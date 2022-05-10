https://ria.ru/20220510/gubernator-1787797990.html
Выборы в регионах, чьи губернаторы объявили об отставке, пройдут в сентябре
Выборы в регионах, чьи губернаторы объявили об отставке, пройдут в сентябре - РИА Новости, 10.05.2022
Выборы в регионах, чьи губернаторы объявили об отставке, пройдут в сентябре
Выборы в Томской области, Кировской области, Марий Эл, а также Саратовской и Рязанской областях, чьи губернаторы объявили об уходе со своего поста во вторник,... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T21:26
2022-05-10T21:26
2022-05-10T21:26
политика
сергей жвачкин
игорь васильев
александр евстифеев
томская область
кировская область
россия
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Выборы в Томской области, Кировской области, Марий Эл, а также Саратовской и Рязанской областях, чьи губернаторы объявили об уходе со своего поста во вторник, пройдут планово в единый день голосования, сообщили РИА Новости в ЦИК России.Ранее сообщалось, что губернатор Томской области Сергей Жвачкин, губернатор Кировской области Игорь Васильев, глава Марий Эл Александр Евстифеев и губернатор Саратовской области Валерий Радаев, а также Рязанский губернатор Николай Любимов заявили, что уходят в отставку.Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении временно исполняющих обязанности глав Республики Марий Эл, Кировской, Рязанской, Саратовской и Томской областей."У губернаторов указанных регионов в этом году заканчивался срок полномочий, так что в этих регионах предстоят плановые выборы в сентябре",- пояснили в ведомстве.
https://ria.ru/20220510/putin-1787790913.html
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политика, сергей жвачкин, игорь васильев, александр евстифеев, томская область, кировская область, россия
Выборы в регионах, чьи губернаторы объявили об отставке, пройдут в сентябре
ЦИК: выборы в пяти регионах, чьи губернаторы объявили об отставке, пройдут в сентябре