Гладштейн / Перейти в фотобанк

Маргарита Терехова и Фаина Раневская на сцене Театра имени В. Маяковского (спектакль "Дальше — тишина")

Маргарита Терехова в роли Люси (слева) и Фаина Раневская в роли Роды в сцене из спектакля Дальше - тишина. 1970 год
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Маргарита Терехова и Фаина Раневская на сцене Театра имени В. Маяковского (спектакль "Дальше — тишина")

© РИА Новости / Александр Гладштейн
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© РИА Новости / Фред Гринберг / Перейти в фотобанк

Народный артист СССР Армен Джигарханян в роли Большого Па в спектакле "Кошка на раскаленной крыше"

Армен Борисович Джигарханян в роли Большого Па в спектакле Кошка на раскаленной крыше
4 из 4

Народный артист СССР Армен Джигарханян в роли Большого Па в спектакле "Кошка на раскаленной крыше"

© РИА Новости / Фред Гринберг
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1 из 4

Актер Евгений Леонов на сцене "Маяковки"

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
2 из 4

Фаина Раневская в спектакле "Странная миссис Сэвидж"

© РИА Новости / Александр Гладштейн
Перейти в фотобанк
3 из 4

Маргарита Терехова и Фаина Раневская на сцене Театра имени В. Маяковского (спектакль "Дальше — тишина")

© РИА Новости / Александр Гладштейн
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4 из 4

Народный артист СССР Армен Джигарханян в роли Большого Па в спектакле "Кошка на раскаленной крыше"

© РИА Новости / Фред Гринберг
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Из-за недопонимания с руководством труппу покинули Владимир Ильин и Роман Мадянов. Андрей Гончаров был убежден, что не фильмы делают артистов популярными, а сцена. Кино только снимает театральные сливки, подчеркивал он.
В 2002-м худруком стал Сергей Арцибашев. Тогда Ольга Прокофьева смогла совмещать работу в театре со съемками в сериале "Моя прекрасная няня", который принес ей всенародную славу.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Ольга Прокофьева, Игорь Марычев, Полина Лазарева в сцене из спектакля "Дядюшкин сон"

Прогон спектакля Дядюшкин сон в театре Маяковского
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Ольга Прокофьева, Игорь Марычев, Полина Лазарева в сцене из спектакля "Дядюшкин сон"

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© Фото : Анастасия Кутасова

Репетиция спектакля "Дядюшкин сон"

Репетиция спектакля Дядюшкин сон
2 из 2

Репетиция спектакля "Дядюшкин сон"

© Фото : Анастасия Кутасова
1 из 2

Ольга Прокофьева, Игорь Марычев, Полина Лазарева в сцене из спектакля "Дядюшкин сон"

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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2 из 2

Репетиция спектакля "Дядюшкин сон"

© Фото : Анастасия Кутасова
"У Сергея Николаевича было четыре брата, — говорит она. — Как-то после спектакля он попросил меня сфотографироваться с его родственниками. Как же я удивилась, когда увидела, что на улице меня ожидает человек тридцать!"
Арцибашев дал роли исполнительницам, которые были не у дел долгие годы. Многие ему за это очень благодарны.

Репетиции до крови

Актриса Наталья Палагушкина своими театральными учителями считает режиссера Леонида Хейфеца и Миндаугаса Карбаускиса. Хейфец начал ставить спектакли еще при Гончарове, а Карбаускис с 2011 года занимал должность худрука.
© Фото : предоставлено пресс-службой Московского академического театра имени Вл. МаяковскогоНаталья Палагушкина на сцене театра В. Маяковского
Наталья Палагушкина на сцене театра В. Маяковского
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Наталья Палагушкина на сцене театра В. Маяковского
© Фото : предоставлено пресс-службой Московского академического театра имени Вл. Маяковского
© Фото : предоставлено пресс-службой Московского академического театра имени Вл. МаяковскогоНаталья Палагушкина в спектакле "Плоды просвещения"
Наталья Палагушкина в спектакле Плоды просвещения
2 из 3
Наталья Палагушкина в спектакле "Плоды просвещения"
© Фото : предоставлено пресс-службой Московского академического театра имени Вл. Маяковского
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Наталья Палагушкина в роли горничной Фины в сцене из спектакля "Господин Пунтила и его слуга Матти" в постановке Миндаугаса Карбаускиса

Прогон спектакля Господин Пунтила и его слуга Матти
3 из 3

Наталья Палагушкина в роли горничной Фины в сцене из спектакля "Господин Пунтила и его слуга Матти" в постановке Миндаугаса Карбаускиса

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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1 из 3
Наталья Палагушкина на сцене театра В. Маяковского
© Фото : предоставлено пресс-службой Московского академического театра имени Вл. Маяковского
2 из 3
Наталья Палагушкина в спектакле "Плоды просвещения"
© Фото : предоставлено пресс-службой Московского академического театра имени Вл. Маяковского
3 из 3

Наталья Палагушкина в роли горничной Фины в сцене из спектакля "Господин Пунтила и его слуга Матти" в постановке Миндаугаса Карбаускиса

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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"Мне очень повезло, — признается Палагушкина. — Потому что они очень разные. Леонид Ефимович — представитель старой психологической школы русского театра, Миндаугас Карбаускис — мастер тонкой и интеллектуальной режиссуры".
По словам актрисы, Леонид Хейфец, рассказывая студентам, как надо играть Шекспира, так заводился, что у него из носа шла кровь. Не менее требовательным к себе и актерам был Карбаускис.
"Когда репетировали "Школу жен", он попросил меня придумать этюд с платком, — вспоминает она. — Я не спала до утра, часов в пять меня осенила, как мне показалось, отличная идея. Когда пришла на репетицию, Миндаугас все переиграл и предложил платок заменить вышивкой. Это было глубже и тоньше, но сколько времени уходит на творческие поиски! Но хорошие спектакли никогда не получаются легко".
© Фото : предоставлено пресс-службой Московского академического театра имени Вл. МаяковскогоСцена из спектакля "Школа жён", постановка Миндаугаса Карбаускиса
Сцена из спектакля Школа жён, постановка Миндаугаса Карбаускиса - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой Московского академического театра имени Вл. Маяковского
Сцена из спектакля "Школа жён", постановка Миндаугаса Карбаускиса
С мая 2022-го художественным руководителем театра стал Егор Перегудов.
"Мы никогда не были модным театром, — отмечает Ольга Прокофьева. — Могли пошалить, если это было оправданно, но голые артисты по сцене не бегали. Этим мы зрителя никогда не завлекали. Театр имени В. Маяковского — крепкая академическая школа".
В юбилейном году намечено шесть премьер, много творческих мастерских, лекций и мастер-классов. А еще историю "Маяковки" можно будет послушать в специальном мобильном приложении.
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