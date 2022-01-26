https://ria.ru/20220126/yoshkar-ola-1769549635.html

В пресс-службе главы Марий Эл прокомментировали слухи о его отставке

В пресс-службе главы Марий Эл прокомментировали слухи о его отставке - РИА Новости, 26.01.2022

В пресс-службе главы Марий Эл прокомментировали слухи о его отставке

Глава Марий Эл Александр Евстифеев работает в штатном режиме, несмотря на сообщения в СМИ о возможной отставке, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T10:07

2022-01-26T10:07

2022-01-26T10:13

политика

республика марий эл

александр евстифеев

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154351/66/1543516656_0:9:3072:1737_1920x0_80_0_0_6636620937db9ba27a8696c5d730a8f9.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 янв - РИА Новости. Глава Марий Эл Александр Евстифеев работает в штатном режиме, несмотря на сообщения в СМИ о возможной отставке, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона.В среду "Ведомости" со ссылкой на источники в администрации президента РФ и в партии "Единая Россия" сообщили, что Евстифеев, который занимает пост губернатора с 2017 года, хочет уйти в отставку, но в администрации президента предпочитают, чтобы он остался.Евстифеев был назначен временно исполняющим обязанности главы республики в апреле 2017 года после того, как полномочия главы Марий Эл Леонида Маркелова были досрочно прекращены по собственному желанию. 10 сентября 2017 года Евстифеев был избран главой республики. До этого Евстифеев был председателем Арбитражного суда Московской области.

https://ria.ru/20211224/poezd-1765399486.html

https://ria.ru/20220117/komi-1768200492.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, республика марий эл, александр евстифеев, россия