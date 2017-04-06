Биография Александра Евстифеева

Временно исполняющий обязанности главы Республики Марий Эл Александр Александрович Евстифеев родился 14 мая 1958 года в поселке Бреды Челябинской области.

В 1980 году окончил Свердловский юридический институт, в 2004 году — Финансовую академию при правительстве РФ. Доктор юридических наук.

В 1980-2000 годах работал в Свердловском юридическом институте (Уральской государственной юридической академии, ныне Уральский государственный юридический университет) преподавателем, доцентом, профессором кафедры гражданского права, деканом следственного факультета, директором Института юстиции Уральской государственной юридической академии.

В 2000-2002 годах занимал пост заместителя полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе.

В январе 2002 года назначен членом Совета Федерации Федерального Собрания РФ, одновременно избран председателем Комитета по правовым и судебным вопросам, входил в состав Комиссии по методологии реализации конституционных полномочий Совета Федерации.

В 2004-2012 годах — председатель Девятого арбитражного апелляционного суда, осуществляющего проверку судебных актов, принятых Арбитражным судом города Москвы.

30 января 2014 года указом президента РФ Евстифеев был назначен председателем Арбитражного суда Московской области.

6 апреля 2017 года указом президента РФ Александр Евстифеев назначен временно исполняющим обязанности главы Республики Марий Эл.

Евстифеев — член Совета при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.

Действительный государственный советник РФ 2 класса (2001).

Заслуженный юрист Российской Федерации (2001).

Имеет первый квалификационный класс судьи.

Награжден орденом Почета (2007), медалью Анатолия Кони.

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