https://ria.ru/20220209/alentova-1771898271.html
Вера Алентова отпразднует 80-летие на сцене Театра Пушкина
Вера Алентова отпразднует 80-летие на сцене Театра Пушкина - РИА Новости, 09.02.2022
Вера Алентова отпразднует 80-летие на сцене Театра Пушкина
Актриса Вера Алентова рассказала, что отметит 80-летний юбилей на сцене московского Театра Пушкина, 21 февраля она будет играть в спектакле "Мадам Рубинштейн". РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T15:30
2022-02-09T15:30
2022-02-09T15:40
культура
новости культуры
театр
вера алентова
евгений писарев
московский драматический театр имени а. с. пушкина
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Актриса Вера Алентова рассказала, что отметит 80-летний юбилей на сцене московского Театра Пушкина, 21 февраля она будет играть в спектакле "Мадам Рубинштейн"."Да, в мой день рождения 21 февраля я буду играть "Мадам Рубинштейн". Как правило, я всегда играю в свой день рождения и считаю, что это самое приятное времяпровождение своего дня", – сказала Алентова на пресс-показе спектакля."Мадам Рубинштейн" – это спектакль-бенефис Алентовой, его премьера состоится 11 февраля в Театре Пушкина. Постановка приурочена к юбилею народной артистки. Спектакль поставил художественный руководитель театра Евгений Писарев по пьесе известного австралийского драматурга Джона Мисто. Алентова играет в нем главную героиню Хелену Рубинштейн – основательницу могущественной "империи красоты".
https://ria.ru/20220203/teatr-1770718309.html
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новости культуры, театр, вера алентова, евгений писарев, московский драматический театр имени а. с. пушкина
15:30 09.02.2022 (обновлено: 15:40 09.02.2022)
Вера Алентова отпразднует 80-летие на сцене Театра Пушкина
Вера Алентова отпразднует 80-летие на сцене Театра Пушкина
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Актриса Вера Алентова рассказала, что отметит 80-летний юбилей на сцене московского Театра Пушкина, 21 февраля она будет играть в спектакле "Мадам Рубинштейн".
"Да, в мой день рождения 21 февраля я буду играть "Мадам Рубинштейн". Как правило, я всегда играю в свой день рождения и считаю, что это самое приятное времяпровождение своего дня", – сказала Алентова на пресс-показе спектакля.
"Мадам Рубинштейн" – это спектакль-бенефис Алентовой, его премьера состоится 11 февраля в Театре Пушкина. Постановка приурочена к юбилею народной артистки. Спектакль поставил художественный руководитель театра Евгений Писарев по пьесе известного австралийского драматурга Джона Мисто. Алентова играет в нем главную героиню Хелену Рубинштейн – основательницу могущественной "империи красоты".