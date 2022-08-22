https://ria.ru/20220822/teatr-1811346058.html

Театр Маяковского представит шесть премьер в юбилейном сезоне

Театр Маяковского представит шесть премьер в юбилейном сезоне - РИА Новости, 22.08.2022

Театр Маяковского представит шесть премьер в юбилейном сезоне

Московский академический театр имени Маяковского готовит премьеры в 100-м сезоне, сообщил художественный руководитель театра Егор Перегудов на сборе труппы. РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T16:50

2022-08-22T16:50

2022-08-22T16:50

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иван тургенев

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театр имени маяковского

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Московский академический театр имени Маяковского готовит премьеры в 100-м сезоне, сообщил художественный руководитель театра Егор Перегудов на сборе труппы. Первая премьера запланирована на 29 октября, это будет спектакль "Истории" Перегудова, посвященный столетию театра. Ведущие народные и заслуженные артисты поделятся своим любимым материалом из русской классики и выступят в непривычном для себя амплуа. Вторая премьера "Вспоминая моих несчастных..." по мотивам повестей и рассказов Габриэля Маркеса пройдет на основной сцене театра в марте 2023 года.В феврале на сцене на Сретенке состоится премьера спектакля Филиппа Гуревича "Войцек" по пьесе немецкого драматурга Георга Бюхнера. В апреле на малой сцене режиссер Вера Камышникова представит постановку "Фауст" по мотивам одноименного произведения Ивана Тургенева. Также летом 2023 года на сцене на Сретенке состоится премьера спектакля по рассказам Михаила Елизарова, режиссер — Евгений Закиров.Также Перегудов объявил о планах театра представить весной 2023 года премьеру в постановке кинорежиссера Сергея Урсуляка. "Мне кажется, будет здорово, если получится", — отметил он.В сентябре 2023 года Театр Маяковского представит версию пьесы Островского "Лес" в жанре музыкального спектакля. Она откроет 101-й сезон.

https://ria.ru/20220819/festival-1810762781.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, иван тургенев, михаил елизаров, сергей урсуляк, театр, егор перегудов, театр имени маяковского, куда сходить