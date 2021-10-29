https://ria.ru/20211029/lokdaun-1756958639.html

В Марий Эл введут локдаун при ухудшении ситуации с COVID-19

В Марий Эл введут локдаун при ухудшении ситуации с COVID-19 - РИА Новости, 29.10.2021

В Марий Эл введут локдаун при ухудшении ситуации с COVID-19

Глава Марий Эл Александр Евстифеев призвал жителей республики соблюдать антиковидные меры безопасности, в противном случае власти будут вынуждены ввести... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T23:03

2021-10-29T23:03

2021-10-29T23:03

распространение коронавируса

татьяна голикова

здоровье - общество

республика марий эл

александр евстифеев

россия

коронавирус в россии

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 окт — РИА Новости. Глава Марий Эл Александр Евстифеев призвал жителей республики соблюдать антиковидные меры безопасности, в противном случае власти будут вынуждены ввести локдаун, сообщает пресс-служба главы регионаВице-премьер России Татьяна Голикова в пятницу заявила, что эпидемиологическая ситуация по COVID-19 ухудшилась в 13 регионах, в том числе в Марий Эл."Глава региона после заявления Голиковой провел экстренное заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории республики. В ходе обсуждения эпидситуации было отмечено, что за последние недели заболеваемость ковидом значительно возросла, увеличилось число госпитализаций, отмечается ухудшение протекания самой болезни среди пациентов. Одна из причин тому – пренебрежение мерами безопасности среди самих граждан", - говорится в сообщении.В связи с этим глава Марий Эл призвал жителей республики проявлять сознательность, носить средства защиты во время поездок на общественном транспорте, при посещении магазинов, торговых центров и при нахождении в других закрытых помещениях. Евстифеев также сообщил, что контроль за соблюдением COVID-мер в ближайшие дни будет усилен.В случае ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации и снижения темпа вакцинации, подчеркнул глава Марий Эл, власти республики будут вынуждены пойти на жесткие меры."Необходимо соблюдать масочный режим и с пониманием относиться ко всем введенным ограничениям. Эти меры помогут сохранить жизни людей и разгрузить систему здравоохранения. Сегодня она работает на пределе. В целях поддержки бизнеса в республике не закрыт ни один магазин, действует система QR-кодов. Если эти меры не будут соблюдаться руководителями хозяйствующих субъектов – торговыми центрами, магазинами, учреждениями оказания услуг, правительство республики будет вынуждено ввести локдаун", - цитирует пресс-служба слова Евстифеева.Глава республики также призвал жителей Марий Эл пройти вакцинацию от COVID-19, отметив, что на сегодня привито 239 тысяч человек, из них полный курс вакцины получили 218 тысяч граждан, и этого недостаточно, чтобы выработать коллективный иммунитет.Отмечается, что за минувшие сутки в инфекционные стационары республики госпитализировано 135 пациентов, выписан 121 человек. Всего в инфекционных стационарах проходят лечение 1623 пациента, с пневмонией – 1585, с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией - 868, в тяжелом состоянии находятся 302 человека, на искусственной вентиляции легких – 65, нуждаются в кислородной поддержке – 868 пациентов.Ранее сообщалось о введении в Марий Эл с 22 октября QR-кодов для посещения культурных и спортивных мероприятий и заведений общепита. Кроме того, с 1 ноября в республике вводится запрет на посещение без QR-кода о вакцинации торговых центров, салонов красоты, музеев, библиотек и клубов.

https://ria.ru/20211029/lokdaun-1756897054.html

https://ria.ru/20211029/koronavirus-1756920014.html

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татьяна голикова, здоровье - общество, республика марий эл, александр евстифеев, россия, коронавирус в россии