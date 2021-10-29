Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211029/lokdaun-1756958639.html
В Марий Эл введут локдаун при ухудшении ситуации с COVID-19
В Марий Эл введут локдаун при ухудшении ситуации с COVID-19 - РИА Новости, 29.10.2021
В Марий Эл введут локдаун при ухудшении ситуации с COVID-19
Глава Марий Эл Александр Евстифеев призвал жителей республики соблюдать антиковидные меры безопасности, в противном случае власти будут вынуждены ввести... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T23:03
2021-10-29T23:03
распространение коронавируса
татьяна голикова
здоровье - общество
республика марий эл
александр евстифеев
россия
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154350/61/1543506106_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d77fcb4013ec87947594ed7c036bec30.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 окт — РИА Новости. Глава Марий Эл Александр Евстифеев призвал жителей республики соблюдать антиковидные меры безопасности, в противном случае власти будут вынуждены ввести локдаун, сообщает пресс-служба главы регионаВице-премьер России Татьяна Голикова в пятницу заявила, что эпидемиологическая ситуация по COVID-19 ухудшилась в 13 регионах, в том числе в Марий Эл."Глава региона после заявления Голиковой провел экстренное заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории республики. В ходе обсуждения эпидситуации было отмечено, что за последние недели заболеваемость ковидом значительно возросла, увеличилось число госпитализаций, отмечается ухудшение протекания самой болезни среди пациентов. Одна из причин тому – пренебрежение мерами безопасности среди самих граждан", - говорится в сообщении.В связи с этим глава Марий Эл призвал жителей республики проявлять сознательность, носить средства защиты во время поездок на общественном транспорте, при посещении магазинов, торговых центров и при нахождении в других закрытых помещениях. Евстифеев также сообщил, что контроль за соблюдением COVID-мер в ближайшие дни будет усилен.В случае ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации и снижения темпа вакцинации, подчеркнул глава Марий Эл, власти республики будут вынуждены пойти на жесткие меры."Необходимо соблюдать масочный режим и с пониманием относиться ко всем введенным ограничениям. Эти меры помогут сохранить жизни людей и разгрузить систему здравоохранения. Сегодня она работает на пределе. В целях поддержки бизнеса в республике не закрыт ни один магазин, действует система QR-кодов. Если эти меры не будут соблюдаться руководителями хозяйствующих субъектов – торговыми центрами, магазинами, учреждениями оказания услуг, правительство республики будет вынуждено ввести локдаун", - цитирует пресс-служба слова Евстифеева.Глава республики также призвал жителей Марий Эл пройти вакцинацию от COVID-19, отметив, что на сегодня привито 239 тысяч человек, из них полный курс вакцины получили 218 тысяч граждан, и этого недостаточно, чтобы выработать коллективный иммунитет.Отмечается, что за минувшие сутки в инфекционные стационары республики госпитализировано 135 пациентов, выписан 121 человек. Всего в инфекционных стационарах проходят лечение 1623 пациента, с пневмонией – 1585, с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией - 868, в тяжелом состоянии находятся 302 человека, на искусственной вентиляции легких – 65, нуждаются в кислородной поддержке – 868 пациентов.Ранее сообщалось о введении в Марий Эл с 22 октября QR-кодов для посещения культурных и спортивных мероприятий и заведений общепита. Кроме того, с 1 ноября в республике вводится запрет на посещение без QR-кода о вакцинации торговых центров, салонов красоты, музеев, библиотек и клубов.
https://ria.ru/20211029/lokdaun-1756897054.html
https://ria.ru/20211029/koronavirus-1756920014.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154350/61/1543506106_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_729a36d4500bba2acb7c039ad4e6e1b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
татьяна голикова, здоровье - общество, республика марий эл, александр евстифеев, россия, коронавирус в россии
23:03 29.10.2021
 
В Марий Эл введут локдаун при ухудшении ситуации с COVID-19

Глава Марий Эл Евстифеев заявил, что введет локдаун при ухудшении ситуации с COVID-19

