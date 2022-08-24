https://ria.ru/20220824/mayakovka-1811586705.html

Тайны закулисья: звезды театра Маяковского — о том, чего не видно на сцене

100 - летний юбилей театра имени Маяковского

Тайны закулисья: звезды театра Маяковского — о том, чего не видно на сцене

Светлана Немоляева, Игорь Костолевский, Фаина Раневская, Армен Джигарханян, Евгений Леонов, Наталья Гундарева, Александр Лазарев, Владимир Самойлов, Нина... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T08:00

2022-08-24T08:00

2022-08-24T16:05

культура

светлана немоляева

николай охлопков

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театр имени маяковского

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости, Алина Кравцова. Светлана Немоляева, Игорь Костолевский, Фаина Раневская, Армен Джигарханян, Евгений Леонов, Наталья Гундарева, Александр Лазарев, Владимир Самойлов, Нина Русланова — многие выдающиеся актеры отдали "Маяковке" десятки лет творческой жизни. Ко дню рождения театра, 29 октября, готовят спектакль "Истории" с фрагментами из русской классики. Ведущие актрисы вспомнили для РИА Новости смелые сценические эксперименты и происшествия закулисья.Театр в поисках себяВ конце XIX века актер Георг Парадиз арендовал усадьбу на Большой Никитской и открыл частный зрительный зал. Там блистали и Сара Бернар, и Элеонора Дузе. Тогда театр назывался "Интернациональным".В 1922 году в особняке обосновался только что созданный Театр революции. Первым его худруком стал Всеволод Мейерхольд. А свой почерк у театра появился лишь в 1943-м, когда его возглавил Николай Охлопков. Легендарный постановщик служил здесь до конца жизни, как и сменивший его Андрей Гончаров. Юная Офелия"В 1959-м я впервые вышла на сцену Театра имени Маяковского в роли шекспировской Офелии, — вспоминает Светлана Немоляева. — А в премьерном "Гамлете" играли Евгений Самойлов, которому было далеко за 40, и Мария Бабанова — ей было около 50"."Тогда это считалось естественным — вся страна мыслила таким возрастным цензом. Алла Тарасова, например, играла Анну Каренину в шестьдесят. Нам с Эдиком Марцевичем, который исполнял Гамлета, было по 22. То, что актеры по возрасту соответствовали шекспировским персонажам, было сенсацией!" — рассказывает актриса."Гамлет" называют вершиной творчества Николая Охлопкова. Спектакль оказал влияние на весь советский театр, подтверждая право художника на экспериментальное переосмысление классики.Помимо Светланы Немоляевой, сегодня в труппе "Маяковки" еще два актера служат со времен Охлопкова — Майя Полянская и Юрий Никулин.Режиссер-революционерНоваторство стало основным вектором мастерской Охлопкова. В спектакле "Лодочница" на сцене возвели водоем, по которому актриса плыла на лодке. В "Сыновьях трех рек" действие разворачивалось на игровых площадках, вмонтированных в гигантский глобус. Драматизм "Грозы" передавали развалинами храма с устрашающей картиной геенны, озаряемой вспышками молний.В спектакле "Иркутская история" задействовали настоящий экскаватор. "Представляете себе Советский Союз в 60-е, — продолжает Светлана Немоляева. — Актеры в спецовках, а посреди сцены стоит машина с ковшом! В самый апофеоз в зале появляются четыре рояля, и на них играют роскошную классическую музыку, которая символизирует апогей любви героев. Охлопков был неповторим в своих сценических решениях".Режиссера обвиняли в формализме и эстетстве."Тогда формализмом считали любое отклонение от нормы. При Охлопкове наш театр пользовался любовью и невероятным успехом. Невероятным!" — поясняет актриса.В 1954-м за выдающиеся достижения театру присвоили имя поэта революции Владимира Маяковского.Неистовый гений"Это надо было выдержать как испытание, пытку", — вспоминает Светлана Немоляева работу над спектаклем "Трамвай "Желание" с Андреем Гончаровым. Он сменил Охлопкова в должности худрука в 1967-м. "Гончаров обожал двоих актеров и никогда с ними не ругался — это Армен Джигарханян и Наталья Гундарева. Он считал, что они понимают его с полуслова. Все остальные не могли сразу разгадать его тайну — то, как в голове у него складывалось, как надо играть. И это, естественно, дико его раздражало. Ему казалось, это проще пареной репы".