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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220120/vaktsinatsiya-1768686219.html
Жители Марий Эл старше 60 лет получат по две тысячи рублей за вакцинацию
Жители Марий Эл старше 60 лет получат по две тысячи рублей за вакцинацию - РИА Новости, 20.01.2022
Жители Марий Эл старше 60 лет получат по две тысячи рублей за вакцинацию
Жители Марий Эл старше 60 лет получат по две тысячи рублей за вакцинацию против коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T10:57
2022-01-20T11:00
распространение коронавируса
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здоровье - общество
республика марий эл
коронавирусы
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 янв - РИА Новости. Жители Марий Эл старше 60 лет получат по две тысячи рублей за вакцинацию против коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба главы республики.Глава Марий Эл Александр Евстифеев в четверг подписал постановление правительства республики о предоставлении единовременной выплаты в размере двух тысяч рублей за прохождение вакцинации жителям региона в возрасте 60 лет и старше."Стимулирование получат граждане старшего поколения, которые прошли вакцинацию однокомпонентной или двухкомпонентной вакцинами против COVID-19 в полном объеме в период с 1 января по 14 марта 2022 года включительно, либо которые ревакцинировались в указанный период", - говорится в сообщении.По данным регионального Минсоцразвития, планируемая численность указанной категории граждан составит 45 тысяч человек.
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общество, здоровье - общество, республика марий эл, коронавирусы, александр евстифеев, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
10:57 20.01.2022 (обновлено: 11:00 20.01.2022)
 
Жители Марий Эл старше 60 лет получат по две тысячи рублей за вакцинацию

Жители Марий Эл старше 60 лет получат по две тысячи рублей за вакцинацию от коронавируса

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский работник делает прививку от коронавируса
Медицинский работник делает прививку от коронавируса - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Медицинский работник делает прививку от коронавируса
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 янв - РИА Новости. Жители Марий Эл старше 60 лет получат по две тысячи рублей за вакцинацию против коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба главы республики.
Глава Марий Эл Александр Евстифеев в четверг подписал постановление правительства республики о предоставлении единовременной выплаты в размере двух тысяч рублей за прохождение вакцинации жителям региона в возрасте 60 лет и старше.
"Стимулирование получат граждане старшего поколения, которые прошли вакцинацию однокомпонентной или двухкомпонентной вакцинами против COVID-19 в полном объеме в период с 1 января по 14 марта 2022 года включительно, либо которые ревакцинировались в указанный период", - говорится в сообщении.
По данным регионального Минсоцразвития, планируемая численность указанной категории граждан составит 45 тысяч человек.
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоРеспублика Марий ЭлКоронавирусыАлександр ЕвстифеевКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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