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГлава Республики Марий Эл Александр Евстифеев выступает на пленарном заседании Совета Федерации РФ в Москве. 5 декабря 2018
Глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев выступает на пленарном заседании Совета Федерации РФ в Москве. 5 декабря 2018 - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 окт — РИА Новости. Глава Марий Эл Александр Евстифеев призвал жителей республики соблюдать антиковидные меры безопасности, в противном случае власти будут вынуждены ввести локдаун, сообщает пресс-служба главы региона
Вице-премьер России Татьяна Голикова в пятницу заявила, что эпидемиологическая ситуация по COVID-19 ухудшилась в 13 регионах, в том числе в Марий Эл.
"Глава региона после заявления Голиковой провел экстренное заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории республики. В ходе обсуждения эпидситуации было отмечено, что за последние недели заболеваемость ковидом значительно возросла, увеличилось число госпитализаций, отмечается ухудшение протекания самой болезни среди пациентов. Одна из причин тому – пренебрежение мерами безопасности среди самих граждан", - говорится в сообщении.
В связи с этим глава Марий Эл призвал жителей республики проявлять сознательность, носить средства защиты во время поездок на общественном транспорте, при посещении магазинов, торговых центров и при нахождении в других закрытых помещениях. Евстифеев также сообщил, что контроль за соблюдением COVID-мер в ближайшие дни будет усилен.
Выставочный проект Русское бедное стартовал в здании старого речного вокзала Перми
Вчера, 17:02Распространение коронавируса
В Пермском крае объявили локдаун с 1 по 7 ноября
В случае ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации и снижения темпа вакцинации, подчеркнул глава Марий Эл, власти республики будут вынуждены пойти на жесткие меры.
"Необходимо соблюдать масочный режим и с пониманием относиться ко всем введенным ограничениям. Эти меры помогут сохранить жизни людей и разгрузить систему здравоохранения. Сегодня она работает на пределе. В целях поддержки бизнеса в республике не закрыт ни один магазин, действует система QR-кодов. Если эти меры не будут соблюдаться руководителями хозяйствующих субъектов – торговыми центрами, магазинами, учреждениями оказания услуг, правительство республики будет вынуждено ввести локдаун", - цитирует пресс-служба слова Евстифеева.
Глава республики также призвал жителей Марий Эл пройти вакцинацию от COVID-19, отметив, что на сегодня привито 239 тысяч человек, из них полный курс вакцины получили 218 тысяч граждан, и этого недостаточно, чтобы выработать коллективный иммунитет.
Отмечается, что за минувшие сутки в инфекционные стационары республики госпитализировано 135 пациентов, выписан 121 человек. Всего в инфекционных стационарах проходят лечение 1623 пациента, с пневмонией – 1585, с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией - 868, в тяжелом состоянии находятся 302 человека, на искусственной вентиляции легких – 65, нуждаются в кислородной поддержке – 868 пациентов.
Ранее сообщалось о введении в Марий Эл с 22 октября QR-кодов для посещения культурных и спортивных мероприятий и заведений общепита. Кроме того, с 1 ноября в республике вводится запрет на посещение без QR-кода о вакцинации торговых центров, салонов красоты, музеев, библиотек и клубов.
Президент РФ Владимир Путин провел совещание по вопросам освоения ресурсного потенциала полуострова Ямал - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
Вчера, 18:29Распространение коронавируса
Путин поручил Мурашко посетить регионы с критической ситуацией по COVID-19
 
Распространение коронавирусаТатьяна ГоликоваЗдоровье - ОбществоРеспублика Марий ЭлАлександр ЕвстифеевРоссияКоронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:12Кинолог дал советы волонтерам, выгуливающим чужих собак
03:27Гинцбург объяснил, почему даже привитые могут заболеть COVID-19
03:22Премьер Украины нашел замену газу
03:20YouTube удалил видео президента Бразилии с канала его сына
03:18Владельцам смартфонов напомнили основные правила защиты данных
03:13Врач рассказал, как осенние "температурные горки" влияют на иммунитет
03:07Эксперт рассказал, когда следует начинать копить на пенсию
03:00Эксперты рассказали, кем надо работать для получения бесплатного жилья
02:57Небензя пообещал спросить генсека ООН о ситуации с девочкой из Луганска
02:33FT: союзники США поддержали принцип упреждающего ядерного удара по России
02:17Названы способы уменьшить сумму налога на имущество
02:10Диетолог рассказала, как определить "пищевые грабли" и не наступить на них
02:06Немцы потребовали исключить Польшу из Евросоюза
01:54В Ингушетии "КамАЗ" столкнулся с легковушкой, в которой ехали девять детей
01:51США будут использовать санкции против строительства иранских беспилотников
01:50На Украине заявили, что Гоголя "свел с ума" русский язык
01:16Россиянам напомнили правила покупки рыбы
01:11СМИ сообщили об освобождении в Судане ряда чиновников
00:50В ЮНИСЕФ заявили, что Афганистан переживает тяжелейший гуманитарный кризис
00:41Спецпредставитель генсека ООН призвал не допустить конфронтации в Судане
Лента новостейМолния
Кинолог дал советы волонтерам, выгуливающим чужих собакГинцбург объяснил, почему даже привитые могут заболеть COVID-19Премьер Украины нашел замену газуYouTube удалил видео президента Бразилии с канала его сынаВладельцам смартфонов напомнили основные правила защиты данныхВрач рассказал, как осенние "температурные горки" влияют на иммунитетЭксперт рассказал, когда следует начинать копить на пенсиюЭксперты рассказали, кем надо работать для получения бесплатного жильяНебензя пообещал спросить генсека ООН о ситуации с девочкой из ЛуганскаFT: союзники США поддержали принцип упреждающего ядерного удара по РоссииНазваны способы уменьшить сумму налога на имуществоДиетолог рассказала, как определить "пищевые грабли" и не наступить на нихНемцы потребовали исключить Польшу из ЕвросоюзаВ Ингушетии "КамАЗ" столкнулся с легковушкой, в которой ехали девять детейСША будут использовать санкции против строительства иранских беспилотниковНа Украине заявили, что Гоголя "свел с ума" русский языкРоссиянам напомнили правила покупки рыбыСМИ сообщили об освобождении в Судане ряда чиновниковВ ЮНИСЕФ заявили, что Афганистан переживает тяжелейший гуманитарный кризисСпецпредставитель генсека ООН призвал не допустить конфронтации в Судане