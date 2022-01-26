10:07 26.01.2022 (обновлено: 10:13 26.01.2022)
В пресс-службе главы Марий Эл прокомментировали слухи о его отставке
Глава Марий Эл Евстифеев продолжает работу, несмотря на слухи о его отставке
Глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 янв - РИА Новости. Глава Марий Эл Александр Евстифеев работает в штатном режиме, несмотря на сообщения в СМИ о возможной отставке, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона.
В среду "Ведомости" со ссылкой на источники в администрации президента РФ и в партии "Единая Россия" сообщили, что Евстифеев, который занимает пост губернатора с 2017 года, хочет уйти в отставку, но в администрации президента предпочитают, чтобы он остался.
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"Работа в правительстве республики ведется в штатном режиме, никаких предпосылок для слухов нет. Встреча Александра Александровича с президентом России Владимиром Владимировичем осенью прошла на хорошей ноте", - сообщили в пресс-службе главы Марий Эл.
Евстифеев был назначен временно исполняющим обязанности главы республики в апреле 2017 года после того, как полномочия главы Марий Эл Леонида Маркелова были досрочно прекращены по собственному желанию. 10 сентября 2017 года Евстифеев был избран главой республики. До этого Евстифеев был председателем Арбитражного суда Московской области.
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