https://ria.ru/20220510/gubernator-1787797990.html

Выборы в регионах, чьи губернаторы объявили об отставке, пройдут в сентябре

Выборы в регионах, чьи губернаторы объявили об отставке, пройдут в сентябре - РИА Новости, 10.05.2022

Выборы в регионах, чьи губернаторы объявили об отставке, пройдут в сентябре

Выборы в Томской области, Кировской области, Марий Эл, а также Саратовской и Рязанской областях, чьи губернаторы объявили об уходе со своего поста во вторник,... РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T21:26

2022-05-10T21:26

2022-05-10T21:26

политика

сергей жвачкин

игорь васильев

александр евстифеев

томская область

кировская область

россия

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Выборы в Томской области, Кировской области, Марий Эл, а также Саратовской и Рязанской областях, чьи губернаторы объявили об уходе со своего поста во вторник, пройдут планово в единый день голосования, сообщили РИА Новости в ЦИК России.Ранее сообщалось, что губернатор Томской области Сергей Жвачкин, губернатор Кировской области Игорь Васильев, глава Марий Эл Александр Евстифеев и губернатор Саратовской области Валерий Радаев, а также Рязанский губернатор Николай Любимов заявили, что уходят в отставку.Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении временно исполняющих обязанности глав Республики Марий Эл, Кировской, Рязанской, Саратовской и Томской областей."У губернаторов указанных регионов в этом году заканчивался срок полномочий, так что в этих регионах предстоят плановые выборы в сентябре",- пояснили в ведомстве.

https://ria.ru/20220510/putin-1787790913.html

томская область

кировская область

россия

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политика, сергей жвачкин, игорь васильев, александр евстифеев, томская область, кировская область, россия