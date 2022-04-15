Светлана Немоляева рассказала, что спасло ее после смерти мужа

"Мою маму это не спасло. Когда умер мой папа, она ушла с "Мосфильма". Они оба были киношниками. Она не смогла ходить туда, куда они когда-то ходили, бывать в тех местах, которые они вместе посещали. Мама начинала вспоминать и все обиды на папу, хотя они прожили даже больше, чем мы с Сашей. Так что у каждого свое. Тут нет никаких рецептов", – заключила Немоляева.