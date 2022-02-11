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В пресс-службе главы Марий Эл опровергли сообщения о его отставке
В пресс-службе главы Марий Эл опровергли сообщения о его отставке - РИА Новости, 11.02.2022
В пресс-службе главы Марий Эл опровергли сообщения о его отставке
Глава Марий Эл Александр Евстифеев продолжает работать в обычном режиме, заявили РИА Новости в пресс-службе главы региона. РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T08:28
2022-02-11T10:13
политика
республика марий эл
александр александрович
леонид маркелов
александр евстифеев
московская область (подмосковье)
россия
рбк (медиагруппа)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 фев — РИА Новости. Глава Марий Эл Александр Евстифеев продолжает работать в обычном режиме, заявили РИА Новости в пресс-службе главы региона.Так там прокомментировали сообщение РБК о том, что Евстифеев хочет уйти в отставку и вероятность его ухода, по словам источников издания, "приближается к ста процентам"."Ничего не изменилось с момента последних слухов &lt;…&gt; Александр Александрович на рабочем месте и продолжает свою работу так же ответственно, как и прежде", — сказали в пресс-службе.В частности, в республике продолжается строительство социальных учреждений, при поддержке федерального правительства реализуются национальные проекты и индивидуальная программа социально-экономического развития, предпринимаются все меры для борьбы с COVID-19: региональному Минздраву выделили еще 10 миллионов рублей на закупку экспресс-тестов."Также на этой неделе глава Марий Эл Александр Евстифеев на 25 процентов проиндексировал сразу несколько видов социальных выплат региональным льготникам, часть которых не индексировалась с 2013 года", — добавили в пресс-службе.О возможной отставке главы Марий Эл в конце января уже писали "Ведомости": как утверждали источники, Евстифеев намерен покинуть пост, но в администрации президента предпочитают, чтобы он остался. Тогда в пресс-службе главы республики заявили, что никаких предпосылок для таких слухов нет.Евстифеев возглавляет Марий Эл с 2017 года — в апреле его назначили временно исполняющим обязанности главы республики после ухода Леонида Маркелова, а в сентябре он победил на выборах. До этого он работал председателем Арбитражного суда Московской области.
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политика, республика марий эл, александр александрович, леонид маркелов, александр евстифеев, московская область (подмосковье), россия, рбк (медиагруппа), единая россия
08:28 11.02.2022 (обновлено: 10:13 11.02.2022)
 
В пресс-службе главы Марий Эл опровергли сообщения о его отставке

В пресс-службе губернатора Марий Эл Евстифеева опровергли сообщения о его отставке

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГлава Республики Марий Эл Александр Евстифеев
Глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 фев — РИА Новости. Глава Марий Эл Александр Евстифеев продолжает работать в обычном режиме, заявили РИА Новости в пресс-службе главы региона.
Так там прокомментировали сообщение РБК о том, что Евстифеев хочет уйти в отставку и вероятность его ухода, по словам источников издания, "приближается к ста процентам".
"Ничего не изменилось с момента последних слухов <…> Александр Александрович на рабочем месте и продолжает свою работу так же ответственно, как и прежде", — сказали в пресс-службе.
В частности, в республике продолжается строительство социальных учреждений, при поддержке федерального правительства реализуются национальные проекты и индивидуальная программа социально-экономического развития, предпринимаются все меры для борьбы с COVID-19: региональному Минздраву выделили еще 10 миллионов рублей на закупку экспресс-тестов.
Губернатор Кировской области Игорь Васильев - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
26 января, 10:26
Офис кировского губернатора отказался комментировать слухи о его отставке
"Также на этой неделе глава Марий Эл Александр Евстифеев на 25 процентов проиндексировал сразу несколько видов социальных выплат региональным льготникам, часть которых не индексировалась с 2013 года", — добавили в пресс-службе.
О возможной отставке главы Марий Эл в конце января уже писали "Ведомости": как утверждали источники, Евстифеев намерен покинуть пост, но в администрации президента предпочитают, чтобы он остался. Тогда в пресс-службе главы республики заявили, что никаких предпосылок для таких слухов нет.
Евстифеев возглавляет Марий Эл с 2017 года — в апреле его назначили временно исполняющим обязанности главы республики после ухода Леонида Маркелова, а в сентябре он победил на выборах. До этого он работал председателем Арбитражного суда Московской области.
 
ПолитикаРеспублика Марий ЭлАлександр АлександровичЛеонид МаркеловАлександр ЕвстифеевМосковская область (Подмосковье)РоссияРБК (медиагруппа)Единая Россия
 
 
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