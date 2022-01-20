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Жители Марий Эл старше 60 лет получат по две тысячи рублей за вакцинацию
Жители Марий Эл старше 60 лет получат по две тысячи рублей за вакцинацию - РИА Новости, 20.01.2022
Жители Марий Эл старше 60 лет получат по две тысячи рублей за вакцинацию
Жители Марий Эл старше 60 лет получат по две тысячи рублей за вакцинацию против коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T10:57
2022-01-20T10:57
2022-01-20T11:00
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 янв - РИА Новости. Жители Марий Эл старше 60 лет получат по две тысячи рублей за вакцинацию против коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба главы республики.Глава Марий Эл Александр Евстифеев в четверг подписал постановление правительства республики о предоставлении единовременной выплаты в размере двух тысяч рублей за прохождение вакцинации жителям региона в возрасте 60 лет и старше."Стимулирование получат граждане старшего поколения, которые прошли вакцинацию однокомпонентной или двухкомпонентной вакцинами против COVID-19 в полном объеме в период с 1 января по 14 марта 2022 года включительно, либо которые ревакцинировались в указанный период", - говорится в сообщении.По данным регионального Минсоцразвития, планируемая численность указанной категории граждан составит 45 тысяч человек.
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РИА Новости
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10:57 20.01.2022 (обновлено: 11:00 20.01.2022)
Жители Марий Эл старше 60 лет получат по две тысячи рублей за вакцинацию
Жители Марий Эл старше 60 лет получат по две тысячи рублей за вакцинацию от коронавируса