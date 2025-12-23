В Москве прошла премьера фильма "Буратино"

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Премьера сказочного фильма "Буратино" состоялась во вторник в столичном кинотеатре "Октябрь", передает корреспондент РИА Новости.
"Я вспомнил момент, когда я был маленьким, мне было лет 5, наверное, может быть меньше, и магия новогодней елки, подарок, который меня ждал под этим свечением гирлянд, который только в темное время суток мог дать тебе энергию и ауру, атмосферу того, что происходит, великое чудо. Сегодня вы увидите это на экране, и это - подарок вам и всем зрителям", - поделился со сцены перед премьерой режиссер фильма Игорь Волошин.
В свою очередь генеральный директор Первого канала Константин Эрнст напомнил о нескольких символических совпадениях: в 1936 году вышла книга Алексея Толстого "Золотой ключик, или Приключения Буратино", а 50 лет назад, 1 января, на Первом канале Центрального телевидения вышел музыкальный фильм "Приключения Буратино" режиссера Леонида Нечаева. Эрнст подчеркнул, что главным преимуществом советского фильма была музыка Алексея Рыбникова, который написал для него 18 песен, три из которых были использованы в новой картине.
Продюсер нынешнего фильма и исполнитель роли Карабаса-Барабаса Федор Бондарчук перед премьерой отметил, что над созданием "Буратино" трудились сотни кинематографистов, для него был построен целый город на площадке кинопарка "Москино".
Примечательно, что исполнителем главной роли всем известного деревянного мальчика стала юная актриса Виталия Корниенко: она воплотила Буратино на экране при помощи компьютерной технологии "захвата движения" (motion capture). Папу Карло сыграл Александр Яценко, Мальвину — Анастасия Талызина, Артемона — Марк Эйдельштейн, Пьеро стал Степан Белозеров, Арлекином — Рузиль Минекаев. Лису Алису и кота Базилио сыграли Виктория Исакова и Александр Петров, а роль мудрой Тортиллы исполнила народная артистка РСФСР Светлана Немоляева.
Кроме артистов и создателей фильма премьеру посетила министр культуры РФ Ольга Любимова, актеры Юра Борисов, Сергей Гармаш, Леонид Ярмольник, актрисы Анна и Надежда Михалковы, режиссеры Алексей Учитель и Жора Крыжовников.
"Буратино" выйдет в российских кинотеатрах 1 января 2026 года.
