https://ria.ru/20210923/evstifeev-1751461772.html
Глава Марий Эл рассказал Путину о ситуации с коронавирусом в регионе
Глава Марий Эл рассказал Путину о ситуации с коронавирусом в регионе - РИА Новости, 23.09.2021
Глава Марий Эл рассказал Путину о ситуации с коронавирусом в регионе
Глава Марий Эл Александр Евстифеев проинформировал президента РФ Владимира Путина о ситуации с коронавирусом в республике, отметив, что в регионе развернуто... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T14:36
2021-09-23T14:36
2021-09-23T14:36
распространение коронавируса
владимир путин
здоровье - общество
республика марий эл
александр евстифеев
россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Глава Марий Эл Александр Евстифеев проинформировал президента РФ Владимира Путина о ситуации с коронавирусом в республике, отметив, что в регионе развернуто более 1 тысячи коек для больных COVID-19.Президент в среду провел с главой Марйи Эл встречу в режиме видеоконференции, стенограмма опубликована на сайте Кремля."Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в республике контролируемая. Развернуты больше тысячи коек, для нашей республики это достаточный объём. Медицинскую помощь оказывают 1 750 медицинских работников", - сказал Евстифеев.Он поблагодарил главу государства за помощь и финансовую поддержку в борьбе с пандемией, отметив, что за полтора года из федерального центра в республику поступило 2,5 миллиарда рублей."Главное сейчас видим в вакцинации населения. План нам доведён – 422 тысячи, в республику сейчас поступило 300 тысяч компонентов вакцины. Охват вакцинацией сегодня – 43%, организована работа 111 пунктов. Стараемся, чтобы у населения на смену незнанию и страху пришла ответственность. Ставим задачу не допустить вакцинированного неравенства коллективов", - подчеркнул Евстифеев.По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в Марий Эл выявлено 19 282 случая заболевания коронавирусом, выздоровели 17 541 человек, 575 пациентов скончались.
https://ria.ru/20210914/murashko-1750061466.html
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владимир путин, здоровье - общество, республика марий эл, александр евстифеев, россия, коронавирус в россии
Глава Марий Эл рассказал Путину о ситуации с коронавирусом в регионе
Глава Марий Эл Евстифеев: cитуация с заболеваемостью COVID-19 в республике контролируемая
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.
Глава Марий Эл Александр Евстифеев
проинформировал президента РФ Владимира Путина
о ситуации с коронавирусом в республике, отметив, что в регионе развернуто более 1 тысячи коек для больных COVID-19.
Президент в среду провел с главой Марйи Эл встречу в режиме видеоконференции, стенограмма опубликована на сайте
Кремля.
"Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в республике контролируемая. Развернуты больше тысячи коек, для нашей республики это достаточный объём. Медицинскую помощь оказывают 1 750 медицинских работников", - сказал Евстифеев.
Он поблагодарил главу государства за помощь и финансовую поддержку в борьбе с пандемией, отметив, что за полтора года из федерального центра в республику поступило 2,5 миллиарда рублей.
"Главное сейчас видим в вакцинации населения. План нам доведён – 422 тысячи, в республику сейчас поступило 300 тысяч компонентов вакцины. Охват вакцинацией сегодня – 43%, организована работа 111 пунктов. Стараемся, чтобы у населения на смену незнанию и страху пришла ответственность. Ставим задачу не допустить вакцинированного неравенства коллективов", - подчеркнул Евстифеев.
По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в Марий Эл выявлено 19 282 случая заболевания коронавирусом, выздоровели 17 541 человек, 575 пациентов скончались.