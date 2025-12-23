Рейтинг@Mail.ru
В Москве прошла премьера фильма "Буратино" - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
22:55 23.12.2025 (обновлено: 13:17 24.12.2025)
https://ria.ru/20251223/moskva-2064263532.html
В Москве прошла премьера фильма "Буратино"
В Москве прошла премьера фильма "Буратино" - РИА Новости, 24.12.2025
В Москве прошла премьера фильма "Буратино"
Премьера сказочного фильма "Буратино" состоялась во вторник в столичном кинотеатре "Октябрь", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-23T22:55:00+03:00
2025-12-24T13:17:00+03:00
культура
рсфср
россия
константин эрнст
игорь волошин
алексей толстой (писатель)
москино
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064326802_260:542:2938:2048_1920x0_80_0_0_25b63b2f19e7348984e6aa5a67cc2377.jpg
https://ria.ru/20251215/buratino-2062190512.html
https://ria.ru/20251114/kinoelka-2054984036.html
рсфср
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064326802_682:708:2469:2048_1920x0_80_0_0_aadadceb95deb24b5f8bf977c1874341.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рсфср, россия, константин эрнст, игорь волошин, алексей толстой (писатель), москино
Культура, РСФСР, Россия, Константин Эрнст, Игорь Волошин, Алексей Толстой (писатель), Москино
В Москве прошла премьера фильма "Буратино"

Глава Минкультуры Любимова посетила премьеру фильма "Буратино"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПремьера фильма "Буратино" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве. 23 декабря 2025
Премьера фильма Буратино в кинотеатре КАРО 11 Октябрь в Москве. 23 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Премьера фильма "Буратино" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве. 23 декабря 2025
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Премьера сказочного фильма "Буратино" состоялась во вторник в столичном кинотеатре "Октябрь", передает корреспондент РИА Новости.
"Я вспомнил момент, когда я был маленьким, мне было лет 5, наверное, может быть меньше, и магия новогодней елки, подарок, который меня ждал под этим свечением гирлянд, который только в темное время суток мог дать тебе энергию и ауру, атмосферу того, что происходит, великое чудо. Сегодня вы увидите это на экране, и это - подарок вам и всем зрителям", - поделился со сцены перед премьерой режиссер фильма Игорь Волошин.
Пользователи ВКонтакте пообщались с героями и создателями Буратино на предпремьерной встрече - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Пользователи ВКонтакте пообщались с героями и создателями "Буратино"
15 декабря, 17:28
В свою очередь генеральный директор Первого канала Константин Эрнст напомнил о нескольких символических совпадениях: в 1936 году вышла книга Алексея Толстого "Золотой ключик, или Приключения Буратино", а 50 лет назад, 1 января, на Первом канале Центрального телевидения вышел музыкальный фильм "Приключения Буратино" режиссера Леонида Нечаева. Эрнст подчеркнул, что главным преимуществом советского фильма была музыка Алексея Рыбникова, который написал для него 18 песен, три из которых были использованы в новой картине.
Продюсер нынешнего фильма и исполнитель роли Карабаса-Барабаса Федор Бондарчук перед премьерой отметил, что над созданием "Буратино" трудились сотни кинематографистов, для него был построен целый город на площадке кинопарка "Москино".
Примечательно, что исполнителем главной роли всем известного деревянного мальчика стала юная актриса Виталия Корниенко: она воплотила Буратино на экране при помощи компьютерной технологии "захвата движения" (motion capture). Папу Карло сыграл Александр Яценко, Мальвину — Анастасия Талызина, Артемона — Марк Эйдельштейн, Пьеро стал Степан Белозеров, Арлекином — Рузиль Минекаев. Лису Алису и кота Базилио сыграли Виктория Исакова и Александр Петров, а роль мудрой Тортиллы исполнила народная артистка РСФСР Светлана Немоляева.
Кроме артистов и создателей фильма премьеру посетила министр культуры РФ Ольга Любимова, актеры Юра Борисов, Сергей Гармаш, Леонид Ярмольник, актрисы Анна и Надежда Михалковы, режиссеры Алексей Учитель и Жора Крыжовников.
"Буратино" выйдет в российских кинотеатрах 1 января 2026 года.
Ежегодная Киноелка для всей семьи пройдет на Мосфильме - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Ежегодная "Киноелка" для всей семьи пройдет на "Мосфильме"
14 ноября, 13:48
 
КультураРСФСРРоссияКонстантин ЭрнстИгорь ВолошинАлексей Толстой (писатель)Москино
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала