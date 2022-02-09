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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220209/alentova-1771898271.html
Вера Алентова отпразднует 80-летие на сцене Театра Пушкина
Вера Алентова отпразднует 80-летие на сцене Театра Пушкина - РИА Новости, 09.02.2022
Вера Алентова отпразднует 80-летие на сцене Театра Пушкина
Актриса Вера Алентова рассказала, что отметит 80-летний юбилей на сцене московского Театра Пушкина, 21 февраля она будет играть в спектакле "Мадам Рубинштейн". РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T15:30
2022-02-09T15:40
культура
новости культуры
театр
вера алентова
евгений писарев
московский драматический театр имени а. с. пушкина
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Актриса Вера Алентова рассказала, что отметит 80-летний юбилей на сцене московского Театра Пушкина, 21 февраля она будет играть в спектакле "Мадам Рубинштейн"."Да, в мой день рождения 21 февраля я буду играть "Мадам Рубинштейн". Как правило, я всегда играю в свой день рождения и считаю, что это самое приятное времяпровождение своего дня", – сказала Алентова на пресс-показе спектакля."Мадам Рубинштейн" – это спектакль-бенефис Алентовой, его премьера состоится 11 февраля в Театре Пушкина. Постановка приурочена к юбилею народной артистки. Спектакль поставил художественный руководитель театра Евгений Писарев по пьесе известного австралийского драматурга Джона Мисто. Алентова играет в нем главную героиню Хелену Рубинштейн – основательницу могущественной "империи красоты".
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новости культуры, театр, вера алентова, евгений писарев, московский драматический театр имени а. с. пушкина
15:30 09.02.2022 (обновлено: 15:40 09.02.2022)
 
Вера Алентова отпразднует 80-летие на сцене Театра Пушкина

Вера Алентова отпразднует 80-летие на сцене Театра Пушкина

© Фото : Илья ВарданянФотография к спектаклю "Мадам Рубинштейн"
Фотография к спектаклю Мадам Рубинштейн - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© Фото : Илья Варданян
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Актриса Вера Алентова рассказала, что отметит 80-летний юбилей на сцене московского Театра Пушкина, 21 февраля она будет играть в спектакле "Мадам Рубинштейн".
"Да, в мой день рождения 21 февраля я буду играть "Мадам Рубинштейн". Как правило, я всегда играю в свой день рождения и считаю, что это самое приятное времяпровождение своего дня", – сказала Алентова на пресс-показе спектакля.
"Мадам Рубинштейн" – это спектакль-бенефис Алентовой, его премьера состоится 11 февраля в Театре Пушкина. Постановка приурочена к юбилею народной артистки. Спектакль поставил художественный руководитель театра Евгений Писарев по пьесе известного австралийского драматурга Джона Мисто. Алентова играет в нем главную героиню Хелену Рубинштейн – основательницу могущественной "империи красоты".
Фотография к спектаклю Мадам Рубинштейн - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
3 февраля, 08:00Культура
Цискаридзе, Гармаш и Алентова на сцене. Театральные премьеры февраля
 
КультураНовости культурыТеатрВера АлентоваЕвгений ПисаревМосковский драматический театр имени А. С. Пушкина
 
 
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