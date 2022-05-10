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Выборы в регионах, чьи губернаторы объявили об отставке, пройдут в сентябре - РИА Новости, 10.05.2022
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Выборы в регионах, чьи губернаторы объявили об отставке, пройдут в сентябре
Выборы в регионах, чьи губернаторы объявили об отставке, пройдут в сентябре - РИА Новости, 10.05.2022
Выборы в регионах, чьи губернаторы объявили об отставке, пройдут в сентябре
Выборы в Томской области, Кировской области, Марий Эл, а также Саратовской и Рязанской областях, чьи губернаторы объявили об уходе со своего поста во вторник,... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T21:26
2022-05-10T21:26
политика
сергей жвачкин
игорь васильев
александр евстифеев
томская область
кировская область
россия
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Выборы в Томской области, Кировской области, Марий Эл, а также Саратовской и Рязанской областях, чьи губернаторы объявили об уходе со своего поста во вторник, пройдут планово в единый день голосования, сообщили РИА Новости в ЦИК России.Ранее сообщалось, что губернатор Томской области Сергей Жвачкин, губернатор Кировской области Игорь Васильев, глава Марий Эл Александр Евстифеев и губернатор Саратовской области Валерий Радаев, а также Рязанский губернатор Николай Любимов заявили, что уходят в отставку.Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении временно исполняющих обязанности глав Республики Марий Эл, Кировской, Рязанской, Саратовской и Томской областей."У губернаторов указанных регионов в этом году заканчивался срок полномочий, так что в этих регионах предстоят плановые выборы в сентябре",- пояснили в ведомстве.
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политика, сергей жвачкин, игорь васильев, александр евстифеев, томская область, кировская область, россия
21:26 10.05.2022
 
Выборы в регионах, чьи губернаторы объявили об отставке, пройдут в сентябре

ЦИК: выборы в пяти регионах, чьи губернаторы объявили об отставке, пройдут в сентябре

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУрна с бюллетенями проголосовавших на выборах депутатов Государственной Думы РФ
Урна с бюллетенями проголосовавших на выборах депутатов Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Урна с бюллетенями проголосовавших на выборах депутатов Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Выборы в Томской области, Кировской области, Марий Эл, а также Саратовской и Рязанской областях, чьи губернаторы объявили об уходе со своего поста во вторник, пройдут планово в единый день голосования, сообщили РИА Новости в ЦИК России.
Ранее сообщалось, что губернатор Томской области Сергей Жвачкин, губернатор Кировской области Игорь Васильев, глава Марий Эл Александр Евстифеев и губернатор Саратовской области Валерий Радаев, а также Рязанский губернатор Николай Любимов заявили, что уходят в отставку.
Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении временно исполняющих обязанности глав Республики Марий Эл, Кировской, Рязанской, Саратовской и Томской областей.
"У губернаторов указанных регионов в этом году заканчивался срок полномочий, так что в этих регионах предстоят плановые выборы в сентябре",- пояснили в ведомстве.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
Вчера, 20:07
Путин назначил врио глав пяти регионов
 
ПолитикаСергей ЖвачкинИгорь ВасильевАлександр ЕвстифеевТомская областьКировская областьРоссия
 
 
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