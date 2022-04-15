Светлана Немоляева рассказала, что спасло ее после смерти мужа
Светлана Немоляева рассказала, что театр и семья спасли ее после смерти мужа
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкАктриса Светлана Немоляева во время сбора труппы Московского академического театра имени Вл. Маяковского
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Светлана Немоляева вспомнила, как ей удалось справиться с потерей супруга Александра Лазарева. Ей помогла работа и семья.
"Я не люблю говорить на эту тему и стараюсь ее избегать. Хотя мне без конца задают эти вопросы. Я могу только сказать про себя, не давая никому советов – меня спас театр и семья. Я все время была занята, много работала", – рассказала актриса.
В интервью порталу Teleprogramma.pro она добавила, что работа – не универсальный рецепт спасения. Он не сработал даже в ситуации с ее собственными родителями.
"Мою маму это не спасло. Когда умер мой папа, она ушла с "Мосфильма". Они оба были киношниками. Она не смогла ходить туда, куда они когда-то ходили, бывать в тех местах, которые они вместе посещали. Мама начинала вспоминать и все обиды на папу, хотя они прожили даже больше, чем мы с Сашей. Так что у каждого свое. Тут нет никаких рецептов", – заключила Немоляева.
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