Во время репетиций спектакля по пьесе "Трамвай "Желание" Гончаров бегал по залу и одновременно с актерами повторял их текст, который знал наизусть. "Это было невыносимо! — признается артистка. — И только спустя месяц, когда он замолчал, я поняла, что сцена пошла. И так мы репетировали два года. Сейчас, конечно, спектакли готовят гораздо быстрее"."Трамвай "Желание" со Светланой Немоляевой и Арменом Джигарханяном в главных ролях шел на сцене Театра имени В. Маяковского 24 года, спектакль показали более 700 раз. "Это был его шедевр, — считает Немоляева. — Гончаров — человек невероятного таланта, абсолютно гениальный режиссер, с моей точки зрения".Любовь и слезыНародную артистку Ольгу Прокофьеву Андрей Гончаров заставил плакать дважды. Она училась в его мастерской в ГИТИСе, и в дипломном спектакле "Завтра была война" ей досталась роль догматичной учительницы. "Работа над образом далась мне нелегко, — вспоминает актриса. — Все однокурсницы играли девочек с косичками, а я — женщину — синий чулок. Помню, рыдала на четвертом курсе института: боялась, что после такой роли меня никуда не возьмут". Вышло как раз наоборот. После удачного дебюта Андрей Гончаров пригласил Прокофьеву в свой театр. Тут она играет до сих пор."Есть сборник воспоминаний "Неистовый Андрей Гончаров",— рассказывает актриса. — Неистовство отражалось на всех. Он репетировал, не щадя себя и нас, но все ему это прощали. Как шутила его любимица Наталья Гундарева, женщина при родах тоже кричит".Во время работы над спектаклем "Жертва века" юная Ольга Прокофьева не выдержала и расплакалась.Театральные сливкиНекоторые артисты "Маяковки" были широко известны благодаря киноролям. Но Гончаров ревностно относился к съемкам, отмечает Прокофьева.Из-за недопонимания с руководством труппу покинули Владимир Ильин и Роман Мадянов. Андрей Гончаров был убежден, что не фильмы делают артистов популярными, а сцена. Кино только снимает театральные сливки, подчеркивал он. В 2002-м худруком стал Сергей Арцибашев. Тогда Ольга Прокофьева смогла совмещать работу в театре со съемками в сериале "Моя прекрасная няня", который принес ей всенародную славу."У Сергея Николаевича было четыре брата, — говорит она. — Как-то после спектакля он попросил меня сфотографироваться с его родственниками. Как же я удивилась, когда увидела, что на улице меня ожидает человек тридцать!"Арцибашев дал роли исполнительницам, которые были не у дел долгие годы. Многие ему за это очень благодарны. Репетиции до кровиАктриса Наталья Палагушкина своими театральными учителями считает режиссера Леонида Хейфеца и Миндаугаса Карбаускиса. Хейфец начал ставить спектакли еще при Гончарове, а Карбаускис с 2011 года занимал должность худрука."Мне очень повезло, — признается Палагушкина. — Потому что они очень разные. Леонид Ефимович — представитель старой психологической школы русского театра, Миндаугас Карбаускис — мастер тонкой и интеллектуальной режиссуры".По словам актрисы, Леонид Хейфец, рассказывая студентам, как надо играть Шекспира, так заводился, что у него из носа шла кровь. Не менее требовательным к себе и актерам был Карбаускис."Когда репетировали "Школу жен", он попросил меня придумать этюд с платком, — вспоминает она. — Я не спала до утра, часов в пять меня осенила, как мне показалось, отличная идея. Когда пришла на репетицию, Миндаугас все переиграл и предложил платок заменить вышивкой. Это было глубже и тоньше, но сколько времени уходит на творческие поиски! Но хорошие спектакли никогда не получаются легко".С мая 2022-го художественным руководителем театра стал Егор Перегудов.В юбилейном году намечено шесть премьер, много творческих мастерских, лекций и мастер-классов. А еще историю "Маяковки" можно будет послушать в специальном мобильном приложении.

https://ria.ru/20220822/skobtseva-1810741079.html

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2022

Алина Кравцова

Алина Кравцова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алина Кравцова

светлана немоляева, николай охлопков, что посмотреть , куда сходить , театр, театр имени маяковского