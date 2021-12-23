https://ria.ru/20211223/rzhd-1765207503.html

Власти Марий Эл попросили помощи РЖД для развития железнодорожной сети

Власти Марий Эл попросили помощи РЖД для развития железнодорожной сети - РИА Новости, 23.12.2021

Власти Марий Эл попросили помощи РЖД для развития железнодорожной сети

Республика Марий Эл заинтересована в развитии железнодорожного сообщения, однако необходимо участие ОАО "РЖД", сообщили РИА Новости в пресс-службе главы... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T18:31

2021-12-23T18:31

2021-12-23T18:31

большая пресс-конференция владимира путина – 2021

общество

йошкар-ола

ржд

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россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 дек - РИА Новости. Республика Марий Эл заинтересована в развитии железнодорожного сообщения, однако необходимо участие ОАО "РЖД", сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона.В ходе ежегодной пресс-конференции президента России Владимир Путин была озвучена проблема транспортной доступности Йошкар-Олы – добраться на поезде можно только до Москвы. Президента попросили помочь в решении вопроса расширения железнодорожной развязки из Йошкар-Олы в другие города, например, Нижний Новгород и Самару. Путин пообещал поручить гендиректору РЖД Олегу Белозёрову оценить связанность российских регионов железнодорожной сетью."Существующая железнодорожная ветка, ведущая к Йошкар-Оле, действительно, является тупиковой, одноколейной и неэлектрифицированной. На сегодняшний день существует необходимость рассмотрения вопроса продления железнодорожной ветки Зеленый Дол (Татарстан) - Яранск (Кировская область) до станции Котельнич для устранения разрыва в железнодорожном коридоре "Север – Юг" и соединения северной и южной железнодорожных веток Транссибирской магистрали по линии Казань - Йошкар-Ола - Киров с учетом Стратегии развития железнодорожного транспорта в РФ до 2030 года", - сообщили в пресс-службе главы Марий Эл.В пресс-службе подчеркнули, что "Марий Эл, Татарстан и Кировская область заинтересованы в развитии железнодорожного сообщения, однако необходимо участие ОАО "РЖД", так как вопросы строительства и электрификации железнодорожных путей являются специфическими, а развитие межрегиональных железнодорожных перевозок относится к полномочиям РЖД.Собеседница агентства также отметила, что сейчас из Йошкар-Олы можно уехать поездом не только в Москву, как заявила на пресс-конференции Путина марийская журналистка, но также в Сочи и Санкт-Петербург. Она также заявила, что, по поручению главы республики в Йошкар-Оле построен автовокзал и возобновлено авиасообщение."Авиасообщение Йошкар-Олы с Москвой было восстановлено в 2019 году. Марий Эл была единственным регионом, не имевшим авиасообщения с федеральной столицей. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала такую ситуацию недопустимой, и возобновление деятельности Йошкар-Олинского аэропорта стало отражением масштабной работы, проведенной на всех уровнях власти. В настоящее время проводится работа по расширению географии полетов, так в 2022 году добавятся направление до Симферополя", - отметили в пресс-службе главы республики.Для межрегионального сообщения в Марий Эл используются пассажирские перевозки автобусами. "Из Йошкар-Олы можно добраться до Москвы, Нижнего Новгорода, Пензы, Казани, Чебоксар, Кирова, Саранска, Сыктывкара и других городов. Для упорядочивания работы в пассажирских перевозках в Йошкар-Оле построен новый автовокзал. Месяц назад генподрядчик успешно сдал объект. Глава Марий Эл Александр Евстифеев лично провел приемку работ", - подчеркнули в пресс-службе.

https://ria.ru/20210929/marshrut-1752261013.html

https://ria.ru/20211223/magistral-1765131311.html

https://ria.ru/20211223/putin-1765100919.html

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общество, йошкар-ола, ржд, республика марий эл, олег белозеров, александр евстифеев, россия