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Светлана Немоляева рассказала, что спасло ее после смерти мужа - РИА Новости, 15.04.2022
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Шоубиз
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Светлана Немоляева рассказала, что спасло ее после смерти мужа
Светлана Немоляева рассказала, что спасло ее после смерти мужа - РИА Новости, 15.04.2022
Светлана Немоляева рассказала, что спасло ее после смерти мужа
Светлана Немоляева вспомнила, как ей удалось справиться с потерей супруга Александра Лазарева. Ей помогла работа и семья. РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T16:18
2022-04-15T16:18
шоубиз
знаменитости
светлана немоляева
шоу-бизнес
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Светлана Немоляева вспомнила, как ей удалось справиться с потерей супруга Александра Лазарева. Ей помогла работа и семья.В интервью порталу Teleprogramma.pro она добавила, что работа – не универсальный рецепт спасения. Он не сработал даже в ситуации с ее собственными родителями.Ранее Вера Алентова, которая летом 2021 года потеряла супруга Владимира Меньшова, отметила свой 80-летний юбилей на сцене театра.
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знаменитости, светлана немоляева, шоу-бизнес
16:18 15.04.2022
 
Светлана Немоляева рассказала, что спасло ее после смерти мужа

Светлана Немоляева рассказала, что театр и семья спасли ее после смерти мужа

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкАктриса Светлана Немоляева во время сбора труппы Московского академического театра имени Вл. Маяковского
Актриса Светлана Немоляева во время сбора труппы Московского академического театра имени Вл. Маяковского - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Светлана Немоляева вспомнила, как ей удалось справиться с потерей супруга Александра Лазарева. Ей помогла работа и семья.

"Я не люблю говорить на эту тему и стараюсь ее избегать. Хотя мне без конца задают эти вопросы. Я могу только сказать про себя, не давая никому советов – меня спас театр и семья. Я все время была занята, много работала", – рассказала актриса.

В интервью порталу Teleprogramma.pro она добавила, что работа – не универсальный рецепт спасения. Он не сработал даже в ситуации с ее собственными родителями.

"Мою маму это не спасло. Когда умер мой папа, она ушла с "Мосфильма". Они оба были киношниками. Она не смогла ходить туда, куда они когда-то ходили, бывать в тех местах, которые они вместе посещали. Мама начинала вспоминать и все обиды на папу, хотя они прожили даже больше, чем мы с Сашей. Так что у каждого свое. Тут нет никаких рецептов", – заключила Немоляева.

Ранее Вера Алентова, которая летом 2021 года потеряла супруга Владимира Меньшова, отметила свой 80-летний юбилей на сцене театра.
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