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Глава Марий Эл проголосовал на выборах

Глава Марий Эл проголосовал на выборах - РИА Новости, 17.09.2021

Глава Марий Эл проголосовал на выборах

Глава Марий Эл Александр Евстифеев принял участие в голосовании на стартовавших в пятницу выборах, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T13:38

2021-09-17T13:38

2021-09-17T13:38

выборы в государственную думу

политика

йошкар-ола

республика марий эл

александр евстифеев

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 сен - РИА Новости. Глава Марий Эл Александр Евстифеев принял участие в голосовании на стартовавших в пятницу выборах, сообщает пресс-служба главы региона.Глава республики посетил избирательный участок №15 в Йошкар-Оле. В общественно-политический центр он пришел вместе с супругой Юлией Леонидовной."Сегодня международный день хорошего настроения. Это очень симптоматично для жителей Российской Федерации и Республики Марий Эл в первую очередь. Сегодня у нас голосование, которое осуществляется на федеральном уровне, региональном, и проходят довыборы в муниципалитетах. Все это поднимает нам настроение, потому что мы голосуем за Российскую Федерации, голосуем за Республику Марий Эл и счастливое будущее наших детей", - цитирует пресс-служба слова Евстифеева.

йошкар-ола

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, йошкар-ола, республика марий эл, александр евстифеев, россия