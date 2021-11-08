Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211108/covid-19-1758088283.html
В Марий Эл ввели режим самоизоляции для непривитых пенсионеров
В Марий Эл ввели режим самоизоляции для непривитых пенсионеров - РИА Новости, 08.11.2021
В Марий Эл ввели режим самоизоляции для непривитых пенсионеров
Режим самоизоляции для неработающих пенсионеров старше 60 лет, не привитых и не переболевших коронавирусом, введен в Марий Эл, сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T16:28
2021-11-08T16:28
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
александр евстифеев
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569684496_295:188:3078:1753_1920x0_80_0_0_bd58e05e943259bb4ada2d11c26a957c.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 ноя - РИА Новости. Режим самоизоляции для неработающих пенсионеров старше 60 лет, не привитых и не переболевших коронавирусом, введен в Марий Эл, сообщает пресс-служба главы региона.Соответствующее решение было принято руководителем республики Александром Евстифеевым на заседании регионального оперштаба в понедельник."С сегодняшнего дня в республике вводится режим самоизоляции для неработающих лиц в возрасте 60 лет и старше, которые не вакцинированы против коронавируса или не перенесли в течение последних шести месяцев указанное заболевание, а также для неработающих лиц, имеющих некоторые хронические заболевания", - говорится в сообщении.Кроме того, внесены изменения в редакцию действующего постановления правительства Марий Эл, согласно которым заполняемость театрально-зрелищных учреждений культуры, кинотеатров и театров снижена с 70 до 50 процентов от имеющихся мест.Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Светлана Булатова, подводя итоги нерабочих дней, отметила, что показатели заболеваемости остаются на стабильно высоких цифрах и превышают среднероссийские в два раза. За последние пять недель наиболее высокие показатели заболеваемости зарегистрированы в возрастной группе 65 лет и старше и в возрастной группе от 30 до 49 лет.Министр здравоохранения республики Марина Панькова сообщила, что по состоянию на 8 ноября в 11 медицинских организациях развернуто 1965 коек. В инфекционных стационарах на сегодня лечение проходят 1490 пациентов. Занято 76% от развернутого коечного фонда, свободных коек - 475, или 24%.Ранее сообщалось о введении в Марий Эл с 22 октября QR-кодов для посещения культурных и спортивных мероприятий и заведений общепита. Кроме того, с 1 ноября в республике введен запрет на посещение без QR-кода о вакцинации торговых центров, салонов красоты, музеев, библиотек и клубов.
https://ria.ru/20211021/mariy-1755700830.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569684496_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_cf9249b6c88ce083b1d8bcffce976795.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, александр евстифеев, коронавирус в россии
16:28 08.11.2021
 
В Марий Эл ввели режим самоизоляции для непривитых пенсионеров

В Марий Эл ввели режим самоизоляции для непривитых пенсионеров старше 60 лет

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкВолонтер доставляет товары первой необходимости пожилой женщине в Ростове-на-Дону
Волонтер доставляет товары первой необходимости пожилой женщине в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 ноя - РИА Новости. Режим самоизоляции для неработающих пенсионеров старше 60 лет, не привитых и не переболевших коронавирусом, введен в Марий Эл, сообщает пресс-служба главы региона.
Соответствующее решение было принято руководителем республики Александром Евстифеевым на заседании регионального оперштаба в понедельник.
"С сегодняшнего дня в республике вводится режим самоизоляции для неработающих лиц в возрасте 60 лет и старше, которые не вакцинированы против коронавируса или не перенесли в течение последних шести месяцев указанное заболевание, а также для неработающих лиц, имеющих некоторые хронические заболевания", - говорится в сообщении.
Кроме того, внесены изменения в редакцию действующего постановления правительства Марий Эл, согласно которым заполняемость театрально-зрелищных учреждений культуры, кинотеатров и театров снижена с 70 до 50 процентов от имеющихся мест.
Покупатели в торговом центре - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
21 октября, 22:04Распространение коронавируса
Марий Эл вводит QR-коды для торговых центров, салонов красоты и клубов
Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Светлана Булатова, подводя итоги нерабочих дней, отметила, что показатели заболеваемости остаются на стабильно высоких цифрах и превышают среднероссийские в два раза. За последние пять недель наиболее высокие показатели заболеваемости зарегистрированы в возрастной группе 65 лет и старше и в возрастной группе от 30 до 49 лет.
Министр здравоохранения республики Марина Панькова сообщила, что по состоянию на 8 ноября в 11 медицинских организациях развернуто 1965 коек. В инфекционных стационарах на сегодня лечение проходят 1490 пациентов. Занято 76% от развернутого коечного фонда, свободных коек - 475, или 24%.
Ранее сообщалось о введении в Марий Эл с 22 октября QR-кодов для посещения культурных и спортивных мероприятий и заведений общепита. Кроме того, с 1 ноября в республике введен запрет на посещение без QR-кода о вакцинации торговых центров, салонов красоты, музеев, библиотек и клубов.
 
ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоАлександр ЕвстифеевКоронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:39Россия доставила прототип истребителя Checkmate в ОАЭ
03:30Роспотребнадзор: почти 30 процентов россиян привились от гриппа
03:30Врач рассказала, что будет с организмом при регулярном употреблении цикория
03:27Врач назвал самый эффективный препарат для ревакцинации от COVID-19
03:21В России хотят ограничить просмотр фильмов с сексуальными отклонениями
03:15Автоэксперт рассказал, как правильно включать печку в машине
03:11ПФР объяснил правила выплаты пенсий россиянам, живущим в СНГ
03:06"Роскосмос" назвал время запуска спутников связи "Экспресс-АМУ"
03:03Врач назвал самое опасное проявление постковидного синдрома у детей
02:59В Раде объяснили, почему только Путин может спасти Зеленского
02:45Россиянам посоветовали "мультивитаминную бомбу" для иммунитета
02:44"Будет хуже": на Украине опасаются потери территорий из-за решения России
02:39Стоимость биткоина обновила исторический максимум
02:20Финансист предупредил, почему нельзя быстро гасить кредит
02:20Депутат Леонов призвал проверить россиян на иммунитет к COVID-19
02:12Саакашвили заявил, что его таскали за волосы в тюрьме
02:02К Земле приближается астероид размером с три футбольных поля
01:54В Германии назвали сроки сертификации "Северного потока — 2"
01:35Правнук Сталина стал бездомным
01:20Глава МИД Украины заявил, что Россия "тормозит" "нормандский процесс"
Лента новостейМолния
Россия доставила прототип истребителя Checkmate в ОАЭРоспотребнадзор: почти 30 процентов россиян привились от гриппаВрач рассказала, что будет с организмом при регулярном употреблении цикорияВрач назвал самый эффективный препарат для ревакцинации от COVID-19В России хотят ограничить просмотр фильмов с сексуальными отклонениямиАвтоэксперт рассказал, как правильно включать печку в машинеПФР объяснил правила выплаты пенсий россиянам, живущим в СНГ"Роскосмос" назвал время запуска спутников связи "Экспресс-АМУ"Врач назвал самое опасное проявление постковидного синдрома у детейВ Раде объяснили, почему только Путин может спасти ЗеленскогоРоссиянам посоветовали "мультивитаминную бомбу" для иммунитета"Будет хуже": на Украине опасаются потери территорий из-за решения РоссииСтоимость биткоина обновила исторический максимумФинансист предупредил, почему нельзя быстро гасить кредитДепутат Леонов призвал проверить россиян на иммунитет к COVID-19Саакашвили заявил, что его таскали за волосы в тюрьмеК Земле приближается астероид размером с три футбольных поляВ Германии назвали сроки сертификации "Северного потока — 2"Правнук Сталина стал бездомнымГлава МИД Украины заявил, что Россия "тормозит" "нормандский процесс"