https://ria.ru/20210917/vybory-1750482900.html

Выборы в России. День первый

Выборы в России. День первый - РИА Новости, 17.09.2021

Выборы в России. День первый

В России впервые начались трехдневные выборы в Госдуму и региональные парламенты. Ход голосования — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T13:10

2021-09-17T13:10

2021-09-17T13:41

фото

выборы в государственную думу

выборы

голосование

сергей шойгу

владимир жириновский

олег кожемяко

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В России впервые начались трехдневные выборы в Госдуму и региональные парламенты. Ход голосования — в фотоленте Ria.ru.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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