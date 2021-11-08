https://ria.ru/20211108/covid-19-1758088283.html

В Марий Эл ввели режим самоизоляции для непривитых пенсионеров

В Марий Эл ввели режим самоизоляции для непривитых пенсионеров - РИА Новости, 08.11.2021

В Марий Эл ввели режим самоизоляции для непривитых пенсионеров

Режим самоизоляции для неработающих пенсионеров старше 60 лет, не привитых и не переболевших коронавирусом, введен в Марий Эл, сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T16:28

2021-11-08T16:28

2021-11-08T16:28

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

александр евстифеев

коронавирус в россии

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 ноя - РИА Новости. Режим самоизоляции для неработающих пенсионеров старше 60 лет, не привитых и не переболевших коронавирусом, введен в Марий Эл, сообщает пресс-служба главы региона.Соответствующее решение было принято руководителем республики Александром Евстифеевым на заседании регионального оперштаба в понедельник."С сегодняшнего дня в республике вводится режим самоизоляции для неработающих лиц в возрасте 60 лет и старше, которые не вакцинированы против коронавируса или не перенесли в течение последних шести месяцев указанное заболевание, а также для неработающих лиц, имеющих некоторые хронические заболевания", - говорится в сообщении.Кроме того, внесены изменения в редакцию действующего постановления правительства Марий Эл, согласно которым заполняемость театрально-зрелищных учреждений культуры, кинотеатров и театров снижена с 70 до 50 процентов от имеющихся мест.Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Светлана Булатова, подводя итоги нерабочих дней, отметила, что показатели заболеваемости остаются на стабильно высоких цифрах и превышают среднероссийские в два раза. За последние пять недель наиболее высокие показатели заболеваемости зарегистрированы в возрастной группе 65 лет и старше и в возрастной группе от 30 до 49 лет.Министр здравоохранения республики Марина Панькова сообщила, что по состоянию на 8 ноября в 11 медицинских организациях развернуто 1965 коек. В инфекционных стационарах на сегодня лечение проходят 1490 пациентов. Занято 76% от развернутого коечного фонда, свободных коек - 475, или 24%.Ранее сообщалось о введении в Марий Эл с 22 октября QR-кодов для посещения культурных и спортивных мероприятий и заведений общепита. Кроме того, с 1 ноября в республике введен запрет на посещение без QR-кода о вакцинации торговых центров, салонов красоты, музеев, библиотек и клубов.

https://ria.ru/20211021/mariy-1755700830.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, александр евстифеев, коронавирус в россии